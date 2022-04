Dal tricorno N64 a Wii Remote: i controller più stravaganti e rivoluzionari

Scegliere quale console comprare non è mai stato tanto complicato. Se in passato era il semplice parco giochi di una data macchina a forzarne l'acquisto, oggigiorno sono davvero tanti i fattori che tendiamo a prendere in considerazione al momento di aprire il portafogli, come ad esempio la potenza bruta, la retrocompatibilità, i servizi in abbonamento, la presenza o al contrario l'assenza del lettore ottico, il design e non per ultime le dimensioni dell'unità principale.



Uno degli elementi più importanti e in grado di orientare un giocatore verso una specifica piattaforma anziché un'altra è in genere rappresento dal controller, che in tempi recentissimi può offrire una maggiore sensorialità, come nel caso del DualSense di PS5, o magari un brillante mix tra prestazioni e personalizzazione (a tal proposito vi suggeriamo di consultare la recensione di Xbox Elite Controller Serie 2). Ma quali sono stati i controller più stravaganti e al contempo rivoluzionari della storia del gaming? Per rispondere a questa domanda abbiamo compiuto un tuffo nel passato e riesaminato tutte le varie proposte immesse sul mercato negli ultimi tre decenni.

1996 - Il "tricorno" di Nintendo 64

Il nostro viaggio alla riscoperta dei controller più innovativi di tutti i tempi non può che partire dal quel lontano 1996, anno in cui la Casa di Kyoto avviò la commercializzazione del suo Nintendo 64. Ribattezzato dai fan "tricorno" a causa dell'inconfondibile forma, il controller del N64 era appunto caratterizzato dalla presenza di tre impugnature, una croce digitale posta sul lato sinistro, una leva analogica e con base ottagonale posizionata al centro e un set di tasti collocati sul lato destro. Per quanto assurdo e inverosimile possa sembrare a chiunque non abbia mai impugnato l'oggetto dall'aspetto assai bizzarro, il pad risultava incredibilmente comodo ed ergonomico, anche perché la sua atipica forma consentiva di usarlo in tre configurazioni differenti, a seconda del software.

Afferrando saldamente le due impugnature esterne, l'utente poteva innanzitutto sfruttare il D-pad, i sei pulsanti a destra e i due tasti dorsali per simulare la configurazione originale del controller SNES, che a conti fatti tornava molto utile quando ci si cimentava con titoli in 2D. Al contrario, la configurazione che sfruttava l'impugnatura centrale e quella destra favoriva i controlli dei titoli in 3D à la The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Super Mario 64, in quanto dava accesso allo stick analogico, ai tasti sulla zona destra, al bottone "R" e soprattutto al tasto "Z" posizionato sul retro del tricorno. Meno diffusa era infine la soluzione inversa, in quanto pochissimi titoli - tra cui GoldenEye 007 - richiedevano l'uso combinato del D-pad e della levetta analogica posti rispettivamente sulla maniglia sinistra e quella centrale.

Laddove i controller moderni abbracciano la filosofia del minimalismo, risultando in alcuni casi anche troppo piccoli, le dimensioni tutt'altro che contenute del tricorno di Nintendo 64 erano insomma giustificate dall'impugnatura multipla e da una saggia disposizione dei tasti, che appunto permettevano alla periferica di adattarsi tanto alle mani grandi quanto a quelle di un bambino. Un'espediente anticonformista e affascinante che ci spinge a domandarci come sarebbero i controller odierni qualora il tricorno della Grande N avesse effettivamente ispirato un ramo evolutivo alternativo e basato sull'impugnatura multipla. Ad ogni modo, la forma a M non è l'unica caratteristica rivoluzionaria del tricorno, che all'epoca introdusse diverse tecnologie innovative col tempo divenute fondamentali. Il tricorno è stato ad esempio uno dei primi controller a integrare una levetta analogica, allo scopo di fornire all'utente una mobilità a 360° (contro le 8 direzioni rilevate dal D-Pad) e il controllo totale della telecamera.



Ancor più interessante è il modo in cui titoli del calibro di The Legend of Zelda: Ocarina of Time sfruttarono il tasto Z posizionato sul lato opposto della periferica per proporre ai giocatori un sistema di aggancio del bersaglio mai visto prima: adoperando l'apposito lock-on, la telecamera si assicurava che l'utente fosse sempre dinanzi al suo bersaglio, semplificando il compito di centrare nemici in movimento.

