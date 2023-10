Umano o non umano? Il dilemma di Lies of P

Le riflessioni dell'autore prendono in considerazione anche importanti sviluppi di trama di Lies of P (la recensione di Lies of P è a un click di distanza). Di conseguenza, di seguito troverete inevitabili spoiler sul racconto dell'opera di Neowiz.



"E' stata tua la colpa, allora adesso che vuoi? Volevi diventare come uno di noi e come rimpiangi quei giorni che eri un burattino senza fili e invece adesso i fili ce li hai" Edoardo Bennato

A proposito di restare burattini

Mi sono chiesto innumerevoli volte, nelle ore che mi sono state necessarie per eliminare il terrificante Burattino Senza Nome, perché non abbia deciso di consegnare il "mio" cuore a Geppetto durante quegli attimi fatali che mi illusero che Lies of P fosse terminato e diventare quindi umano. Una scelta collodiana, sarebbe stato tutto più facile, gioco finito!

Ho deciso invece di restare burattino e sono stato punito con una delle "boss-fight" più dolorose e punitive che abbia mai affrontato, un combattimento che può avere deliziato qualcuno o che ad altri sarà sembrato addirittura facile, perché in rete ho visto prestazioni assai virtuose che ponevano fine in pochi secondi alla micidiale creatura, ma che ho invece trovato tra i più ardui che abbia sostenuto da Demon's Souls in poi. Quando infine ho sconfitto l'innominata marionetta, ricostruendo (si dice "respec") il mio protagonista da capo affinché il danno causato dal lancio degli ordigni fosse più elevato e approfittando delle possibilità difensive e offensive di un braccio-scudo mai utilizzato prima, non ho esultato come successe con Isshin in Sekiro o con Malenia in Elden Ring.



Mi sono sentito stanco, affranto dal sacrificio definitivo e salvifico di Geppetto e per le ore trascorse nell'insuccesso, forse solo tempo sprecato da dedicare ad altro, il frutto di un'ossessione completista. Talvolta, mi sono detto, è necessario tollerare la sconfitta, desistere da una volontà di trasgressione, negare la facoltà di offendere l'immutabile della letteratura per non essere castigato con un lungo e frustrante tormento opzionale.

Così in questo caso l'esaltazione dopo il martirio virtuale, così comune nei "soulslike" e nelle loro variazioni, è stata un sentimento postumo, successivo a quello della vittoria. Un riflessivo senso di trionfo è maturato quieto e dapprima non percepibile, non connesso ad una questione ludica ma filosofica, forse etica. Ho capito che restare burattino, non ambire ad una umanità solo fisiologica, era una questione di vitale importanza nello scenario pseudo-collodiano di Lies of P, una scelta che il romanzo e tutte le sue trasposizioni, animate o filmiche mi hanno sempre negato per la loro natura non interattiva.



Si tratta di un gesto ribelle e anticonformista in una maniera moderata, senza dubbio futile e inconsistente ma innegabile, perché potrebbe avere ragione Carmelo Bene quando affermò (in un intervista del 1999 a cura di E. Muzzi per Avvenimenti dal titolo "coscienze di legno") che nel momento in cui Pinocchio diventa bambino e impara a leggere "diventa un essere mediocre, perde il legno e con esso l'inorganico e l'infanzia", trasformandosi così in un umano perbene "cioè un cittadino che può esprimersi solo attraverso i proverbi".

In Lies of P, con tanta fatica, forse necessaria per questa decisione drastica, è stato possibile mutare l'esito di un romanzo, "decidere di non competere con la vita ma piuttosto di andare oltre", come teorizzò l'attore, regista e critico Gordon Craig a proposito della Supermarionetta, ovvero la sua idea di un attore che negasse le proprie emozioni per diventare una macchina teatrale. La perdita e la riconquista dell'umanità è un tema centrale anche in Dark Souls, e in Lies of P risulta trattato in una maniera più teorica e meno ludica: una riflessione su chi gioca e il personaggio giocato fondata sulla sua evidente ambiguità, perché può essere che quando videogiochiamo il "burattino" del quale ci illudiamo di muovere i fili con il controller stia controllando noi, il nostro corpo e soprattutto le emozioni, quindi sia il nostro "burattinaio" dall'altrove numerico.

In Lies of P si stabilisce un legame sottile che non infrange la "quarta parete" come nei Baten Kaitos o in Tearaway, un accordo silente tra Pinocchio e chi lo controlla per tagliare entrambi i fili, quelli del protagonista e del giocatore. Un legame biunivoco fonte non solo di macabre meraviglie, di ebbrezza giocosa, ma anche di fatiche, sconfitte, dolore e frustrazione, uno strappo definitivo che disconnette dal videogame in maniera traumatica ma in seguito appagante, tagliandosi inoltre la cordicella finora intonsa e in apparenza inscindibile con la tradizione/memoria del romanzo di Collodi e il suo finale così pedagogico. Una conclusione nella quale, scrisse ancora Carmelo Bene, "Pinocchio insegnerà a scrivere al padre analfabeta con l'arroganza che è propria della paternità... il paternalismo volgare della coscienza precetta del Grillo Parlante, della codifica del linguaggio che viene fuori da qualunque regime".



