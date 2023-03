The Outer Worlds Spacer's Choice Edition: riedizione da ko, non ci siamo

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Non saranno paragonabili ai settant'anni trascorsi in stato di ibernazione dal protagonista del titolo, ma anche i quattro anni che ci separano dal lancio iniziale di The Outer Worlds mettono in luce un mondo videoludico forte di nuove possibilità tecnologiche. Dal divertentissimo atterraggio dell'avventura di Obsidian sono infatti cambiate molte cose, dalle macchine da gioco alla rinnovata consapevolezza di uno studio infallibile sul piano della scrittura e, sull'onda lunga del successo commerciale, Virtuos ha rimesso mano alla commedia futuristica per imbastirne la sua versione più completa e godibile. Purtroppo, sotto la superficie di un rinnovamento grafico apprezzabile (ma non sempre) si nasconde un'opera afflitta da numerosi grattacapi tecnici, tra performance a dir poco problematiche e frequenti bug, che smorzano l'entusiasmo verso un'edizione che avrebbe meritato maggior cura.

La penna magica di Obsidian

L'improvvisa interruzione di un sonno criogenico mal gestito ci fa aprire gli occhi in un sistema lontano dalla nostra amata Terra, ma indubbiamente molto simile se guardiamo ai suoi abitanti e agli immancabili intrighi politici.

La memoria non è più attendibile dopo la lunghissima dormita, ma ci pensa lo scienziato pazzo che ha selezionato (casualmente?) la nostra capsula a fornirci un'infarinatura delle nuove dinamiche universali: il nostro alter-ego - modellabile attraverso un profondo editor all'inizio del gioco - è uno degli innumerevoli passeggeri di Hope, una navicella diventata leggendaria, quasi al pari di una favola, dopo essere scomparsa nello spazio siderale per settanta anni senza lasciare alcuna traccia. Il carico del vascello è composto dalle menti più brillanti della galassia, e l'uomo che ci ha risvegliato desidera riportare tutti alla veglia per rovesciare il regime capitalistico delle nuove corporazioni, le quali sfruttano le persone comuni obbligandole a una vita ai limiti della schiavitù. Purtroppo le condizioni della Hope non sono delle migliori dopo i decenni passati alla deriva spaziale, per questo il dottor Phineas si è dovuto accontentare di un singolo risveglio dopo la fantastica scoperta, ma ha già un piano per far riaprire gli occhi a tutti: il protagonista diventa così il galoppino di un individuo considerato alla stregua di un terrorista da parte del Consiglio, la grande autorità che muove i fili del Sistema, e verrà ben presto a conoscenza di segreti inconfessabili che metteranno a dura prova la sua capacità di fidarsi degli altri.



Le premesse che guidano gli eventi di quest'epopea spaziale non sono affatto le più innovative nel vasto panorama delle opere futuristiche, ma la storia raccontata dai ragazzi californiani supera i propri limiti intrinseci con una scrittura sagace e affilata, che finisce col prendere in giro gli stessi leitmotiv che puntellano innumerevoli giochi di ruolo, dimostrando grande consapevolezza del medium e anche una fine autoironia. Sono infatti i dialoghi, ancor più di una trama dalle numerose variabili, il vero motore di questo spassoso racconto, in cui ogni personaggio - principale e secondario - viene approfondito da discorsi mai banali o ripetitivi.

Queste sono le basi di quello che resta un universo credibile e sfaccettato, che si muove in base ad ingranaggi ben specifici, tra operai disillusi, affaristi senz'anima e vanagloriosi liberatori dell'umanità. Senza soffermarci troppo su un comparto narrativo che abbiamo già elogiato nella recensione di The Outer Worlds, ed evitando di dilungarci sulla ricetta ludica, vale la pena di ricordare che la Spacer's Choice distribuita da Private Division propone anche i due contenuti aggiuntivi Assassinio su Eridano e Pericolo su Gorgone.



Analizzando l'offerta contenutistica del prodotto appare dunque chiaro che, per chi non ha mai calpestato le superfici dissestate di questi pianeti sconosciuti, la prima esperienza in The Outer Worlds è indubbiamente più forte se vissuta con la riedizione del titolo, ma lo stesso non vale per chi ha già avuto modo di apprezzare l'epopea fantascientifica. La Spacer's Choice è disponibile ad un prezzo scontato soltanto per coloro che già posseggono entrambi i DLC, e inoltre non è possibile trasferire i propri salvataggi dalla versione base, a sfavore di coloro che vorrebbero tuffarsi nelle trame addizionali senza ricominciare tutto dall'inizio.

Le uniche "aggiunte" rispetto alla versione base sono quindi da ricercarsi nelle due espansioni e in un aumento del level cap che permette di utilizzare un numero maggiore delle abilità sapientemente create da Obsidian, mentre la vera spinta all'acquisto dovrebbe passare attraverso una revisione grafica e prestazionale che sfrutta la potenza delle nuove macchine da gioco, ma che purtroppo si muove costantemente tra luci e ombre.

