Videogiochi belli e brutti dai film anni 80 e 90: da Rambo a 007 GoldenEye

Manca poco meno di un mese al momento in cui potremo indossare i metallici vestiti del tutore dell'ordine più incorruttibile della storia: RoboCop Rogue City si appresta a catapultarci a Detroit per dispensare giustizia tra i vicoli di una città squisitamente retro-futuristica - recuperate la nostra prova di RoboCop Rogue City - e l'occasione ci ha fatto ripensare a tutte le volte in cui il mondo dei videogiochi è entrato in collisione con quel magico periodo del cinema vissuto tra gli anni 80 e 90. Da alcuni film che hanno fatto la storia del grande schermo sono state sviluppate opere di spessore, ma anche quelle peggio riuscite ci sono entrate nel cuore, seppur per motivi differenti.

Men In Black The Game

Primo di una lunga serie di titoli più che dimenticabili arrivati su svariate piattaforme, Men in Black: The Game viene pubblicato nel 1997 su PC (arriverà su PS2 l'anno successivo) per sfruttare il meraviglioso tsunami culturale che vede al comando dei botteghini Will Smith e Tommy Lee Jones in abito nero e occhiali scuri.

Lontano dai toni umoristici della serie cinematografica, il gioco riprende con maggior attenzione l'estetica del fumetto originale di Lowell Cunningham e propone inquadrature fisse su sfondi pre-renderizzati.



La storia originale è scollegata rispetto al film e accompagna un'esperienza survival-horror dal gameplay eccessivamente semplice. Ci sono puzzle da risolvere, schede d'accesso da trovare ed extraterrestri da combattere , in un titolo che non entusiasma il pubblico, che tra l'altro avrebbe forse preferito un'avventura che ricalcasse gli avvenimenti visti in sala e con maggiori ambizioni tecniche. In seguito alla disastrosa risposta della critica specializzata, Man in Black: The Game è stato quasi del tutto cancellato dalla memoria collettiva: sarà stato un Deneuralizzatore?

Terminator Resistance

L'anno è il 2029, e l'umanità sta combattendo strenuamente per la propria sopravvivenza contro l'esercito di macchine comandate da Skynet, l'intelligenza artificiale costruita per gestire le difese militari che è assorta all'auto-coscienza e ha causato un disastro nucleare. La resistenza sembra disperata, ma gli eroi in carne ed ossa non hanno alcuna intenzione di darla vinta a un esercito di robot assassini: con premesse del genere, come è possibile sfornare un videogioco con così tanti problemi?

Terminator Resistance è uno sparatutto in prima persona banale sul piano narrativo, e fin troppo arretrato su quello tecnologico. Qualche ottimo riferimento al franchise disseminato nella storia potrebbe far comunque sorridere gli appassionati. Lo sviluppo della trama risente delle scelte operate durante i dialoghi, e investendo in determinati rami di abilità (come lo scasso, ad esempio) è anche possibile evitare alcuni scontri, ma la ripetitività di fondo è innegabile e questo prodotto si è rivelato una grande occasione mancata.

Rambo The Video Game

Il videogioco tratto dalle incredibili gesta militari di Rambo - sviluppato peraltro dal team di Terminator Resistance - è uno sparatutto su rotaie che ricalca le scene più famose della trilogia originale, dalle foreste di un'America ingrata a quelle traumatizzanti di un Vietnam impossibile da dimenticare, con meccaniche di gioco ridotte all'osso e una realizzazione grafica non propriamente brillante, per usare un eufemismo.

Quando la situazione portata a schermo non è adatta a fasi da shooter, il gioco propone intermezzi narrativi infarciti da Quick Time Event che non pongono alcuna sfida ad un'utenza lasciata ad ammirare tutte le approssimazioni in ambito visivo, che costituiscono uno dei motivi (sbagliati) per cui Rambo The Video Game è stato sulla bocca dei giocatori nel periodo del debutto. Il titolo è castrato da modelli poligonali molto arretrati e da un sistema di copertura poco soddisfacente, ma la vera ciliegina sulla torta è l'immancabile modalità Furia che, una volta attivata, rallenta i nemici e lascia esplodere un urlo di Rambo dalla pessima qualità sonora.

