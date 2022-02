Unreal Engine 5: i giochi più attesi, da Hellblade 2 a Black Myth Wukong

Conquistatosi l'attenzione di pubblico e industria con una dirompente presentazione, l'Unreal Engine 5 ha iniziato a stuzzicare la curiosità degli appassionati di videogiochi nella primavera 2020. Da allora, la nuova iterazione del motore grafico di Epic Games ha progressivamente assunto contorni sempre più definiti, sino ad offrirsi direttamente ai pad della community. Con la pubblicazione della sorprendente tech demo di The Matrix Awakens, l'UE5 ha ampiamente confermato di avere tutte le potenzialità per segnare una nuova era per lo sviluppo videoludico.



Da qualche anno, centinaia di software house stanno studiando con attenzione le caratteristiche del motore grafico, alla ricerca del modo migliore per piegarlo alle proprie esigenze. Ma quali sono i progetti più intriganti destinati a prendere forma grazie all'Unreal Engine 5? Sulle pagine di Everyeye, abbiamo deciso di volgere lo sguardo al prossimo futuro, per identificare cinque progetti particolarmente promettenti destinati a fruire dello strumento dello studio americano. Ecco dunque la nostra personale rassegna: buona lettura!

Hellblade II: Senua's Saga

Impossibile non aprire la nostra breve rassegna con una menzione alla prossima creazione targata Ninja Theory. Con il primo assaggio del gameplay di Hellblade II: Senua's Saga presentato dal palco dei The Game Awards 2021, il titolo ha infatti completamente stregato il pubblico. E se i dettagli sull'impianto ludico della produzione sono ancora pochissimi, a far sgranare gli occhi agli appassionati è bastato il comparto tecnico promesso dal trailer. La resa grafica della nuova avventura di Senua è stupefacente, associata a una direzione artistica ambiziosa e a un accompagnamento sonoro a dir poco memorabile.

La caccia ai giganti su cui si incentra il filmato apre la strada ad un'infinita ragnatela di possibilità per quanto riguarda la trama di Hellblade II. Tra le certezze, restano il persistere di un'ambientazione che, come nel predecessore, promette sostanziosi richiami alla mitologia norrena e la riconferma di Melina Juergens nel ruolo della protagonista. Dopo aver scoperto un inaspettato talento per la recitazione e le sessioni di motion capture, la sviluppatrice di Ninja Theory è infatti pronta a tornare in scena, questa volta sostenuta dall'Unreal Engine 5.



Ancora nessuna finestra di pubblicazione precisa per il titolo dei Ninja di Cambridge, che resta atteso su PC e Xbox Series X|S, con debutto al Day One anche nel catalogo Xbox Game Pass. Aspettando nuove informazioni da Tameem Antoniades e soci, potete dedicarvi alla lettura dell'anteprima di Hellblade II: Senua's Saga, a cura del nostro Giuseppe Carrabba.

Black Myth: Wukong

E dal suggestivo nord Europa, passiamo all'antica Cina, per citare il sorprendente Black Myth: Wukong. Action-RPG in sviluppo presso Game Science, team poco noto nel Vecchio Continente ma già autore di Art of War: Red Tides, Black Myth era originariamente nato come produzione basata su Unreal Engine 4, salvo poi essere traslato in Unreal Engine 5 e con tanto di supporto alla tecnologia DLSS di NVIDIA. Un annuncio accompagnato da un adrenalinico video gameplay di oltre 10 minuti, che ha confermato le già ottime impressioni suscitate dal gioco al momento del reveal.

Ispirato a Il Viaggio in Occidente, pietra miliare della letteratura cinese risalente al 1590 circa che ha ispirato anche Dragon Ball di Akira Toriyama o Enslaved: Odyssey to the West dei già citati Ninja Theory, Black Myth: Wukong avrà per protagonista il leggendario Re Scimmia. Un personaggio in grado di brandire come arma un bastone allungabile, di sorvolare il mondo su di una nuvola magica e di padroneggiare una vasta rassegna di trasformazioni.



Con un combat system dinamico e scattante, il promettente Action RPG prospetta al pubblico un'avventura tra le architetture e i panorami di una Cina antica e fatata, popolata di avversari imprevedibili e boss imponenti. Per superare indenne ogni sfida, Wukong dovrà imparare a padroneggiare le numerose trasformazioni a sua disposizione, incluse la possibilità di cambiare il suo aspetto in un enorme primate o in una minuta cicala. Ma non solo: prontezza di riflessi e tempismo saranno altrettanto essenziali per mettere a tacere gli avversari. In attesa di poter osservare ancora in azione l'epopea di Re Scimmia, potete partire per un viaggio alla scoperta della mitologia cinese di Black Myth: Wukong, grazie allo speciale firmato dal nostro Mario Petillo.

