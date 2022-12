Da The Plucky Squire a Planet of Lana: 10 giochi INDIEspensabili del 2023

Il settore dello sviluppo indipendente ci ha regalato enormi gioie nel corso di questo 2022. Con la straordinaria varietà che contraddistingue il sottobosco videoludico, abbiamo potuto celebrare la coinvolgente epopea di Tunic, ma anche emozionarci con il delicato racconto survival di Endling: Extinction Is Forever, senza dimenticare gli improbabili culti religiosi di Cult of the Lamb. Il capolavoro firmato da Sam Barlow, Immortality, ha rubato la scena a numerosi AAA, mentre i passi felini di Stray hanno scatenato una vera e propria euforia collettiva nella community videoludica. Norco, Signalis, Citizen Sleeper e moltissimi altri hanno contribuito a far brillare l'universo Indie anche quest'anno.



Quali sono invece gli universi Indie che promettono di aprirci le porte nel corso del 2023? Abbiamo fatto un'immensa fatica a ridurre la nostra lista a 10 Indie particolarmente stuzzicanti, limitando la nostra selezione a produzioni già confermate come in arrivo nel prossimo anno, ed escludendo quelle più note al grande pubblico, che non hanno bisogno di essere ricordate, come Inkulinati, Hollow Knight Silksing o l'evanescente Little Devil Inside. Dal promettente The Plucky Squirea potenziali gemme nascoste, come Spirittea e Replaced, ci auguriamo che questo nuovo appuntamento con INDIEspensabili vi aiuti ad ampliare la vostra Wishlist!

The Plucky Squire

Sviluppatore: All Possible Futures

Publisher: Devolver Digital

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 2023

Piattaforme: PC / PS5 / Xbox Series X|S / Nintendo Switch

Pagina Steam: The Plucky Squire



Diamo il via alla nostra rassegna puntando i riflettori su un Action Adventure che ha saputo rapire il pubblico sin dal momento dell'annuncio. Coloratissimo e ambizioso, The Plucky Squire porta due firme d'eccezione. A guidarne lo sviluppo abbiamo infatti James Turner - ex Art Director di Pokémon Spada e Scudo, poi fondatore del team indipendente All Possible Futures -, mentre a curarne la pubblicazione sarà Devolver Digital, publisher notoriamente dotato di ottimo fiuto.

Sul piano ludico, The Plucky Squire promette di condurci in un'avventura a cavallo tra un libro di fiabe e la cameretta di un bimbo. Il protagonista del gioco è infatti anche il protagonista di un racconto per bambini, il cui villain - il mago Humgrump - è riuscito ad operare un incantesimo volto a cambiare il finale della storia! Il valoroso eroe è stato dunque sbalzato oltre i confini del volume, per ritrovarsi all'improvviso nel nostro universo.



In un costante alternarsi di prospettive, le fasi ambientate tra le pagine proporranno colori pastello e un mondo in due dimensioni, mentre tra scrivanie, letti e scaffali ricolmi di giocattoli, il piccolo combattente potrà godere della libertà offerta dalle tre dimensioni. Nel mezzo, sezioni 2D da affrontare sulle pareti di un portapenne e persino un jetpack con cui gettarsi a capofitto in folli avventure.

Se siete curiosi di fantasticare ulteriormente sulle vicissitudine e le boss fight che attendono lo scudiero coraggioso, potete fare un salto alla nostra anteprima di The Plucky Squire.

Another Crab's Treasure

Sviluppatore: Aggro Crab

Publisher: Aggro Crab

Genere: Action RPG

Data di uscita: 2023

Piattaforme: PC / Nintendo Switch

Pagina Steam: Another Crab's Treasure



Non potevamo esimerci dall'inserire in questa lista il souls-like di casa Aggro Crab, che sfiderà le convenzioni del genere per calare il pubblico in un immaginario coloratissimo e scanzonato. Sfrattato dalla propria casa-conchiglia, il paguro protagonista di Another Crab's Treasure è pronto ad affrontare un'epopea sottomarina per cercare di recuperare il proprio domicilio.

Per superare gli enormi ostacoli che popolano i fondali oceanici, il guscio del crostaceo sarà di volta in volta sostituito dai rifiuti più disparati caduti in mare dal mondo degli umani. Secchielli e lattine accartocciate faranno dunque da armatura al temerario paguro, con ogni strumento pronto a proporre caratteristiche peculiari.



