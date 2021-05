TimeSplitters: ripercorriamo la storia della serie in vista del nuovo gioco

La notizia era nell'aria da tempo, tra smentite, voci di corridoio e dichiarazioni di intenti, eppure finalmente è arrivata l'ufficialità: Deep Silver ha annunciato che la saga di TimeSplitters tornerà alla ribalta in prossimo futuro, con l'originale studio Free Radical Design rifondato proprio per l'occasione. Non è ancora chiara la direzione che prenderà il progetto, saldamente sotto la guida dei soci fondatori originali Steve Ellis e David Doak, ed anzi il neonato team di Nottingham sta ancora assumendo personale per entrare effettivamente in produzione nei mesi a venire.



Quel che è certo è che tuttavia Deep Silver si sia dichiarata entusiasta di poter tornare a puntare su un brand che nei primi anni 2000 aveva significato molto per tanti appassionati: un franchise magari oggi molto meno rilevante e di richiamo, eppure capace di distinguersi con idee e tanta verve in epoca PlayStation 2. Ma facciamo appunto un passo indietro, ripercorrendo le origini e lo sviluppo di un marchio destinato a suscitare una certa nostalgia in una specifica fascia di pubbblico.

Da Rare con furore

Tutto nasce in realtà qualche anno prima, precisamente ai tempi del Nintendo 64: impossibile infatti parlare di Free Radical Design senza menzionare GoldenEye 007 e Perfect Dark, leggendari sparatutto in soggettiva pubblicati sotto etichetta Rare (per approfondire, ecco la recensione di GoldenEye 007 Reloaded). Due capolavori indiscussi, capaci di sdoganare il genere FPS su console facendo nel mentre la fortuna del multiplayer locale sulla console della Grande N. La maggior parte degli elementi del team che nel 1999 fondò lo studio era composta infatti da esuli di Rare: la scelta era stata quella di separarsi dalla prestigiosa azienda partner di Nintendo per lavorare a qualcosa di proprio e di diverso.

L'esperienza fatta con GoldenEye 007 e Perfect Dark servì al giovane ma agguerrito team per lanciare nel novembre del 2000 TimeSplitters, titolo di lancio per PlayStation 2 fondato come suggerisce il nome stesso sui viaggi nel tempo. L'idea alla base della serie è che una razza di alieni malvagi, denominati appunto TimeSplitters, stia cercando di eliminare gli esseri umani attraverso l'impiego di cristalli in grado di manipolare il tempo e alterare il corso della storia. È proprio per questa ragione che, sin dall'episodio originale, tutti e tre i capitoli di TimeSplitters risultano ambientati in un arco di tempo molto variabile, con livelli che spaziano dal Far West al XXV° secolo e una moltitudine di personaggi diversi.



Oltre ai viaggi nel tempo, sono diversi altri gli elementi comuni della saga Free Radical. Il primo è sicuramente il tono leggero e ironico dell'insieme, con omaggi e citazioni al mondo del cinema che si fanno via via più espliciti e diretti. Partendo dal Sergente Cortez, volto del franchise dall'amatissimo TimeSplitters 2, che richiama in maniera esplicita Vin Diesel e il suo Riddick, per arrivare a tante altre stranezze sopra le righe, TimeSplitters ha avuto il merito di non prendersi mai troppo sul serio. Giocando con sé stesso, con gli stilemi della fantascienza e con il suo essere un videogioco.

Un altro grande merito della saga sta nell'indiscutibile originalità della proposta. Già il primo TimeSplitters vantava in effetti una campagna principale completamente affrontabile in modalità cooperativa locale, per un massimo di due giocatori. Una soluzione di indubbia avanguardia, ma anche un modo per rivendicare sin da subito l'enfasi sul multiplayer che avrebbe fatto la grande fortuna del seguito.

Chi non spara in compagnia...

TimeSplitters 2, pubblicato nel 2002 anche su Xbox e GameCube, è infatti di certo l'episodio più riuscito e più acclamato: un gioco che ampliava tanto la componente d'avventura, inserendo una trama più strutturata e una campagna complessivamente migliore, quanto appunto il multiplayer. Su piattaforma Sony e Microsoft era infatti possibile giocare in system link, collegando due console per arrivare a un massimo di sedici partecipanti in contemporanea. Un trionfo per quel periodo, a maggior ragione considerando la pregevole quantità modalità e di minigiochi disponibili.

È infine la presenza di un editor per la creazione di mappe multiplayer, da accompagnare a una valanga di personaggi da sbloccare - con avatar che variavano dai dinosauri ai sosia di Elvis Presley - ad aver reso così innovativo uno sparatutto capace di precorrere i tempi. Non senza una paradossale ironia visto il tema, TimeSplitters ha per certi versi anticipato molto alla lontana dinamiche che sarebbero poi esplose negli anni a venire in successi del calibro di Minecraft o Fortnite. Il tutto per poi perdersi un po' per strada, dopo un terzo capitolo pubblicato nel 2005 e denominato Future Perfect che aveva come principale punto di forza l'introduzione del gioco online.



Da lì in avanti la saga è in effetti rimasta in un limbo: l'insuccesso di Haze, mediocre FPS per PlayStation 3 sviluppato a marchio Ubisoft, non ha certo giovato alle sorti di Free Radical, e per parecchio TimeSplitters 4 è rimasto solo un nome, associato timidamente anche al motion control di Wii. Crytek, che ha acquisito lo studio nel 2009 trasformandolo in Crytek UK, ha provato senza successo a riportare in auge la serie su PlayStation 4 e Xbox One, mentre un remake HD dell'originale, intitolato TimeSplitters Rewind, è in sviluppo dal 2012 a opera di un gruppo di fan.

Nel tempo, l'ex Free Radical ne ha viste delle belle. Dopo il fallimento di Crytek UK nel 2014 è diventata Dambusters Studios ed è finita a lavorare su Homefront: The Revolution - che non a caso conteneva come easter egg un porting in 4k di TimeSplitters 2 - salvo poi perdere tanti dei suoi membri principali mentre le veniva affidato anche lo sviluppo del problematico Dead Island 2. E qui, dopo anni di speculazioni, chiacchiere e desideri dei fan, torniamo a oggi, ovvero a quel punto di partenza che è anche un punto di arrivo. Alla nuova, vecchia Free Radical di una volta, con le menti creative di Ellis e Doak al loro posto e tanta voglia di ricominciare da capo.



Sarà un trionfo? Solo il tempo potrò darci una risposta, sperando che i TimeSplitters stavolta non interferiscano con il destino per giocare qualche brutto scherzo. Certo, c'è molto da ricostruire e bisognerà capire quanto il panorama odierno possa avere spazio per una serie senza dubbio davvero avanti per l'epoca, eppure nient'affatto scontata da collocare ora. Tempo fa, quando TimeSplitters 4 era ancora una mezza chimera, Doak aveva parlato della suggestione riproporre il franchise con un approccio da piattaforma sociale alla Fortnite, ma la strada appare tutta da percorrere e chissà in quale direzione.