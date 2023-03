La verità sul mito di Uncharted L'Eredità dei Ladri tra storia e leggende

Assieme a titoli come Tchia, Ghostwire Tokyo e Dragon Ball Z Kakarot, Uncharted l'Eredità dei Ladri si è appena unito al Catalogo Giochi disponibile con PlayStation Plus Extra e Premium, che col passare dei mesi sta diventando sempre più ricco e invitante. La collection rimasterizzata per PlayStation 5 include due capisaldi dell'action adventure cinematografico (qui la recensione di Uncharted l'Eredità dei Ladri), che su PS4 hanno regalato scariche di adrenalina e forti emozioni a milioni di giocatori.



Proprio come abbiamo fatto a febbraio con lo speciale sulle macchine di Horizon Forbidden West, vogliamo celebrare l'arrivo della raccolta sul servizio, soffermandoci stavolta sulle storie, i miti e i racconti che hanno ispirato sia l'ultima avventura di Nathan Drake, sia il viaggio in India di Chloe Frazer e Nadine Ross.

Tra religione e pirateria (Uncharted 4)

Nathan mal digerisce la vita da sposato. Ama Elena con tutto sé stesso e si è autoimposto il cambiamento per non mettere più a repentaglio il suo rapporto con lei. La fame di avventure però non lo ha mai abbandonato e le partite a Crash Bandicoot, inframezzate da momenti di dolcezza, non bastano a sedarla. Per questo motivo, quando il fratello che credeva d'aver perso per sempre bussa alla sua porta, l'avventuriero può finalmente scendere a patti con la propria coscienza: per salvarlo infatti non ha scelta se non quella di lanciarsi nell'ennesimo e rischioso viaggio, stavolta alla ricerca della mitica utopia pirata del capitano Henry Avery.

Vitali per la raccolta di indizi cruciali sono i crocifissi raffiguranti San Disma, il buon ladrone che secondo il Nuovo Testamento venne messo in croce al fianco di Cristo. Stando ai racconti, un Disma pentitosi delle azioni commesse rimproverò un altro malfattore posto di fianco a Gesù, che invece lo sfidava. Per la sua fede, al ladro gentile venne promesso un posto nel regno dei cieli.



Proprio a questa figura era affezionato il fondatore di Libertalia in Uncharted 4, ma - a questo proposito - chi erano le leggende della pirateria al centro dell'opera di Naughty Dog? Cominciamo con Guy Wood, che in realtà è tutto fuorché una figura storica. Parliamo infatti di un personaggio pensato per omaggiare Guybrush Threepwood, il protagonista dei giochi di Monkey Island tanto amato dal Neil Druckamann di Naughty Dog. Passiamo quindi a Anne Bonny, la temuta pirata di cui non si hanno molte notizie certe.

Figlia illegittima di un avvocato e della sua governante, Bonny aveva un carattere ribelle sin da ragazza e infatti sposò un marinaio contravvenendo al volere del padre. Fu solo successiva la nascita del suo amore con John Rackam, detto "Calico Jack", che è stato rappresentato nel serial televisivo Black Sails. Ad ogni modo, le azioni criminali di Anne - tra cui citiamo l'assalto a un vascello in servizio reale - vennero fermate da una spedizione navale.



Oltre a Christopher Condent e ad Adam Baldridge, veniamo ai due pirati più importanti della trama del gioco, che neanche a dirlo sono, anche in ambito storico, tra i più temuti in assoluto. Noto come il pirata di Rhode Island, nel 1692 Thomas Tew ottenne una Lettera di Corsa dal governatore delle Bermuda e gli venne conferito uno sloop chiamato Amity, dal peso di 70 tonnellate, con 8 cannoni a bordo e un equipaggio di 46 uomini e ufficiali. Tew aveva l'incarico di distruggere una fabbrica francese al largo dell'Africa occidentale, ma la realtà è che con l'appoggio dei suoi sottoposti decise di darsi alla pirateria.

Da ricordare ad esempio è il suo saccheggio di una nave indiana, sul finire del 1693, che gli fruttò ben 100.000 sterline in oro e argento. Alleatosi ad altri pirati - tra cui lo stesso Avery - Thomas divenne sempre più influente, finché non morì in un assalto a una nave appartenente alla dinastia Moghul, centrato da una palla di cannone. Il suo equipaggio si arrese e fu imprigionato ma poi venne liberato, e proprio dal famigerato Henry Avery. Conosciuto con diversi pseudonimi tra cui Benjamin Bridgeman, Avery era considerato il "Re dei Pirati" da tanti manigoldi dei suoi tempi ed era avvolto dal classico alone di mistero proprio di molte figure del genere. Contrariamente a ciò che ci si aspetterebbe, le sue imprese nel ramo della pirateria hanno avuto vita breve, eppure sono bastate ad accrescere la sua leggenda, nata quando la nave da guerra Carlo II fu ribattezzata Fancy ed Avery ne divenne il capitano. Dopo aver assalito varie imbarcazioni e perfino catturato il governatore dell'isola di May, poi liberato previa riscossione di viveri e rifornimenti, Long Ben (come i suoi uomini erano soliti chiamarlo) compì un'incursione su un convoglio di ben 25 navi di Grand Mughal e riuscì a conquistare un bottino di 600.000 sterline in metalli preziosi e gioielli.



