Da Tormentor a The Evil Within: i giochi horror più volenti e brutali

Da Evil Dead: The Game all'attesissimo The Quarry, senza dimenticare i già pubblicati Dying Light 2 e Ghostwire: Tokyo (a proposito, siete a un click di distanza dalla nostra recensione di Ghostwire: Tokyo), il 2022 porterà nei nostri salotti tanti titoli squisitamente horror. In attesa di poterci cimentare con le spaventose produzioni in arrivo, abbiamo provato a stilare un elenco dei videogiochi horror più violenti di sempre.

Tormentor

Sebbene il nuovo gioco horror dai creatori di Agony e Succubus non abbia ancora raggiunto la rampa di lancio, la violenza gratuita e allucinante esibita dai suoi vari trailer non poteva che garantire a Tormentor un posto nella nostra rassegna. Sin dai primissimi video, la creatura in via di sviluppo presso Madmind Studio ha fatto parlare di sé per il tripudio di crudeltà in larga parte immotivata che la contraddistingue, instillando nel popolo del web il più che fondato sospetto che qualche Governo possa a tempo debito decidere di bandirla e proibirne la vendita.

Palesemente immaginato per destare scalpore, Tormentor vede infatti i giocatori assumere il controllo di un uomo affetto da una grave malattia mentale che ne cancella i ricordi: determinato a sopravvivere e al contempo guadagnarsi una certa notorietà in rete, il protagonista si procura le medicine di cui ha bisogno allestendo un raccapricciante teatrino degli orrori destinato al dark web e all'interno del quale tortura brutalmente le proprie vittime.



Infilzare, mutilare e cavare gli occhi ai malcapitati di turno saranno solo alcune delle tante opzioni che Tormentor porrà nelle mani degli utenti, che tra le altre cose saranno addirittura liberi di creare delle nuove vittime, personalizzandone il nome, il tono di voce e persino la scheda biografia. Una caratteristica a dir poco inquietante e che siamo convinti genererà più di qualche controversia. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Tormentor.

Manhunt

Sviluppato da Rockstar North col RederWare Engine utilizzato anche per diversi capitoli di Grand Theft Auto, Manhunt è divenuto un autentico cult e ancora oggi è considerato un capolavoro nel suo genere. Bandito in diversi Paesi a causa dell'inaudito livello di violenza, il titolo ha per protagonista il carcerato James Earl Cash, un uomo accusato di crimini indicibili e condannato all'eutanasia già nei primi minuti del racconto, ma al quale viene in realtà iniettato un potente sedativo.

Corrotti da un facoltoso ex-regista di Hollywood intenzionato a servirsi dei "talenti" oscuri del criminale, i dottori incaricati di somministrargli il siero letale gli risparmiano la vita affinché questo possa partecipare a una vera e propria caccia all'uomo.



Braccato da malviventi di ogni tipo, Cash dovrà sopravvivere nei distretti più malfamati della città, nascondendosi dai suoi nemici o trucidandoli in campo aperto ricorrendo ai tanti strumenti a sua disposizione: dalle bocche di fuoco alle armi da taglio, passando per i sacchetti di plastica o i cavi in gomma necessari a soffocare gli aggressori, il sociopatico avrà insomma innumerevoli opzioni per torturare le sue vittime, compiere delle truculente esecuzioni e quindi girare gli Snuff Movies desiderati dal suo ricco quanto perverso salvatore.

The Evil Within

Noto in Giappone come PsychoBreak, anche il survival horror sviluppato da Tango Gameworks, The Evil Within (ecco la recensione di The Evil Within), è annoverato tra i più violenti esponenti del genere. Diretto da Shinji Mikami, già creatore del franchise di Resident Evil, il prodotto ha del resto inscenato sui nostri schermi alcune delle morti più brutali di tutti i tempi, difatti il suo protagonista poteva incappare in trappole per orsi, rimanere travolto da una gigantesca motosega, innescare la caduta di spuntoni dal soffitto o la fuoriuscita di lance acuminate dalle pareti, senza dimenticare le raccapriccianti creature in grado di stritolarlo e divorarne le interiora.

