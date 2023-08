THQ Nordic Showcase tutti gli annunci! C'è anche TMNT The Last Ronin

A ormai pochi giorni di distanza dall'Opening Night Live della Gamescom 2023 e dall'apertura dei cancelli della fiera di Colonia, i team di THQ Nordic giocano d'anticipo e presentano in un appuntamento dedicato la propria line-up di titoli di prossima pubblicazione. Con un nuovo sguardo a produzioni già note e alcuni reveal inaspettati, la diretta estiva organizzata dal publisher si è rivelata un interessante antipasto in vista degli appuntamenti attesi per le prossime settimane.



Dal nuovo trailer di Outcast: A New Beginning all'annuncio di Titan Quest II, passando per remake, Tartarughe Ninja e astronauti pieni di debiti, ecco il riassunto completo dell'appuntamento. Buona lettura e non dimenticate di farci sapere nei commenti quali sono i titoli apparsi al THQ Nordic Digital Showcase che hanno catturato maggiormente la vostra attenzione!



Gothic 1 Remake

A pochi giorni dall'annuncio di Gothic Classic per Nintendo Switch, il THQ Nordic Digital Showcase riporta i giocatori nell'immaginario plasmato dal titolo del 2001. Il remake di Gothic è al momento in pieno sviluppo, affidato alle mani degli autori di Alkimia Interactive. Ancora nessuna data di uscita per il rifacimento, ma dallo show ne arriva un piccolo assaggio, grazie a un trailer realizzato con l'engine di gioco.



Nelle miniere di Khorinis, la vita si dipana tra convenzionali attività quotidiane: risse tra prigionieri, furti, distribuzione del rancio e combattimenti con creature sputafuoco. Un giovane di belle speranze ci accompagna alla scoperta dell'accampamento, almeno sino a che un imprevisto ne sconvolge la giornata. In sviluppo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, Gothic Remake promette trama e atmosfere fedeli all'originale, affiancate da un sistema di combattimento completamente rinnovato.



Last Train Home

Annunciato al PC Gaming Show di quest'anno, torna a mostrarsi anche Last Train Home, un interessante ibrido tra gestionale e strategico in tempo reale ad ambientazione storica. Al termine della Prima Guerra Mondiale, un corposo esercito di soldati cecoslovacchi si imbarca a bordo di un treno, con l'obiettivo di fare ritorno a casa. Purtroppo, il percorso si rivelerà ben più complesso del previsto, tra le insidie naturali che un viaggio attraverso le terre siberiane comporta e le ostilità in corso tra l'Armata Bianca e l'Armata Rossa. Mentre infuria la guerra civile russa, i giocatori assumono il comando del treno che ospita la Legione Cecoslovacca, con il compito di riportare a casa sani e salvi i propri commilitoni.



Ispirato a fatti storici reali, Last Train Home si è mostrato all'evento THQ Nordic con un gameplay trailer che ne ha messo in luce gli elementi caratterizzanti. Accanto alla gestione di provviste, risorse e medicinali, il titolo sviluppato da Ashborne Games chiede agli appassionati di RTS di porsi alla guida dei soldati cecoslovacchi. Schierandoli con astuzia, radunando alleati e studiando il campo di battaglia, sarà essenziale cercare di avere la meglio in ogni scontro, per raggiungere la prossima stazione e potenziare la propria casa su rotaie. Ancora nessuna data di uscita per Last Train Home, il cui debutto è atteso in esclusiva su PC.



Outcast: A New Beginning

A distanza di circa un anno dalla nostra prima prova di Outcast: A New Beginning, il titolo è stato sicuramente uno dei principali ospiti del THQ Nordic Digital Showcase. Nel suo titolo definitivo, il gioco perde ogni riferimento numerico e si trasforma nel punto di accesso ideale alla storica IP esordita nel 1999. Durante l'evento live, il team di sviluppo ha condiviso un nuovo trailer, ma da dietro le quinte abbiamo di recente potuto osservare il gioco in azione in maniera più approfondita, in una presentazione che ci ha suscitato impressioni per il momento molto positive.



Equipaggiato di jet-pack e di un arsenale di armi modulari, l'ex marine Cutter Slade si ritrova sul lussureggiante pianeta di Adelpha, con sulle spalle il peso di una leggenda che lo vuole destinato a riunire il popolo dei Talans contro pericolosi invasori. In un open world che mira a favorire la libertà di approccio da parte del giocatore, Outcast: A New Beginning combina un combat system dinamico a base di armi da fuoco, poteri sovrannaturali e scudi a una componente strategica legata alla distruzione delle risorse avversarie e al rafforzamento dei nostri rapporti con i locali. Più i nostri legami coi Talans si faranno stretti, infatti, più le strane creature che popolano Adelpha si riveleranno alleati potenti.



Su questa impostazione di gameplay, il team mira a dar vita a un'avventura dai toni epici ma leggeri, in quello che gli autori hanno definito come una "fusione tra Indiana Jones e Stargate". Completamente single player, Outcast: A New Beginning è confezionato in una versione molto personalizzata dell'Unreal Engine 4, e mira a offrire una media di circa 35 ore di gameplay al pubblico. Attualmente prossimo alla fase Beta, il titolo non è lontano dal completamento, ma il team non è ancora pronto a sbilanciarsi su di una data di lancio definitiva. Ricordiamo che l'avventura THQ è attesa su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In attesa di una finestra di lancio, siamo molto curiosi di poter tornare a provare il gioco con mano.



Space for Sale

Rispetto a quanto vi avevamo già raccontato nella nostra anteprima di Space for Sale, il nuovo trailer di gioco mostrato al THQ Showcase conferma ufficialmente la presenza di un comparto multiplayer per il titolo di Mirage Game Studios. Dai propri studi in Svezia, gli sviluppatori di questa insolita avventura immobiliare intergalattica hanno infatti svelato una modalità cooperativa per due giocatori.