Il Privy Council e la Compagnia delle Indie Orientali offrirono una cospicua taglia per la sua cattura, gettando le basi per la prima caccia all'uomo su scala globale. Sul destino del capitano, a seguito della sua sparizione, si è detto molto, ma il fatto stesso che la sua morte sia stata datata in un lasso di tempo di ben quindici anni sottolinea ancora una volta l'assenza di certezze sugli ultimi anni di vita di Avery e forse, per una figura così iconica, è meglio così. Tra finizione e realtà si dipana anche la storia di Libertalia, con Uncharted 4 che ne ha raccontato una versione a dir poco appassionante.

Forse situata nella regione settentrionale del Madagascar, è stata descritta per la prima volta in Storia generale dei pirati, un libro che appunto contiene sia fatti storici che eventi di fantasia. Il motto di Libertalia era "per Dio e la libertà" e la sua bandiera bianca ben si opponeva a quelle nere e con simboli temibili che sventolavano sui vascelli del tempo. I suoi cittadini si definivano Liberi e parlavano addirittura una lingua propria, a testimonianza dei principi ideologici che li allontanavano dai paesi che avevano lasciato.

Ganesh e l'impero Hoysala (l'Eredità Perduta)

A seguito degli eventi di Uncharted 4, Nadine Ross perde la compagnia di mercenari fondata dal padre e, forse anche per far fronte alla sua difficile situazione, accetta l'offerta di lavoro dell'indimenticabile Chloe Frazer, una dei personaggi più riusciti dell'intero universo di ladri a firma Naughty Dog. Quel che Ross non immagina è che anche la sua partner sta affrontando i numerosi pericoli del viaggio per motivi personali.

Al centro della ricerca condotta dalla due avventuriere c'è un tesoro a lungo scomparso dai radar, la Zanna di Ganesh, una preziosissima reliquia dell'impero Hoysala ispirata alle storie della religione induista. A questo punto insomma è necessario introdurre la divinità. Parliamo del figlio primogenito di Siva e Parvati, che viene raffigurato con una testa di elefante, il ventre pronunciato e quattro braccia. È il simbolo di colui che ha scoperto la forza in sé stesso, e il suo nome, formato da due parole sanscrite, significa Signore di tutti gli esseri.



Per quanto concerne la sua zanna mancante, che indica la capacità di spezzare la dualità, molti sono gli aneddoti che espongono il modo in cui ne è stato privato. Per cominciare, in una delle storie Ganesh la spezzò consapevolmente per utilizzarla a mo' di penna, mentre in un'altra - quella raccontata ne l'Eredità Perduta - la zanna gli venne recisa da un colpo d'ascia, infertogli da Parashurama.

Come dicevamo, nel corso del loro viaggio Chloe e Nadine visitano i resti dell'impero Hoysala e arrivano sino ad Halebidu, la sua più recente capitale (inizialmente infatti la città più importante era Belur). I governatori Hoysala erano originari di una regione dei Ghati occidentali e diedero inizio a un periodo cruciale per lo sviluppo dell'architettura e della religione nel sud dell'India.



Non a caso infatti i templi sono uno dei tratti distintivi di questo impero, per i tanti particolari e ornamenti che li rendevano maestosi. Nel folklore Kannada viene fatto riferimento a un uomo, Sala, a cui venne chiesto di colpire a morte una tigre nei pressi di un importante tempio. "Colpire", che in Kannada antico si traduce con "hoy", e il nome stesso di colui che avrebbe dovuto uccidere l'animale, costituiscono per l'appunto il termine "hoy-sala".

Questa leggenda divenne popolare dopo il trionfo sui Chola ottenuto da un importante re dell'impero, proprio perché la tigre era il simbolo degli sconfitti. Dopo quasi due anni di strenua resistenza, l'ultimo sovrano degli Hoysala venne ucciso nel 1343, decretando la fine di un'importante pagina di storia dell'India, che Uncharted l'Eredità Perduta ha avuto il merito di far conoscere a una moltitudine di appassionati.