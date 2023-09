Unreal Engine 5.3: obiettivo 60 fps su PS5 e Xbo Series X con Ray Tracing

Epic ha finalmente aggiornato Unreal Engine alla versione 5.3 con l'obiettivo di alzare ancora una volta l'asticella della qualità. Lato prestazioni, la maggiore attenzione è andata su Nanite e Lumen, ma sono i nuovi tool in arrivo che faranno entusiasmare addetti ai lavori e giocatori.

Cerchiamo di fare luce su tutte le novità lanciate insieme alla nuova versione del motore di gioco di Tim Sweeney e soci, che andranno a toccare non solo il segmento videoludico ma anche l'industria cinematografica.

Obiettivo prestazioni

Epic gongola alla visione della lista sempre più lunga di titoli sviluppati in Unreal Engine 5 (uno tra tutti, Immortals of Aveum), ma non può restare con le mani in mano, perché proprio lato prestazioni Unreal ha ancora bisogno delle maggiori attenzioni e di un importante lavoro di cesellatura. L'obiettivo dell'azienda è preciso e piuttosto ambizioso: offrire anche su console l'esperienza dei 60 FPS con grafica e luci avanzate.

Il gestore di geometrie Nanite è stato ottimizzato per offrire prestazioni superiori nella gestione dei masked materials, particolarmente importanti in quanto sono alla base di vegetazione, fogliame e chiome d'alberi. Basati sulla trasparenza, più che sui poligoni, questi shader sono da sempre tra i più pesanti da calcolare e nella nuova versione di Nanite vengono ottimizzati enormemente garantendo comunque una resa finale credibile e realistica.



Anche Lumen va in contro a un importante miglioramento delle prestazioni in Ray Tracing, anche e soprattutto su console, puntando a migliorare l'illuminazione globale in tempo reale attraverso il calcolo di una maggiore quantità di rimbalzi di luce.

Tra gli altri aspetti che vengono migliorati da Unreal Engine 5.3 ci sono anche lo strumento integrato di Temporal Super Resolution, ora più stabile e ottimizzato, e il Path Tracer, che supporta anche il calcolo di elementi volumetrici come nubi, fumo e fuoco.



Un carico di novità per NPC più credibili

Certo, migliorare le prestazioni è importante, ma lo è anche accelerare i tempi di sviluppo con nuovi strumenti ed Epic ha pensato soprattutto agli animatori in questa release.

Il nuovo editor delle ossa, lo strumento per la gestione delle animazioni dei personaggi, è stato arricchito ed è in grado di editare direttamente in Unreal, tra le altre cose, anche il peso e l'animazione della pelle, per simulare la presenza di tessuti e muscoli. Questo dovrebbe migliorare enormemente il flusso di lavoro che solito prevede un ping pong continuo tra programmi di animazione e l'engine di Epic. Molto interessante anche il rinnovato Chaos Cloth, simulatore di stoffe e vestiti in tempo reale, decisamente più veloce, realistico, stabile e anche lui completamente integrato in Unreal Engine 5.3. Sarà molto interessante vedere come tutti questi strumenti andranno a combinarsi in maniera sinergica con ML Deformer, il simulatore introdotto con Unreal Engine 5.2 che sfrutta il Machine Learning per calcolare le deformazioni tipiche dei tessuti umani durante i movimenti e le contrazioni muscolari.



Unreal Engine 5 ha ormai varcato la soglia del gaming ed è sempre più usato anche nelle produzioni cinematografiche. Per questo, tra le feature più esaltanti per i filmmaker c'è la Cine Cam Rig Rail, che introduce la possibilità di far muovere l'obiettivo virtuale lungo binari, simulando il movimento dei sistemi "dolly", per replicarcarlo virtualmente. Sono state introdotte di pari passo anche delle regolazioni "fini", tra cui la rotazione della camera, la lunghezza focale e la distanza di messa a fuoco.

Sempre in questo contesto, i creativi troveranno particolarmente utili le nuove funzioni di VCam, che ora consente l'editing delle scene direttamente su iPad e la distribuzione differenziale del materiale a seconda del proprio ruolo nel team, ad esempio con i controlli per gli operatori di camera e senza per il direttore creativo.