La scelta concessa a Pinocchio nel finale di Lies of P è una delle più affascinanti e critiche opzioni offertaci finora da un videogioco, oltre i sacrifici di un Mass Effect dove si decide la vita o la morte di questo o di quel personaggio, qualcosa che in pochi secondi confonde il nostro pensiero su ciò che è umanità con la (fanta)scientificità e la precisione programmatica di un Rick Deckard che interroga un essere umano che si è autoconvinto di essere un androide. Lies of P, senza la possibilità di questo finale trasgressivo, solo con il ricordo di un "boss" affascinante ma convenzionale come Simon Manus, ovvero l'uomo che volle farsi dio come in tante altre avventure videoludiche, sarebbe stato meno memorabile, perché il suo valore va oltre quello di essere solo il migliore "soulslike" tra tutti quelli non di From Software.

La mostruosità riconoscibile del simulacro

Nei giochi di questo sottogenere germogliato dagli orrori di Demon's Souls sarebbe fallimentare non includere una fauna mostruosa composta da abominii di varia natura, variazioni più o meno putrescenti di non morti, aberrazioni solo vagamente antropomorfe, orrori imprecisati di derivazione lovecraftiana, mutazioni disgustose di insetti, aracnidi, felini, canidi, pesci, rettili o ratti.



Dispiace quindi sia rarissima l'esistenza di un bestiario che cataloghi tutte le creature per osservarne e studiarne successivamente i dettagli, come ad esempio in tanti Castlevania in due dimensioni che contengono straordinarie e utili enciclopedie di mostri, non certo le uniche ma le migliori per ricchezza e varietà.

Lies of P, ed è un altro dei suoi innumerevoli pregi, possiede invece una galleria dove, con la quiete musicale indotta da una melodia jazz eseguita al pianoforte, è possibile osservare e studiare le sue creature senza che queste tentino di ucciderci, peccato solo che restino innominate. Sebbene siano molto spesso riconducibili ad una determinata categoria, ma distinti nella forma, anche i nemici di Lies of P sono innumerevoli e ispirati nel disegno, capaci di alimentare un terrore che spesso esclude il ribrezzo, una paura ancestrale mossa soprattutto dalle tipologie di marionette "impazzite". I burattini ribelli, quando dalla forma circense in maniera dichiarata, fondano il loro essere inquietanti sullo stesso meccanismo dello spavento che è motore d'angoscia nel clown Pennywise di Stephen King e prima nei "freaks" di Popolo dell'Autunno di Ray Bradbury. Nella loro figura si esprime l'allegria di soggetti di intrattenimento buffi e strambi ma non privi di un'amichevole, rassicurante benignità che nell'esasperazione di ogni tratto diviene dapprima sguaiata, poi inquietante e poi agghiacciante quando nel riso esasperato, nella disperata bonomia, non si coglie che pazzia omicida.



Inoltre, essendo le marionette di Lies of P anche utilizzate/sfruttate per mestieri pubblici o di servizio domestico, c'è nella loro ribellione lo spauracchio borghese e aristocratico di una sanguinaria rivoluzione proletaria che precipita la società nel caos. Quindi oltre i clown ecco marionette in eleganti vesti da sera, nei panni di attori teatrali, negli abiti convenzionali di domestiche, in uniforme di polizia, di tranvieri o di soldati anch'essi ghignanti con la smorfia del maniaco, simulacri inventati per servire e non più rassicuranti utensili antropomorfi e senzienti, ma esseri autonomi nell'ambizione sfrenata e vendicativa di una sostituzione della specie.

Non si tratta quindi solo della consueta rivolta delle intelligenze artificiali che fungono da "cervello" di robot o androidi come in tanta fantascienza; malgrado le allusioni ad Asimov in Lies of P, ed è questo che fa più paura, riconosciamo noi stessi come specie violenta e sanguinaria, cogliamo lo stravolgimento di (s)oggetti identificabili e proviamo insieme una sconvolgente, dissonante empatia per queste figure disgraziate di schiavi, la cui improvvisa ed efferata sedizione potrebbe non essere immotivata, così la compassione si mischia al terrore, l'ammirazione allo sgomento e mentre ci sembra di intuire le ragioni delle marionette queste tentano di ucciderci, perché per i loro schiavisti non hanno invece pietà alcuna (qui lo speciale su Lies of P e Asimov).



È solo perché chi gioca è un "burattino", Pinocchio, il primo, che è possibile sentire vicinanza e misericordia nei confronti della "stessa specie". Ecco quindi perché, alla fine, risulta così difficile se non impossibile scegliere di volere diventare "umani". Inoltre è fondamentale che le marionette non siano gli unici nemici, perché i più mostruosi sono proprio gli esseri umani mutati dalla malattia, infetti le cui petrose forme craniche, quando non del tutto alterate, ricordano quelle fungine di The Last of Us (lo speciale su The Last of Us e il Cordyceps è a portata di click).

Nelle forme che tendono a mineralizzarsi dei malati, anche questi ridotti a macchine omicide, torna ad essere illuminante il pensiero di Carmelo Bene, perché in Lies of P l'umanità sembra implorare "il ritorno all'inorganico" mentre ha concepito i burattini come "l'incubo di un pezzo di legno che si ostina a voler farcire di carne marcia". La metamorfosi non è una trasformazione catartica in Lies of P: l'anelito all'umanità o all'inorganico ha comunque come esito una non morte senza pace, la tragica parodia di un'autodeterminazione dell'essere che si rivela infine solo nella sua più abietta volontà di sopraffazione.