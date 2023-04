Valorant: Gekko è il nuovo agente del roster, un demolitore scatenato

Il secondo atto dell'episodio 6 di Valorant è ormai giunto da qualche settimana. L'ultimo aggiornamento del tactical shooter targato Riot Games ha portato con sé, come di consueto, una marea di contenuti oltre al piatto forte di cui parleremo ora: un agente di nome Gekko. Originario di Los Angeles, Gekko è il terzo personaggio statunitense, nonché il sesto Demolitore del roster. Tra le sue peculiarità troviamo sicuramente la compagnia di un'intera squadra di creature bizarre, sue alleate, e proprio da queste dipende nel corso delle battaglie. Scopriamo quindi le abilità del nuovo arrivato e cerchiamo di capire quale impatto abbia avuto sulla costruzione dei team e sul meta del gioco.

Le abilità di Gekko

Partiamo dalle basi: quale è il ruolo del nuovo agente? Gekko è un Demolitore. Il combattente appena giunto nel roster di Valorant, come i colleghi di reparto (Sova, Skye, Breach, KAY/O e Fade) ha sostanzialmente il compito di dare il via alle danze, raccogliere informazioni e, soprattutto, controllare gli avversari con abilità specifiche. Le sue skill, però, sono molto diverse dal solito.

Le quattro abilità di Gekko prendono il nome dai suoi curiosi animaletti. Non potrebbe essere altrimenti visto che li porta sempre con sé, al sicuro nello zaino a tracolla, sotto forma di "globi dormienti". Tra l'ampio ventaglio di possibilità offerte dall'agente spicca la sua vocazione all'intel gathering (tipica dei Demolitori). Inoltre, e probabilmente si tratta di uno degli elementi più affascinanti del pacchetto, il personaggio può ordinare alla creaturina di turno di innescare o disinnescare la Spike restando a distanza.



Gekko, insomma, si distingue per avere una delle dotazioni più originali e distintive di tutto il roster. Ovviamente la sua eccessiva complessità potrebbe renderlo un po' troppo ostico per alcuni giocatori. Serve tempo e dedizione, dunque, per poter padroneggiare al meglio l'agente, che in ogni caso crediamo abbia le carte in regola per regalare molte soddisfazioni.

Ad ogni modo, tornando ai suoi piccoli ma potenti alleati, questa è la descrizione di Dizzy (E): "Usa il pulsante di fuoco per far volare Dizzy in avanti. Dopo una breve preparazione, Dizzy spara getti di plasma ai nemici nel suo campo visivo. I nemici colpiti dal suo plasma vengono accecati. Quando il potere di Dizzy si esaurisce, torna in forma di globulo dormiente". Dizzy può annebbiare la vista di diversi avversari ed è ideale per liberare angoli insidiosi o favorire il disingaggio in caso di fight sfavorevoli. L'animaletto ha solo 20 HP, caratteristica che lo rende facilmente eliminabile, ma in compenso è tutt'altro che semplice da eludere per il malcapitato di turno.



Passiamo quindi a Wingman (Q): "Usa il pulsante di fuoco per inviare Wingman in avanscoperta alla ricerca di nemici. Non appena Wingman vede un nemico, sprigiona contro di esso un'esplosione stordente. Usa il fuoco alternativo mentre indichi un Punto di piazzamento o la Spike piazzata per ordinare a Wingman di disinnescare o piazzare la Spike. Quando il potere di Wingman si esaurisce, torna in forma di globulo dormiente. Interagisci con il globulo per raccoglierlo, ottenendo un'altra carica di Wingman dopo un breve periodo di ricarica".

A questo proposito, Wingman è in qualche modo paragonabile all'abilità di Skye, ma c'è una differenza: mentre la combattente ha il controllo del suo talacino, Gekko non può fare lo stesso con la sua creatura. In compenso, essendo slegato dal suo piccolo alleato, il nuovo agente può posizionarsi in un angolo vantaggioso e defilato, proprio mentre Wingman fa il lavoro sporco di "plant" o "defuse". Insomma, questo animaletto agisce come fosse un componente aggiuntivo della squadra.



Per quanto concerne Mosh Pit (C), può essere utilizzato per proteggere i punti d'ingresso critici, rimbalzare sulla superficie della mappa e diffondersi in una vasta area. Causa quindi tre rapide esplosioni che possono infliggere un totale di 150 danni quando toccano il suolo. Mosh è l'unica creatura che non può essere recuperata dopo l'uso, a differenza delle altre. Quindi bisogna sfruttarla con giudizio. "Usa il pulsante di fuoco per lanciare Mosh come una granata. Usa il fuoco alternativo per lanciarlo dal basso. All'impatto, Mosh si duplica coprendo un'ampia area ed esplode dopo qualche istante".

Utilizzando l'Ultimate il guerriero prende il controllo di Thrash (X), una creatura vulnerabile agli attacchi nemici ma anche in grado di sopportare danni significativi grazie ai suoi 200 punti salute. Come Mosh, anche Thrash si trasformerà in un globo dopo l'uso e potrà essere riottenuta una volta per round, come ben espone anche la sua descrizione: "Premi il pulsante di fuoco per connetterti alla mente di Thrash e guidarla in territorio nemico. attiva per balzare in avanti ed esplodere, ostacolando i nemici entro un'area ridotta. Quando il potere di Thrash si esaurisce, torna in forma di globulo dormiente. interagisci con il globulo per raccoglierlo, ottenendo un'altra carica di Thrash dopo un breve periodo di ricarica. Thrash può essere recuperata una volta sola".

Una volta designato il nemico, Thrash può saltare verso di esso ed esplodere, così da trattenere per ben sei secondi chiunque si trovi nel suo raggio d'azione.

Alcune delle migliori sinergie con Gekko

Gekko va d'accordo con la maggior parte degli agenti del roster. Ce ne sono alcuni, però, che sembrano battagliare in sinergia meglio d'altri col nuovo eroe, proprio come la già citata Skye. Questo duo può causare molti danni, aprire la strada ai compagni con l'obiettivo di eliminare i nemici impossibilitati a compiere ogni azione.

Nel lato degli attaccanti, ad esempio, dopo che Gekko utilizza Dizzy per rivelare e accecare l'avversario, Skye può potenziare l'effetto con le sue abilità. Una volta sconfitti gli opponenti privati della vista, gli altri membri del team possono ripulire l'area in modo rapido e sicuro e mettere in sicurezza il site. Per un agente con un toolkit particolare come quello di Gekko, c'è bisogno di qualcuno di estremamente mobile e versatile che possa supportarlo dalla seconda linea, e sì, pensiamo proprio a Jett. Quest'ultimo infatti puà eliminare i nemici accecati con comodità, senza abbandonare le retrovie.



Ma non è finita qui. Astra è perfetta quando Gekko si trova a dover recuperare i propri animaletti. In quei momenti, infatti, l'agente si china e resta esposto, esattamente come quando si raccolgono i globi in giro per le mappe. La guerriera può fornirgli una copertura efficace in questo senso, meglio di altri guerrieri più situazionali e limitati nelle rispettive abilità.

Inoltre, il duo può prodursi in una combo interessante: Mosh Pit e Pozzo Gravitazionale. Il pozzo concentrerà i nemici in un unico punto, mentre Mosh - diretto verso di loro - farà il resto.