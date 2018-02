Uncharted 4: Un viaggio fotografico - Capitolo 6, Chi nasce ladro...

: insospettabile autotrasportatore di giorno, di notte veste i panni del videogiocatore e fotografo videoludico spendendo ore su un unico frame che cestinerà quasi sicuramente. Fondatore di ProjectRing negli anni ‘90 col nickname Emalord e redattore per riviste ormai dimenticate collabora con everyeye.it perché crede che Gaming sia sinonimo d’Arte e vuole diffondere l’idea su scala nazionale. Seguitelo su twitter @electricbskies per riflessioni bislacche e scatti che non vedranno mai la luce del giorno.

Come ai più attenti di voi salterà subito all'occhio, questa collection si focalizza sul Capitolo 6 di Uncharted 4 mentre l'ultima raccolta postata qui su Everyeye era incentrata sul quarto capitolo. Ebbene - vi chiederete - cosa è successo? E' successo che il quinto episodio si svolge nelle prigioni sudamericane incontrate nel capitolo 2, e quindi era già visto, già vissuto, già fotografato. Per cui ho preferito saltarlo a piè pari e concentrarmi sull'italianissima ambientazione successiva. Messa un po' da parte la fotografia "descrittiva" che caratterizza alcuni dei miei momenti fotoludici, ho deciso una volta tanto di andarci più pesante col bianconero e con i filtri, nella speranza di tirar fuori qualcosa di diverso, tipo il "Romantic Nate" che potete vedere qui sotto in mezzo ai fiori. Ultima nota: vi accorgerete che la collection si spegne nelle cantine della villa senza portarvi alla fine della storia. Il motivo è che l' "Avventura Italiana" di Nathan e compagni è stata spezzata in due capitoli del gioco, e ne vedrete la conclusione nel prossimo articolo.

Uncharted 4: Capitolo 6