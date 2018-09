Uncharted L'Eredità Perduta: una collezione di wallpaper dalle foto di EBS

Quando inizio una nuova collection per Everyeye.it solitamente parto con tre ambizioni che non ho mai nascosto a nessuno dei miei follower sui social network: realizzare il wallpaper perfetto, comporre foto che non sfigurerebbero in un press-kit e mostrare chiaramente i punti di forza del gioco. In altre parole: pochi spunti artistici, nessun interesse a focalizzarmi su lens-flare, effettistica e particellari (che sono un po' come i gattini per fotografi e pubblico dilettante: zero sforzo e molti like sui social network) e soprattutto tanta, ma tanta coerenza stilistica. Quando ho iniziato a fotografare Uncharted: L'eredità perduta la prima cosa con cui mi sono scontrato è la conclamata legnosità del photomode di Naughty Dog. Venendo da Horizon Zero Dawn è stato come passare da un morbidissima focaccia al pane raffermo. Quindi mi sono detto: perché non usare i limiti del photomode a mio vantaggio? E così è nata questa collezione di "Unofficial Wallpaper" che raffigura sì momenti statici di gioco, ma allo stesso tempo mette in mostra l'eccellente direzione artistica del veterano Erick Pangilinan, art director in forze presso i cagnacci. L'azione è assente ma, se chiudete gli occhi (metaforicamente), potrete quasi sentire i suoni provenire da vicoli e strade immortalate in queste immagini. A voi la parola: preferite la mia vecchia attitudine o apprezzate anche raccolte alternative come questa? Fatemi sapere cosa ne pensate nella sezione commenti.

Uncharted The Lost Legacy by Emanuele Bresciani

