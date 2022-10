Uncharted L'Eredità dei Ladri: come gira su PC e Steam Deck?

È passato poco meno di un anno dalla nostra recensione di Uncharted: l'Eredità dei Ladri, proposta con cui i ragazzi di Naughty Dog hanno voluto riunire il magnifico Uncharted 4 e il gioco standalone L'Eredità Perduta in un unico prodotto dotato di migliorie visive. La prima riedizione delle ultime avventure di Nathan Drake e soci è stata pensata con in mente la next gen di Sony mentre adesso vogliamo discutere del suo approdo su PC e, per estensione, anche su Steam Deck.



Un unicum per l'IP, certo, ma non per Sony, che negli ultimi anni ha iniziato un percorso di allargamento dei propri confini anche al di fuori della bolla PlayStation, consentendo anche all'utenza PC di poter godere di alcune delle più apprezzate produzioni esclusive del gigante dell'intrattenimento. Come si sarà comportata, quindi, questa versione? Dopo la prova di Marvel's Spider-Man su PC le aspettative sono altissime, almeno al pari della nostra impazienza.

Come gira Uncharted 4 su PC?

Sony propone la collezione su Steam ed Epic Games, esattamente con gli stessi contenuti già visti nella riedizione per PS5 e al medesimo punto prezzo, vale a dire 49,99 euro per l'intero pacchetto. Un'occasione ghiotta per rivivere o per scoprire le meraviglie di un titolo che non ha perso nulla del suo spirito originale, grazie a elementi di pregiata fattura che a conti fatti non sono invecchiati di un giorno, a partire dal suo iconico gameplay e dal comparto narrativo di prim'ordine. Partiamo, come sempre, dalla nostra macchina di prova e dai requisiti consigliati dalla software house.

Per giocare correttamente questa Legacy of Thieves occorre almeno un Ryzen 5 1500X o un Intel Core i7-4770, vale a dire rispettivamente una prima generazione AMD Ryzen con architettura Zen datato 2017 e un Intel Haswell del 2013. Al loro fianco, almeno 16 GB di memoria RAM e 126 GB liberi sull'unità di archiviazione. La GPU richiesta per questi requisiti raccomandati è l'intramontabile GTX 1060 oppure una AMD RX 570. La base minima richiesta per giocare è ancora più contenuta, ma vi invitiamo a dare un'occhiata ai requisiti completi di Uncharted: l'eredità dei ladri per scoprire tutti i dettagli tecnici. Il gioco supporterà al day one tecnologie come il DLSS 2 di NVIDIA e FidelityFX Super Resolution 2 di AMD, gli upscaler proprietari delle due aziende che consentono di ottenere un boost prestazionale riducendo la risoluzione di rendering. Inoltre, non manca il pieno supporto al DualSense e al feedback aptico del controller Sony per godere appieno dell'esperienza già proposta su PlayStation 5, mentre i menu di gioco sono stati completamente ridisegnati per rispondere alle esigenze del pubblico PC, con tantissimi slider e opzioni con cui giocare per ottenere la quadra perfetta per la propria configurazione.

La nostra prova si è concentrata su due piattaforme. La prima, ovviamente, è Steam Deck. L'handheld di Valve ha già dimostrato di essere in grado di reggere egregiamente giochi con requisiti molto più importanti, ma non potevamo esimerci dal metterla alla prova anche con un titolo di tale spessore. Il PC su cui l'abbiamo provato, invece, è dotato di un processore AMD Ryzen 7 7700X, 32 GB di RAM DDR5 e una RTX 3060, quindi ampiamente al di sopra delle specifiche richieste dal produttore ma non al top del mercato hardware.

Dritto al punto, senza troppe leziosità

La prima, enorme differenza con la versione PS5, chiaramente, riguarda le impostazioni di gioco. Laddove avevamo tre preset confezionati per sprigionare al meglio le potenzialità dell'ultima console di casa Sony, su PC le modifiche sono sostanziali e l'enorme variabilità di configurazione ha reso necessario, come per gli altri porting della casa giapponese, l'inserimento di moltissime opzioni di impostazione, rappresentate da diversi preset automatici che in generale riescono a rispondere alle esigenze dei più senza dover scendere a patti con singoli valori, che restano comunque a disposizione per un'ottimizzazione di fino.



Tra Basso, Medio, Alto e Ultra abbiamo optato per quest'ultimo per ottenere il massimo possibile dal motore di gioco e al contempo saggiare opportunamente l'hardware a nostra disposizione.

