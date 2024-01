Unity vs Unreal Engine: cosa cambia e quale scegliere per creare un gioco?

Ogni sviluppatore, o aspirante tale, si pone la stessa domanda, la cui risposta è destinata ad influenzare profondamente il suo lavoro negli anni a seguire: che motore 3D è meglio utilizzare per creare un determinato videogioco? Se cercando su internet siete incappati in frasi del tipo "non importa, tanto un engine vale l'altro", vi consigliamo di diffidare da questo genere di superficiali semplificazioni. Lavorare nel mondo dello sviluppo è ben diverso dal creare qualche demo per divertimento, e quando un'azienda ha investito anni di ricerca e impegno su un particolare engine, è davvero molto difficile che decida di cambiarlo, a meno che non ci sia una ragione assolutamente vitale per il proprio business.



Prendendo in esame i due principali motori "third party" dell'industria, Unity e Unreal, appare immediatamente chiaro come si tratti di framework molto diversi tra loro, che soprattutto negli ultimi anni si sono "specializzati" in campi profondamente differenti. Se è vero che entrambi presentano un'interfaccia grafica con la quale è possibile creare un'ambientazione 3D, e possono essere utilizzati per programmare una gamma più o meno ampia di interazioni ludiche, le loro specifiche peculiarità li rendono adatti a diversi tipi di esperienze e di budget. In questo articolo cercheremo di analizzare quali siano queste differenze, a partire da un tassello essenziale del mosaico produttivo, ovvero il tipo di esperienza che si vuole proporre al pubblico.

Il genere fa la differenza

La prima domanda che un aspirante sviluppatore dovrebbe porsi è "che genere di videogiochi voglio sviluppare?", perché in base a questa risposta la scelta dovrà ricadere su uno specifico engine di gioco. A questo proposito, non è certo un caso se molti team tendono a produrre sempre lo stesso genere di videogiochi: From Software si è specializzata in un particolare filone degli action GDR, Milestone nei titoli di corse motociclistiche, Naughty Dog negli action adventure con una forte componente cinematografica, e via discorrendo. Certo esistono eccezioni significative a questa "regola", ma bisogna anche considerare che gli studi più grandi ospitano diversi team di sviluppo interni, ciascuno magari specializzato in uno specifico genere.

Questo perché negli anni le case di sviluppo hanno creato tool specifici per funzionalità legate a doppio filo ad un particolare modello ludico o genere di appartenenza, spendendo innumerevoli ore di lavoro e ingenti quantità di denaro. Perché come per ogni altro media, anche i videogiochi devono evolversi se vogliono restare al passo col mercato, lo stesso vale per i motori grafici con cui vengono realizzati. Un motore grafico moderno del resto, non è solo la parte del software che renderizza le immagini, ma anche l'editor dei livelli, della logica di gioco, dellecut scene, del sistema di animazione, dell'audio, della fisica in game etc.



Motori grafici incredibilmente efficienti e tecnicamente all'avanguardia, come ad esempio il Frostbite (realizzato da DICE per Battlefield), possono essere un incubo da utilizzare se si decide di realizzare ad esempio un GDR come Dragon Age: Inquisition, e questo perché si tratta di un engine pensato principalmente per creare shooter in prima persona (qui il nostro speciale su Dragon Age Dreadwolf). Potrebbe infatti mancare un sistema di statistiche per gli oggetti, la gestione dell'inventario, un editor di conversazioni a risposta multipla, e ovviamente codice ottimizzato per mostrare un mondo di gioco con visuale isometrica.

Un altro esempio potrebbe essere la difficile transizione fatta con il RED Engine di CD Projekt RED, pensato e sviluppato da principio per realizzare la trilogia di The Witcher (un action GDR in terza persona) e modificato con grande fatica per realizzare un titolo in prima persona come Cyberpunk 2077 (qui la recensione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty). Essendo un motore proprietario, inaccessibile oltre i confini dello studio polacco, gli sviluppatori che lo utilizzano possono metterci le mani solo una volta entrati nel team e verosimilmente dopo mesi di training. Questo riduce enormemente il numero di persone da subito in grado di lavorare attivamente alla produzione, aumentando il rischio di crunch per i "pochi" capaci di utilizzarlo correttamente. In questo senso, è plausibile che la scelta di CDPR di virare verso l'Unreal Engine 5 per il prossimo capitolo della saga dello strigo nasca anche dall'esigenza di avere non solo un motore più flessibile, ma anche supportato da un'ampia documentazione in grado di semplificare determinati cambiamenti di rotta, e da una enorme utenza di artisti, creativi e technical director già pronti a realizzare progetti con il motore di Epic.



