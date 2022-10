Unreal Engine 5, Cyberpunk, Witcher e nuova IP: il futuro di CD Projekt Red

Dapprima passato un po' in sordina ma in seguito segnalato dagli stessi addetti ai lavori dello studio polacco, così da spingere l'utenza a seguirlo, lo Strategy Update tenuto da CD Projekt Red ha gettato luce sul futuro della compagnia e sulle produzioni che andrà a proporci nei prossimi anni. Si parla non solo del sequel di Cyberpunk (qui la recensione di Cyberpunk 2077) ma anche di tre giochi basati sul mondo di The Witcher - di cui uno sarà il capostipite di una trilogia - e perfino di una nuova IP in stadio embrionale. Oltre a riassumere un po' tutte le novità emerse dalla presentazione, abbiamo colto l'occasione per riflettere sull'efficacia delle strategie comunicative adottate dall'azienda, nonché sulle tante e gravose sfide che la attendono, legate intimamente alla sua ambiziosa macchina produttiva.

Il nuovo volto della compagnia

Da piccolo collettivo di sviluppatori ribelli, CD Projekt Red si è trasformata in un colosso da 1200 dipendenti, la casa di franchise di successo come The Witcher - capace di vendere più di 65 milioni di copie - e Cyberpunk, che col solo primo capitolo ha superato il traguardo dei 20 milioni. Non stupisce quindi la volontà del gruppo di espandere queste serie così amate e anzi di affiancarle a un'altra del tutto nuova, partorita sin dalle fondamenta dai suoi creativi (a differenza delle succitate) e attualmente in fase di concettualizzazione.

Le basi per la nascita di Project Hadar sono state gettate alla fine del 2021 ma come lasciato intendere dal Business Development Boss, Michal Nowakowski, non dobbiamo aspettarci notizie a stretto giro su quest'ultimo, che non dovrebbe abbandonare il genere degli RPG. Resta in ogni caso l'ambizione di gestire lo sviluppo di diversi progetti in parallelo, in un ambiente di lavoro votato all'eccellenza in grado di tutelare e stimolare i singoli dipendenti e di valorizzare la libertà creativa.



La volontà di CD Projekt Red di ridefinire l'assetto della propria macchina produttiva appare insomma ben evidente, al pari dell'intenzione di mostrare al pubblico le vere potenzialità dell'universo futuristico a tinte fosche di Cyberpunk, mediante quello che sarà il sequel del capostipite uscito nel 2020: nome in codice Project Orion. Il gioco verrà realizzato principalmente dalla sezione nordamericana del gruppo creativo e, nello specifico, diretto da un nuovo studio con base a Boston.

A tal proposito, il Quest Director Pawel Sasko ha svelato che si trasferirà negli Stati Uniti assieme al core team dietro al capostipite della serie, per lavorare al fianco delle crew di Vancouver e Varsavia su Orion. Questo, s'intende, dopo il lancio di Phantom Liberty, l'ambiziosa espansione di Cyberpunk 2077. Hadar e Orion però non saranno le uniche stelle nel firmamento di CD Projekt Red (sebbene Orione sia una costellazione), visto che l'appuntamento ha dato spazio a molti altri annunci. Cominciamo proprio da Project Polaris, un RPG a mondo aperto costruito "sull'eredità di The Witcher 3: Wild Hunt", attualmente in pre-produzione e seguito da un team composto da 150 membri. La nuova iterazione del franchise, realizzata con l'Unreal Engine 5 di Epic Games, vedrà l'arrivo di ben due successori nell'arco di sei anni dal suo debutto sul mercato ma non solo. Acquisito lo scorso anno da CD Projekt Red, il collettivo americano The Molasses Flood - che ha già firmato Flame in the Flood - sta lavorando a Project Sirius, che per lo studio polacco sarà un'avventura capace di irretire sia i fan storici di The Witcher, sia il nuovo pubblico.



Insomma, pur essendo ambientata nel mondo di Geralt di Rivia, quest'esperienza differirà dalle precedenti produzioni a esso legate e offrirà sia una dimensione single player che una componente multiplayer. Intenzionato a non far rimpiangere la qualità delle produzioni "in-house" di CD Projekt Red, un altro team di cui non conosciamo l'identità ma diretto da veterani che hanno già lavorato a The Witcher, sta conducendo lo sviluppo di Project Canis Majoris, un RPG open-world completo ed esclusivamente single player basato sull'universo dello Strigo.

