Il trailer di GTA 6 non ha più segreti: ecco tutti i dettagli nascosti

Nello speciale dedicato al primo trailer di GTA 6 vi abbiamo parlato delle grandi ambizioni del kolossal di Rockstar Games. Al netto di una durata contenuta, il filmato capace di superare le 100 milioni di visualizzazioni in poco più di 24 ore scoppia di segreti, scene pesantemente ispirate alla realtà e possibili indizi sull'avventura. E adesso bando alle ciance: si parte per Vice City!

Florida o Leonida?

Se Vice City è la versione in salsa GTA di Miami, lo stato di Leonida che la ospita è la controparte in-game della Florida. Il trailer ci ha mostrato sia luoghi della città, sia aree di natura incontaminata, come nella scena dei maestosi fenicotteri che spiccano il volo.

Ma da dove viene il nome Leonida? Verrebbe facile pensare al leggendario re di Sparta, ma in realtà potrebbe trattarsi di un riferimento a Juan Ponce de León, un esploratore che nel 1513 condusse la prima spedizione europea in Florida.

Fantasia o realtà? Il Joker della Florida

Diverse sezioni del trailer di GTA 6 potrebbero sembrare esagerate, volutamente folli ma anche distanti dalla realtà. Pensiamo a quella della donna che twerka su un'auto in corsa o all'uomo che si dedica al giardinaggio mezzo nudo, sotto lo sguardo basito del vicinato. Ebbene, la verità è che gli episodi menzionati, assieme a molti altri, sono stati tratti da video reali girati proprio in Florida.

Ispirato a una persona esistente è anche il detenuto dal volto tatuato che si vede brevemente nel filmato. È basato infatti su un criminale salito agli onori della cronaca come il Joker della Florida, per via dei suoi capelli verdi e delle decorazioni sul suo volto.

La signora coi martelli

La signora non molto affabile coi martelli alla mano è di certo uno dei personaggi più peculiari dell'intero trailer di GTA 6. Proprio come nel caso del Joker della Florida, è ispirata alla protagonista di un video virale di qualche anno fa.

Senza alcun motivo valido la donna ha cominciato a danneggiare un'auto proprio con due martelli ed è stata ripresa dalla proprietaria del veicolo. A volte la realtà supera la fantasia...

Birre e parolacce

Nel trailer sono apparse varie marche di birre, alcune delle quali già note ai fan di GTA. In una scena del filmato è visibile un furgone della birra Patriot, apparsa nel quarto e nel quinto capitolo della serie. In aggiunta, quando Lucia e il suo uomo rapinano un'attività nella parte conclusiva del video è possibile vedere una cassa di birra Pisswasser, ma con una differenza rispetto a quella che gli appassionati conoscono. Che la dicitura Pisswasser Nein alluda a una versione non alcolica della bevanda?

Quando i due amanti fanno irruzione nel negozio di liquori, sulla porta è possibile vedere il logo della birra Pindayho. Con ogni probabilità si tratta di un riferimento alla parola spagnola "pendejo", traducibile con "idiota"... nella migliore delle ipotesi.

Uncle Jacks e i contanti

Poco fa abbiamo citato il negozio di liquori apparso nel trailer: si chiama Uncle Jacks e sempre all'ingresso dell'attività, alla destra di Lucia nella scena dell'apertura della porta, è possibile notare una scritta insolita. Tradotto dall'inglese all'italiano, il messaggio è molto chiaro: "non accetteremo più contanti tenuti nelle mutande". Questo esilarante dettaglio dimostra una volta di più la cura riposta da Rockstar nella creazione di questo mondo ricco di personalità e induce a fare una riflessione: quale spiacevole evento deve aver causato la comparsa di quell'avvertimento sulla porta? Lasciamo a voi il compito di trovare la risposta...

Ragazzini in GTA 6?

Nella scena del filmato dove appaiono donne e uomini in festa e ricoperti di fango, c'è un dettaglio interessante. Dietro le figure in primo piano troviamo degli altri personaggi, alcuni dei quali sembrano impegnati in una prova di forza in una pozza d'acqua.

Potrebbe essere anche di una questione di prospettive, ma c'è chi pensa che possa trattarsi di ragazzini. Il mondo di GTA 6 ospiterà anche NPC più giovani della media?

Poach e Rideout Customs

In appena 90 secondi di filmato, GTA 6 ci ha mostrato una considerevole quantità di loghi, come la marca d'abbigliamento Sessanta Nove, e gruppi differenti. Su questo secondo fronte, siamo rimasti incuriositi da POACH, sigla di Protection of Animals and Controlled Hunting. In un video di questa organizzazione montato nel trailer vediamo un uomo mentre tenta di rimuovere un alligatore dalla piscina di un'abitazione.

Siccome la sigla fa un chiaro riferimento alla caccia, è possibile ipotizzare che i nostri protagonisti avranno la possibilità di collaborare con POACH, neanche a dirlo con armi da fuoco alla mano. In un'altra porzione del filmato, quella in cui un ragazzo guida pericolosamente il suo furgone verde, è possibile leggere Rideout Customs sul retro del veicolo: che si tratti dell'attività dove potremo riverniciare o modificare i nostri bolidi?

Go Postal

Nel trailer di GTA 6 c'è la scena di un alligatore che entra serenamente in un ufficio postale chiamato Go Postal. Il suo nome è anche un termine gergale riferito agli scatti d'ira improvvisi, un po' come il nostro "perdere le staffe".

Come se non bastasse, nelle vicinanze del logo Go Postal, sull'insegna, troviamo la frase Collect Yourself: è un invito al ritiro della corrispondenza ma anche a controllare la rabbia.

Pillole dagli effetti indesiderati

In una scena che ci mostra il ragazzo di Lucia alla guida di un'auto vediamo anche un grande cartellone pubblicitario dedicato a un medicinale chiamato Angstipan.

Questo farmaco però ha degli effetti indesiderati da non sottovalutare. Difatti può indurre a sbattere le palpebre all'improvviso, ma non solo: rischia di provocare erezioni prolungate, capaci di durare per più di quattro ore. In quel caso bisognerebbe certamente sentire un dottore...

Un indizio sulla trama?

Abbiamo deciso di concludere il discorso con un dettaglio non legato al filmato, ma alla copertina ufficiale di GTA 6, pubblicata nelle scorse ore: la key art ci mostra Lucia che abbraccia il suo compagno, armato di pistola. La donna però ha una cavigliera elettronica, un dispositivo che la polizia installa sui detenuti in libertà vigilata.

È insomma possibile che Lucia verrà arrestata a seguito di un crimine, salvo poi uscire di prigione per ricongiungersi al partner. La cavigliera potrebbe impedirle di lasciare determinate aree della mappa durante l'avventura? Solo il tempo ce lo dirà. A questo punto, vi lasciamo la parola: avevate già individuato tutti questi particolari del trailer? Quale è la vostra porzione preferita del filmato? Ditecelo nei commenti!