In generale, la collezione risulta godibile a tutte le risoluzioni, garantendo circa 90 fps di media in FullHD, 55 a 1440p e 28 in 4K, con minime rispettivamente di 73, 45 e 25. Insomma, l'ottimizzazione è piuttosto buona anche al massimo dettaglio possibile, con cali di frame mai davvero sostanziali, che garantiscono una fluidità generale molto gradevole soprattutto dal QHD in giù.



Attivando il DLSS questi valori impennano e a 1080p è possibile arrivare a 100 e 110 fps di media, rispettivamente con preset Qualità e Performance. Allo stesso modo, anche in QHD si registra un incremento importante nel framerate, passando a 73 e 80 fotogrammi al secondo di media. Infine, in 4K si riesce a salire a 42 e 50 fps, rendendo il prodotto straordinariamente gradevole anche a massimo dettaglio e riducendo al contempo la latenza di gioco.



Da notare che alle massime impostazioni di qualità siamo su ben altro binario rispetto all'edizione PlayStation 5, con texture migliorate nell'accuratezza e una riproduzione delle ombre in relazione alla modalità Fedeltà della versione console. Non abbiamo evidenziato sostanziosi stravolgimenti sul fronte dell'illuminazione e del LOD, sebbene nel primo caso una differenza si riesca ad avvertire in virtù della presenza di ombreggiature decisamente più contrastate, che donano all'insieme un senso di maggiore realismo e più in generale, seppur artefatto, una maggiore sensazione di profondità. L'impostazione PC che probabilmente più si avvicina a quanto mostrato su PS5 è il preset Alto, scendendo ulteriormente se prendiamo in considerazione la modalità Prestazioni. Precisa e puntuale la sensazione tattile, con un DualSense perfettamente calibrato per l'occasione ed elegante in ogni intervento, capace di conferire al gioco quella quarta dimensione di cui non pensavamo di aver bisogno prima della sua implementazione (seppur permanga la necessità di utilizzarlo in modalità cablata per beneficiare delle sue feature esclusive). Molto simili le sensazioni per quel che riguarda L'Eredità Perduta anche se, complice la peculiare ambientazione del titolo, le differenze a occhio risultano più trascurabili.

Uncharted su Steam Deck

La copertura su Steam Deck passa, come anche per i precedenti porting di Sony, per una spunta verde che promette un'esperienza di gioco ottimale. Uncharted: Legacy of Thieves è "perfetto per Steam Deck", perlomeno sulla carta. Una differenza sostanziale rispetto alle altre edizioni naturalmente c'è. Posto che per ottenere la giocabilità completa sull'handheld di Valve sia necessario acquistare la collezione su Steam e non su Epic (seppur con qualche workaround sia possibile avere accesso alla propria libreria Epic), ciò che gli appassionati e possessori della console già sanno è che per giocare in mobilità si dovrà rinunciare al feedback aptico del DualSense.

Un altro fattore con cui i già possessori saranno sicuramente già scesi a patti in più di un'occasione riguarda la qualità dell'immagine e la risoluzione. Molto spesso, infatti, è necessario accettare alcune limitazioni per riuscire a ottenere una giocabilità adeguata, e questa Collezione non è da meno. Il preset consigliato per Steam Deck, individuato in automatico dal gioco, è Basso.



Con questa soluzione, l'esperienza risulta decisamente più slavata e meno contrastata, ma comunque è possibile giocare tranquillamente sui 45 fps di media per circa un'ora e mezza. Puntando a una migliore resa grafica, è possibile salire su Medio per ottenere mediamente 30 fotogrammi al secondo per la stessa durata e un migliore appagamento visivo. I frame drop sono trascurabili e, per nostra fortuna, l'APU Van Gogh di Steam Deck è perfettamente compatibile con FSR 2 di AMD. Con preset Qualità è possibile salire a circa 40 fps a dettaglio medio, che diventano 50 puntando su Basso.

Le cose cambiano poco puntando su Bilanciato, con cui si ottiene una maggiore stabilità generale. Inutile puntare su Performance, poiché siamo già su regimi di risoluzione piuttosto bassi e scendere ulteriormente non consente all'algoritmo di rimediare alla mole di informazioni persa per strada, tra artefatti piuttosto evidenti ai bordi dei personaggi e una resa grafica solo passabile. Il nostro sweet spot si ottiene tramite il preset Basso con FSR 2 su Bilanciato, non mancando di bloccare il frame rate su 30 dalle impostazioni di sistema per raggiungere le 2 ore di autonomia, che diventano ben 2 ore e 30 minuti impostando manualmente il clock della GPU su 800 MHz.



Insomma, parliamo di un'esperienza sicuramente gradevole, che permette ancora una volta di lodare l'ottimo lavoro di Sony nell'ottimizzare i suoi titoli per un mercato ampio ed eterogeneo come quello PC.