Valorant e l'eSport: un connubio vincente per Riot Games

VALORANT, l'abbiamo sottolineato in molte occasioni, è un titolo dall'anima fortemente competitiva (recuperatevi la nostra guida agli eventi eSport di VALORANT). Sin dalla release della closed beta nell'aprile del 2020, Riot ha dunque pensato a come poter garantire il successo al titolo nel panorama degli eSports. Ovviamente, prima di arrivare al punto in cui ci troviamo ora, di strada il colosso californiano ne ha fatta parecchia, partendo dagli eventi ospitati da streamer e pro player nel 2020, per poi passare a community cup, sino a far debuttare una vera e propria scena esport a inizio 2021. Riot Games partiva già da un'expertise praticamente sconfinata, affinata in oltre una decade di successi targati League of Legends.



I risultati raggiunti in appena due anni sono stati incredibili, tanto è vero che l'esistenza di VALORANT (così come altri titoli) è ormai inscindibile dalla scena competitiva, come dimostrano le visualizzazioni di VALORANT in crescita su Twitch. Riot è riuscita a fondare e sostenere un ecosistema eSport pienamente strutturato mitigando le problematiche dovute dalla pandemia globale, e trovando nuove soluzioni per far sì che l'accesso agli eventi di questo tipo fosse il più aperto e inclusivo possibile. Ripercorriamo quindi la storia della scena competitiva di VALORANT con uno sguardo al 2023.

Il VCT l'importanza della "piramide competitiva"

Dopo un 2020 interlocutorio, dicevamo, a inizio 2021 nasce ufficialmente la scena competitiva principale, ribattezzata "VALORANT Champions Tour". Il VALORANT Champions Tour presenta una struttura esport dallo sviluppo piramidale, che prevede una serie di tornei suddivisi per regioni: Nord America, Sud America, Europa, Asia, Africa e Australia. La piramide del VALORANT Champions Tour si è sviluppata sin da subito in diverse fasi distinte, che operano una "scrematura" per decretare di volta in volta i migliori team del mondo.

Il VCT si divide in tre scalini: i VCT Challengers, i VCT Masters e il VCT Champions, ovvero quello che a tutti gli effetti può essere definito come "il mondiale di VALORANT". Mentre il Champions è un evento unico (la prima edizione è stata disputata nel dicembre scorso), la struttura pre-Champions (ovvero Challengers e Masters) ha visto tre iterazioni (chiamiamole Stagioni), ovvero la ripetizione per tre volte dell'iter di qualificazione che ha permesso ai team di accumulare punti per il ranking mondiale e - dunque - staccare il pass per il Mondiale.



A questo punto forse vi sarà sorto qualche dubbio sulla struttura, per cui proviamo a specificare il modo in cui devono essere "letti" questi eventi. VALORANT, così come molti altri titoli eSport, suddivide la propria scena competitiva in diversi livelli (o Tier), a seconda dell'importanza, della difficoltà nelle qualificazioni e del montepremi messo in palio.

I tornei "Tier S", ad esempio, sono solitamente eventi internazionali giocati dal vivo. I tornei "Tier A" invece, pur ospitando alcune delle migliori squadre al mondo, presentano un sistema di qualificazione meno esigente rispetto al livello superiore (come la possibilità di Open Qualifier).



Questi eventi possono non essere giocati dal vivo, ma devono comunque comprendere un intero ecosistema regionale. I "Tier B" e i "Tier C" hanno minore importanza e comprendono la maggior parte delle competizioni locali. Tuttavia possono mettere in palio punti importanti per partecipare agli eventi di livello più alto. In particolare, il livello C può rappresentare la base della scalata competitiva.

Dunque Champions, Masters e Challengers, a che Tier appartengono? Il VALORANT Champions appartiene alla categoria degli eventi "Tier S". Queste saranno un variegato gruppo di formazioni giunte alle finali mondiali attraverso diversi modi: uno sarà quello di entrare attraverso i Last Chance Qualifier, e un altro ancora è incamerare la maggior quantità possibile di punti per scalare la speciale classifica del Circuito internazionale. Come si guadagnano questi punti? Partecipando, ovviamente, ai Masters e ai Challengers.



Come ci si qualifica ai Masters? Partecipando ai Challengers. Questi sono considerati eventi "Tier A". I team che si qualificano per i Challengers provengono solitamente da Open Qualifier o che hanno ricevuto un invito in base ai precedenti risultati. Ecco, nel 2021 le squadre in tutto il mondo hanno partecipato per tre volte a questa scalata, sino al Champions di Dicembre.

Nel 2022 Challengers, Master e Champions sono stati leggermente modificati nella loro struttura, tanto che non ci sono più tre fasi, bensì due. I Challengers soprattutto sono cambiati, diventando vere e proprie competizioni aperte della durata di diversi playday, con un torneo conclusivo che determina i partecipanti ai Valorant Masters. La prima fase, quest'anno, si è già giocata e abbiamo già avuto una squadra campione del primo Masters. Ora, la Fase 2 dei Challengers, iniziata a maggio, è terminata a giugno e ora sta per iniziare il secondo Masters a Copenhagen.



Dopo una pausa ad agosto, invece del terzo Masters avremo direttamente il VCT Champions, dove verranno incoronati i Campioni del Mondo, e dopo le finali si concluderà la stagione 2022 di VCT. Il Valorant Champions Tour, dunque, è significativamente più breve ma Riot ha pensato di riempire lo spazio extra con più competizioni che si svolgeranno da ottobre in poi. A causa dell'immenso successo dei Game Changers, quest'anno ci sarà anche il mondiale femminile con una prima edizione che sarà davvero esplosiva.

