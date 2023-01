Ubisoft che combini? Tra rinvii e cancellazioni, uno sguardo al futuro

L'ultimo report finanziario tratteggia una situazione tutt'altro che facile per Ubisoft che - non lo si rimarca mai abbastanza - è un colosso che racchiude al suo interno più di 45 studi e oltre 21000 impiegati in tutto il mondo. Tra rinvii di peso, cancellazioni e franchise che non riescono più a brillare come in passato, la compagnia fondata dalla famiglia Guillemot nel 1986 dovrà abbracciare un processo di rinnovamento, non solo per migliorare la propria situazione ma anche per riavvicinarsi a schiere d'utenza che nel tempo si sono allontanate dalle sue produzioni.



Un attore così grande dell'industry aveva bisogno di pubblicare giochi a ritmi cadenzati, ce ne rendiamo ben conto, ma per ottenere questi risultati la creatività è stata in parte sacrificata sull'altare dell'efficienza, le IP - come Assassin's Creed e Far Cry - hanno conosciuto una vera sovraesposizione e le soluzioni tecnologiche impiegate sono diventate sempre meno all'avanguardia. Prima di riflettere su cosa vorremmo dal futuro di Ubisoft, però, abbiamo passato in rassegna proprio le ultime novità emerse sul suo stato di salute.

Lo stato attuale delle cose

Tanto per cominciare, come ammesso da Yves Guillemot in persona, alcuni giochi di spicco come Mario + Rabbids: Sparks of Hope e Just Dance 2023 stanno facendo registrare vendite più basse del previsto, un fatto questo che il CEO della compagnia imputa all'inflazione e in generale a un ambiente economico che ha spinto i consumatori a puntare maggiormente sui servizi e ad acquistare i prodotti legati ai cosiddetti "mega-brand".

A pesare in modo determinante sono stati poi i rinvii di titoli chiave, a cui addizioniamo anche quello di Skull & Bones, che non uscirà più nel mese di marzo ma all'inizio del prossimo anno fiscale, una finestra di tempo che va dal primo aprile 2023 fino al 31 marzo 2024. In questo stesso periodo la compagnia dovrebbe lanciare prodotti come Assassin's Creed Mirage - l'avventura che ci chiamerà a vestire i panni di Basim - AC Codename Jade e, chiaramente, l'attesissimo Avatar Frontiers of Pandora, in produzione da ormai cinque anni.



A ciò dobbiamo aggiungere anche una lista sempre più lunga di produzioni cancellate allo scopo di contenere le spese, come Ghost Recon Frontline, Splinter Cell VR, e altri cinque misteriosi titoli, così come la sostanziale sparizione di progetti molto attesi, tra Beyond Good & Evil 2 e il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo (ora nelle mani di Ubisoft Montreal). Ultimi ma non per importanza sono altri giochi di alto profilo già svelati al pubblico ma la cui uscita è lontana, a cominciare da Assassin's Creed Codename Red, il capitolo ambientato nel Giappone Feudale che peraltro - almeno stando all'insider Tom Henderson - starebbe affrontando alcuni problemi di sviluppo.

Il giornalista Jeff Grubb invece ha fatto riferimento a dei presunti tentativi di Ubisoft di farsi acquisire, che però a quanto pare non sarebbero andati a buon fine per via delle colossali dimensioni dell'azienda. Ad ogni modo, anche senza prendere in considerazione le informazioni non ufficiali, il quadro generale non è dei migliori. Non volendoci addentrare in argomenti come la gestione dei capitali e delle specifiche risorse umane in ciascuno dei collettivi della compagnia, perché non siamo nella posizione di farlo, vogliamo parlare, come è giusto che sia, di videogiochi.



In una lettera ai suoi dipendenti Guillemot ha chiesto loro di essere attenti alle spese, efficienti nel lavoro e di "raggiungere gli standard previsti nei tempi stabiliti". Eppure c'è da domandarsi se non sia stata proprio questa ricerca dell'efficienza a tutti i costi a pesare, almeno nel lungo periodo, sul valore delle produzioni a marchio Ubisoft e sull'interesse che sanno generare nel grande pubblico.

Proprietà intellettuali come Assassin's Creed e Far Cry ad esempio si sono dirette verso mondi sempre più vasti, con un numero incalcolabile di contenuti che inficiano la godibilità di quelli più riusciti. L'apporto artistico dei singoli creativi è diminuito sensibilmente - almeno per quanto concerne la percezione del pubblico - e in generale la sensazione emersa negli ultimi anni è che la compagnia abbia tentato di impostare lo sviluppo di videogiochi sulla base delle catene di montaggio, con scadenze più o meno prevedibili e processi ripetibili. In realtà, la gestazione di un titolo differisce totalmente rispetto a quella di un altro, per motivi umani, creativi ed economici.



I fattori di cui tener conto sono così tanti da rendere assai difficile, se non persino vano, fare alcuni esempi pratici, ma in generale resta il fatto che standardizzare un'attività simile sia a dir poco arduo. A ciò dobbiamo aggiungere proprio la percezione degli appassionati di lunga data, di quelli che per intenderci hanno accompagnato Ubisoft nel tempo, dalle avventure di Rayman e del Principe, fino alle infiltrazioni di Sam Fisher, gli assassinii di Altair e le stragi di Vaas.

