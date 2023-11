Il nuovo The Witcher? Una sfida epocale per Sebastian Kalemba

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Tra i numerosi appuntamenti firmati Everyeye che hanno caratterizzato l'edizione 2023 della Milan Games Week troviamo anche una lunga chiacchierata in compagnia di uno degli sviluppatori di Cyberpunk 2077. Nel corso della fiera milanese, infatti, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Sebastian Kalemba, Animator Lead di CP2077 che ricopre ora il ruolo di Game Director per il prossimo capitolo di The Witcher presso CD Projekt RED. Ecco tutto quello che ci ha raccontato tra una battuta e l'altra.

Da giocatore a sviluppatore

La nostra intervista a Sebastian ha avuto inizio con una domanda su com'è nata la sua passione per il mondo videoludico ed in che modo si è successivamente trasformata in un lavoro. Pare infatti che lo sviluppatore sia un grande appassionato di videogiochi, che fanno parte della sua vita da sempre.

Oltre ad aver divorato titoli come Final Fantasy 5 e il primo Baldur's Gate, Sebastian è anche stato un assiduo giocatore di RPG ‘Pen & Paper'. Stando a quanto detto dal Game Director, per anni ha giocato con gli amici durante i fine settimana ed è in questo periodo che ha conosciuto sia Cyberpunk 2020 che Warhammer e Vampire The Masquerade. Oltre ai videogiochi e ai GDR, lo sviluppatore è anche un amante del cinema e, più nello specifico, delle pellicole d'animazione firmate Pixar. Il prodotto che però ha segnato la sua infanzia è stato Final Fantasy 7.



Di fronte al titolo Square Enix, Sebastian si è emozionato al punto da comprendere che questa forma di intrattenimento potesse coinvolgere ancor più di un film, e decise così di voler intraprendere un percorso che lo portasse a lavorare nell'industria dei videogiochi. Lo sviluppatore ci ha svelato di aver piano al momento della morte di Aerith e quel momento l'ha colpito così tanto da chiamare il suo cane come il personaggio femminile del gioco di ruolo.



La sua carriera nell'industria videoludica ha invece avuto inizio circa vent'anni fa, quando era un freelancer e lavorava per una piccola azienda ad un browser game 3D. Da lì è stato un processo naturale: passando da un progetto all'altro, Sebastian continuava a svolgere il lavoro di animatore e a diventare sempre più abile. Nel curriculum dello sviluppatore troviamo anche Kinectimals e Kinect Disneyland Adventures, ai quali ha lavorato durante la sua permanenza nel Regno Unito.

Dopo il periodo trascorso in Inghilterra, Sebastian decise di tornare in Polonia e fu in quel momento che iniziò a lavorare anche sui filmati d'intermezzo. Prima di unirsi a CD Projekt RED, infatti, contribuì alla creazione delle cinematiche di The Witcher 3 Wild Hunt come freelancer: l'ottimo lavoro svolto gli permise di essere assunto dallo studio polacco in qualità di Lead Animator per Cyberpunk 2077. Da quel momento sono ormai trascorsi dieci anni, quindi metà della sua carriera nel settore videoludico è legata a CD Projekt RED.

Da The Witcher a Cyberpunk e viceversa

Sul profilo Linkedin, Sebastian scrive che 'L'animazione è al centro del processo produttivo ed è grazie ad essa che mi sono innamorato del design, dell'arte e della componente narrativa dello sviluppo di un gioco.' Abbiamo quindi chiesto allo sviluppatore di spiegare meglio questo interessante concetto e la risposta sembra essere fortemente legata al metodo di lavoro di CD Projekt RED. Nel team polacco, ogni elemento di gioco deve essere giustificato dal contesto narrativo e vantare un design che abbia senso rispetto alla storia: è per questo che anche le animazioni a schermo devono avere senso in relazione agli altri elementi e catalizzare le emozioni.

Un po' come l'attore che entra nella parte quando è di fronte alla telecamera, l'animatore riesce a comprendere perfettamente il contesto in cui lavorare e ciò permette al prodotto finale di avere una qualità superiore. Tale conoscenza verrà ovviamente sfruttata anche nel prossimo capitolo di The Witcher, al quale Sebastian sta lavorando come Game Director, che è la concretizzazione del suo sogno.

A proposito del passaggio da un progetto all'altro, ci siamo interessati anche alle sensazioni provate dal terminare i lavori su un gioco di ruolo fantasy come The Witcher 3 Wild Hunt per passare ad un titolo completamente diverso come Cyberpunk 2077. A detta dello sviluppatore, si è trattato di un cambio drastico che però non ha avuto un grosso impatto sul metodo di lavoro, poiché nello studio polacco vi sono linee guida che valgono a prescindere dal titolo in sviluppo e al suo brand d'appartenenza. Va anche detto che le due IP hanno alcuni punti in comune, poiché ad esclusione del setting entrambi trattano tematiche mature. La principale differenza, invece, riguarda la realizzazione di alcuni contenuti: se in The Witcher 3 tutto si può giustificare con la ‘magia' (seppur seguendo logiche di base), in Cyberpunk 2077 occorre che ogni tecnologia venga implementata in modo razionale e seguendo le leggi dell'anatomia, così da evitare che i vari innesti appaiano come dispositivi magici agli occhi di chi li guarda. E proprio questo processo viene descritto come particolarmente complesso, poiché richiede lunghi studi e parecchio tempo.



