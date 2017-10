Total War Warhammer 2: scopriamo gli Skaven, i viscidi abitanti del sottosuolo

Simili a schivi e viscidi topastri umanoidi, gli Skaven sciamano nel loro corrotto Impero Sotterraneo, ma nessuno sa da dove vengano davvero. Molte razze del Nuovo e Vecchio Mondo hanno però imparato a temere le loro illimitate orde pestilenziali, i loro insaziabili appetiti, che li spingono a divorare ogni cosa su cui mettono le zampe.

Quando non sono impegnati a devastare la superficie spinti dal suono raggelante delle Campane Stridenti, gli uomini ratto guerreggiano tra i cunicoli del sottosuolo: essi sono infatti estremamente divisi e non esitano a pugnalarsi alle spalle. Secondo le visioni dei Veggenti e le profezie, tuttavia, gli Skaven sono destinati a conquistare il mondo. L'impresa è possibile solo con un impero forte ed unito, e così per ordine del Grande Ratto Cornuto, la divinità che si crede abbia generato questa prole murina, venne istituito il Concilio dei Tredici, in cui trovano posto dodici signori dei clan più importanti e il Ratto Cornuto stesso.

Sebbene sia presente una gerarchia piuttosto definita, nelle profondità dell'impero sotterraneo l'unica legge è quella della violenza e dell'inganno.

Nell'arte della guerra gli uomini ratto sono dei maestri: il Clan Pestilens diffonde atroci malattie, i topi sotto il vessillo del Clan Skyre producono imbattibili macchine da guerra a base di Warpietre (pietre che contengono magia caotica solidificata) e gli scienziati del Clan Moulder danno vita ad empi esperimenti. I roditori, inoltre, usano numerose legioni di schiavi per aprire la strada alle truppe più potenti: presi singolarmente i guerrieri Skaven valgono ben poco, la loro forza risiede nel numero. Non esiste fazione che riesca a mettere in piedi orde così spaventose e rumorose, ma allo stesso tempo non c'è n'è una così divisa ed interessata a prevalere anche sui propri alleati.

"Kill-Kill!"

La fazione degli Skaven è quella più peculiare di Total War: Warhammer II, tuttavia è anche quella più difficile con cui cominciare se non si padroneggiano al meglio le dinamiche del gioco di Creative Assembly. Nei panni dei ratti è imperativo essere costantemente aggressivi, razziare e sconfiggere le armate nemiche in battaglia. Il leggendario appetito che li contraddistingue è rappresentato infatti da una meccanica piuttosto stringente: nella parte alta dell'interfaccia si trova una barra del cibo, che scende quando si hanno un gran numero di armate o insediamenti, e sale dopo azioni militari o razzie - chiaramente più è alto il livello della risorsa e migliori saranno i bonus, più è basso e peggiori saranno i malus. In alcuni casi sarà possibile aumentare il cibo a disposizione grazie a speciali edifici, ma è meglio non contare troppo su questa eventualità e preparare le legioni per lunghissime campagne d'invasione.

Gli uomini ratto sciamano nelle fondamenta della terra accompagnati da effluvi mortiferi: laddove si insediano portano malattie e creano scompiglio. La corruzione Skaven è solo un altro degli effetti ambientali che hanno effetto nella mappa di gioco, diversamente dalla corruzione vampirica e quella del Caos, i veleni delle bestie murine non deturpano eccessivamente l'ambiente, donano però dei bonus difensivi, come lo schieramento di topi aggiuntivi da evocare durante le battaglie.

I figli del Ratto Cornuto sono immuni a tutti gli altri modificatori ambientali, ma quando la corruzione Skaven arriva ad alti livelli bisognerà stare attenti ad una decrescita costante dell'ordine pubblico (che può essere arginata con qualche edificio).

Ancora una volta la caratterizzazione ludica dei seguaci dell'Impero Sotterraneo è assolutamente in linea con il lore di Warhammer: ogni territorio è piuttosto instabile e consuma preziose risorse, persino i lord reclutati (come per gli Elfi Oscuri) possono ribellarsi quando il livello di lealtà scende a zero. L'armata Skaven vive perciò sempre il bisogno di combattere ed amministrare con difficoltà i possedimenti, contando, tuttavia, anche su benefici non da poco.

Ogni insediamento, infatti, apparirà ad un osservatore esterno come un cumulo di macerie che andrà dapprima esplorato, inoltre le armate potranno selezionare la stance "Vie Sotterranee" e muoversi evitando le asperità ambientali proprio come i Nani o i Pelleverde.