STALKER 2: Heart of Chernobyl

E dal seducente Oriente fantasy, passiamo al ben più cupo scenario post-apocalittico della Zona di alienazione di una Chernobyl colpita da un'esplosione nucleare nel 2006. La bellezza di 64 km² di superficie completamente esplorabile plasmata in Unreal Engine 5 attendono infatti i videogiocatori in STALKER 2: Heart of Chernobyl. La conferma dell'adozione del nuovo motore grafico è giunta da GSC Game World nel corso dell'estate 2021, con un annuncio che ha ulteriormente ribadito le già notevoli ambizioni del survival horror con l'anima da immersive sim. Lo spazio contaminato edificato dagli sviluppatori ucraini proporrà dunque un comparto tecnico di nuova generazione, per un'avventura che promette oltre 100 ore di contenuti tra campagna principale, missioni secondarie e attività opzionali.



In un open world popolato da mutanti, avversari insidiosi e inquietanti anomalie, la ricchezza promessa dai manufatti dell'area radioattiva attira gli Stalker, determinati a trovarvi beni preziosi o persino verità nascoste. Padroneggiare le armi non sarà ad ogni modo l'unica abilità richiesta per sopravvivere nel cuore di Chernobyl. Fame e riposo saranno ad esempio parametri da monitorare con attenzione, al fine di preservare l'efficienza del nostro alter-ego. Se malnutrito, il protagonista di STALKER 2 finirà infatti per esaurire rapidamente le energie, mentre le sue abilità risulteranno indebolite. Allo stesso modo, la privazione del sonno porterà ad una progressiva riduzione dell'acutezza visiva, se non alla comparsa di vere e proprie allucinazioni.



Marcia indietro invece - lo ricordiamo - per quanto riguarda l'implementazione dei controversi NFT all'interno del gioco, con GSC Game World che ha deciso di rinunciare ai Non Fungible Tokens in STALKER 2 in seguito alle forte rimostranze in merito espresse dalla community.



Tra le molte vittime dei ritardi che hanno interessato il mercato del videogioco negli ultimi due anni, STALKER 2: Heart of Chernobyl è ora atteso su PC e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 8 dicembre 2022. Esclusiva Microsoft, l'ambiziosa produzione approderà inoltre al Day One nel catalogo Xbox Game Pass.

Shadow of Conspiracy: Section 2

Realizziamo un ulteriore salto tra i generi per approdare all'immaginario cyberpunk di Shadow of Conspiracy: Section 2, intrigante action-RPG annunciato in occasione della Gamescom 2021. Realizzato, neanche a dirlo, in Unreal Engine 5, il titolo è al momento in sviluppo presso gli studi indipendenti di Elysium Game. Fondendo dinamiche da GDR con un gameplay che spazia tra logiche shooter e stealth, la software house tedesca non esita a chiamare in causa anche le potenzialità di MetaHuman Creator, strumento forgiato da Epic Games con l'obiettivo di dar vita a volti notevolmente realistici.

Tra luci al neon e inesorabile pioggia battente, l'UE5 promette di fare del suo meglio per rendere viva e credibile la Berlino del 2087 che farà da sfondo a Shadow of Conspiracy: Section 2. Con un immaginario ampiamente ispirato ai grandi classici del genere, da Blade Runner a Ghost in the Shell, l'opera di Elysium Game mette in scena una società consumata dalla corruzione e dalle disuguaglianze: a separare gli esseri umani da un collasso definitivo, troviamo proprio le mura di una futuristica Berlino, attorno alle quali si ammassano disperati in cerca di fortuna e gli scarti di una civilità consumistica e ipertecnologica.



Forte di automobili che solcano cupi cieli urbani e smaglianti riflessi al neon, Shadow of Conspiracy: Section 2 non poteva che mettere in scena un thriller sci-fi dal sapore hard boiled, in cui il giocatore viene chiamato a vestire i panni di un abile detective.

Incaricato di scoprire i segreti che si celano dietro il brutale assassinio del capo della polizia locale, l'uomo si ritroverà a stringere un rapporto sempre più stretto con Natalie, figlia del defunto e apparentemente in possesso di più informazioni di quante non sia disposta a condividere. A corredo del tutto, un'ampia libertà di azione, tra esplorazione open world, dilemmi morali, finali alternativi e, dettaglio più che intrigante, la possibilità - una volta raggiunti i titoli di coda - di rigiocare l'intera avventura dal punto di vista dell'antagonista.

