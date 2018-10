Tutti pazzi per Bowsette: storia di un personaggio Nintendo che non esiste

C'è un tornado che negli ultimi giorni ha travolto Internet. Un fenomeno che nessuno avrebbe potuto prevedere, nato assolutamente per caso ed esploso con tutta l'inarrestabile viralità che la Rete sa alle volte avere: così, rimbalzando a cascata sui social media e aprendo a suo modo una piccola pagina di folle storia del Web da cui sarà complicato tornare indietro. Un fenomeno - per non dire addirittura un'ossessione - che risponde al nome di Bowsette. Ma prima di addentrarci in qualche riflessione sulla mania del momento, facciamo un passo indietro e andiamo a definire nel dettaglio l'origine di un tormentone globale.

Bowsette superstar

Per spiegare la frenesia collettiva a tema Bowsette occorre fare un passo indietro di qualche settimana, precisamente all'ultimo Nintendo Direct dello scorso 14 settembre. Nel consistente elenco di annunci è incluso fra gli altri New Super Mario Bros. U Deluxe, riedizione per Nintendo Switch del platform 2D pubblicato su Wii U nel lontano 2012. All'apparenza sembrerebbe un porting come tanti altri, la classica operazione poca spesa/tanta resa pensata per dare una seconda chance a un titolo che all'epoca forse non ha goduto del successo che avrebbe meritato, sul modello di Donkey Kong Country Tropical Freeze o Captain Toad. La presentazione del gioco avviene attraverso un trailer a dire la verità piuttosto anonimo, che si sofferma su giusto una delle poche novità della riedizione: la presenza di Toadette come personaggio giocabile extra.

A un certo punto del video ecco però uno strano sussulto, l'attimo di follia che proprio non ti aspetti: Toadette raccoglie un power-up inedito (denominato Super Crown) e si trasforma come per magia in Peachette, una sorta di Principessa Peach in abito funghesco. L'inattesa mutazione scatena qualche istante di genuino stupore misto a perplessità - perché fa nascere ancora una volta qualche legittima domanda su come funzionino esattamente le cose nel Regno dei Funghi, dopo la querelle legata ai capezzoli della baffuta mascotte Nintendo e agli abitanti di New Donk City visti in Super Mario Odyssey - ma tant'è: verrebbe la tentazione di liquidare la cosa come l'ennesima parentesi di stranezza marchiata Grande N, materiale per curiosi o per qualche video di approfondimento su YouTube. Insomma, un argomento destinato ad essere immediatamente dimenticato dai più.



E invece, dietro l'angolo, ecco la sorpresa: ayyk92, un normalissimo utente di Twitter come milioni di altri (con forse in più solo il pallino delle fan art), si lancia in uno spassoso fumetto con una liberissima reinterpretazione del canonico epilogo con protagonista la sfuggente Peach.

Nel racconto in quattro pannelli del giovane artista malesiano, Mario e Bowser non si arrendono davanti all'ennesimo rifiuto della Principessa, ma anzi il secondo si arrangia decisamente a modo suo, usando la Super Crown per trasformarsi in una versione alternativa di Peach tutta borchie e stile rock'n roll con cui far compagnia all'idraulico. Un twist inatteso e sicuramente simpatico - anche perché l'espressione finale della Principessa, impegnata in un match di tennis con Luigi, è davvero tutta un programma - che dal nulla e apparentemente senza una precisa ragione scatena l'Apocalisse: il tweet in questione diventa virale, con ottantaseimila retweet e duecentomila like, e si innesca un tormentone che genera un sensazionale effetto palla di neve. Nel giro di qualche ora Bowsette, il nome dato in maniera anche incorretta all'assurdo alter ego (perché a ben vedere Toadette non c'entrerebbe più nulla con la mutazione, trattandosi al limite di un miscuglio fra Bowser e Peach...), sbarca nella terra del Sol Levante, dove iniziano a circolare fan art varie ed eventuali create per l'occasione. È solo questione di giorni perché il caso esploda a livello planetario, tra cosplayer subito pronte a cogliere l'occasione, amiibo customizzati ad hoc, sculture fatte con i palloncini e l'inevitabile quantità di materiale porno che in puntuale accordo con l'infallibile Rule 34 di Internet non tarda a fare la sua comparsa. Bowsette diventa trending topic, generando una valanga di commenti, di spunti, di ricerche sui motori di ricerca e di contenuti di ogni genere (non manca naturalmente una petizione per includerla nel cast del prossimo Smash Bros). Arriva a essere così popolare, così attuale, da invadere i social media con una schiera incessante - e spesso francamente molesta - di spuntoni, di riletture più o meno goth, di corna che fanno capolino sull'iconica pettinatura di Peach. È un trionfo forse senza precedenti del sottobosco underground delle fan art, un universo che vive e prolifera appena dietro la superficie più comunemente riconosciuta e accettata del gaming.