Con un forchettone come spada e un rampino a portata di chela, il protagonista di Another Crab's Treasure affronterà una società sottomarina dominata da opulenti granchi, le cui fortune sono state costruite grazie ad un'economia basata proprio sui rifiuti. Se tutto questo non vi basta per aggiungere l'Action RPG alla vostra Wishlist, sappiate allora che la missione del paguro si sovrapporrà ad un'indagine legata al diffondersi della "Schifezza", un fenomeno che minaccia l'intero ecosistema acquatico.

Nel segnalare che l'eroico paguro potrà persino sfruttare potenti magie, vi invitiamo a non lasciarvi scappare la nostra anteprima dedicata ad Another Crab's Treasure.

Planet of Lana

Sviluppatore: Wishfully

Publisher: Thunderful Publishing

Genere: Puzzle Adventure

Data di uscita: Primavera 2023

Piattaforme: PC / Xbox Series X|S / Xbox One / Xbox Game Pass

Pagina Steam: Planet of Lana



Descritta dai suoi autori come "una storia epica che si districa tra intere galassie e secoli", Planet of Lana è un promettente Puzzle Adventure dall'impianto sci-fi in dirittura di arrivo su ecosistema Microsoft, con tanto di debutto al Day One nel catalogo Xbox Game Pass.

Al centro della scena, i giocatori troveranno la giovane Lana, una ragazzina rimasta apparentemente l'ultima rappresentante del genere umano su di un lussureggiante pianeta alieno. Accanto a lei, lo strano Mui - peculiare creaturina a quattro zampe - cercherà di fare del suo meglio per facilitarne il viaggio di ricerca del proprio destino. L'amicizia pronta a nascere tra i due protagonisti pare offrire un'ottima premessa per una favola moderna, che vedrà dipanarsi sullo sfondo la storia di un'utopia precipitata nel caos della guerra.



Con toni delicati e un comparto artistico interamente realizzato a mano, Planet of Lana vuole raccontare una storia profonda con uno stile delicato e spensierato. Attorno a Lana e a Mui non mancheranno ad ogni modo i pericoli: combattere potrebbe però non essere la soluzione migliore per superarli.

Tra puzzle, esplorazione e scenografiche sequenze di fuga, il nostro Alessandro Bruni vi ha raccontato il suo primo contatto con il titolo nella sua prova di Planet of Lana.

REPLACED

Sviluppatore: Sad Cat Studios

Publisher: Coatsink

Genere: Azione / Platform

Data di uscita: 2023

Piattaforme: PC / Xbox Series X|S / Xbox One / Xbox Game Pass

Pagina Steam: REPLACED



Pixel art, retro-futurismo, cyberpunk e carisma da vendere si fondono per dare forma a REPLACED, un Action Platform in 2.5D. In questa intrigante produzione, i giocatori vestiranno i panni di R.E.A.C.H., un'intelligenza artificiale intrappolata in un corpo umano contro la propria volontà. Non sappiamo come ciò sia accaduto, ma in seguito a tale evento l'IA ha cercato di adattarsi allo stile di vita della nostra specie, il tutto sullo sfondo della città di Phoenix.

Gli USA di REPLACED non sono però come ce li potremmo aspettare: un disastro nucleare ha completamente ridisegnato gli Stati Uniti d'America, che in questa versione alternativa degli Anni Ottanta si tramutano in una cupa distopia.



In REPLACED - atteso al Day One su Xbox Game Pass - ogni cosa ha un prezzo, compresa la vita degli esseri umani. Con corruzione e violenza all'ordine del giorno, R.E.A.C.H. potrà affidarsi ad un combat system ispirato al free-flow per farsi strada in un mondo ostile, dietro il quale si celano temibili segreti.

Originariamente atteso per quest'anno, REPLACED è stato posticipato dal team di Sad Cat Studios - con sede a Minsk, in Bielorussia - al 2023. Se come noi non vedete l'ora di averlo tra le mani, potete ingannare l'attesa con la nostra anteprima di REPLACED.

Nine Sols

Sviluppatore: Red Candle Games

Publisher: Red Candle Games

Genere: Action / Platform

Data di uscita: Primavera 2023

Piattaforme: PC

Pagina Steam: Nine Sols



Gli autori di Devotion e Detention si ispirano a opere del calibro di Sekiro: Shadows Die Twice, Hollow Knight e Katana Zero per dare vita alle atmosfere "Tao-Punk" che permeeranno Nine Sols. Action Platform in 2D carico di intriganti suggestioni, il titolo pone i giocatori nei panni di Yi, una strana creatura simile ad una volpe antropomorfa e impegnata in una spietata missione di vendetta.

