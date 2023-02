Ve lo ricordate The Legend of Dragoon? Il Final Fantasy di Sony per PS1

Da Valkyrie Profile a Chrono Cross, passando per la trilogia di Crash Bandicoot e i primi due episodi di Suikoden, sono ormai parecchi i titoli pubblicati sull'originale PlayStation ad aver ricevuto un completo remake o comunque una remastered (qualora non l'abbiate ancora fatto, correte a leggere la nostra anteprima di Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars!). Questo mese The Legend of Dragoon arriva su PlayStation Plus (ecco tutti i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio) e così abbiamo deciso di sbloccarvi un ricordo e riscoprire assieme uno dei più apprezzati titoli della prima PlayStation.

Il Final Fantasy di Sony

Pubblicato in Giappone dall'allora Sony Computer Entertainment nel dicembre 1999 e approdato nel resto del globo a cavallo tra i mesi di giugno 2000 e gennaio 2001, il titolo confezionato dall'ex-Japan Studio (che solo nel mese di aprile 2021 è stato riorganizzato e fuso con Team Asobi e altri piccoli studi di Sony Interactive Entertainment) ottenne un discreto successo, tant'è che venne immediatamente etichettato come "il Final Fantasy di Sony". Il prodotto, che aveva richiesto la bellezza di tre anni di sviluppo (un lasso di tempo quasi interminabile per l'epoca), condivideva del resto parecchi elementi con la saga di Squaresoft, che con Final Fantasy VII aveva cambiato le regole del genere.

Spalmato su tre dischi, il gioco diretto da Yasuyuki Hasebe - che solo qualche anno prima aveva contribuito a plasmare il sistema di combattimento di Final Fantasy III - proponeva una marea di filmati in computer grafica, fondali pre-renderizzati sui quali si muovevano i personaggi realizzati interamente in 3D, un cast accattivante e non per ultimo un efficace quanto semplice combat system.



Ambientato nella terra di Endiness, un mondo medievale cui erano stati innestati gli squisiti elementi tipici del genere fantasy, The Legend of Dragoon raccontava l'epopea di Dart, un giovane orfano attaccato da un drago nelle battute iniziali della campagna e che di lì a poco avrebbe messo assieme un team di nove eroi per viaggiare per il mondo e scoprire il segreto dei cosiddetti "Dragoni": esseri umani che con l'aiuto di autentici draghi si erano trasformati in creature dragonesche per sconfiggere i Winglies, ossia una specie aggressiva e che 10.000 anni prima aveva schiavizzato il genere umano.

Con una longevità di circa 50-70 ore, a seconda del tempo dedicato alle attività secondarie, il titolo di Japan Studio sapeva coinvolgere l'utente sin dal principio con una storia affascinante e ricca di retroscena, nonché personaggi incredibilmente umani, che nonostante le proprie paure e insicurezze avrebbero comunque trovato il coraggio per affrontare a testa alta le terribili insidie incontrate lungo il cammino. Dal punto di vista prettamente ludico, la caratteristica più interessante di The Legend of Dragoon andava ricercata senza ombra di dubbio nella possibilità di trasformare i membri del party in Dragoni - una meccanica disponibile soltanto nelle fasi avanzate della campagna - e avere accesso per una manciata di turni a letali tecniche di attacco e difesa che, se utilizzate con astuzia, potevano persino sottomettere i nemici più coriacei e capovolgere l'esito dei combattimenti più disperati.



Degne di menzione sono pure le "Dotazioni", ovvero dei colpi speciali che Dart e compagni potevano eseguire se il giocatore premeva l'apposito tasto al momento opportuno: collocati durante gli attacchi standard, dei veri e propri Quick Time Events consentivano infatti di prolungare gli assalti fisici dei combattenti schierati in campo e realizzare delle combo devastanti.

Se oggigiorno i JRPG localizzati in lingua italiana sono sempre meno, ad eccezione delle produzioni più in vista come appunto gli episodi delle serie di Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts o Tales of, The Legend of Dragoon venne addirittura doppiato in italiano. Come di certo ricorderanno coloro che posarono le proprie mani sul titolo, però, i dialoghi proposti dalla traccia nostrana erano completamente privi di pathos, e durante le fasi di lotta i personaggi urlavano battute che risultavano abbastanza esilaranti.



Complici delle performance recitative alquanto svogliate e l'utilizzo delle medesime voci su personaggi alquanto importanti, la localizzazione italiana entrò insomma nelle leggende del medium, seppur a modo suo.

In attesa di scoprire se The Legend of Dragoon riceverà mai un remake o anche solo una remastered, la parola passa come sempre a voi. Conoscevate o addirittura avete avuto la fortuna di giocare questo fenomenale JRPG di altri tempi? E soprattutto, anche voi ne vorreste una riedizione?