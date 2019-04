Vampire The Masquerade: le origini dei vampiri in attesa di Bloodlines 2

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Con l'annuncio di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 una nutrita schiera di utenti è rimasta folgorata dal nuovo capitolo. In molti posseggono infatti dolci, sanguinolenti ricordi legati al precedente episodio sviluppato da Troika Games, e per anni hanno avvertito la sete di un'avventura ludica che li rimettesse nelle schiere della Camarilla. In attesa di conoscere nuovi dettagli sulla produzione di Hardsuit Labs, quest'oggi ripercorreremo le origini del mito, dal gioco di ruolo cartaceo ai titoli per PC che hanno immerso il mondo nelle tenebre. Nascondetevi nell'ombra, e non mostrate mai la vostra natura, la masquerade è uno stile di vita poco incline al protagonismo.

Penne e inchiostro

In principio era Caino, o per meglio dire, World of Darkness. Il gioco di ruolo cartaceo creato da White Wolf alle porte degli anni '90 si aggiudicò un Origins Award per il miglior regolamento, riuscendo ad imbastire un mondo decisamente affascinante: le origini prendevano luogo proprio ai tempi di Caino e Abele, e dopo l'assassinio di quest'ultimo, il fratricida venne punito da Dio per il peccato commesso. Macchiato dalla colpa, egli non avrebbe trovato altro nutrimento che nel sangue innocente che aveva sparso, condannato a vagare nelle tenebre per l'eternità.

È in questa condizione, corrotta al punto tale da non poter neanche sostenere lo sguardo del sole, che Caino incontra Lilith, la donna rifiutata da Adamo ben prima della nascita di Eva. È proprio lei ad accompagnare l'uomo maledetto nelle arti vampiriche, ed insieme generano una progenie di tredici figli, che a loro volta diedero vita ad altrettanti clan ed alla discendenza dei cainiti, un tempo temuti e rispettati perfino al pari degli dèi.



Lungo i secoli, i vampiri videro la nascita e lo sviluppo dell'uomo, lo accompagnarono nella sua crescita esponenziale, curandosi poco o nulla di nascondere la loro razza al mondo, influenzando forze politiche e governi. Ma la fede e la chiesa stavano prendendo corpo, e la Santa Inquisizione, nel 1450, si prodigò in una caccia forsennata, massacrando centinaia di innocenti.

Per porre fine alla mattanza, gli Anziani della razza cainita decisero di formare la Camarilla, un'alleanza per sedare le rivolte più violente dei succhiasangue e trovare un punto di incontro con l'inquisizione, accordo che arrivò quasi cinquant'anni dopo. Gli anarchici, esponenti della razza che svilupparono l'odio verso l'uomo e la sua chiesa, al contrario, si riunirono in un'altra setta che prese il nome di Sabbat.

Nei secoli la Camarilla instaurò sei tradizioni, delle regole auree da rispettare per ognuno dei membri dei sette clan partecipanti.



La prima, e la più importante, è la masquerade: l'obbligo per chiunque di celare l'esistenza dei vampiri ai mortali. Da questi presupposti, giungiamo quindi all'ambientazione di World of Darkness, inscenata in un "universo parallelo" che si è sviluppato allo stesso modo della nostra società. In questa epoca moderna, le creature della notte vivono il loro conflitto interno (chiamato Jyhad) in attesa della Gehenna: la fine imminente che coinciderà con il risveglio degli Antidiluviani, vampiri antichi e potenti, per molti scomparsi da tempo e divenuti leggenda.

A Vampire: The Masquerade dobbiamo, presumibilmente, la nascita dello Storyteller System: una tecnica di gioco fondata sulla narrazione descrittiva del master, spesso accompagnata da interpretazioni in prima persona dei personaggi che i partecipanti incontreranno nelle loro quest.



I lanci dei dadi sono legati unicamente alle loro azioni, e la creazione del proprio alter ego passa dalla libera distribuzione di punti, in un sottile equilibrio di bonus e malus. Oltre a questa struttura, il World of Darkness si dimostrò il perfetto proscenio per dar vita ad altre serie, dedicate alle più celebri creature della notte. Ma oggi il nostro focus è incentrato sui vampiri, e sulla trasformazione da gioco di ruolo cartaceo ad avventura virtuale.

Crociati e croci

Il primo titolo da citare doverosamente è Vampire: The Masquerade - Redemption, opera d'esordio di Nihilistic Software, team che comprendeva molte delle personalità che avevano prestato servizio in LucasArts.

