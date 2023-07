Top 5 giochi open world sottovalutati: da Mad Max a Sunset Overdrive

Sequel dell'altrettanto acclamato Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si è rivelato un inno a libertà e creatività, nonché uno dei migliori open world degli ultimi anni (per tutti i dettagli lanciatevi sulla recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom).



Di ritorno dalle nostre scorribande in quel di Hyrule abbiamo volto lo sguardo al passato per individuare cinque titoli a mondo aperto concettualmente interessanti, che sfortunatamente - per diversi motivi - sono stati sottovalutati tanto dal pubblico quanto dalla critica. Siete pronti a viaggiare nel tempo assieme a noi?

Red Faction Guerrilla

Sviluppato da Volition e pubblicato su Xbox 360 e PlayStation 3 il 2 giugno 2009, per poi approdare qualche mese più tardi anche su PC, Red Faction: Guerrilla poneva i giocatori nei panni di Alec Mason, un ingegnere minerario atterrato su Marte per ricongiungersi al fratello Dan e cominciare una nuova vita. Con le risorse sulla Terra ormai esaurite, il genere umano ha infatti colonizzato il vicino pianeta rosso, che al contrario è ricco di materie prime.



Durante il lavoro, tuttavia, Alec è testimone della crudeltà esercitata dall'Earth Defense Force (EDF) nei confronti del popolo marziano e per di più assiste impotente alla morte del fratello per mano dei soldati, motivo per cui si unisce ben presto alla Red Faction e seppur con riluttanza diviene un combattente per la libertà.

Caratteristica principale di Red Faction: Guerrilla era la possibilità di girovagare liberamente per le sei zone in cui era suddivisa la superficie di Marte, svolgendo lungo il percorso tutta una serie di incarichi primari e distruggendo pian piano le varie postazioni dell'odiata Earth Defense Force. Demolire le suddette basi - attività che poggiava su una gestione della fisica all'avanguardia - faceva del resto calare progressivamente la barra del controllo dell'EDF nelle singole aree del globo, consentendo al giocatore di sbloccare e prendere parte alle missioni secondarie sparse in ogni angolo della mappa. Per approfondire ecco la recensione di Red Faction Guerrilla Re-Mars-Tered Edition.

The Saboteur

Piombato su PC, PlayStation 3 e Xbox 360 il 4 dicembre 2009, neanche The Saboteur riuscì a soddisfare pienamente le aspettative, eppure l'action adventure di Pandemic Studios ed Electronic Arts sapeva divertire eccome. Ambientato nella capitale francese durante la Seconda Guerra Mondiale, il titolo aveva per protagonista il pilota irlandese Sean Devlin (un personaggio basato sul pilota motociclistico e automobilistico, nonché agente segreto britannico ed eroe di guerra William Charles Frederick Grover-Williams), che nelle prime battute della campagna si recava in Germania per partecipare a una gara.



Una catena di sfortunati eventi provocati dai nazisti avrebbero non solo visto Sean uscire sconfitto dalla competizione, ma soprattutto l'avrebbero privato del carissimo amico e meccanico di fiducia Jules Rousseau, instradandolo sulla via della vendetta.

Supportato dalla "Resistance", il protagonista si sarebbe poi dedicato anima e corpo alla liberazione di Parigi, con incarichi volti a indebolire sempre più la presa dei tedeschi sulla capitale francese e a privare l'esercito nemico delle sue strutture nevralgiche. Tra missioni di guida, sabotaggi e scalate che strizzavano l'occhio ad Assassin's Creed, l'intelaiatura ludica di The Saboteur non di discostava granché da quella di Grand Theft Auto IV. La mancanza di originalità della produzione era controbilanciata da una discreta varietà di situazioni e da un intreccio che esplorava il secondo conflitto mondiale da una prospettiva diversa.

Sleeping Dogs

È tempo di abbandonare il 2009 per tornare al 14 agosto 2012, data in cui Sleeping Dogs si fece largo su PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Confezionato da United Front Games e pubblicato da Square Enix, il titolo non si limitava a scimmiottare l'abusatissima formula alla base dei free roaming, ma al contrario poneva sul piatto degli ingredienti aggiuntivi tra i quali non possiamo non citare un combat system ispirato a quello di Batman: Arkham Asylum, un sistema di coperture per gli scontri a fuoco non troppo diverso da quello di Gears of War, seppur non altrettanto efficace, e sequenze di parkour che chiedevano il completamento di alcuni Quick Time Event.

