The Sims 4: alla scoperta dell'espansione Vita Ecologica

Annunciata ufficialmente lo scorso maggio, The Sims 4 Vita Ecologica è la nona espansione del popolarissimo life sim di Electronic Arts, che a sei anni dalla sua pubblicazione continua ad essere un appuntamento quotidiano per una community in continua crescita. Parliamo di un contenuto particolare, che cerca di utilizzare l'ecosistema ludico di The Sims per sensibilizzare il pubblico verso temi come sostenibilità ambientale e "green living". Il risultato è un pacchetto piacevole e interessante che, al netto di qualche evidente leggerezza, si dimostra capace di toccare le corde giuste.

Ambientalismo a misura di Sim

Perfettamente contestualizzato con l'attuale tematica ambientalista, l'expansion pack Vita Ecologica di The Sims 4 si presenta come un contenuto educativo e originale rispetto agli altri che si sono susseguiti nel corso degli anni, nonché capace di offrire spunti molto fantasiosi in materia di riciclo.



Vita Ecologica aggiunge infatti alla gamma delle meccaniche del titolo una serie di opzioni interessanti, prima tra tutte l'Impronta Ecologica: si tratta di una definizione che identifica i vari lotti in tre categorie - industriale, ecologico e neutro - a seconda dell'impegno ambientalista profuso dalle unità familiari.

La categorizzazione di un terreno può essere cambiata votando i Piani d'azione di Quartiere, cioè iniziative ecologiche e sostenibili quali la produzione di energia pulita e l'uso di elettrodomestici ecologici, che peraltro rendono i Sims più influenti all'interno del quartiere di appartenenza. Unica nota dolente, se così la si può definire, è il livello di difficoltà che si riscontra nel convincere i vicini a sposare la giusta causa dei piani d'azione, e nell'influenzare il loro voto a favore di una certa preferenza.



Esplorando il nuovo scenario Evergreen Harbour è possibile comprendere il senso di questa impronta ecologica: i quartieri contrassegnati come neutrali, sono di fatto quelli che devono essere ecologicamente ( ma anche culturalmente) potenziati dai cittadini, ad esempio costruendo generatori di spazzatura riciclabile e compostabile, installando pannelli solari e altri strumenti "eco-friendly" disponibili nelle varie categorie, che vanno influire positivamente sulla qualità della vita dei Sim, anche in termini di risparmio sulle bollette.

Anche i nuovi arredi e complementi, dal design accattivante e costruiti a partire da materiali sostenibili, presentano un punteggio di guadagno ambientale e uno stile ecosostenibile in grado di appagare l'arredatore d'interni che è in noi. Inoltre, tra le varie interazioni disponibili cliccando sugli oggetti in modalità "vivi", c'è quella dell'Ecoaggiornamento che può essere applicata all'oggetto stesso, dopo aver raggiunto un certo livello di manualità, al fine di convertirlo in uno strumento a minor impatto ambientale.

Ogni rifiuto è un tesoro in attesa di essere scoperto

Per quanto concerne gli strumenti di riciclo e i generatori di risorse rinnovabili, la scelta è vasta: dalle classiche turbine eoliche e pannelli solari, all'allevamento di insetti in apposite casette che possono essere impiegati come biocombustibile per alimentare i generatori di corrente.

La possibilità di rivestire il tetto di erba e l'immancabile giardino verticale, poi, aggiungono un tocco "green" sia agli spazi esterni che interni (per lotti comunitari e privati), con il vantaggio di purificare l'aria e condizionare positivamente l'umore dei Sims più esigenti, senza considerare la possibilità di rivendere le primizie coltivate. Per di più, la nuova funzione "Crea Spazi di Comunità" è volta proprio a riqualificare le aree urbane inutilizzate e trasformarle in orti, spazi verdi o atelier comunitari in cui è possibile lavorare insieme, con un forte spirito di collettivismo.



A questo proposito, tra i tratti della personalità dei Sim, oltre a quelli canonici come "amante della natura", sono ora disponibili quelli di "ecoinnovatore", "discepolo del riciclo" e "fanatico del verde". Coloro che possiedono tali caratteristiche palesano fin da subito scopi di vita molto nobili: promuovono iniziative riguardanti il corretto utilizzo degli spazi comunitari, ripuliscono i percorsi cittadini e si trovano spesso a rovistare nella spazzatura con l'intento di riutilizzare i rifiuti e dare loro nuova vita, attraverso attività di riciclo creativo.

In particolare, quest'ultima funzione è propria della nuova carriera lavorativa introdotta, denominata Freelance Crafter, che insieme a quella del Brave Sims, permette al personaggio di lanciarsi in vere e proprie immersioni nei cassonetti, per raccogliere oggetti vecchi o in disuso (come quelli da collezione) e poi rivenderli.



Non mancano tuttavia i cliché, soprattutto nella sezione di abbigliamento del "Crea il tuo Sim": jeans rattoppati "fai-da-te", pantaloni e gilet da lavoro, completi spartani ma comodi, e tra gli accessori persino il piercing al setto nasale, per un Sim dal look trasandato-chic, un po' Hipster un pò supereroe dell'ambiente. Ben più gradevole è la varietà delle nuove acconciature proposte (soprattutto quelle femminili), e goliardica l'idea del sacchetto di carta come accessorio per il capo.