Unity e Unreal Engine negli anni hanno intrapreso strade diverse, anche se sulla carta con entrambi è possibile sviluppare qualsiasi esperienza di gioco. Unity è il motore grafico più utilizzato al mondo, nonché la prima scelta per la realizzazione di videogiochi 2D o 2D-like: che siano titoli per device mobile, console o PC, l'engine garantisce agli sviluppatori un ambiente di lavoro efficace per le due dimensioni, offrendo tool e asset che aiutano non poco nello sviluppo e prestazioni eccellenti. Inoltre, con la recente divisione in URP e HDRP (due differenti pipeline grafiche che permettono di preferire le prestazioni alla qualità o viceversa), è possibile adattare un'esperienza 2D anche per browser web oltre che per Android o iOS senza particolari difficoltà, snellendo notevolmente i tempi di sviluppo. In Unity sono stati sviluppati alcuni tra i più famosi titoli 2D degli ultimi anni come Hollow Knight o Cuphead, e la semplicità con cui è possibile esportare la stessa esperienza in più piattaforme ha reso Unity il ré indiscusso dei giochi indie (qui la recensione di Hollow Knight).

Unreal Engine d'altro canto è un motore grafico potente, in grado di sostenere titoli complessi dal forte impatto grafico: già al primo avvio del software di Epic è facile notare come l'engine permetta di ottenere una qualità di rendering più elevata, che sia tendente al fotorealismo o meno, ma al costo non piccolo di una maggiore complessità (qui lo speciale sugli horror in Unreal Engine 5 da tenere d'occhio). Il linguaggio di programmazione utilizzato da Unreal è il tanto temuto C++ che, a differenza del più duttile C# di Unity, obbliga il programmatore ad una gestione molto oculata della memoria.



Per quanto sia dunque possibile creare ambienti notevolmente più complessi, il framework impone un lavoro più attento e punisce la presenza di codice obsoleto. Differentemente da Unity, quasi tutti i tool necessari per lo sviluppo sono già integrati nell'engine di gioco, senza dover scaricare una miriade di pacchetti esterni. Questo rende Unreal più complesso e pesante da digerire ad un primo approccio, ma la qualità potenziale dei progetti risulta notevolmente superiore.

Certo, come già accennato, nessuno vieta di sviluppare giochi 3D in Unity, che grazie all'HDRP si è aperto al realismo, o di sviluppare un titolo 2D in Unreal Engine. Esistono infatti diversi esempi in questo senso, come Life is Strange: Before the Strom realizzato in Unity o Octopath Traveler realizzato un UE4, ma sono eccezioni che confermano la regola.

Non solo videogiochi

Come noto, questi engine non vengono utilizzati solo in ambito videoludico, ma anche in quello industriale. La computer grafica 3D negli ultimi anni è entrata a gamba tesa in tantissimi settori e questa tendenza non accenna a fermarsi: configuratori di prodotti in 3D, showcase in realtà virtuale e applicazioni in realtà aumentata si stanno espandendo a macchia d'olio nel mondo dell'impresa, e questo grazie anche alla flessibilità degli strumenti proposti. Unity e Unreal infatti hanno compreso che i mercati B2B (business to business) e B2C (business to client) non videoludici potevano essere altamente redditizi, e pertanto hanno lavorato per creare tool flessibili e adatti ad una più ampia gamma di contesti. Anche in questo caso, però, la clientela si è suddivisa abbastanza equamente, in base alle peculiarità dei due engine.

Unity infatti si è accaparrato la fetta VR/AR grazie alla sua pipeline grafica leggera e agli strumenti messi a disposizione agli sviluppatori in questi due ambiti. I pacchetti offerti grazie alla collaborazione con Oculus per il VR, e con Android e iOS per l'AR, rendono Unity un ambiente di sviluppo molto appetibile per tali cornici. Contestualmente abbiamo assistito ad una proliferazione di esperienze VR e AR nelle fiere di settore, dove ora le aziende possono mostrare prodotti e servizi prima incompatibili con le caratteristiche di tale scenario (come grandi macchinari industriali o appartamenti ancora in costruzione), e farlo in maniera coinvolgente e immersiva.



Anche i configuratori di prodotto 3D stanno spopolando sul web, perché le aziende hanno capito che dare la possibilità all'utente di configurare il proprio prodotto e di esaminarlo a 360 gradi lo rende più incline all'acquisto. Unity, grazie alla sua facilitata esportazione per il web e alla leggerezza del suo engine, risulta perfetto per questo genere di applicazioni.



