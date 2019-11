The Outer Worlds: flora e fauna nel GDR Sci-Fi di Obsidian

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Il Sistema di Alcione creato da Obsidian, lo scenario in cui si vivono le avventure di The Outer Worlds, non è stato scelto a caso dai pionieri dello spazio: studi precedenti all'arrivo dei coloni l'hanno infatti identificato come idoneo alla sopravvivenza e allo sviluppo della specie umana, ma non sono mancati interventi artificiali di terraformazione che hanno alterato i biomi dei pianeti più adatti alla vita, non sempre andati a buon fine.



Dato che i panorami, la flora e la fauna rivestono un ruolo di prim'ordine nella caratterizzazione del gioco di Obsidian, abbiamo provato a raccontarvi nel dettaglio le caratteristiche naturali dei pianeti visitabili di The Outer Worlds. Ci siamo concentrati sulle specifiche del territorio, sulle specie animali endemiche e sulla vegetazione: il lavoro è frutto di una ricerca tra i documenti sparsi per il gioco, immagini e dialoghi tra personaggi, ma ci è servita anche un po' di speculazione per unire alcuni puntini.

Terrarium 2: il gioiello di Alcione

Terrarium 2 è il secondo pianeta su cui le corporazioni hanno provato a stabilire una colonia: rispetto a Monarca, prima conosciuto come Terrarium 1, Terrarium 2 ha dato frutti positivi dopo gli imponenti tentativi di terraformazione. L'atmosfera del pianeta è perfettamente respirabile dall'uomo e le specie endemiche, sia animali che vegetali, sopravvivono e prosperano.

La zona di Vallesmeralda è uno dei poli di ricchezza di Terrarium 2: l'insediamento di Lungacqua è specializzato nell'allevamento di Saltonno (nome scientifico Salmonidae Salinis), un pesce di grandi dimensioni che vive nei grossi oceani di Vallesmeralda e che risale la corrente durante la stagione degli accoppiamenti. Il Saltonno è semelparo, dunque muore dopo un episodio riproduttivo: i raccoglitori approfittano di questo momento per pescarlo e portarlo negli impianti di trattamento e inscatolamento. A quanto pare, tuttavia, l'industria del Saltonno è più sviluppata su Monarca, dove il pesce trova un ambiente più adatto alla vita e raggiunge, in età adulta, dimensioni ragguardevoli.



Vallesmeralda è inoltre una fertile zona vulcanica, dominata da un paesaggio in cui svettano colonne di basalto, colline ricoperte da prati di erba rossa, alberi radi e peculiari piante dal ciuffo bianco simili al tarassaco comune (il cosiddetto "soffione"). La Soluzioni Spaziali non è molto interessata a sviluppare le potenzialità agricole del terreno vulcanico, ma sembra che un gruppo di indipendenti abbia dato vita a delle coltivazioni in serra per migliorare l'apporto di cibo.



Sugli alberi e nelle caverne di Terrarium 2 nidificano le Pterorazze, dei peculiari incroci tra una razza e un pipistrello che, se minacciate, possono risultare aggressive. Le Pterorazze hanno una sorta di becco che ritraggono quando attaccano una preda, generalmente i loro bersagli sono di piccoli dimensioni.

Alcuni studi di etologia hanno evidenziato come le Pterorazze seguano dei rituali di accoppiamento molto particolari: la femmina lascia l'area di nidificazione la mattina e vi ritorna il pomeriggio portando con sé degli oggetti appariscenti. Dopo aver posizionato tutti gli elementi, la femmina esegue una danza d'accoppiamento: se un maschio trova lo spettacolo attraente, i due nidificano nell'albero più vicino.