Echoes of the End

Non poteva infine mancare una sortita nel mondo del fantasy, con Echoes of the End a proporsi come rappresentante dell'immaginario fantastico. Action-adventure pubblicato da Koch Media e sviluppato dal team islandese Myrkur Games, il titolo pone al centro della scena il rapporto tra Ryn e Abram, co-protagonisti di una vicenda intricata, che chiama in causa lotte tra casate, intrighi politici e antiche civiltà.



Mentre sono ancora molti gli aspetti da scoprire sul fronte del gameplay proposto dal gioco, abbondano invece le informazioni relative al comparto narrativo di Echoes of the End. Sappiamo ad esempio che la giovane Ryn ha vissuto un'infanzia al servizio dell'impero Syrouvian. Cresciuta dai sovrani del regno come una vera e propria arma vivente, la ragazza si è ben presto tramutata in una letale macchina assassina, chirurgica dispensatrice di morte. Ed è proprio nel corso di una missione da sicario che Ryn vede mutare per sempre la propria esistenza.



Il preludio di Echoes of the End ci racconta infatti dell'assassinio del principe del Reigendal. Impegnato in una missione diplomatica, il dignitario del regno rivale di Syrouvian viene brutalmente ucciso dalla protagonista. L'evento causa però l'attivazione di un'antica magia, che sguinzaglia tre insidiose guardie del corpo del principe al suo inseguimento.

In un disperato tentativo di sfuggire agli inseguitori, posseduti da un potere devastante, Ryn si getta nell'oceano, le cui correnti finiranno per trasportarla sulle coste di una città in rovina. Qui, la temeraria guerriera senza scrupoli incontrerà Abram Finlay, serafico e anziano esploratore, determinato a svelare i segreti di una civiltà ormai scomparsa. Le trame che si dispiegheranno dall'incontro tra due personalità così distanti saranno plasmate dando sfoggio delle potenzialità dell'Unreal Engine 5.

Mondi in Unreal Engine 5

A corredo della nostra rassegna, segnaliamo come in verità l'Unreal Engine 5 stia al momento dando forma a una selezione ben più ampia di produzioni videoludiche. Alcune di queste rappresentano ancora un grande mistero AAA, come The Outer Worlds 2 e Avowed, i prossimi GDR di casa Obisdian.

Agli antipodi di quello che può essere lo sforzo produttivo dispiegato da un team parte degli Xbox Game Studios, possiamo poi citare Derelicts, un intrigante esperimento in Unreal Engine 5 condotto da un unico sviluppatore. Survival game ambientato nello spazio profondo, il titolo pone i giocatori nei panni di uno sfortunato esploratore interstellare, la cui astronave si è arenata su di un pianeta sconosciuto: una creazione ambiziosa, che si propone di supportare non solo un viaggio in single player, ma anche una modalità cooperativa pensata per 4 giocatori.

Altri titoli sono invece protagonisti degli sforzi creativi di team poco noti al grande pubblico, ma comunque abbastanza intraprendenti da scegliere di testare con le proprie opere il nuovo engine di Epic Games. A titolo di esempio, possiamo segnalare ILL, un inquietante horror shooter firmato da Clout Games (sulle nostre pagine trovate una ricca anteprima di ILL). Presenti poi all'appello anche le atmosfere da horror psicologico di Stray Souls. Titolo giapponese realizzato dal team di Jukai Studio, quest'ultimo vede protagonista un teenager dal passato tormentato, le cui vicissitudini potranno condurre a molteplici ramificazioni narrative, tutte ispirate a fatti realmente accaduti.



Ovviamente, è assai probabile che i progetti ancora non annunciati celino tra le proprie fila un'ampia varietà di produzioni in Unreal Engine 5. Allo stesso modo,

non è da escludere che anche giochi dei quali ancora non si conoscono molti dettagli possano prossimamente rivelare di star facendo uso del motore di Epic Games. Tra questi, stando ai rumor, potrebbe celarsi persino un Mass Effect next-gen in Unreal Engine 5. Nell'attesa che BioWare sveli il mistero, segnaliamo anche il promettente The Invincible, thriller sci-fi in UE5 che rappresenta l'opera prima di Starward Industries, team indipendente fondato da ex sviluppatori CD Projekt e Techland (sulle nostre pagine, trovate una ricca anteprima di The Invincible). Ispirata all'omonimo romanzo firmato da Stanislaw Lem, la produzione polacca mira a trasportare i giocatori sullo scacchiere di una Guerra Fredda retrofuturista, combattuta tra stelle e pianeti.