Unreal, dal canto suo, non è rimasto di certo a guardare e, grazie alla sua potenza, si è aggiudicato una fetta importante di mercato. Complice la possibilità di creare presentazioni fotorealistiche, molti studi che facevano ampio uso di render offline, come studi di architettura, animazione, effetti speciali e via dicendo, stanno optando sempre di più per il rendering in tempo reale con UE.

Questo perché il guadagno in termini di tempistiche è enorme: se per effettuare il render di un singolo frame in modalità offline ci si può impiegare anche delle ore (in base ovviamente alla potenza di calcolo che si ha a disposizione), in tempo reale è possibile crearne anche 60 in un secondo. Ecco quindi che vediamo Unreal utilizzato in ambito Archiviz e Automotiv, dove la resa dei materiali e dell'illuminazione ambientale è un fattore fondamentale, e in ambito cinematografico. Nel film Rogue One: A Star Wars Story, il droide K-2SO è stato interamente renderizzato con un engine "real time", e questa è sicuramente una delle più grandi conquiste del rendering in tempo reale degli ultimi tempi in ambito cinematografico.



Come per i videgiochi, anche nell'ambito enterprise la linea di demarcazione non è più così netta, ed è quindi possibile utilizzare entrambi gli engine per realizzare le stesse cose. Nessuno vieta quindi di creare configuratori di prodotto in Unreal, magari per installazioni stabili all'interno di un negozio, e utilizzare Unity in ambito VFX (la recente acquisizione di Weta, famosa casa di produzione di VFX, è un chiaro indicatore), ma tutto dipende sempre dalle abilità del team di sviluppo, dalle tempistiche e soprattutto dal budget.

Mai sottovalutare il budget

Un altro fattore da tenere in considerazione è il modello di business alla base di una determinata produzione, e questo perché Unity e Unreal offrono diversi piani e abbonamenti in base alle necessità. Entrambi mettono a disposizione del pubblico una versione gratuita che tutti possono scaricare e utilizzare per l'apprendimento o per progetti personali. Le cose però iniziano a cambiare quando si inizia a guadagnare grazie ai software sviluppati (qui il nostro speciale sul futuro di Unity).

Unity concede una licenza free per i prodotti con ricavi inferiori ai 100k dollari in 12 mesi, e superata tale soglia è necessario scegliere uno dei piani a pagamento offerti (Pro, Enterprise e Industry), che garantiscono l'accesso anche a diversi altri servizi, come la pubblicazione sulle console di gioco (PS5, Xbox Series X/S), in cloud e il supporto tecnico. Fino a poco tempo fa, una volta stipulato un piano mensile, gli sviluppatori erano liberi di guadagnare dal proprio servizio o gioco e affrancati da eventuali royalties.



Di recente Unity ha però modificato i termini e le condizioni per i suoi piani, introducendo una tassa in base al numero di installazioni del videogioco o del software sviluppato. L'intero mondo videoludico si è sollevato contro questa decisione, perché avrebbe intaccato non poco i business plan delle aziende (soprattutto i team più piccoli) e il CEO ha dovuto fare un passo indietro. Ora la tassa di compartecipazione del 2.5% sarà calcolata in base al numero di persone che interagiscono con il videogioco (e non più in base al numero di installazioni, che è ben diverso) se il suo incasso supera il milione di dollari.

Unreal invece funziona un po' diversamente: anche l'engine di Epic, oltre al piano free, offre piani enterprise o custom che però, diversamente da quanto accade nell'ecosistema di Unity, non sono necessari per pubblicare su console o evitare il pagamento di royalties, e peraltro presentano costi tendenzialmente più flessibili. Questo perché il modello di business di Unreal è basato sulla richiesta di un 5% sugli incassi prodotti da ogni gioco sviluppato col motore, qualora questi superino il milione di dollari. È dunque chiaro come la strategia commerciale alla base di un progetto abbia un ruolo essenziale nella scelta del framework più consono al suo sviluppo, che dovrebbe essere portato avanti con l'obiettivo di bilanciare al meglio il lato creativo con budget, prospettive di guadagno.



D'altronde ogni team di sviluppo sa che le ore investite ad apprendere i fondamenti di un engine e a personalizzarlo per i propri scopi sono ingenti investimenti, che vanno necessariamente inseriti nel quadro di un solido business plan. Ecco perché è giusto impiegare del tempo per prendere una decisione dalla quale dipenderà, in parte, il futuro di uno studio.