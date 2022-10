Tower of Fantasy 2.0: Vera, nuovi boss, ricompense e un tocco Cyberpunk

Diciamoci la verità, quando Tower of Fantasy è arrivato in Europa ed America abbiamo pensato tutti che fosse un banale clone di Genshin Impact (a proposito, avete letto le novità dell'update 3.1 di Genshin Impact?). Al di là delle evidenti strizzate d'occhio al titolo miHoYo, però, il free to play targato Hotta Studio è riuscito a ritagliarsi una cospicua fetta d'utenza per via delle sue peculiarità a livello di gameplay. Perché sotto le meccaniche da gacha games di Tower of Fantasy si nasconde un MMO in cui la cooperazione con gli altri giocatori è essenziale e in cui l'endgame è composto da numerose attività da completare proprio in compagnia di altri utenti.



In maniera del tutto inaspettata, il team di sviluppo sta spingendo l'acceleratore per quello che riguarda gli aggiornamenti e, a soli due mesi dall'uscita della versione Global, possiamo già assistere alla pubblicazione dell'update 2.0, il quale introduce una nuova mappa e un bel po' di novità, avvicinando sempre di più la nostra edizione del gioco a quella cinese. In attesa che possiate provare anche voi tutti i contenuti di Vera, il team di sviluppo ci ha fornito una build in anteprima per muovere i primi passi nell'ostile deserto di questo content update.

A caccia di pull nel deserto

In maniera molto simile a quanto siamo abituati a vedere in Genshin Impact, il cambio della numerazione dovuto all'arrivo di un aggiornamento sta ad indicare le sue dimensioni generose e possiamo assicurarvi che la versione 2.0 di Tower of Fantasy rispetta alla perfezione questa tradizione.

Nel corso della nostra prova, avvenuto su un account creato ad hoc per l'occasione, abbiamo potuto scoprire sin da subito la presenza di una nuova opzione che andrà a favorire tutti quei giocatori che decideranno di cimentarsi nel free to play di Hotta Studio dopo il debutto di Vera.



Una volta completato il tutorial, infatti, all'utente viene proposto di bypassare l'arco narrativo di Aesperia (che non viene autocompletato e può essere recuperato in un secondo momento, con calma) per volare verso la nuova mappa. Ovviamente abbiamo approfittato di questa funzionalità e, pur non disponendo di un equipaggiamento adeguato come quello del nostro account, abbiamo messo piede nell'ostile deserto.

Sì, perché il pianeta che va ad aggiungersi all'elenco di luoghi liberamente esplorabili non è altro che una generosa area desertica con la medesima struttura di Artificial Island e della mappa iniziale. Si tratta di un pianeta ricco di punti d'interesse con gli immancabili puzzle ambientali che tanto sono stati apprezzati dai giocatori di Tower of Fantasy, dal momento che ciascuno di essi garantisce un nucleo con il quale fare le pull nell'apposita sezione dei menu, magari ottenendo anche un'arma SSR. Pur essendo invariato nella sostanza, il deserto cambia nella forma e propone luoghi diversi sia per quello che riguarda l'estetica che per tutto ciò che coinvolge flora e fauna. A differenza di Aesperia, in cui ci si imbatte prevalentemente in gruppi di sgherri appartenenti alle fazioni di Hyenas o Ravager, qui la minaccia è rappresentata quasi del tutto dalle creature che popolano l'arida superficie del pianeta. Oltre ai già noti vermi della sabbia, tra i nemici che scorrazzano in giro per Vera troviamo anche lucertoloni corazzati e altre mostruosità poco amichevoli nei confronti dei visitatori.

Anche ToF si tinge di cyberpunk

Mentre si esplora il deserto di Vera è semplicemente impossibile non notare l'enorme struttura fluttuante dalla forma piramidale: si tratta di Mirroria, una vera e propria città in stile cyberpunk nella quale si sono rifugiati tutti gli abitanti di Vera per sfuggire alle ostilità che regnano laggiù. In poche parole, Mirroria è il primo hub centrale di Tower of Fantasy, luogo in cui i giocatori possono incontrarsi per completare mini-giochi, fare quattro chiacchiere al bar oppure ballare in un grosso locale.

La città ospita anche una delle novità più attese dai giocatori di ToF, ovvero il Chips Gachapon, un distributore che permette di investire i chip in una sorta di lotteria che, con un pizzico di fortuna, permette persino di mettere le mani su qualche pull del banner a tempo. Chi segue gli aggiornamenti della versione CN del gioco, sa benissimo che l'attuale forma di Mirroria funge solo da base a ciò che arriverà nei prossimi aggiornamenti e che renderà questo luogo sempre più ricco di attività secondarie meno seriose e più orientate allo svago.

Ruby, SSR gratis e tanti nuovi boss

Chi punta immediatamente alle attività endgame sarà felice di sapere che la versione 2.0 di Tower of Fantasy include ben quattro nuovi boss. Il grosso mostro corazzato e in grado di sparare lava chiamato Magma è uno dei world boss che si possono incontrare ed affrontare liberamente in giro per Vera, proprio come l'enorme cervo robotico che prende il nome di Rudolph.

Ad affiancare queste due creature troviamo anche due temibili avversari che potremo incontrare in attività specifiche e che, stando alle parole degli sviluppatori, metteranno a dura prova anche i team più affiatati. Ci stiamo riferendo alla misteriosa Puppet Singer, la cui istanza sarà avviabile da Mirroria, e il temibile robot Abyssant Weaver, boss raggiungibile dal deserto di Vera.

Passando invece ai banner a tempo, per il momento possiamo rivelarvi solo l'identità del primo personaggio, ovvero Ruby. Si tratta di una giovane donna che tiene in braccio un coniglio peluche e combatte tramite l'ausilio di un drone spara laser. Chiunque non dovesse riuscire a sbloccare questo personaggio con i Dark Crystals ottenuti gratuitamente, potrà comunque ampliare la sua collezione: in maniera simile a quanto avvenuto al lancio della versione global, anche in occasione dell'uscita di Vera sarà possibile accaparrarsi un'arma SSR gratis a scelta tra quelle del banner permanente. Si tratta di un'ottima notizia sia per chi vuole aggiungere un'arma alla collezione che per chi vuole potenziare quelle già sbloccate.



L'ultima novità degna di nota riguarda il comparto tecnico e, più nello specifico, la risoluzione della versione PC. Abbiamo infatti notato la presenza di uno slider per attivare il DLSS e, dopo una veloce verifica, possiamo confermarvi che non era presente nella 1.5. Sembrerebbe quindi che il lancio della versione 2.0 segni anche l'approdo della tecnologia Nvidia, grazie alla quale i possessori di una scheda video della serie RTX potranno migliorare le prestazioni senza sacrificare la resa grafica.