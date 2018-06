Vampiri: videogiochi, libri, fumetti e film da non perdere

Stephen King, nel suo saggio sull'horror intitolato Danse Macabre, considera il vampiro uno dei tre archetipi del terrore su cui si fonda l'immaginario contemporaneo del genere. Gli altri due sono la Cosa senza Nome che ebbe la sua informe origine con la creatura del dottor Frankestein di Mary Shelley e il Licantropo, ovvero l'uomo che diventa bestia ferina. È curioso che il primo romanzo in prosa sulle notturne sanguisughe antropomorfe, un soggetto già comparso in alcuni poemi del XVII secolo, ebbe una suggestiva origine letteraria che lo accomuna al sorgere della Cosa senza Nome: una notte tempestosa di giugno a Villa Diodati, presso il Lago di Ginevra, attorno alla fine del secondo decennio del 1800. Durante questo piovoso soggiorno nella magione svizzera affittata da Lord Byron vi erano come ospiti il suo medico personale, John Polidori, Percy Bysshe Shelley e Mary Wollstonecraft,che in seguito avrebbe sposato l'autore del Prometeo Liberato acquistandone il cognome. Fu un'ispirata idea di Byron quella di trascorrere le ore notturne leggendo i racconti macabri tedeschi tratti dalla raccolta Fantasmagoriana e di indurre ognuno dei presenti a scrivere un testo altrettanto tetro e spaventoso. John Polidori ideò così il suo Vampiro, mentre Mary la storia di Frankenstein. Che nottata straordinaria deve essere stata, pensate se avessimo potuto seguirla in diretta su Twitch! C'è comunque un allucinato e allucinante film di Ken Russel che la racconta, un incubo che diffonde una sua poetica oscura, tossica e grandiosa: parliamo di Gothic, datato 1986.

La passione per il vampiro è contagiosa quasi come il suo morso, e lo sa bene Hideo Kojima. Il maestro di Metal Gear, oltre ad avere partecipato alla realizzazione di Castlevania Lords of Shadow, ha narrato della tragica e danzante figura di Vamp nel secondo e quarto episodio della saga. E vi ricordate in Snake Eater? Suggestionato durante la sua prigionia dal racconto del film su Dracula ascoltato alla radio, Snake si addormenta e sogna di eliminare orde di non-morti in un'onirica parentesi "hack and slash". Se avete lasciato entrare queste creature nel vostro cuore (e stanno ancora lì, come un paletto di frassino), non potete assolutamente perdervi queste opere che abbiamo deciso di proporvi, legate alla sfere videoludica, letteraria, fumettistica e cinematografica.

Videogame

Ci sono diversi videogame suggestivi sui vampiri, alcuni dei quali quasi dimenticati come Bloodrayne, forse perché questo ha avuto la sfortuna di essere trasformato in film da Uwe Boll. Ma il gioco di Terminal Reality, e soprattutto la sua sensuale protagonista, non sono materiale di scarto nella storia dei videogiochi e possiedono un valore "gore" e romantico. Degli stessi autori va ricordato anche l'eclettico e rapsodico Nocturne del 1999. C'è poi Darkwatch del 2005, che miscela - in uno sparatutto in prima persona - il western con l'horror e persino con lo steampunk, in maniera originale ed a tratti un po' confusa. E non dimentichiamoci di Vampire The Masquerade, gioco di ruolo che ormai è divenuto un vero e proprio cult.

Tuttavia sono due le saghe che risultano fondamentali per gli appassionati. La prima è quella di Castlevania che trova il suo apice in Symphony of the Night, gigantesca meraviglia nippo-gotica che sorprende e travolge il giocatore, "capovolgendo" in maniera devastante il gioco proprio in quelle che sembravano le battute conclusive. Anche i tre episodi usciti per le portatili a doppio schermo di Nintendo sono videogame indimenticabili e tuttora attuali, per la maniera in cui arricchiscono e trattano una complessa epopea vampiresca che si sviluppa negli anni, tingendola di melodrammi familiari e speculazioni filosofiche e psicologiche. Si tratta di una saga che, irradiando la sua sublime mostruosità dal Vampiro, si espande fino a divenire una sorta di enciclopedia di ogni possibile mostro.

Ho già citato quel capolavoro talvolta sottovalutato che è Lords of Shadow, ancora oggi la più tragica e dolorosa cronaca delle origini di Dracula, ma difendo anche il suo troppo vituperato seguito, contenitore di notevoli e drammatiche riflessioni sulla figura del vampiro, inteso come dannato per scelta, nonché assetato di brama di redenzione. E dulcis (come il sangue) in fundo c'è Legacy of Kain e il suo multiforme universo ludico. La serie violenta e tragica di Kain e Raziel è una delle epopee più potenti mai cantate nei videogiochi, racconto nuovo e favoloso di un vampirismo barbarico che non indulge mai nel sentimentalismo, restando tuttavia grandiosamente romantico nella sua accezione più pura. Se Castelvania è defunta nel deserto creativo e poco ispirato di Konami, forse c'è una speranza ancora per Legacy of Kain che potrebbe tornare, un sogno quasi possibile, la cui realizzazione farebbe tremare i polsi di milioni di giocatori. Lo so, è piaciuto a pochi, a me invece sì, ma alla fine voglio citare The Order 1886.