La fauna terrestre più diffusa a Vallesmeralda e nella zona più boscosa nei pressi dell'insediamento di Rosetta è rappresentata invece dal Beta Lupus Familiaris, che gli abitanti del luogo chiamano semplicemente canide. La somiglianza col cane terrestre è in effetti molto evidente, ma il Beta Lupus Familiaris ha sviluppato una colorazione rossiccia con qualche striatura blu per meglio mimetizzarsi nel colorato ambiente di Terrarium 2. I canidi sono molto aggressivi e territoriali, si muovono in branchi spesso guidati da un individuo alfa riconoscibile per le maggiori dimensioni. Possono tuttavia essere facilmente addomesticati ed usati per la caccia oppure per la guardia. Tra i ricchi di Bisanzio va invece di moda adottarne una versione d'allevamento dalla taglia minuscola, simile a quella di un Chihuahua.



Per attaccare bersagli di grosse dimensioni i canidi si raggruppano in grandi branchi, ma gli individui solitari si cibano per lo più di Spratti, dei piccoli animaletti che ricordano una curiosa commistione tra un ratto ed un geco. Non è ben chiaro quale sia il pianeta d'origine degli Spratti, la loro presenza è tuttavia registrata in ogni zona di Alcione. I luoghi privilegiati sono però gli insediamenti umani, nei quali riescono a reperire facilmente cibo e dove c'è una totale assenza di predatori.



Tra le specie più interessanti di Terrarium 2 ci sono inoltre quelli che vengono chiamati i "Primitivi": si tratta dell'animale più intelligente del pianeta, capace non solo di usare armi per cacciare le prede, ma anche di sprigionare un'energia psichica classificata come "raggi N". Non ci sono stati studi molto approfonditi sui comportamenti e sulle caratteristiche dei Primitivi: le testimonianze degli avventurieri ne parlano tuttavia come di una specie che si riunisce in branchi composti da individui di diverse dimensioni (paragonabili a quelle di un gigantesco gorilla) e colorazioni, che ne stabiliscono il ruolo. I Primitivi cacciatori, ad esempio, sono più piccoli e meno possenti, ma hanno studiato una tecnica per colpire i bersagli con dei massi, spesso infusi di raggi N.

Questa specie di pseudo-primati adora vivere nelle caverne oppure nei pressi di rottami spaziali, in zone dove è possibile trovare riparo dalle intemperie e dove è più facile contrastare gli attacchi dei predatori. Si trovano dei Primitivi anche sull'asteroide di Scilla, ma visto che si tratta di un ambiente invivibile è da escludersi che si siano sviluppati in autonomia. Forse sono stati trasportati lì dal proprietario dell'industria mineraria del luogo con l'idea di impiegarli nelle operazioni di scavo, poi completamente abbandonate.

Tra le specie presenti su Terrarium 2, soprattutto nella zona di Rosetta, c'è anche il Raptidon. Si tratta però di un animale, estremamente aggressivo, nativo di Monarca, trasportato in alcuni laboratori segreti per studiarne le caratteristiche (e, pensate un po', sfruttarle per creare un dentifricio). L'esperimento è però fallito, i Raptidon sono fuggiti dalla struttura ed hanno devastato la biodiversità del posto.

Monarca: quando la scienza fa cilecca

In origine Monarca si chiamava Terrarium 1, era il primo pianeta scelto per ospitare delle colonie e per subire un processo di terraformazione. Monarca è però un mondo molto caldo, una delle tante lune di Olimpo, in rotazione sincrona rispetto ad esso e quindi con una faccia sempre rivolta verso la superficie. Esiste un luogo, chiamato non a caso Monte Olimpo, su cui vengono registrate le temperature più alte di tutta la luna proprio perché si tratta del punto più vicino alla superficie del pianeta Olimpo. Un alto problema è l'alta concentrazione di zolfo nell'aria, che la rende quasi irrespirabile.