Sebastian ha parlato anche delle differenze nell'approccio all'open world, poiché se in The Witcher vi sono ampi spazi liberamente esplorabili, la creazione del mondo di Cyberpunk 2077 è più complessa poiché si tratta di una città e, in quanto tale, è più complesso realizzarla in modo tale che dia una sensazione di libertà altrettanto soddisfacente. Night City è anche un luogo molto più brutale, poiché il pericolo è sempre dietro l'angolo e non vi è un singolo pixel in cui ci si può davvero sentire al sicuro.

Non a caso, la città di CP 2077 viene definita dallo sviluppatore come un antagonista. Dopo aver appreso tutti questi dettagli, non potevamo certo non chiedere com'è stato creare le fondamenta dal punto di vista narrativo di un gioco di ruolo come il prossimo The Witcher. A tal riguardo, Sebastian sostiene che la storia sia il cuore pulsante di ogni progetto che viene realizzato in CD Projekt RED e tutti i contenuti, a prescindere dal dipartimento dello studio, vengono creati a partire dalla storia e dal contesto. Questi elemento viene paragonato alle radici di un albero, che fanno da fondamenta e dal cui tronco poi si sviluppano tutti i rami, che devono avere una certa coerenza con tutto il resto.



Ovviamente anche la componente ludica è importante, quindi storia e gameplay devono essere in piena armonia. In questo caso, gli sviluppatori non si dedicano semplicemente alla realizzazione del sistema di movimento o di combattimento, ma prima conducono una serie di analisi sul perché inserirli e su come implementarli, affinché, ritornando al discorso iniziale, tutto abbia perfettamente senso ai fini della narrazione.

Lo stesso vale per gli avversari, che devono muoversi e combattere anche in funzione della loro personalità e delle loro effettive capacità fisiche, così da essere credibili e coerenti. Un esempio perfetto della volontà di creare prodotti coerenti in quel di CD Projekt RED è rappresentato da Phantom Liberty, l'espansione di Cyberpunk 2077. Il nuovo finale della main quest introdotto da Phantom Liberty è perfettamente in linea con il gioco ed è un pensiero condiviso che si tratti del finale migliore e peggiore allo stesso tempo, poiché sottolinea come in Night City non vi sia futuro.

Uno sguardo al resto dell'industria

Un altro argomento toccato nel corso dell'intervista è lo studio degli altri prodotti di successo, che spesso vengono analizzati dalle software house per comprenderne i punti di forza ed imparare a fare meglio. Dal momento che CD Projekt RED realizza prevalentemente giochi di ruolo, abbiamo chiesto se è stato preso in considerazione il lavoro svolto da Larian Studio con Baldur's Gate 3. Sebastian ha confermato che si tratta a tutti gli effetti di una fase del processo di creazione di un videogioco, poiché ci sono alcune aziende che con i loro giochi segnano un avanzamento del medium e che, pertanto, vanno analizzate.

Ed è proprio per questo motivo che anche BG3 va coinvolto in questi studi, visto che il CRPG di recente uscita è tanto dettagliato che riesce in qualche modo ad avere una reazione ad ogni singolo input del giocatore. Non meno importante è la libertà nel creare qualsiasi personaggio da zero, che offre possibilità infinite e non pone dei paletti come accade nei giochi CD Projekt RED, in cui i protagonisti hanno già un passato. Ovviamente quello di Baldur's Gate 3 è solo un esempio e lo sviluppatore conferma di giocare quasi tutti i giochi che arrivano sugli scaffali per studiarne il design e altre caratteristiche, sebbene ne porti a termine pochissimi. Tra i titoli portati a termine dal Game Director troviamo Alan Wake 2 (pare che il dark sia molto apprezzato da Sebastian), Super Mario Bros Wonder e God of War Ragnarok.



Dal momento che Final Fantasy 7 pare essere uno dei suoi giochi preferiti in assoluto, abbiamo chiesto a Sebastian anche un suo pensiero sui remake, fenomeno molto diffuso in tempi recenti che non ha coinvolto solo l'opera di Square Enix. Lo sviluppatore dice di apprezzarli, ma non fino in fondo. Il motivo è dovuto al fatto che non c'è aggiornamento grafico o ludico che possa replicare quelle emozioni che molti giocatori hanno provato da piccoli.

A chiudere la nostra chiacchierata non poteva che essere una domanda su come ci si sente a ricoprire il ruolo di Game Director per un capitolo di The Witcher, visto che è anche un grande appassionato della serie. Come si può facilmente immaginare, si tratta di una sfida assai complessa che richiederà moltissimo impegno, ma al tempo stesso è un grande onore per Sebastian avere un compito di questo tipo e la possibilità di plasmare il futuro del brand con le sue decisioni.



Insomma, non vediamo l'ora di scoprire qualcosa di più sul prossimo grande progetto del team polacco.