Oltre a servirsi di Unreal Engine 5, farà uso del medesimo toolset creato per Polaris e a quanto pare dovremo saperne di più sul suo conto prossimamente. Inoltre, la compagnia ha dichiarato di voler affacciarsi con sempre più convinzione al formato multigiocatore, per arricchire le esperienze single player, nonché ai mondi di mobile, serie TV e cinema, chiaramente col supporto di partner all'altezza. Infine, il cofondatore della compagnia, Marcin Iwinski, ha fatto sapere che abbandonerà il ruolo di Joint CEO alla fine del 2022 per abbracciare mansioni di tipo non esecutivo e supportare l'intera management board della compagnia.

Sfide all'orizzonte

Il fatto che CD Projekt Red abbia voluto trasformare un appuntamento comunicativo interno in un momento per coinvolgere i giocatori in prima persona, svelando loro i suoi piani per il futuro con un corposo filmato, è certamente apprezzabile. La trasparenza con cui ha parlato dei titoli in sviluppo potrebbe essere parte di un processo di riavvicinamento al pubblico a seguito della difficile e chiacchierata gestazione di Cyberpunk 2077.



Ciò detto, resta al contempo impossibile non sottolineare la mancanza di aggiornamenti concreti - e pensiamo proprio a un gameplay - legati alla versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt (qui la recensione di The Witcher 3: Wild Hunt). Stando agli addetti ai lavori, il viaggio "restaurato" di Geralt di Rivia dovrebbe ancora uscire entro l'anno in corso ma l'assenza di dettagli più precisi in merito al suo debutto non può che destare qualche preoccupazione.



Dopo rinvii e passaggi di consegne, col progetto che ora è nelle mani di CD Projekt Red, sarebbe stato lecito aspettarsi del materiale inedito e persino una data di lancio considerato il focus sulla lineup dell'azienda ma purtroppo non è stato questo il caso.

Inoltre, sebbene forieri di interessanti novità, i piani ambiziosi dello studio fanno riferimento a titoli in fase di pre-produzione o, addirittura, di concettualizzazione vera e propria (nel caso di Hadar) e inoltre implicano delle sfide produttive da non sottovalutare. In primo luogo, seppur condotto da team differenti, lo sviluppo di Orion e Polaris dovrebbe essere portato avanti in parallelo, una condizione questa che chiamerà la compagnia a gestire al meglio le risorse umane ed economiche. Tra l'altro questo discorso assume ancor più peso se si considerano anche i due ambiziosi spin-off di The Witcher, con The Molasses Flood che si trova di fronte a una "prima volta" col franchise, che - lo ricordiamo - dovrà arricchire con un gioco comprensivo di multiplayer e giocatore singolo. Non conoscendo altri dettagli sulla natura della produzione, non possiamo che rimandare questo discorso e focalizzarci brevemente su Canis Majoris, la cui realizzazione è stata affidata a una realtà esterna.



Il fatto che a capo del collettivo ci siano creativi che hanno già lavorato a titoli di The Witcher è rincuorante, certo, ma in generale restano i timori circa la riuscita di questo grande sforzo sinergico, che probabilmente è il più importante che CD Projekt Red abbia mai compiuto, considerata anche la sua intenzione di dar vita a un terzo franchise di successo.

Giungiamo quindi alla questione relativa ad Unreal Engine 5, che potrebbe essere impiegato per dar forma alla totalità (o quasi) dei prossimi progetti della compagnia. Sul lungo periodo, l'utilizzo continuativo del motore dovrebbe permetterle di migliorare in "efficacia e prevedibilità", come dichiarato dal CFO Piotr Nielubowicz, a vantaggio dei cicli produttivi dei giochi in sviluppo.



Pensiamo alla volontà dell'azienda di lanciare i due sequel di Project Polaris in appena sei anni dalla sua uscita, un obiettivo questo la cui fattibilità è ancora tutta da verificare. In sostanza, al netto delle ambizioni, della trasparenza e delle dichiarazioni entusiastiche, la casa di The Witcher e Cyberpunk dovrà muoversi con estrema attenzione per concretizzare i suoi piani per il futuro, che in ogni caso non vediamo l'ora di scoprire.