Grazie a geniali ingegneri zannuti, inoltre, gli uomini ratto possono trarre beneficio da diverse tecnologie sbloccabili dopo la costruzione di determinati edifici. Ma è il connubio tra tecnologia e magia oscura che rende questi abitatori del sottosuolo una vera e propria piaga per ogni altra creatura vivente. I Veggenti Grigi riescono a canalizzare empi incantesimi oscuri, gli Stregoni Ingegneri fanno piovere fulmini del Warp dal cielo, i Preti della Peste diffondono epidemie dannosissime ed evocano altri ratti dalla terra.

Gli Skaven sono codardi e deboli, ma la superiorità numerica e la possibilità di spawnare unità praticamente ovunque sul campo di battaglia (anche all'interno delle mura di un insediamento) sono i due fattori essenziali per portare a casa una vittoria. Vomitando roditori dal terreno si potranno distruggere formazioni di unità a distanza o pezzi d'artiglieria, mentre con il resto delle truppe sarà necessario circondare e soverchiare i contendenti.

La parte più numerosa dell'esercito è composta da schiavi, esseri miserabili, sottoposti a torture ed a lavori pesanti. Scendono in campo quasi disarmati, magari muniti di una fionda, delle lance e qualche spada: di solito vengono usati come scudo per i dardi nemici o per "ammorbidire" la prima linea.

I Ratti del Clan vengono subito dopo: la loro armatura è leggera, ma dispongono di armi più avanzate e anche di qualche scudo in legno per assorbire i fendenti. I Monaci della Peste formano la spina dorsale del Clan Pestilens e sono contagiati da ributtanti malattie, che all'occorrenza diffondono sul campo di battaglia. Sono molto devoti al Grande Ratto Cornuto e spesso li si sente intonare degli sgraziati cori di venerazione. Scelti tra i ranghi dei Monaci della Peste, gli Incensiferi sono i più folli e devoti: essi agitano un empio incensiere da dove erutta un turpe miasma acido che corrode la carne del portatore e quella di chiunque ne venga a contatto. Questi venefici untori sono temuti anche dagli alleati e nella maggior parte dei casi non escono vivi dalla battaglia.



Di tutt'altra pasta sono i Ratti Notturni, veloci e sfuggenti seguaci del Clan Eshin, padroni di arti della guerra affilate nelle lontane terre del Cathay. I Ratti Notturni colpiscono a distanza o con le loro lame avvelenate e poi si dileguano con furbizia. Quelli che sono sopravvissuti per più a lungo sono conosciuti come Ratti dei Vicoli, guidati dagli ancor più letali Ratti della Morte. Direttamente dalle fila del Clan Mors, i Ratti d'Assalto (o Stormvermin in lingua originale) sono i combattenti dotati del fisico più possente e del migliore equipaggiamento. Si fanno strada grazie a spade o alabarde e riescono a sopravvivere grazie alle spesse corazze che sfoggiano con orgoglio. Il Clan Skyrie schiera i Globardieri del Vento Venefico, dei terribili topastri con una maschera antigas che lanciano proiettili contenenti effusioni altamente nocive, al loro fianco combattono i Bombardieri armati con Globi della Morte.

I Gettafiamme Warp bruciano nemici con un misto di sostanze chimiche e Warpietre: è meglio che non ci siano alleati sul loro raggio d'azione, perché nessuno sfugge alla crudeltà di queste armi. Figli degli esperimenti del Clan Moulder, i Rattogre sono enormi Skaven geneticamente modificati, dotati di una mole ed una ferocia senza pari nelle armate dell'Impero Sotterraneo. Le cariche di questi bestioni sono letali, ed è quindi per questo che i Rattogre sono delle ottime creature di sfondamento. L'Abominio di Pozzo Infernale è forse l'emblema più schifoso di quello che il Clan Moulder è riuscito a fare: la creatura è un collage di carne in putrefazione, teste ed arti, legate tra loro da innesti meccanici. Questo mostro è davvero possente, e riesce a tenere testa perfino ai draghi degli alti elfi o alle idre dei Druchii. Tra l'artiglieria troviamo la Catapulta Artiglio della Peste, che i fanatici del Clan Pestilens utilizzano per diffondere morbi letali, e i Cannoni a Fulmini Warp, delle meraviglie tecnologiche del Clan Skyrie. L'arma di cui gli uomini ratto vanno più fieri è però la Ruota del Fato, una rapida macchina da guerra che investe i nemici o li bersaglia con devastanti salve di energia Warp.L'esercito degli Skaven è una meraviglia di varietà e d'estetica, complesso da usare sulle prime battute, divertentissimo quando se ne conosce ogni sfaccettatura. Qualora il vostro desiderio sia quello di rosicchiare qualsiasi cosa, allora puntate dritto su questi pelosi e balbuzienti topastri.