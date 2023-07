Ve lo ricordate Mad Max di Avalanche? Open world post apocalittico

Disponibile per Pc PS4 Xbox One

È passato oltre un anno da quando una foto scattata all'interno degli studi di Avalanche ha accesso le speranze dei fan di Mad Max, suggerendo che lo sviluppatore svedese stesse progettando un sequel.



Da allora, purtroppo, non vi sono stati altri "avvistamenti" che potessero effettivamente confermare l'esistenza del progetto. In attesa di scoprire se la serie cinematografica ideata e diretta da George Miller riceverà un ulteriore tie-in videoludico, abbiamo deciso di sbloccarvi un ricordo e parlarvi dell'action adventure pubblicato circa otto anni fa su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Nuova auto, vecchie abitudini

Occorre anzitutto fare una precisazione. Benché si tratti certamente del più popolare, il titolo lanciato in tutto il globo nel mese di settembre 2015 non è stato il primo videogioco tratto dalla saga di Mad Max, che già nel lontano 1990 aveva ispirato un action game per NES basato su Interceptor - Il guerriero della strada (pellicola australiana del 1981 anche nota in diverse parti del mondo come Mad Max 2 o The Road Warrior).

Ambientato dopo i fatti narrati da Mad Max: Fury Road (siete a un click di distanza dalla recensione di Mad Max: Fury Road), l'action adventure confezionato da Avalanche Studios e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment si apriva con un Max Rockatansky - interpretato stavolta da Bren Foster e non da Tom Hardy - alla ricerca di carburante nelle Piane del Silenzio, dove i War Boys capeggiati da Scabrous Scrotus, figlio di Immortan Joe e indiscusso signore di Gastown, lo depredavano ben presto di tutti i suoi averi.



Seppur privato della leggendaria V8 Interceptor e delle sue provviste, anziché lasciarsi morire di fame nel deserto il nostro eroe decideva di inseguire i predoni per recuperare il proprio mezzo di trasporto e regolare i conti con Scrotus. Un'impresa tutt'altro che semplice, che avrebbe spinto Max a cercare i componenti mancanti per completare la Magnum Opus, fenomenale auto costruita da un meccanico gobbo di nome Chumbucket e interpretato da Jason Spisak, e a liberare i vari territori delle terre desolate, penetrando man mano nelle roccaforti dei War Boys e sconfiggendo tutti i loro leader.

Al netto di un'improvvisata e poco convincente love story introdotta a metà campagna, la trama di Mad Max (2015) era tutto sommato onesta e intrigante, anche se afflitta da un ritmo non sempre soddisfacente: dopo un inizio a dir poco scoppiettante, la qualità del racconto calava in maniera a volte drastica.

Tra inseguimenti e scazzottate

Decisamente meglio si comportava la componente ludica, che trascinava il giocatore in un vasto open world tutto da esplorare e traboccante di missioni secondarie e attività ripetibili. Raggiungendo i palloni aerostatici collocati nei singoli settori della mappa, che funzionavano come la sincronizzazione di Assassin's Creed, l'utente sbloccava gare automobilistiche in cui competere, fortezze da conquistare, simboli del potere nemico da fare a pezzi e altre attività finalizzate al recupero di rottami, vale a dire la valuta universale che avrebbe permesso al buon Max di acquisire potenziamenti di ogni tipo, sia per la sua macchina che per sé stesso.

Certo, la necessità di accumulare rottami costringeva il giocatore a completare più volte i contenuti ripetibili (il solito problema riscontrato in molti altri free roaming), ma quantomeno gli avamposti dei War Boys offrivano una discreta varietà, che unita alla continua alternanza tra gli scontri corpo a corpo e le sequenze a bordo della Magnum Opus sapeva regalare ore e ore di divertimento sfrenato. Senza nulla togliere agli adrenalinici inseguimenti in auto, uno degli elementi più accattivanti della produzione era indubbiamente individuabile nel Free Flow, il sistema di combattimento in buona parte ripreso dal franchise di Batman: Arkham di casa Rocksteady Studios e qui semplificato. Una volta accerchiato dagli sgherri di Scrotus, l'utente poteva infatti dar fondo alle munizioni del fucile a pompa per togliere di mezzo il maggior numero di avversari, prima di passare alle mani e ricorrere a schivate e contromosse, anche un tantino coreografate per evitare di farsi accerchiare. Va comunque precisato che gli scontri corpo a corpo non giocavano un ruolo fondamentale nell'economia del tie-in, anche perché, come dichiarato più volte dagli stessi sviluppatori, Mad Max andava vissuto per il 60% in auto e solo per il rimanente 40% a piedi.



Non per nulla, la Magnum Opus poteva essere considerata la vera protagonista del titolo assieme a Max, specie se teniamo presente che poteva essere smantellata e modificata radicalmente, allo scopo di installarvi gadget di ogni tipo, strumenti basati sullo speronamento, e così via.

Indimenticabile, poi, il ruolo del meccanico Chumbucket, che aggrappandosi alla parte posteriore del mezzo si occupava del rampino e degli esplosivi durante le folli corse nelle terre desolate che da sempre contraddistinguono il mondo post-apocalittico di Mad Max. Sono insomma parecchie le ragioni che ci spingono a desiderare un nuovo adattamento videoludico del franchise: con l'arrivo di Furiosa - spin-off cinematografico che esordirà nelle sale di tutto il mondo il 24 maggio 2024 - potrebbe essere più vicino di quanto si pensi.