I nuovi colori dell'universo

In teoria la Spacer's Choice Edition doveva intervenire sugli aspetti più problematici dell'esperienza originale, che riguardavano proprio la presentazione visiva - dimostratasi al tempo non esattamente brillante - e il frame rate, a volte colto da alcune oscillazioni. Purtroppo, la realtà è che il lavoro svolto da Virtuos ha sì comportato numerose modifiche ma al contempo non si è confermato più efficace rispetto a quello di Obisidian.

Su PS5, The Outer Worlds permette di scegliere tra una modalità performance, che punta a mantenere un frame rate di 60 fps, e una cinematica, che tenta di massimizzare l'impatto grafico abbassando il limite prestazionale a 30 fps. Sul fronte grafico, appare evidente l'intervento degli sviluppatori sugli scenari, non solo attraverso le texture rimodernate, ma anche per quanto concerne l'illuminazione e la gestione delle ombre. Gli intriganti ambienti dell'avventura sono infatti caratterizzati da un numero superiore di elementi a schermo, col fogliame degli alberi che è più fitto, gli insediamenti che vantano ulteriori insegne al neon e via discorrendo. Per quanto concerne la direzione artistica, la palette cromatica è stata rivistata, con risultati di efficacia altalenante rispetto al gioco originale. Ad esempio, in alcuni casi l'immagine nel complesso ci è sembrata meno gradevole e leggibile rispetto a come ce la ricordavamo. In modalità cinematica l'illuminazione offre dei riflessi più realistici (non in Ray Tracing), che però risultano assenti dalla soluzione incentrata sulle performance. Ad immergere con rinnovata intensità il giocatore in una trama profonda ma divertita ci pensano i volti più dettagliati degli NPC, abbelliti da una definizione superiore che lascia risaltare i particolari della pelle, e dall'utilizzo intelligente delle ombre presenti nello scenario, mentre una buona espressività facciale contribuisce a determinare i loro caratteri sfaccettati.

Il disastro tecnologico

Se da un punto di vista grafico il lavoro svolto da Virtuos si dimostra quindi apprezzabile ma non perfetto, lo stesso non si può dire delle prestazioni dell'edizione Spacer's Choice, che in più di un'occasione fanno rimpiangere la versione classica di un titolo che in tutta onestà poteva dare di più sulle moderne console.

Delle due modalità disponibili nel menù impostazioni, soltanto quella che punta alle performance riesce a raggiungere risultati soddisfacenti controller alla mano, mentre quella cinematica è afflitta da un frame rate così basso da rendere The Outer Worlds quasi ingiocabile, con numerosi fenomeni di stuttering a rovinare un'esperienza esplorativa altrimenti memorabile. Dopo aver apprezzato le leggerissime migliorie grafiche che differenziano le due opzioni di gioco, infatti, siamo stati costretti ad abbandonare una modalità cinematica che tra bug e microscatti non faceva che esasperare i difetti di un gunplay già non particolarmente raffinato. Purtroppo nemmeno la scelta volta alla massimizzazione delle performance garantisce un frame rate granitico, e l'obbiettivo dei 60 fps (raggiunto dalla versione classica di The Outer Worlds su PS5 e Xbox Series X) resta soltanto un miraggio, mentre la dura realtà vede i valori oscillare in un'ampia forbice che risente degli ambienti più ampi e delle fasi concitate degli scontri a fuoco. La situazione migliora leggermente con l'ingresso negli insediamenti e negli edifici "chiusi" - separati dal resto della mappa da caricamenti rapidi ma non immediati - coi primi passi nelle aree open world di ogni pianeta che sono sempre accompagnati da uno stuttering fastidioso, acuito dai movimenti veloci come lo scatto o la schivata.



Come se non bastasse un frame rate ballerino, questa Spacer's Choice non cancella i numerosi difetti tecnologici che già appesantivano l'opera di Obsidian, tra i quali bisogna evidenziare fenomeni di pop-in (alcuni nemici compaiono dal nulla a pochi passi dal giocatore), glitch grafici e crash improvvisi dell'applicazione, mentre appare migliorata l'intelligenza artificiale dei compagni di viaggio, adesso capaci di seguire la strada più indicata per arrivare all'obbiettivo senza incastrarsi nello scenario.

Per quanto concerne l'edizione per l'ultima ammiraglia Sony, è da sottolineare l'utilizzo dei grilletti adattivi durante le fasi di shooting, con la resistenza che varia a seconda dell'arma impugnata al momento dello sparo: niente di trascendentale o particolarmente specifico, ma è un tocco gradito, che contribuisce all'immedesimazione dell'utente in un'esperienza magnifica sul piano narrativo, anche se afflitta da numerosi grattacapi di tipo tecnico.