Nei panni di Christof Romuald, crociato ferito in battaglia, si viveva una tormentata storia d'amore con sorella Anezka, la suora che si occupa di curare il cavaliere. Tra i due nacque un rapporto proibito, un sentimento macchiato dal peccato e, come se non bastasse, Christof subì l'abbraccio, ossia la trasformazione in vampiro. Anezka inoltre venne rapita da un'altra creatura della notte: il compito del giocatore consisteva quindi nel ricongiungere i due amati, attraverso una campagna ben strutturata dal punto di vista narrativo. Purtroppo, la buona scrittura di Redemption non era accompagnata da elementi ludici altrettanto validi, e l'opera, seppur rispettata, ottenne dei giudizi altalenanti da parte della critica. In particolare venne attaccato sia il gameplay, falcidiato da un sistema di collisioni malfatto sia un'intelligenza artificiale che presentava seri problemi.



Senza dimenticare che, a livello strutturale, il titolo era un susseguirsi di dungeon poco interessanti, che perdevano qualsiasi confronto con un altro gioco, osannato da chiunque a quei tempi, ossia Diablo.

Le influenze dal mondo cartaceo di White Wolf erano limitate, e la narrativa era incentrata principalmente sulle vicende di Christof.

C'è da dire che, ad un certo punto della campagna, il protagonista cadeva in un sonno secolare, portandolo a risvegliarsi nell'epoca attuale. Il cambio di setting fu un piccolo colpo di genio, ma le ispirazioni alla Camarilla ed alla Masquerade si rivelarono a malapena accennate. Per giocare un'opera che pescasse a piene mani dal GDR sui cainiti, i fan dovettero insomma attendere il 2004.

Linee di sangue

Nel novembre di quell'anno, infatti, arrivò Vampire: The Masquerade - Bloodlines, titolo sviluppato dal controverso Troika Games: studio che, seppur fondato da alcuni talenti che avevano dato vita al primo Fallout con Interplay Entertainment, spaccava costantemente la critica con i suoi progetti (Arcanum ed Il Tempio del Male Elementale).

I lavori del team erano apprezzati per la qualità delle atmosfere e dei dialoghi, ma cadevano inevitabilmente sul fronte tecnico, con bug, anche gravi, che le sminuivano le produzioni (fattore che portò Troika, dopo Bloodlines, ad una rapida chiusura).

Eppure, il prodotto ispirato al gioco di White Wolf fu la più grande traduzione intermediale mai vista: nelle sembianze di un "neonato", ossia un individuo trasformato da poco in vampiro, e per questo ancora abbastanza debole, eravamo chiamati a conoscere la Camarilla e il Sabbat, con lo sfondo di una Los Angeles notturna e dannata.



La libertà lasciata in mano al giocatore, che allacciava rapporti con personaggi di ogni tipo (alcuni da premio Oscar, come le folli sorelle Voerman), era uno dei punti forti di Bloodlines, al pari dei dialoghi e del mood generale. Purtroppo, ancora una volta il comparto tecnico e l'IA giocarono un brutto scherzo a Troika, che nel febbraio del 2005 annunciò la chiusura ufficiale del gruppo.

Il team subì il peso di una licenza così importante, stretto in una morsa tra White Wolf ed il publisher Activision. Non era stato consentito nessun rinvio, e Bloodlines uscì inevitabilmente affrettato ed incompleto. Eppure, nonostante le sue oggettive mancanze, il gioco di Troika riuscì a ritagliarsi un posto nel cuore della community. Furono proprio i fan, nei mesi a seguire, che distribuirono una serie di patch non ufficiali per correggere gli errori del gioco, non potendo più contare sul supporto degli sviluppatori.



Con la scomparsa dello studio, le speranze di vedere un altro titolo dedicato al GDR cartaceo sembrarono essersi sgretolate al giungere dell'alba. Ma i vampiri sanno essere molto pazienti. Nel 2017 abbiamo assistito ad una parentesi sperimentale su sistemi mobile con We eat blood, in cui, attraverso le chat del proprio smartphone ed un sistema di scelte, vivevamo le disavventure notturne di un ragazzo mutato in un succhiasangue.

Ma al di là della sortita su mobile, è l'annuncio recente di Bloodlines 2 a farci ribollire il sangue, con la speranza di poter finalmente tornare in uno dei mondi notturni più intriganti mai visti. Mentre aspettiamo di scoprire nuove informazioni sull'opera Hardsuit Labs, non ci resta che affilare i canini. La Camarilla è tornata: non ci resta che attendere la caduta della masquerade per immergerci nuovamente nelle tenebre.