La Mummia

Il tramonto del vecchio secolo verrà ricordato come il periodo di uscita di uno dei film cult più amati di diverse generazioni, perché La Mummia seppe mescolare con grande intelligenza l'immortale mistero dell'Antico Egitto ad un'ironia semplice ma mai banale, insaporendo il tutto con grandiose scene d'azione dall'elevata epicità.

Gli sviluppatori in forza a Rebellion sfruttano questo fantastico setting per proporre ai giocatori un'avventura in terza persona affascinante, ben lontana dall'essere perfetta ma a suo modo irresistibile per tutti gli utenti con l'ottima abitudine di riguardare il film almeno un paio di volte l'anno. Animazioni legnose e un sistema di controllo grezzotto sono alcuni dei difetti di un'opera che sa però farsi perdonare grazie ad un'aura enigmatica difficile da spiegare, sopratutto complice la storia presa quasi per intero dalla prima pellicola della saga.



Prima dell'inizio dei livelli, a tal proposito, partivano dei brevi intermezzi con protagonisti i personaggi della pellicola, dal timoroso Beni fino alla stessa mummia. Parliamo ad ogni modo di un action in terza persona, che nel corso di 15 livelli ci chiama a rispedire al creatore non morti in bende e altre mostruosità degne di Imothep.

Die Hard Trilogy

Un gioco basato sull'intera trilogia di Die Hard, il fenomeno action che ha mandato nella stratosfera la carriera di Bruce Willis e ci ha regalato momenti di esaltazione così genuini che nessun altro film è mai riuscito a replicare? Yippee-ki-yay (senza andare oltre), questa sì che è una grande notizia! La stessa Fox che aveva prodotto le pellicole si impegna a distribuire l'opera di Probe Entertainment, una tripletta di videogiochi che riprende le vicende della serie cinematografica attraverso modalità di gameplay diverse a seconda del capitolo.

Sparatutto in terza persona quando si salvano gli ostaggi al Nakatomi Plaza, shooter su rotaie per scongiurare l'assalto terroristico all'aeroporto di Dulles e corse in auto alla massima velocità per trovare e disinnescare gli esplosivi nascosti in tutta New York. La voce del vero John McClane accompagna i giocatori con le sue memorabili battute all'interno di quella che diventerà una grande hit commerciale, con milioni di copie vendute e un plauso quasi unanime della critica specializzata.

Alien Isolation

Alien Isolation è l'indimenticabile esperienza da brivido targata Creative Assembly, che grazie ad un horror in prima persona semplicemente inappuntabile cala i giocatori in un mare di ansia dal quale è molto difficile tirarsi fuori. Direzione artistica sopraffina, sound-design indovinato e un gameplay senza fronzoli sono gli ingredienti di un videogioco diventato imprescindibile per ogni appassionato del genere (recuperate qui la nostra recensione di Alien Isolation).



Un'esperienza di terrore da vivere in una stanza al buio e con le cuffie ben calcate sulle orecchie per essere trasportati in prima persona sulla nave spaziale Sevastopol, ad ammirare i suoi interni fantascientifici mentre si tenta di fuggire dalle fauci di uno Xenomorfo che siede sul gradino più alto della scala evolutiva. Lo stato di agitazione costante e la consapevolezza di essere soltanto una facile preda possono causare veri e propri sudori freddi, e ricordate: nello spazio nessuno può sentirvi urlare, ma i vostri vicini sentono benissimo le imprecazioni causate da ogni assalto della creatura.

GoldenEye 007

Menzione obbligata per quella che si è rivelata una pietra miliare dell'intera industria videoludica, un capolavoro degli shooter in prima persona. Rare adatta la trama di uno degli 007 più apprezzati dell'intera saga (il primo a vedere Pierce Brosnan nei panni dell'agente segreto) per creare un gioco in cui bisogna infiltrarsi tra le maglie dell'organizzazione terroristica che vuole distruggere Londra e causare il collasso finanziario mondiale.

I fortunati possessori di un Nintendo 64 si trovano quindi tra le mani un titolo dalla campagna in singolo estremamente curata, con fasi stealth appaganti e un sistema di mira al tempo rivoluzionario. Non manca una componente multiplayer in cui quattro giocatori in split-screen si contendono il titolo di miglior assassino sulla piazza. In molti ancora oggi considerano GoldenEye 007 uno dei migliori titoli di tutti i tempi e non possiamo dar loro torto. Chiaramente, la lista dei giochi ispirati ai film degli anni '80-'90 è molto estesa: diteci i vostri preferiti!