Durante le indagini sul macabro omicidio di massa avvenuto al Beacon Mental Hospital, nelle prime battute della campagna il detective Sebastian Castellanos e i suoi colleghi si ritrovano infatti catapultati in un mondo irreale e devastato da forti terremoti, nonché popolato da esseri sovrannaturali e maligni. Separato dal suo partner Joseph Oda e dalla detective Julie Kidman, Sebastian dovrà indagare su un misterioso incappucciato tagliato fuori dal mondo esterno e dotato della sorprendente capacità di modellare tanto l'ambiente circostante quanto le persone al suo interno, cercando frattanto di non farsi divorare dai vari tipi di Spiritati che lo aggrediranno lungo il percorso.

Splatterhouse (2010)

Se The Evil Within vedeva l'eroe della vicenda continuamente decapitato e macellato da mostri da incubo, nel beat'em up a tema horror sviluppato e pubblicato da Namco Bandai Games nel 2010 avveniva l'esatto contrario. Reboot del franchise lanciato nel lontano 1988, Splatterhouse (2010) proponeva un sistema di combattimento incentrato sul feroce smembramento delle creature affrontate dal protagonista Rick, che poteva appunto servirsi del corpo a corpo o comunque di armi improvvisate - come mannaie e assi di legno - per attaccare i nemici con la sua super forza, concatenare combo micidiali e farli letteralmente a pezzi.

Caratterizzato da un sovrabbondante quantitativo di sangue, non solo il titolo consentiva di risucchiare il liquido organico degli avversari per curare le ferite e di accumularlo per sbloccare nuove mosse e potenziamenti vari, ma oltretutto permetteva di esibirsi in spettacolari quanto terrificanti colpi di grazia che prendevano il nome di "Splatterkill": eseguendo con successo un Quick Time Event, il giocatore poteva spingere Rick a sventrare, frantumare le ossa o staccare gli arti dei suoi nemici, riducendoli puntualmente in una disgustosa poltiglia organica.

Saw II: Flesh & Blood

Sviluppato con la precisa intenzione di rimediare ai molteplici errori commessi col primo tie-in del noto franchise cinematografico, Saw II: Flesh & Blood si rivelò un titolo appena sufficiente più o meno sotto ogni aspetto. A differenza del suo mediocre predecessore, però, il secondo adattamento videoludico realizzato dai ragazzi di Zombie Studios seppe quantomeno ereditare l'atmosfera terrificante tipica di Saw e soprattutto riuscì a trasmettere ai giocatori un forte senso di inquietudine.

Cronologicamente collocato tra la prima e la seconda pellicola della saga, Saw II: Flesh & Blood aveva per protagonista Michael Tapp, che in qualità di reporter cercava indizi sulla morte del padre David (deceduto appunto nel primo Saw), diventando a sua insaputa un bersaglio di Jigsaw e del suo apprendista mascherato. Basato principalmente sulla soluzione di puzzle, il titolo chiedeva all'utente di farsi strada attraverso una lunga serie di trappole mortali e diabolici rompicapi, che in caso di fallimento condannavano regolarmente il povero Michael a tirar le cuoia in modi atroci.



Tenendo poi presente che il gioco allestito da Jigsaw coinvolgeva diversi altri individui, molto spesso il reporter era obbligato ad affrontarli in violentissimi scontri corpo a corpo o a farli cadere nelle terrificanti trappole disseminate da Pighead.

Menzioni speciali

Nonostante la nostra rassegna termini qui, nel vastissimo parco giochi a tema horror è possibile trovare diverse altre produzioni alquanto cruente, come ad esempio il semi-sconosciuto House of Velez part 1, un puzzle game in cui gli errori si pagano con la testa o addirittura la colonna vertebrale della sua sventuratissima protagonista, o il celeberrimo Until Dawn, ben recitata avventura grafica di Supermassive Games che solo qualche anno fa ci ha scioccati con impressionanti sequenze di violenza gratuita (per tutti i dettagli rileggete la recensione di Until Dawn).

Conoscevate o avete addirittura provato personalmente i terrificanti giochi che abbiamo rispolverato? Fateci sapere la risposta attraverso i commenti e ricordatevi di comunicarci eventuali assenti.