Libri

Ci sono innanzitutto i tre classici: il sopracitato Vampiro delle origini di John Polidori e il "feuilleton" di centinaia di pagine dal titolo Varney The Vampire scritto da Rymer e Prest dal 1845 e il 1847. Quest'ultimo, pubblicato per la prima volta in Italia dall'editore Gargoyle nella sua smisurata versione integrale, è una lettura consigliabile, malgrado talvolta scada in triti luoghi comuni della narrativa popolare e nella ridondanza, a causa della sua lunghezza, scivolando in lunghi paragrafi poco ispirati. Tuttavia è apprezzabile come un grande prodotto di serie Z, importantissimo per l'evoluzione del concetto moderno di vampiro e soprattutto per Bram Stoker, che scrisse l'opera magna sul vampiro, ovvero Dracula. Nel 1872 fu pubblicato Carmilla di Sheridan Le Fanu, che tratta di una donna-vampiro dalla sensualità più che ipnotica, una magnifica sanguisuga alla quale è impossibile resistere e il cui fascino così femmineo divenne il tappeto sul quale germineranno tante dark-lady belle e crudeli dell'immaginario fantasy, horror e noir.

Se non avete mai letto il Dracula di Stoker, pubblicato nel 1897, fatelo senza indugio perché si tratta di un classico che non tramonterà mai (o meglio, considerato il tema, non albeggerà mai) nella sua forma epistolare e di diario che lo trasforma in un oscuro racconto corale. Può sembrare che, dopo decine di film e altro sui vampiri, sappiate già tutto su Dracula, ma credetemi nel romanzo di Stoker c'è sempre qualcosa di nuovo da conoscere.

Nel 1954 Richard Matheson, prolifico e geniale inventore di storie fantastiche la cui influenza sulla letteratura, sul cinema di genere e sulla televisione fu importante quanto quella di Dante sulla poesia, scrisse Io sono Leggenda. Visione apocalittica sulla solitudine di un unico uomo che sopravvive in un mondo popolato da orde di famelici e bestiali vampiri, il romanzo di Matheson ispirò gli zombi di Romero e, nella sua cronaca quotidiana e metodica della lotta per la sopravvivenza, anticipò la struttura del survival horror videoludico.

Ancora due romanzi, prima che sorga il sole, anche se il vero vampiro, ci insegna Bram Stoker, non muore alla luce dell'astro ma diviene solo più debole, perdendo parte dei suoi poteri: Le Notti di Salem di Stephen King, capolavoro del brivido e del raccapriccio che non esclude una ritmica avventurosa, e l'assai meno noto Hanno Sete di Robert MacCammon, invasione vampirica di Los Angeles dove, al contrario delle melense tensioni sentimentali alla Twilight, i mostri della notte tornano ad essere ancora una volta spietate macchine di non-morte. Un momento, mi dimenticavo di quello che è uno dei migliori romanzi di George R.R. Martin, ovvero il Battello del Delirio, che narra del capitano di una nave a vapore che percorre il Mississipi nella metà del 1800. Ci sono vampiri e schiavisti, quasi la stessa cosa.

Fumetti

Dal marzo 2010 la collana Vertigo di DC Comics cominciò la pubblicazione del pluripremiato American Vampire, inventato da Scott Snyder, alla quale scrittura partecipò anche Stephen King. Oltre al suo macabro splendore visivo e narrativo, ciò che rende esemplare questa serie è il suo riuscito tentativo di andare oltre la tradizione letteraria della figura del vampiro, per variare in maniera coerente la sua ecologia, suddividendola in diverse specie, raccontando mutazioni ed evoluzioni. Inoltre American Vampire è rigorosamente integrato alla storia americana, fondendo il fantastico con in realismo storico.

Dalle terre del Sol Levante giunge Hellsing, manga di Kota Hirano, produzione irriverente e spietata con il suo umorismo nero e rosso sangue, eccellente racconto di società segrete, personaggi veri ed esemplari anche quando totalmente sopra le righe. Una tra le migliori e più spiazzanti opere sui vampiri mai concepite.

Ancora due o tre film

Everyeye ha già pubblicato, a cura di Luca Ceccotti, i cinque film imprescindibili sui Vampiri. Qui, senza i limiti di una classifica, ne cito ancora qualcuno, perché sono davvero molti quelli degni di interesse. C'è la contaminazione tra vampirismo e malattia, in questo caso con l'Aids, nel bianco e nero agghiacciante di The Addiction di Abel Ferrara. La crudeltà immortale e giovanile di Near Dark di Kathryn Bigelow. Il western desertico e horror di Vampires di John Carpenter. La bellezza e la commedia di Per favore non Mordermi sul Collo di Roman Polansky. I vampiri mafiosi di John Landis in Innocent Blood. La psicosi sanguinaria e ordinaria di Wampyr di George Romero. La furia e la classe del Dracula di Terence Fisher con Cristopher Lee. Il delirio pulp di Dal Tramonto all'Alba di Robert Rodriguez. Con ancora molti altri da recuperare, a chiosa voglio citare almeno Vampire Hunter D, film d'animazione tratto da una serie di romanzi di Hideyuki Kikuchi, illustrata da Yoshitaka Amano. Sembra quasi la trasposizione in salsa anime di Castelvania: imperdibile e bellissimo.