Ubisoft Forward riassunto e tutti i giochi: da Assassin's Creed a Star Wars

Star Wars Outlaws, Assassin's Creed Mirage e Avatar Frontiers of Pandora (qui l'anteprima di Avatar Frontiers of Pandora): l'Ubisoft Forward ha dato spazio al gameplay di titoli molto attesi, che hanno saputo sorprenderci sia per qualità visiva che per ambizioni. Come abbiamo già fatto col riassunto dell'Xbox Showcase e il riassunto del Summer Game Fest, vi proponiamo un riepilogo di tutte le produzioni apparse all'evento.

La bellezza di Pandora

Dopo un segmento dedicato a Just Dance 2024, Avatar Frontiers of Pandora si è mostrato per alcuni minuti in più sezioni di gameplay, che ne hanno messo in luce le grandi ambizioni. Il gioco ci racconta la storia di un guerriero Na'vi rapito dagli umani per essere mandato in battaglia contro il suo stesso popolo.

Salvato e tornato dalla parte dei suoi, il protagonista si impegnerà nella lotta alle milizie dell'RDA, sfruttando armi da fuoco e strumenti da guerra dei nativi. Per esplorare il pianeta potremo usare sia i quadrupedi di terra, sia dei maestosi volatili, con la visuale che in questi frangenti passerà dalla prima alla terza persona per dar spazio alle bellezze di Pandora. Gli scontri a fuoco sembrano coinvolgenti e dinamici ma attendiamo di provarli in prima persona. Dopo le lodi di James Cameron in persona all'operato di Massive, la Game Director ha svelato l'uscita del gioco, prevista per il 7 dicembre 2023.



Altri frammenti dell'avventura ci hanno rassicurato circa la bontà del comparto visivo, realizzato con lo Snowdrop Engine per sfruttare la potenza delle console current-gen. Poi è stato il turno di Xdefiant, l'arena shooter free to play di Ubisoft, che sarà giocabile in una Open Session per console e PC dal 21 al 23 Giugno, pensata per fare uno stress test dei server. Minacce scheletriche e nemici torreggianti hanno messo a dura prova i poteri del prode Sargon nel trailer di Prince of Persia The Lost Crown. Il protagonista del gioco è il più giovane dei sette Immortali e ha l'obiettivo di salvare il principe.



Tra impegnative sequenze di platforming, piene di trappole, e combattimenti con le doppie lame, l'avventura dovrebbe avere un ritmo incalzante, e - dal 18 gennaio - ci chiamerà a sfruttare i poteri del guerriero, capace di eseguire potenti mosse speciali.

Dopo un folle trailer di Captain Laserhawk, a Blood Dragon Remix, una serie animata in uscita quest'anno e ispirata al mai dimenticato DLC di Far Cry 3, è stato fatto posto a delle scene di gameplay di The Division Resurgence, che arriverà su dispositivi mobile dell'autunno 2023. Un intermezzo musicale con scene di gameplay dedicato a Skull & Bones, l'avventura piratesca multiplayer, ha preceduto l'annuncio della Closed Beta, che si terrà dal 25 al 28 agosto.



A seguito di una carrellata con una serie di contenuti in arrivo per i prodotti Ubisoft, tra cui il DLC di Rayman in Mario e Rabbids Sparks of Hope, è arrivato il momento di The Crew Motorfest. Tra un parco macchine vasto e vario e biomi differenti, dalle spiagge assolate alle foreste lussureggianti, il corsistico ci permetterà di competere in gare adrenaliniche, dal prossimo 14 settembre.

Di assassini e galassie lontane

Pensato per sfruttare le potenzialità della realtà virtuale, Assassin's Creed Nexus ci consentirà di vestire i panni di personaggi iconici della serie come Connor dal terzo capitolo, Kassandra di AC Odyssey ed Ezio Auditore da Firenze, uno dei più amati protagonisti del franchise. Purtroppo del gioco in arrivo sui visori Meta Quest non abbiamo ancora visto il gameplay. Assassin's Creed Jade è la nuova iterazione mobile della serie, che ha presenziato all'Ubisoft Forward con un interessante video tra computer grafica e sequenze in-game. L'assassino al centro dell'avventura potrà avvalersi di spade e lance per eseguire combinazioni fluide e spettacolari, in un'Antica Cina tutta da esplorare.

A chiudere la parentesi di Assassin's Creed ci ha pensato un generoso segmento dedicato a Mirage. Nello story trailer abbiamo visto il salvataggio del giovane Basim, le sue visioni da incubo e alcuni dei suoi compagni. Un'ampia finestra è stata riservata al gameplay, in una Baghdad pensata per valorizzare il parkour, nonché le abilità stealth del protagonista. Il membro degli Occulti potrà far cadere impalcature sui nemici, confondersi tra la folla e utilizzare strumenti del mestiere come la Cerbottana. Per portare a termine un assassinio, ha eseguito delle eliminazioni a catena si spettacolari, ma un po' scollegate rispetto al contesto sul fronte scenico.



Questo capitolo che vuole omaggiare le origini della serie arriverà il prossimo 12 ottobre e noi stiamo affilando la nostra lama celata. Non poteva mancare l'ultima sorpresa: Il Creative Director di Star Wars Outlaws ha lasciato parlare il gameplay del gioco, che ha chiuso l'evento con il botto. Un comparto grafico di ultima generazione infatti è la base di un'avventura che sembra catturare lo spirito del franchise. Nei panni della fuorilegge Kay Vess dovremo infiltrarci in strutture piene di sgherri, avvalendoci dell'aiuto dell'astuta creaturina Nix. La furfante potrà chiederle di attivare macchinari per continuare indisturbata le infiltrazioni e chissà cosa altro.

Le cose però si metteranno male e spesso: a quel punto dovremo ricorrere al fido blaster per eliminare ogni minaccia, e lanciarci su veicoli per sfuggire ai nostri inseguitori. Tra una pausa in taverna e un'imboscata dell'impero, potremo lasciare i pianeti e ritrovarci nello spazio, senza soluzione di continuità, e vendere cara la pelle contro i caccia Tie. Questo appuntamento con la galassia lontana lontana è previsto per il 2024 e noi non vediamo l'ora.