Un trionfo arrivato addirittura, secondo certe speculazioni - peraltro senza alcuna possibilità di conferma effettiva, lasciando dunque la faccenda nel limbo dei miti tutt'altro che reali a cui è comunque bello credere - a provocare un rialzo del 2% delle azioni della Grande N. E in tutto questo subbuglio, Nintendo che fa? Naturalmente tace, no comment. Si limita al massimo a godersi in silenzio l'inattesa spinta promozionale dal taglio non proprio ortodosso. La seconda in poche settimane oltretutto, dopo la bizzarra analogia della pornostar Stormy Daniels, che in uno stralcio del suo imminente libro Full Disclosure aveva paragonato il pene del Presidente USA Donald Trump a Toad di Mario Kart. Anche se, a ben vedere, qualcosa di simile a Bowsette ha davvero rischiato di vedere la luce in forma ufficiale: come svelato dall'artbook dedicato a Super Mario Odyssey appena pubblicato in Giappone, i designer del colosso di Kyoto avevano in effetti pensato a una versione maligna di Cappy impiegata da Bowser per prendere il controllo della povera Peach, trasformandola in un personaggio che ricorda eccome la neonata superstar di Internet. Un'idea rimasta però solo su carta, che non ha visto poi la luce nella versione finale del gioco.

Ma, alla fine, qual è la lezione che possiamo imparare dal fenomeno Bowsette? Che analisi è possibile fare, al di là della stupefacente imprevedibilità del Web (perché davvero pochi frame di un video qualunque hanno generato uno tsunami fuori controllo, come nel più classico dei meme)?



Da una parte è Bowsette potrebbe dirsi perfettamente figlia dei nostri tempi, esemplare incarnazione dello Zeitgeist di oggi: la Super Crown diventa allora uno strumento attraverso cui rovesciare spensieratamente le convenzioni, ribaltare i ruoli, giocare con un'identità di genere quantomai fluida, indefinita, per alcuni persino accessoria.Il cattivo e il buono che si arrangiano a modo loro, il mostro che si fa umano, il maschio che diventa femmina in una provocatoria (e liberatoria) rivincita gender-bent: Bowsette è certamente questo e molto altro ancora. O magari, più prosaicamente, l'ultima nata è soltanto il frutto di una rielaborazione pop del canone Nintendo, con i personaggi della Grande N che continuano a rimanere sulla cresta dell'onda a dispetto del passare delle mode e dei trend: perché Mario, Bowser, Peach e Luigi sono riconosciuti dai bambini di ieri, ormai diventati genitori, così come da quelli di oggi. Insomma, cosa rimarrà in futuro di Bowsette? Difficile saperlo ora, certo è che anche nella peggiore delle ipotesi - ovvero la repentina obsolescenza che spesso colpisce i tormentoni, distruggendoli con la stessa velocità con cui si sono creati - non sarà semplice dimenticare una stramba pagina di Internet, un momento WTF capace di infiammare per qualche settimana mezzo mondo.