Ambientata ad Aberdeen, area nella parte meridionale dell'isola di Hong Kong, la trama ruotava attorno a Wei Shen, ex agente di polizia di San Francisco incaricato di infiltrarsi e distruggere un'organizzazione della Triade nota come Sun On Yee. La peculiarità di Sleeping Dogs va ricercata nella duplice natura delle missioni affrontate da Wei Shen, che se da una parte doveva migliorare la propria reputazione come agente di polizia, acquisendo nel tempo utili skill da piedipiatti, dall'altra era tenuto a commettere crimini e persino omicidi per dimostrare la propria fedeltà alla Triade, che chiaramente sbloccavano power-up differenti (del gioco abbiamo parlato nello speciale sulla serie True Crime).

Sunset Overdrive

Voliamo stavolta al 28 ottobre 2014, quando i ragazzi di Insomniac Games (al tempo ancora indipendenti) lanciarono su Xbox One un free roaming ambientato in un futuro prossimo. Nel tentativo di immettere velocemente sul mercato una nuova bevanda energetica, il megaconglomerato FizzCo, che ha saltato i protocolli di regolamentazione sanitaria, organizza un'enorme festa per permettere ai cittadini dell'immaginaria Sunset City di provare anzitempo l'OverCharge Delirium XT.

L'intruglio si rivela estremamente tossico e addirittura trasforma chiunque lo beva in un violento mutante ricoperte di bolle. Mentre questi ultimi si diffondono rapidamente per tutta la città, una FizzCo determinata a coprire il raggiro annuncia lo scoppio di un'epidemia virale, mettendo in quarantena l'intera Sunset City. Indossati i panni di un impiegato del megaconglomerato, l'utente viene tratto in salvo da un'ex-guardia della FizzCo, che assieme ad altri sopravvissuti sta cercando un modo per fuggire da quel luogo infernale e raccontare al mondo la verità sull'epidemia. Il compito del giocatore sarà insomma quello di trovare delle prove che possano incastrare l'azienda. Come sottolineato nella recensione di Sunset Overdrive, il prodotto targato Insomniac Games vantava un'impostazione abbastanza tradizionale per il genere di riferimento, proponendo una vasta mappa interattiva costellata da incarichi principali, missioni secondarie, sfide opzionali e una valanga di collezionabili. Uno degli elementi caratteristici del titolo è senza dubbio la ricercata componente acrobatica, che non a caso poteva essere padroneggiata solo attraverso un'abbondante dose di impegno.



Anche perché mantenersi in continuo movimento tra un'evoluzione e l'altra non serviva unicamente a evitare che i nemici trucidassero il protagonista. Questa pratica nfatti incrementava il moltiplicatore per massimizzare i danni inflitti dalle armi. La soluzione adottata da Insomniac sapeva quindi mescolare con maestria i crismi di uno sparatutto in terza persona a un pool di acrobazie che poco aveva da invidiare alle serie di Tony Hawk e SSX.

Mad Max

L'ultima tappa del nostro viaggio alla riscoperta degli open world più bistrattati non può che coincidere col lancio di Mad Max, videogioco ispirato alla famosa saga cinematografica pubblicato in Europa nella prima settimana di settembre 2015. Confezionato da Avalanche Studios (autore della serie Just Cause e del più recente Rage 2), il titolo si collocava cronologicamente dopo i fatti narrati in Mad Max: Fury Road, lungometraggio uscito nelle sale sempre nel 2015.

Nelle battute iniziali della vicenda, Max Rockatansky si addentra nelle Piane del Silenzio per cercare del carburante, ma per sua sfortuna vi trova i War Boys guidati da Scabrous Scrotus (uno dei figli di Immortan Joe), che oltre a portarlo fuori strada gli ruba sia l'auto che le provviste, per poi abbandonarlo nel deserto. Rifiutandosi di accettare il destino che i War Boys hanno scelto per lui, Max decide di inseguirli per recuperare le sue preziosissime quattro ruote e provocare la disfatta della propria nemesi (troverete maggiori dettagli nella recensione di Mad Max).



Secondo quanto affermato a suo tempo dal publisher Warner Bros., l'esperienza ludica di Mad Max era costituita per il 60% da corse in auto, mentre il 40% rimasto vedeva il nostro Max coi piedi per terra. Costruita la Magnum Opus, che a conti fatti simboleggiava il desiderio di riscatto del protagonista, l'auto diventava in sostanza il principale agente di violenza dell'intera esperienza, non per nulla l'utente aveva la facoltà di installarvi un'ampia gamma di armi.

Se per l'esempio l'arpione tornava molto utile durante gli inseguimenti, in quanto permetteva di strappare il nemico dall'abitacolo, il fucile di precisione e il lanciagranate erano perfetti per seminare il panico e ridurre il numero di avversari presenti nelle roccaforti in cui Max si sarebbe poi introdotto, al fine di conquistarle a suon di cazzotti ben piazzati in un Free Flow mutuato dalla serie Arkham di Rocksteady.