La terraformazione di Terrarium 1 non è andata a buon fine: l'innesto di specie vegetali terrestri non ha dato frutti e la modifica all'atmosfera ha prodotto pesanti conseguenze nella flora e fauna endemiche. Le piante e gli animali hanno infatti subito una crescita accelerata e mostruosa, tanto che quelli che prima erano dei fastidiosi ma piccoli insetti noti come Mantisauri sono diventati ben più grandi di un uomo.



I Mantisauri rappresentano senza dubbio la specie dominante di Monarca, sono dei letali cacciatori e riescono a difendersi dagli artigli o dai denti di altri predatori grazie ad un possente carapace chitinoso. Il loro aspetto è simile a quello delle mantidi, così come il loro comportamento: dopo l'accoppiamento, la futura Mantiregina uccide il maschio e fa sì che i propri piccoli si cibino del suo corpo. I piccoli sono denominati Sciamantidi, inizialmente hanno le dimensioni di un'unghia e si sviluppano all'interno di alcuni "alveoli" sul ventre della Mantiregina. Presto le Sciamantidi si evolvono in Brucomantidi, dei grossi bruchi con la capacità di colpire a distanza le prede grazie a getti di plasma bollente. Dai bozzoli delle Brucomantidi, infine, si sviluppano i veri e propri Mantisauri.

L'altra specie più aggressiva di Monarca è il Raptidon, un rettile tremendamente pericoloso e territoriale che si spinge persino ad attaccare interi insediamenti umani. I Raptidon possono contare sulla loro rapidità e sulla capacità di secernere e spruzzare getti di acido a distanza. Per le sue peculiari caratteristiche, questa specie nativa di Monarca è stata al centro di molti studi, tra cui uno che ha tentato l'ibridazione del DNA di Raptidon con quello umano per diminuire la necessità di cibo al sostentamento. Pratiche di tal tipo hanno messo in evidenza alcuni comportamenti che i Raptidon sembrano avere in cattività, come la tendenza ad evitare l'accoppiamento se non in luoghi a loro confortevoli.

Monarca è un pianeta in cui non esistono specie erbivore: la vegetazione è infatti molto rada e assomiglia a quella che è possibile trovare sul fondo del mare. Gli alberi sono pochi, e in alcune zone formano dei piccoli assembramenti che riparano dal cocente calore proveniente da Olimpo. Esplorando il paesaggio, che sembra quello di un fondale marino a secco, è possibile imbattersi in gorgoglianti pozze di acido solforico dove i Raptidon amano accoppiarsi: per loro è un ambiente ideale in cui riescono ad addentare qualche preda (perlopiù umana) occasionale.



Nelle grotte si sono sviluppate delle specie di funghi fluorescenti e dove hanno trovato casa delle Pterorazze importate da Terrarium 2. Nei paesaggi brulli di Monarca è possibile imbattersi anche in qualche branco di canidi allo sbando, ma si si tratta di una specie (nativa di Terrarium 2) che non riesce ad essere competitiva con i Raptidon o con i Mantisauri.

Ingegneria genetica: animali terrestri geneticamente modificati

Nella colonia di Alcione non trovano posto solamente specie native, alcune di esse sono state trasportate direttamente dalla terra e modificate nel DNA per essere sfruttate dalle corporazioni. Questo comprende sia alimenti di origine vegetale, come mele, banane o le "gustose" Violabacche di Rizzo, che di origine animale.

I Cistosuini, per esempio, sono dei maiali irradiati che sviluppano dei tumori sulla pelle, che poi vengono amputati e venduti: si dice abbiano il sapore di pancetta. Le mucche lanose sono invece un incrocio tra una mucca e una pecora: vengono tosate quattro volte l'anno e la lana della pancia finisce direttamente nelle mani dei migliori commercianti tessili di Bisanzio. Il Boa del Cuoio è un serpente modificato per produrre una maggiore quantità di cuoio: se ne trovano alcuni in giro per Vallesmeralda e Rosetta, forse fuggiti da qualche allevamento. In tutto questo, infine, solo i polli sembrano aver mantenuto l'integrità genetica.