Nel caso specifico di Ocarina of Time, inclinare la levetta analogica verso destra o sinistra avrebbe spinto Link a girare attorno all'obiettivo, mentre un'inclinazione in avanti o indietro gli avrebbe consentito di avvicinarsi o di ripiegare.



Tra le altre cose il cosiddetto "Z-targeting" facilitava l'allineamento dei tre assi e preveniva i problemi riscontrati qualche anno prima in Super Mario 64: passato alla storia per aver trascinato per la prima volta l'idraulico italiano in un mondo del tutto tridimensionale, il suddetto è stato uno dei primi titoli a introdurre una telecamera regolabile, la cui gestione era tuttavia affidata ai quattro tasti gialli posizionati sul lato destro del controller.

Una soluzione coraggiosa e al contempo imperfetta, che non a caso complicava non poco la corretta esecuzione di azioni altrimenti semplicissime, come appunto la lettura di un cartello: non potendolo in alcun modo agganciare, il buon Mario finiva il più delle volte per girarci attorno. Collocato sul retro della periferica, uno slot espansione consentiva infine di accogliere degli opzionali accessori aggiuntivi, come il Controller Pak (la risposta di Nintendo alle memory card di PlayStation e altre console dell'epoca), l'Expansion Pak o Jumper Pack. Tra tutti, il più interessante è stato senza dubbio il Rumble Pak, un piccolo strumento removibile che, previo l'utilizzo di due batterie AAA, forniva al giocatore un feedback tattile attraverso la vibrazione. Pubblicato in bundle con Star Fox 64 nel 1997, la vibrazione aggiunse un livello di immersione totalmente nuovo alla quinta generazione di videogiochi, divenendo in brevissimo tempo una funzione irrinunciabile.

1997/1998 - DualShock e Dreamcast Gamepad

Quando si parla dei controller di Sony il pensiero va immediatamente al DualSense e ai suoi diretti predecessori, ma non tutti ricordano che prima dell'esordio del DualShock PlayStation era stata accompagnata da altri due joypad: il controller primitivo della console e il meno conosciuto Dual Analog.

Mentre il primo era del tutto sprovvisto di levette analogiche, il secondo presentava degli stick concavi, in plastica e per giunta privi del rivestimento in gomma. Lanciato nell'estate del 1997, questo venne rimpiazzato praticamente subito dal DualShock, un controller così chiamato per la presenza di ben due motori finalizzati a far ruotare ciascuno una massa eccentrica di dimensioni differenti, in modo da vibrare a diverse intensità e riprodurre in maniera differenziata i singoli feedback. Se quello dotato di una massa più piccola provoca infatti una vibrazione molto leggera e perlopiù utile nei giochi di guida, al contrario quello caratterizzato da una massa eccentrica più grande riproduceva con una certa efficacia gli impatti scaturiti da scontri ed esplosioni. Al pari del meno evoluto Dual Analog Controller, anche il DualShock era caratterizzato da due stick analogici simmetrici, ma a differenza del primo questo offriva delle levette in gomma testurizzata che al tatto risultavano assai più morbide.



In quegli stessi anni, SEGA introdusse sul mercato la primissima console di sesta generazione, che a differenza del criticato e costoso SEGA Saturn venne progettata con componenti omologati e quindi accessibili a un prezzo nettamente inferiore. Uno degli elementi più curiosi del Dremcast si rivelò proprio il suo pad, un voluminoso controller dotato di una croce direzionale a otto direzioni, di una levetta analogica che seguisse dei movimenti più fluidi, quattro pulsanti frontali, due grilletti analogici e l'immancabile tasto "Start".

La caratteristica più interessante del Dreamcast Gamepad, che date le sue dimensioni era eccessivamente grande per le mani di un giapponese medio, va ricercata nella presenza di due slot di espansione cui gli utenti potevano ricorrere per accedere a funzioni extra, come la vibrazione offerta dal Jump Pack di Sega e dal Tremor Pack di Performance.



Versatile e innovativa al punto tale che all'epoca si pensava sarebbe stata successivamente copiata dai principali produttori di console, la Visual Memory Unit (VMU) era ad esempio un accessorio opzionale che, una volta inserito in uno slot di espansione, funzionava al pari di una memory card, ma che grazie al piccolo schermo LCD posto sul lato frontale tendeva a fornire delle informazioni extra sul software in uso. Se durante Ready 2 Rumble lo schermo secondario indicava il numero di pugni sferrati al nemico, nei giochi multiplayer il display VMU veniva utilizzato per riportare informazioni personali e quindi leggibili solo dall'utente.

