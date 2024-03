Top Spin 2K25: perché abbiamo dovuto aspettare così tanto?

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Cerchiamo di rimanere calmi e razionali mentre assaporiamo l'intensità di un lungo scambio contro Federer sull'erba perfetta di Wimbledon. Tra i sussulti di un pubblico che segue il match col fiato sospeso, le sensazioni regalate dalla nostra prima prova di Top Spin 2K25 lasciano davvero ben sperare e vorremmo lanciarci in numerosi elogi, ma al momento ci pare più opportuno analizzare tutte le componenti del pacchetto 2K in maniera lucida (vi ricordiamo che la data di uscita di Top Spin 2K25 è molto vicina). Riposto il controller abbiamo colto l'occasione di una chiacchierata con Remi Ercolani e Geert De Cnodder, Game Director e Lead Technical Artist del titolo, per avere maggiori informazioni su questa attesa nuova iterazione del franchise.

Santa pazienza

Everyeye.it: Prima ancora di parlare del gioco dobbiamo rivolgervi una domanda a nome di tutti gli appassionati di tennis virtuale: ogni anno c'è un nuovo titolo calcistico, di basket, e così via, perché dobbiamo aspettare così tanto per avere un grande gioco tennistico?



Remi Ercolani: Questa è un'ottima domanda! Parlo a nome del mio team, che ha lavorato a Top Spin 4, e credo che la ragione di un gap così lungo sia da ricercare nella popolarità dello sport in generale. Nell'ultimo periodo stiamo assistendo ad un nuovo periodo d'oro, forse perché stanno emergendo tanti nuovi giocatori che rendono i tornei più entusiasmanti, mentre per più di vent'anni c'è stato un dominio Federer - Nadal - Djokovic... di recente ho scoperto una statistica che indica come in questa edizione, per la prima volta in vent'anni, alla finale degli Australian Open non c'era nessuno dei tre a contendersi il titolo. Non voglio arrivare a dire che il pubblico si fosse annoiato della situazione, ma adesso di certo c'è più interesse grazie all'imprevedibilità delle competizioni.

Everyeye.it: Credete che questo sentimento sia condiviso a livello mondiale, o il nuovo interesse è concentrato soltanto in Europa? Ci riferiamo al fatto che negli Stati Uniti, una fetta importantissima del mercato videoludico, non ci siano grandi star che attraggono il pubblico come era accaduto in passato.



Geert De Cnodder: Credo che Coco Gauff sia la tennista più emozionante per loro, soprattutto dopo la vittoria agli US Open.



Remi Ercolani: Anche sul fronte maschile ci sono buoni giocatori americani. Iga Swiatek sta emergendo proprio nell'ultimo periodo, e anche Alcaraz è un volto nuovo della scena... penso ci sia molto potenziale per il futuro e il tennis è sicuramente molto meno prevedibile rispetto al passato.



Everyeye.it: Siete consapevoli delle mostruose aspettative che il pubblico ha verso il vostro titolo?



Remi Ercolani: Abbiamo letto i commenti online nel corso degli anni, ogni volta che veniva pubblicato un nuovo videogioco di tennis le persone finivano col menzionare Top Spin 4 e si chiedevano quando sarebbe arrivato il quinto capitolo... quindi sì, sappiamo che c'è tanta attesa e questo è davvero emozionante per noi.



Geert De Cnodder: Noi stessi siamo fan di Top Spin e siamo i primi a desiderare un ottimo gioco.

Una simulazione semplice da approcciare

Everyeye.it: Passando allo sviluppo concreto del titolo, come avete cercato di bilanciare i tratti arcade della produzione con la fase simulativa vera e propria? Come si declina in forma di videogioco uno sport che è così complicato anche da spiegare, essendo molto fisico ma soprattutto emotivo e personale?



Remi Ercolani: Le fondamenta dell'esperienza sono le stesse di Top Spin 4, abbiamo cercato di dare continuità e infatti se avete familiarità con la serie allora vi troverete subito a vostro agio con Top Spin 2K25. Alcune cose sono cambiate, ad esempio abbiamo completamente rivisto la meccanica del servizio... per apprendere tutto probabilmente bisogna spendere un po' di tempo nell'Academy, la sezione di gioco che spiega come giocare, ma a parte questo l'obbiettivo centrale è stato dare continuità a Top Spin 4.

Per quanto riguarda il bilanciamento, noi ci siamo rivolti con maggiore enfasi al fattore simulazione: vogliamo ricreare la sensazione che si prova giocando davvero a tennis, cosa rende il tempismo un elemento così importante, come effettuare un buon tiro, cosa provoca la stanchezza... ma non vogliamo spingere il gioco troppo oltre e renderlo ostico da apprezzare per i nuovi utenti. Ci rivolgiamo ad un pubblico molto vasto quindi la simulazione è importantissima, ma sarà semplice da approcciare per tutti.



Everyeye.it: A proposito di simulazione, nella build da noi provata i set erano composti da tre game, sarà possibile modificare l'impostazione a proprio piacimento nella versione finale?



Geert De Cnodder: Sì, già al lancio sarà possibile modificare ogni singolo aspetto della partita.



Everyeye.it: Parliamo nel dettaglio dei giocatori adesso: Federer e Serena Williams hanno partecipato al motion capture e quindi avete potuto registrare ogni singola peculiarità dei loro colpi, possiamo aspettarci lo stesso livello di realismo per tutti gli altri membri del circuito?



Remi Ercolani: Non tutti gli atleti avranno le movenze specifiche delle controparti reali, ma abbiamo osservato quelli che hanno colpi davvero particolari e le loro mosse sono state ricreate utilizzando degli attori in motion capture.

Everyeye.it: Avete cercato di replicare anche i diversi stili di gioco dei tennisti?



Remi Ercolani: Sì, ogni giocatore ha il proprio "stile IA", ad esempio in partita contro John McEnroe ti rendi conto che è molto incline al Serve and Volley e attacca spesso la rete. Abbiamo cercato di replicare il modello per ogni atleta così che fosse il più simile possibile al loro vero modello di gioco.



Everyeye.it: Avete dato la stessa importanza anche ai campi? Si noteranno differenze evidenti nel giocare in tornei diversi per luogo ed importanza?



Geert De Cnodder: Certo, ogni singolo stadio avrà il suo specifico pubblico, ad esempio al Roland Garros gli spettatori indosseranno i tipici capelli del torneo, e abbiamo fatto lo stesso per ogni location, che avrà il proprio stile unico. Anche modificando l'ora del giorno si assiste ad un cambiamento sugli spalti: di sera ci saranno persone in cappotto, mentre col sole vestiranno magliette e pantaloncini. Quando giochi tornei di bassa lega il pubblico ha outfit casual, ma in quelli importanti hanno abiti più ricercati... quindi sì, abbiamo cercato di rendere realistico anche il colpo d'occhio.