Questo pubblico di fan affezionati si è allontanato dalla proposta di Ubisoft, con la compagnia sempre più impegnata a seguire i trend con risultati altalenanti, sia sul fronte stilistico che prettamente ludico - qualcuno ha detto Hyper Scape e Roller Champions? - e all'apparenza meno incline ad ascoltare i feedback. Per citare nuovamente la lettera di Guillemot, il colosso del gaming sta creando la lineup più grande della sua storia e a ben pensarci, visto il quantitativo di progetti in essere, è proprio così. Ma andiamo con ordine.

Guardare al futuro

Il nostro discorso non potrebbe che cominciare proprio da Avatar Frontiers of Pandora e il nuovo gioco di Star Wars, che in teoria potrebbero rappresentare ciò che Assassin's Creed e Far Cry sono stati nella settima generazione di console, ossia due vere IP di bandiera. In primis, il fatto che l'avventura su Pandora necessiti di un ciclo di sviluppo esteso è più che comprensibile, essendo il risultato della collaborazione con la Lightstorm Entertainment di James Cameron, nonché un passo concreto dello Snowdrop Engine all'interno della next-gen.

Forte del successo stellare de la Via dell'Acqua al botteghino, Frontiers of Pandora potrebbe diventare a sua volta il capostipite di una serie di spicco per Ubisoft, fondata su elementi ludici intimamente legati alle particolarità dell'universo di James Cameron. Il medesimo discorso vale anche per lo Star Wars di Massive, col Creative Director Julian Gerighty che ha suggerito ai fan di aspettarsi novità sul gioco nel 2023. Secondo il parere di chi scrive, anche Assassin's Creed Mirage avrà un'importanza cruciale nel plasmare il futuro di Ubisoft, perché potrebbe indicargli la strada da seguire per l'avvenire della sua iconica IP.



Ci rifacciamo a tal proposito alle parole del Creative Director Stéphane Boudon, che ha spiegato in un'intervista come Mirage sia un'avventura concentrata sui pilastri fondanti di Assassin's Creed, nata in risposta al desiderio degli appassionati di giocare a un'esperienza classica e di dimensioni ridotte.

Sappiamo che nome in codice Red tornerà a offrire un mondo più ampio e, di conseguenza, con un maggior numero di contenuti ma ci auguriamo che - in linea con le parole del suo Executive Producer - l'evoluzione imposta dal passaggio alla next-gen costituisca un motivo per concentrarsi sulla qualità oltre che sulla quantità. Animazioni legate al parkour e al combattimento, l'attenzione al dettaglio nella costruzione del mondo di gioco, personaggi memorabili e un'onnipresente atmosfera di magia e mistero, ulteriormente sottolineata dalla colonna sonora: questi sono alcuni degli ingredienti che hanno reso grande la serie in passato e che potrebbero dar corpo alla personalità delle sue prossime iterazioni. C'è poi il discorso sulla gestibilità di un'esperienza, un altro fattore che - in un'era piena di stimoli e servizi per i videogiocatori - ha assunto un peso non indifferente. Per intenderci, sentirsi un omino in un mondo sterminato da esplorare e "completare" è semplicemente troppo per quella fetta d'utenza con una "dieta ludica" variegata e che - per motivi personali e lavorativi - si ritrova impossibilitata a poter vivere appieno questo tipo di avventure (pur a malincuore).



In conclusione, creare mappe vaste e interessanti ma con un occhio di riguardo al bilanciamento dei contenuti potrebbe essere una buona soluzione non solo per Assassin's Creed ma anche per Far Cry, soprattutto se al fianco di quella attenzione al dettaglio su cui ci siamo soffermati prima (qui lo speciale sull'incredibile realismo di Red Dead Redemption 2).

Per quanto concerne la realizzazione di nuove IP, parliamo di processi sempre rischiosi, che se da un lato potrebbero portare alla nascita di giochi sorprendenti, dall'altro comportano investimenti economici alle volte ingenti, che non sempre si traducono in guadagni, soprattutto quando lo sviluppo incappa in dei problemi inattesi. Resta il fatto che la compagnia potrebbe dare la proverbiale luce verde a produzioni più piccole ma di indubbio valore artistico e creativo, sullo stile di Valiant Hearts, Child of Light e Far Cry 3 Blood Dragon (non a caso li abbiamo citati nel nostro speciale sul glorioso passato di Ubisoft).



Titoli inediti di questo tipo, uniti a nuovi capitoli di brand come Rayman, troverebbero una quasi sicura diffusione all'interno dei cataloghi dei servizi, a vantaggio - ancor più che delle casse - dell'immagine stessa del colosso agli occhi dell'utenza. Sul fronte delle prossime produzioni di stampo multiplayer, una tipologia di giochi che - come Anthem ci ha insegnato - non porta necessariamente a ingenti guadagni, il motto da seguire potrebbe essere quello del "poche ma ambiziose", a partire ad esempio da un nuovo Rainbow Six capace di onorare il passato tattico della serie, con tanto di campagna al seguito.



Per concludere, sappiamo quanto "l'usato garantito" possa essere importante per una compagnia come Ubisoft, che peraltro vanta un invidiabile portfolio di franchise. Per questo motivo, non potremmo che essere contenti del fatto che il rifacimento di Prince of Persia sia stato affidato a Ubisoft Montreal o che il remake di Splinter Cell sia stato pensato come un prodotto premium, in grado di gettare le basi per il futuro dell'intera serie.

Se proposti al momento giusto e realizzati con competenza, in altre parole, anche questo tipo di prodotti potrebbe assumere un grande valore e appellarsi alla nostalgia dei fan memori di un passato glorioso. D'altra parte, passeggiare per una Firenze rinascimentale nei panni di Ezio Auditore in un Assassin's Creed 2 di nuova concezione sarebbe un'emozione difficile da raccontare a parole.