Munita di una batteria intercambiabile interna, la Visual Memory Unit presentava inoltre una croce direzionale e un set di tasti, grazie ai quali il piccolo oggetto diventata a tutti gli effetti una console portatile: non solo alcuni titoli offrivano infatti il download di mini-giochi autonomi e fruibili lontano dal Dreamcast stesso o persino a console spenta (come le meccaniche da Tamagotchi che in Sonic Adventure spronavano ad allevare i Chao), ma in alcuni casi era addirittura possibile collegare due unità VMU per scambiare file con altri giocatori e conquistare diversi tipi di bonus.

2006/2011 - Wii Remote e Wii U GamePad

Chiamato ufficialmente Telecomando Wii, il controller della console presentata all'E3 2005 col nome in codice di "Nintendo Revolution" adottò un approccio totalmente diverso da quello tradizionale, non per nulla seppe conquistare i favori di un pubblico molto più vasto e casual.

Impugnabile con una sola mano e contraddistinto dalla forma rettangolare tipica dei telecomandi della TV, il Wii Remote è stato un'autentica rivoluzione e ha dato il via al fenomeno del "motion control", in quanto i led a infrarossi della Wii Sensor Bar consentivano alla periferica di percepire il puntamento verso lo schermo, mentre l'accelerometro integrato nel telecomando stesso rilevava la rotazione e l'inclinazione.



In base al software in uso, il Wii Remote diventava insomma un'estensione del corpo umano e si tramutava in una spada, una mazza da golf, una racchetta da tennis e così via, restituendo al giocatore un sistema di controllo semplice, reattivo e adatto a qualsiasi età. Presentandosi asimmetrico, il Wii Remote era inoltre utilizzabile tanto dai destrimani quanto dai mancini, e la sua forma atipica consentiva persino di ruotarlo in orizzontale e impiegarlo al pari dei controller per NES e SNES.



L'altra particolarità del Telecomando Wii era la possibilità di collegarlo alle varie periferiche attraverso una porta di espansione situata nell'estremità inferiore, come il Classic Controller o il joystick del Nintendo GameCube. Incluso nel bundle della console, il Nunchuck era ad esempio un accessorio dalla forma ovoidale, che in coppia col Telecomando Wii consentiva di simulare il tiro con l'arco o magari controllare agevolmente un personaggio (e la telecamera) all'interno di un vasto ambiente tridimensionale grazie al suo stick analogico.

Nonostante il "Paddone" di Nintendo Wii U sia generalmente malvisto da chiunque non abbia mai avuto la sfortunata e mal sfruttata console di ottava generazione, bisogna riconoscere che questo provò a introdurre diverse funzioni interessanti. Munito di altoparlanti stereo surround, microfono, accelerometro e giroscopio, senza dimenticare lo stilo e il sensore fotografico frontale, non solo il Wii U GamePad ereditò tutti i sensori di movimento del Wii Remote, ma grazie al suo touch screen da 6.2 pollici poteva essere utilizzato in modi piuttosto originali.

Sebbene questo nascesse come controller, molti giochi - tra cui non possiamo non citare Monster Hunter 3 Ultimate o Xenoblade Chronicles X - traevano il massimo vantaggio possibile quando questo veniva utilizzato come schermo secondario su cui far comparire informazioni diverse da quelle presenti sul televisore, come ad esempio la mini-mappa, il contenuto dell'inventario, il segnale per chiamare a raccolta i compagni, e così via (a proposito, visto la nomination ecco la nostra recensione di Xenoblade Chronicles Definitive Edition). Certo, la durata della batteria di sole 3-4 ore e l'impossibilità di allontanarsi troppo dall'unità principale rappresentavano sicuramente dei limiti importanti, ma all'occorrenza lo schermo integrato poteva persino sostituire del tutto il televisore. Una caratteristica a suo tempo unica e che in tempi più recenti è stata ereditata da Nintendo Switch, una console ibrida e coi controller staccabili dalla macchina, nonché impugnabili in maniera diversa per poter essere istantaneamente utilizzati in multiplayer locale da due diversi utenti.