Tra la costruzione di un lotto abitativo e l'esplorazione finalizzata alla ricerca di nuove fonti d'energia, Space for Sale promette un gameplay in stile sandbox, nel quale i giocatori avranno la piena libertà sulle attività che desiderano svolgere. Esplorare, costruire abitazioni che soddisfino i requisiti stilati dai committenti o scontri contro bizzarre e variopinte creature ostili: ogni attività sarà accessibile in qualunque momento dell'avventura. Sicuramente una produzione curiosa, che gli amanti del genere potranno presto provare con mano, grazie all'organizzazione di una Closed Beta di Space for Sale.



Tempest Rising

Con il nuovo trailer di Tempest Rising, THQ torna a far leva sugli amanti degli RTS, con un nuovo approfondimento dedicato all'esclusiva PC. Le novità mostrate in questo caso non sono molte, ma 3D Realms ha deciso di riservare al pubblico una gradita sorpresa. Tempes Rising è infatti disponibile da questa sera, con una disponibilità temporanea che si estenderà da venerdì 11 agosto a lunedì 28 agosto 2023. La prova gratuita del titolo è disponibile su Steam, con un gradito antipasto in attesa della data di uscita definitiva.



Titan Quest II

Sicuramente la sorpresa più inaspettata dell'evento, l'annuncio di Titan Quest II riporta in auge la serie action RPG. Dopo una lunga assenza dalle scene, l'IP è stata affidata a Grimoire Games (già autori di Spellforce III), che stanno plasmando il titolo con il supporto dell'Unreal Engine 5. Destinato a un esordio in esclusiva PC, Titan Quest II riporterà il pubblico trai fasti della mitologia dell'antica Grecia, come del resto ampiamente chiarito dal suggestivo cinematic trailer mostrato allo show THQ.



Di recente, e sempre dietro le quinte, Grimoire Games ci ha promesso che la presentazione ufficiale del gameplay non tarderà troppo. Nell'attesa, il team ha chiarito che l'esperienza punta a offrire un tocco moderno agli elementi più apprezzati della serie. Action RPG con visuale top-down, Titan Quest II proporrà un combat system rapido e spiccatamente action, studiato però per privilegiare un approccio più tattico che in passato. I giocatori potranno ancora specializzare il proprio protagonista in due differenti Classi, con ampia libertà di approccio. Pienamente fruibile in single player, Titan Quest II proporrà anche un comparto multiplayer online. Siamo molto curiosi di scoprire quale sarà l'esito del ritorno in scena delle divinità della Grecia antica.



Trine 5: A Clockwork Conspiracy

Come promesso, THQ Nordic ha sfruttato il palco dell'evento digitale per tornare a mostrare Trine 5: A Clockwork Conspiracy. Decisamente promettente sul fronte del comparto artistico, l'avventura sviluppata da Frozenbyte non si farà attendere a lungo, con lancio confermato per il 31 agosto 2023, su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, al prezzo di listino di 29,99 euro.



A poche settimane dall'esordio, gli autori mostrano in azione il comparto multiplayer in locale di Trine 5: A Clockwork Conspiracy, che supporterà partite in compagnia per un massimo di quattro avventurieri.



Wreckreation

Si cambia decisamente atmosfera con il nuovo trailer di Wreckreation, avventura a quattro ruote in sviluppo presso gli studi di Three Fields Entertainment. In occasione dello showcase di THQ Nordic, la software house britannica ha proposto un nuovo trailer del gioco, puntando i riflettori sulle possibilità di personalizzazione del mondo di Wreckreation, grazie alle funzionalità di costruzione di nuove strutture. Attesa su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, ancora niente data di lancio per la produzione.



TMNT: The Last Ronin

Dopo le anticipazioni primaverili, si alza finalmente il sipario su Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, videogame ispirato all'omonima graphic novel ambientata nell'immaginario delle Tartarughe Ninja. Il primo trailer del gioco ci proietta in una New York post-apocalittica, dove una Tartaruga solitaria è pronta ad affrontare una missione di vendetta. Dopo aver perso la propria famiglia, il protagonista di questo intrigante action promette di incarnare una declinazione ben più cupa di quanto tradizionalmente proposto dall'IP.





Purtroppo, nessuna finestra di lancio per Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, attualmente in sviluppo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.



South Park: Snow Day!

Grande ritorno anche per un'altra IP anni Novanta, con South Park Digital Studios, THQ Nordic e Question Games che presentano un teaser trailer di South Park: Snow Day!.

A differenza di quanto proposto dagli ultimi videogiochi ispirati alla serie animata, questa nuova produzione si presenta come un'avventura cooperativa per quattro giocatori. Nei panni di Cartman, Stan, Kyle e Kenny, i giocatori potranno godersi la magia dell'inverno in un giorno privo di scuola e con le strade stracolme di neve. Con l'immancabile obiettivo di salvare il mondo, gli appassionati potranno attraversare le strade di South Park: Snow Day! nel corso del 2024, con uscita del titolo prevista su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.



Alone in the Dark

A pochi mesi dal reboot di Alone in the Dark, anche la serie horror fa la sua comparsa sul palco virtuale del THQ Nordic Digital Showcase. Per l'occasione, tuttavia, il team ha deciso di non mostrarci direttamente il gioco, ma di farci raccontare l'esperienza direttamente dai suoi due protagonisti.

Con un video messaggio, Emily Hartwood (interpretata da Jodie Comer) e Edward Carnby (interpretato da David Harbour) hanno dato appuntamento agli appassionati, in vista del lancio di Alone in the Dark il prossimo 25 ottobre 2023.