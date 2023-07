Top 5 dei momenti memorabili di Marvel's Spider-Man e Miles Morales

Dietro una calzamaglia sgargiante e uno spiccato senso dell'umorismo, gli alter ego dei due Spider-Man di quartiere nascondono anche traumi ed emozioni cupe. Lo sa bene Insomniac Games, che nei suoi due titoli dedicati all'Arrampicamuri ha saputo raccontarci storie sfaccettate e mostrarci quanto sia difficile per Peter e Miles condurre la doppia vita a cui si sono votati.



In attesa di mettere le mani su Marvel's Spider-Man 2 (qui la nostra anteprima su Marvel's Spider-Man 2), ecco cinque dei migliori momenti in seno ai due giochi, scelti perché sono riusciti a farci sorridere, a farci restare col fiato sospeso e anche a destare in noi forti emozioni. È chiaro che d'ora in avanti troverete degli spoiler sulla trama delle due produzioni del mondo PlayStation.

Una scelta da eroe

Una delle scene più toccanti dell'universo di Insomniac Games è quella dell'ultimo dialogo tra zia May e suo nipote in Marvel's Spider-Man. L'ormai folle Otto Octavius ha rilasciato la tossina della Oscorp su Manhattan, infettando innumerevoli persone, tra cui l'instancabile responsabile del F.E.A.S.T, May Parker. Quando Spider-Man riesce a mettere le mani su una cura, resta davvero poco alla moglie di Ben, con l'eroe che si ritrova a fare una scelta che lo segnerà per sempre.

Peter deve decidere se dare la singola dose all'amata zia - segnando al contempo il destino degli altri sofferenti - o destinarla alla ricerca, per consentire la produzione di dosi in grado di salvare molte vite. Dopo un attimo di esitazione, Parker si dimostra all'altezza delle sue grandi responsabilità, al prezzo di un dolore dilaniante. A rendere il momento ancor più speciale è proprio zia May, che smette di recitare e chiede all'Uomo Ragno di togliersi la maschera, per vedere - un'ultima volta - il volto di quel nipote di cui non potrebbe essere più fiera.

I Sinistri Sei

Un altro episodio chiave del titolo Insomniac è la fuga dal carcere di massima sicurezza R.A.F.T. dei Sinistri Sei. Dock Ock infatti decide di liberare molti dei più noti supercattivi dell'universo di Spider-Man per rubare e diffondere a New York il GR-27 o "Respiro del Diavolo". Il fine di questo piano è quello di rovinare la reputazione e la vita del suo arci rivale Norman Osborn. Otto è conscio che l'unico in grado di fermarlo sia l'Uomo Ragno e, nel tentativo di metterlo fuori dai giochi senza ucciderlo, gli tende un'imboscata la notte dell'evasione.

Dopo ore passate a prendere a calci soggetti come Rhino, l'Avvoltoio, Mr. Negative, Electro e Scorpion, ci ritroviamo in una situazione in cui i nostri rivali possono restituirci il favore. Convinti a cooperare dal genio di Octavius, i Sinistri Sei sono una forza inarrestabile per Parker che - assalito da ogni parte - è vittima di un violento pestaggio. A far più male però non sono i colpi dei villain bensì la scoperta del responsabile di tutto: Peter capisce che dietro l'attacco si cela proprio il suo modello e mentore Otto che, reso folle dal chip che gli consente di operare le braccia meccaniche, getta quello che resta di Spider-Man in acqua intimandogli di non mettersi tra lui e il suo obiettivo.

Stan "cupido" Lee

Un episodio nel gioco altrettanto importante ma dai toni decisamente diversi è la rapida cena vis-a-vis di Mary Jane e Peter da Mick's. i due piccioncini si incontrano per aggiornarsi su ciò che è accaduto nelle loro vite nei sei mesi successivi alla loro rottura. La parte probabilmente più importante del dialogo è quella in cui Pete parla del suo attuale impiego sotto la guida di Octavius. Il giovane ha finalmente trovato un lavoro - vero - che gli potrebbe permettere di salvare vite in piena trasparenza, di fare la differenza anche senza il costume.

L'entusiasmo per il progetto a cui sta lavorando è anche fonte di speranza per la reporter del Bugle che - pur senza mostrarlo in maniera esplicita - inizia a intravedere un possibile futuro "normale" con l'uomo dietro la maschera. Da bravi narratori di storie, i ragazzi di Insomniac tendono a sottolineare l'amore di Peter per ciò che fa sotto la guida del brillante Doc Oc, anche per rendere ancor più amari gli eventi successivi del racconto. Ciliegina sulla torta è la presenza del "cuoco Stan Lee" che osserva i due innamorati cercare di ricucire pian piano il loro rapporto.

Passaggio di testimone

La scena di apertura di Spider-Man Miles Morales è una perfetta cornice di ciò che il giocatore potrà aspettarsi nell'interpretare questo secondo Uomo Ragno. Durante il trasporto di Rhino al R.A.F.T, che si conclude con una furibonda lotta con l'arcinemico, vediamo Peter alle prese col suo ruolo di Spider-mentore, intenzionato a mostrare a Miles cosa voglia dire essere responsabile di un'intera città.

Al di là della bellezza e dell'alto tasso cinematografico della scena, coi negozi di New York devastati dalla forza del villain, si tratta di un frangente pensato per farci apprezzare le caratteristiche del "nuovo" Spider-Man. Per quanto inesperto, Morales cerca di farsi in quattro per impressionare Parker, dando prova di forza e agilità degne del suo maestro. Dai dialoghi alle animazioni di combattimento e volteggio con le ragnatele, il supereroe in erba sfoggia sin da subito la sua forte personalità. Come se non bastasse, lo Spider-allievo riesce a mettere KO il potente Rhino coi suoi formidabili poteri, si pensi alla bioelettricità, e rende Peter molto fiero di lui.

Il sacrificio di Phin

Il finale di Spider-Man Miles Morales (a proposito, qui la nostra recensione di Spider-Man Miles Morales) è senza dubbio la parte più toccante dell'esperienza. Sottoposto a un costante conflitto interiore durante l'intera campagna, Miles si convince del fatto che la sua migliore amica Phin Mason - alter ego di "The Tinkerer" - vada fermata. La geniale ragazza vuole far esplodere il reattore al Nuform della Roxxon, azienda che ha causato la morte del fratello di lei, costringendolo all'esposizione prolungata al congegno.

Il Nuform è però diventato instabile e, a insaputa di Phin, la distruzione del generatore causerebbe l'annientamento di Harlem. Alla fine di una lunga battaglia, quando ormai lo scontro ha destabilizzato il dispositivo in maniera irreversibile, l'amica di Miles capisce l'errore che ha commesso. Per evitare che l'esplosione stermini la gente di Harlem, l'eroe decide di assorbire l'energia elettrica del reattore e Phin decide di sacrificare la propria vita, facendogli dissipare in aria - e quindi in sicurezza - tutto quel potere.



La scena è a dir poco commovente, e resta tra le migliori dello Spider-verse di Insomniac Games. Al suo risveglio, Miles trova la madre Rio che insieme al resto della comunità di Harlem gli permette di mantenere l'anonimato. Il gioco si conclude con la riunione dei due Spider-Man, uno tornato da una meritata vacanza e l'altro pienamente maturo, consapevole di cosa voglia dire indossare quel costume, e dell'enorme peso generato dalle difficili scelte che comporta.