Le competizioni femminili: i Game Changers

Il programma Game Changers è stato fondato nel 2021 "per combattere diseguaglianze ed ostacoli alla possibilità delle donne di giocare e supportare la loro voglia di competere", come ha affermato in un'intervista Vera Wienken, senior brand manager e responsabile VCT Game Changers EMEA di Riot Games.

Il Game Changers è nato con tre obiettivi: educare alla diversità, elevare chi con dedizione si è impegnato a emergere e coinvolgere il più possibile la community.



Ora i Game Changers si possono considerare come una scena competitiva strutturata e professionale, al pari del VCT maschile. I Game Changers infatti si strutturano in fasi di qualificazione aperte che conducono a diverse "Series" regionali le quali (oltre ai Last Chance) permetteranno alle squadre di qualificarsi al già citato Champions femminile.

Il programma dunque si è evoluto dagli esordi nel circuito nordamericano all'inizio del 2021 alla regione EMEA sino alle altre regioni come APAC, LATAM, Giappone e Mid-Asia, con un impatto tangibile, tanto che alcune delle più grandi organizzazioni di esports del mondo hanno reclutato squadre tutte al femminile, tra cui G2, Tenstar e Alliance, Rix e molte altre. I Game Changers, inoltre, offrono anche l'opportunità a Riot Games di raccogliere il feedback delle giocatrici attraverso sessioni di focus group, per aiutare il colosso a promuovere e migliorare l'ecosistema per garantire supporto e parità di opportunità e trattamento.

Le scene locali - Il Circuito Tormenta e le Agents Series

L'ecosistema competitivo di VALORANT, comunque, affonda le proprie radici nella community, parte dal basso, da iniziative locali e si sviluppa sino al vertice di cui vi abbiamo appena parlato.

Per quanto riguarda il nostro Paese nel 2021 è iniziato il Circuito Tormenta, ovvero un mini ecosistema competitivo (che copre anche League of Legends e Wild Rift) interamente supportato da Riot Games, riservato esclusivamente ai giocatori amatoriali - aspiranti professionisti - di VALORANT.



Anche il Circuito Tormenta si è sviluppato attraverso un sistema verticale che prevede tornei di importanza crescente, da quelli organizzati da terze parti che ne fanno richiesta sino a quelli ufficiali organizzati direttamente dal partner ufficiale ProGaming Italia, tournament organizer che ha dato vita al progetto Agent's Range Italia. L'insieme di queste iniziative ha condotto a una fase di play off, riservata alle prime otto classificate, chiamata Spike League.

Dal torneo conclusivo sono poi emerse due squadre, le quali hanno potuto partecipare alla fase successiva, la cosiddetta "semi-pro", ovvero a un campionato nazionale vero e proprio riservato a otto squadre chiamato Agents Series, conclusosi a Lucca Comics & Games lo scorso novembre.

Nel 2022 le cose sono cambiate di nuovo, con Riot Games che ha deciso di accorpare in macro-regioni anche le scene locali. In Italia il Circuito Tormenta e le Agents Series sono ormai diventate una cosa sola, dando la possibilità ai giocatori di competere in un campionato vero e proprio.

Ancora evoluzione: uno sguardo all'esport che verrà nel 2023

L'esport di VALORANT, stando ai piani svelati da Riot Games, si prepara a vivere l'ennesima evoluzione per il 2023. Questa, al momento, prevede la creazione di tre leghe internazionali. Questo nuovo modello sarà dedicato a un numero selezionato di squadre e comprenderà collaborazioni a lungo termine.

Insomma, una sorta di leghe in franchise, ma senza che siano effettivamente considerate sistemi chiusi. Per Riot Games, ovviamente, è fondamentale assicurare stabilità alla scena competitiva che, come abbiamo visto in apertura, risulta fondamentale per la salute del titolo e, soprattutto, per la sua diffusione.



Per sostenere l'iniziativa, stando al comunicato diramato da Riot Games poco tempo fa, si creeranno nuove funzionalità ed eventi come:



• Tre nuove leghe internazionali con eventi su base settimanale tra le migliori squadre del mondo. In queste tre leghe internazionali, composte da squadre provenienti rispettivamente da Americhe, Europa e Asia, i più grandi giocatori del mondo si affronteranno in LAN e di fronte a un pubblico dal vivo. Nel corso dell'anno, le migliori squadre di ciascuna lega si qualificano per due eventi Masters internazionali e per il VALORANT Champions.



• Una nuova modalità competitiva interna al gioco, accessibile da ogni giocatore direttamente dal client di VALORANT e creata per individuare i migliori talenti del mondo. Questa modalità andrà a integrarsi alle classifiche esistenti, fornendo ai giocatori un nuovo obiettivo che si affiancherà alle normali competitive e che si integrerà all'interno dell'ecosistema esport.



• La creazione di nuove leghe locali, che offriranno nuove opportunità ai talenti emergenti che aspirano a raggiungere le maggiori leghe internazionali. Le migliori squadre della modalità competitiva interna al gioco avranno l'opportunità di affrontare i migliori talenti della loro regione all'interno delle rispettive leghe locali.



• Riot Games creerà qualcosa di completamente nuovo sulla scena degli esport competitivi, eliminando le quote di ingresso e partecipazione per le organizzazioni selezionate e supportandone il successo grazie a collaborazioni durature.

In questo 2022, Riot Games avvierà un processo di candidatura per individuare i migliori partner a lungo termine, con l'obiettivo di trasformare VALORANT nell'esport più famoso al mondo. Le squadre che rientreranno nei criteri di selezione riceveranno un supporto finanziario da parte di Riot Games.