In Nine Sols, Red Candle Games tratteggia un comparto artistico realizzato interamente a mano e decisamente ispirato, che fonde suggestioni sci-fi e fantasy orientale in un connubio tanto magnetico quanto inquietante e violento.



In un mondo interconnesso dall'anima metroidvania, l'Action Platform propone un combat system ispirato al ritmico scambio di colpi firmato da FromSoftware in Sekiro: Shadows Die Twice. Privo di katana, Yi dovrà però deflettere i colpi degli avversari a mani nude, grazie ad uno stile di combattimento che reinterpreta alcuni principi del Taoismo. Tra esplosioni di Chi, schivate e sequenze platform decisamente dinamiche, Nine Sols dipinge un mondo in cui trovano spazio insoliti NPC, misteriosi rituali alieni e segreti inconfessabili.

Potete trovare maggiori dettagli su questa promettente creazione videoludica nella nostra prova di Nine Sols, oppure potete testarla con mano grazie alla Demo gratuita disponibile su Steam.

Lorelei and the Laser Eyes

Sviluppatore: Simogo

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura / Puzzle

Data di uscita: 2023

Piattaforme: PC / Nintendo Switch

Pagina Steam: Lorelei and the Laser Eyes



Dopo Sayonara: Wild Hearts, il team di Simogo torna a collaborare con Annapurna Interactive per proporre al pubblico l'enigmatico Lorelei and the Laser Eyes. Al momento, del titolo sappiamo veramente poco, ma è innegabile che il reveal trailer che ha presentato il progetto abbia saputo catturare l'attenzione.

Tre anni - il 1847, il 1963 e il 2014 - sembrano destinati a fare da sfondo ad altrettante vicende personali. Al centro della scena, un autore di fama internazionale, un'artista aristocratica assassinata e un illusionista privo di fissa dimora. Il numero tre sembra destinato a fare ritorno anche nell'ambientazione, collocata nell'Europa Centrale e destinata ad essere, di volta in volta, una residenza barocca, un museo o un albergo.



A fluttuare attraverso gli scenari tratteggiati da Simogo, sarà il giocatore, nei panni di una donna in cerca di risposte. Attorno alla dama, tuttavia, si dipanano senza sosta enigmi e misteri, molti dei quali probabilmente molto pericolosi.

A cavallo tra thriller surreale e avventura non-lineare, Lorelei and the Laser Eyes ha tutta la nostra fiduciosa attenzione: non vediamo l'ora di saperne di più.

Sea of Stars

Sviluppatore: Sabotage Studio

Publisher: Sabotage Studio

Genere: GDR

Data di uscita: 2023

Piattaforme: PC / PS4 / PS5 / Nintendo Switch

Pagina Steam: Sea of Stars



Reduci dal successo di The Messenger, gli autori di Sabotage Studio tornano ad esplorarne l'immaginario con un prequel. Con Sea of Stars, il team mira a rendere omaggio ai classici GDR del passato a 16-bit, senza rinunciare però ad un pizzico di modernità. Alla deliziosa pixel art, si affianca così un sistema di combattimento a turni, ma con elementi in tempo reale, ricco di variabili e stimoli e privo di incontri casuali.

All'insegna della libertà di azione, Sea of Stars consentirà al nostro party di avventurarsi per il mondo di gioco senza alcun limite che non sia legato alla nostra abilità nel platforming 2D. Per percorrere la distanza che ci separa da un drago dormiente o un bosco incantato, potremo dunque nuotare, arrampicarci e compiere balzi più o meno arditi.



Con un cast che comprende oltre una dozzina di personaggi, Sea of Stars mira a raccontare al pubblico un'epica avventura all'insegna del coraggio e dell'amicizia, con la promessa di svolte inaspettate e colpi di scena.

E se tra una traversata in barca e una sessione di scontri dovessimo sentire il bisogno di una pausa, Sabotage Studio sarà lieta di proporci qualche ora di relax da trascorrere ai fornelli, con una canna da pesca o al tavolo di una taverna popolata di misteriosi avventori.

Europa

Sviluppatore: Heider Pinto

Publisher: Future Friends Games

Genere: Avventura

Data di uscita: 2023

Piattaforme: PC

Pagina Steam: Europa



Di giorno, Heider Pinto è un Art Director in forze presso Blizzard, ma di notte l'autore lavora duramente per dare forma ad

un'intrigante progetto personale. Con forti echi originari delle pellicole dello Studio Ghibli, Europa è una intrigante avventura da vivere fluttuando tra i cieli.

In questo viaggio dai colori sgargianti, i giocatori vestiranno i panni di Zee, un androide in cerca del proprio destino. A fare da sfondo al suo viaggio esistenziale sarà una versione terraformata di Europa, una delle tante lune di Giove. Mentre il colossale pianeta si staglia nel cielo, montagne innevate e praterie lussureggianti si alternano a laghi e corsi d'acqua dalle atmosfere fatate.



Con l'intento di proporre un'avventura toccante e priva di concitazione, Europa equipaggia Zee di un jetcpack potenziabile di nome Zephyr. Scoprendo sempre più segreti, l'androide approfondirà il rapporto che lega esseri umani e natura, mentre il suo movimento tra i cieli si farà sempre più libero.

Produzione piccola ma ambiziosa, Europa è in sviluppo da oltre cinque anni. Permeata di un forte amore per lo Studio Ghibli, la produzione indipendente cela al suo interno numerosi omaggi ai lungometraggi firmati da Hayao Miyazaki, tra i quali spicca Laputa: Il Castello nel Cielo.

Spirittea

Sviluppatore: Cheesemaster Games

Publisher: No More Robots

Genere: GDR

Data di uscita: Inizio 2023

Piattaforme: PC / Xbox Series X|S / Nintendo Switch / Xbox Game Pass

Pagina Steam: Spirittea



Gli amanti della filmografia dello Studio Ghibli non tarderanno ad individuare le influenze de La Città Incantata all'interno di Spirittea. Con la sua essenziale pixel art, questo peculiare GDR ci invita infatti ad assumere la guida di un centro termale frequentato da potenti spiriti e divinità che solo noi riusciamo a vedere.

Prima di poter accogliere le entità sovrannaturali all'interno della nostra struttura, dovremo però aiutarle a trovare una nuova pace interiore. Dimenticati dagli esseri umani, gli spiriti tenderanno infatti a generare il caos all'interno di quella che - almeno una volta - era una tranquilla cittadina.



Con un impianto da GDR, Spirittea offre al protagonista un'ampia libertà di scelta sul modo migliore per vivere e plasmare la propria avventura. Intessendo legami con i concittadini potremo scoprire diversi aspetti della nostra nuova vita, mentre attività rilassanti e mini-giochi offriranno molteplici occasioni di relax.

In attesa di scoprire la data di apertura del nostro centro termale, segnaliamo che su Steam è disponibile una Demo gratuita di Spirittea, avventura destinata a debuttare al Day One nel catalogo Xbox Game Pass.

Gunbrella

Sviluppatore: doinksoft

Publisher: Devolver Digital

Genere: Action / Adventure

Data di uscita: 2023

Piattaforme: PC / Nintendo Switch

Pagina Steam: Gunbrella



Un boscaiolo in cerca di vendetta impugna le armi in questo folle Action Adventure edito da Devolver Digital. Sviluppato dagli autori di Gato Roboto, Gunbrella prende il nome dalla mitologica arma imbracciata dal suo protagonista: un ombrello con bocca da fuoco.

Grazie alla sua duplice natura, il Gunbrella è il compagno perfetto per esplorare una realtà cyber-noir, nella quale avide corporazioni, dissennati cultisti e malfattori di ogni genere governano all'ombra di pericolosi vicoli. Oltre che come arma da fuoco, lo strumento può infatti essere usato anche come scudo, mentre all'occorrenza può persino consentire di realizzare una pratica planata.



In un incessante susseguirsi di schermate 2D, il nostro boscaiolo improvvisatosi detective potrà interrogare personaggi di ogni genere, per poi prendere nota delle loro enigmatiche risposte su di un pratico taccuino. Sapremo navigare i tortuosi scenari che ci circondano per scovare la verità?

Mentre all'orizzonte si affollano entità sovrannaturali, Gunbrella ci accompagnerà alla scoperta di piccole cittadine, fortezze medievali e - nientemeno! - la leggendaria città di Avalon. In una produzione "tipicamente" Devolver Digital, sembra che l'inaspettato si annidi dietro ogni angolo!