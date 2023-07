Videogiochi di calcio in disgrazia? No! Tra EA Sports FC, eFootball e UFL

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

La sessione estiva del calciomercato 2023-2024 è ufficialmente partita lo scorso 1 luglio e fino alle ore 20 di venerdì 1 settembre gli smartphone di ogni appassionato del pallone saranno tempestati da notifiche su acquisti roboanti, addii strappalacrime, smentite perentorie e clamorose indiscrezioni. Il calciomercato, infatti, non dorme mai e le sorprese sono dietro l'angolo. Lo stesso sembra valere per la nuova stagione dei titoli calcistici, che si è aperta con l'atteso reveal di FC24. Il primo capitolo della serie di EA dell'era post-FIFA verrà affiancato, almeno in futuro, da diversi concorrenti, su cui non abbiamo mancato di soffermarci.

Il post-FIFA...ricomincia da FIFA!

La scelta di Erling Haaland come uomo cover proietta finalmente EA nel futuro (il "terminator" norvegese è ormai pronto a raccogliere il testimone dalla coppia Messi e CR7), un futuro che dovrebbe - usiamo il condizionale - permettere al team di sviluppo di sperimentare e osare senza più le restrizioni imposte dalla FIFA, come ha dichiarato il CEO Andrew Wilson tempo fa. Per svelare l'atteso FC24, Electronic Arts ha schierato alcune delle sue più apprezzate icone in FUT come Luis Figo, Didier Drogba e Ronaldinho.

Non dimentichiamo poi il database sontuoso, con più di 19.000 calciatori, 700 squadre, una trentina di campionati e un centinaio di stadi su licenza o un FUT senza più distinzioni di genere (uomini e donne potranno giocare insieme sul rettangolo di gioco). Una nuova versione della tecnologia Hypermotion V e tutte le altre novità saranno sufficienti per soddisfare le altissime aspettative dei fan della serie? Dalla nostra prova di FC24, il primo titolo del post-FIFA prova a osare a tratti senza stravolgere il feeling che ha contraddistinto le opere calcistiche a marchio EA negli ultimi anni. Chiaramente dovremo provarlo più approfonditamente per emettere un giudizio definitivo a riguardo.

Konami è sempre alla ricerca del gameplay perduto

Sulla situazione dello storico avversario di FIFA/EA Sports FC abbiamo scritto più volte negli ultimi due anni: dopo una partenza disastrosa eFootball sta ritrovando la via in stile "mandaloriano", a colpi di aggiornamenti (a marzo 2023 ha tagliato il traguardo dei 600 milioni download). Dell'attesissima Master League, purtroppo, non c'è ancora traccia - le ultime indiscrezioni in Rete parlano di una fantomatica beta a breve - ma la versione 2.6.0 di eFootball 2023 porta in dote un paio di cosucce interessanti: la modalità co-op 3 contro 3 e nuove funzionalità per lo sviluppo dei giocatori.

A livello di gameplay Konami è sempre alla ricerca di un equilibrio/bilanciamento che stenta finora a trovare: ogni aggiornamento modifica in modo più o meno significativo passaggi, stop, contrasti, colpi di testa, tiri e IA, lasciando la sensazione che il team stia procedendo per tentativi.



È innegabile che eFootball 2023 abbia compiuto dei notevoli passi in avanti per quanto riguarda la fisica: la palla rotola tra i ciuffi erbosi in modo più naturale e rimbalza meglio, mentre i contrasti/falli appaiono più credibili e precisi rispetto al recente passato. I giochi di suola con il pallone per sbilanciare un difensore sono spettacolari così come certi stop e altri tocchi: il lavoro incessante di Konami continua in attesa dell'imminente eFootball 2024 v3.0.0.

UFL, il terzo incomodo?

Tra gli aspiranti al trono di miglior simulazione calcistica, UFL era uno dei titoli più accreditati del 2022: purtroppo il team di sviluppo ucraino Strikerz ha dovuto rinviare il tutto a data destinarsi (si parla di un generico 2023...) a causa del conflitto bellico in corso. La software house capitanata da Eugene Nashilov è al lavoro su questo titolo free-to-play sin dal lontano 2016 e Strikerz sta aggiornando i suoi followers attraverso una serie di videodiari periodici. Tra quelli pubblicati ce n'è uno dedicato al gameplay, tratto da una versione alpha relativa allo scorso gennaio.

Anche UFL utilizza l'Unreal Engine ma le animazioni dei calciatori (i volti non sono affatto male) sembrano lontane dai livelli raggiunti finora da EA e Konami: per quello che abbiamo potuto osservare, il titolo appare ancora un po' grezzo e si avverte la mancanza di fluidità nelle movenze dei giocatori. Anche l'intelligenza artificiale non sembra essere all'altezza delle produzioni più blasonate, mentre sono da verificare i contatti/contrasti tra gli avversari e le tipologie di tiri disponibili. Finte e giochetti con il pallone, invece, sembrano abbondare così come la libertà nei movimenti. L'ultimo video pubblicato circa un mesetto fa era dedicato al matchmaking che verrà gestito tramite un sofisticato algoritmo per avere sfide più equilibrate.

Goals, il calcio in salsa NFT svedese

Un altro calcistico che si pone come alternativa al solito duopolio EA-Konami è Goals, un progetto ideato da un campionissimo di Counter-Strike come Andreas Thorstensson, che ha fondato la start-up svedese che sta realizzando il gioco. Un titolo che ai più nostalgici ricorderà il vecchio Goal ma che non ha nulla da spartire con il prodotto per Amiga di Dino Dini: si tratta di un free-to-play pensato per il cross-play e il gioco competitivo con tanto di NFT, blockchain e una forte componente social.

Puntare nel 2023 su criptovalute e Non-Fungible Token sembra alquanto azzardato, ma Thorstensson pare sapere il fatto suo: dopo mesi di silenzio assoluto Goals ha fatto di nuovo parlare di sé, ottenendo un round di finanziamento da 20 milioni di dollari (il budget totale a disposizione degli sviluppatori è salito a 39 milioni di dollari). L'iniezione di fondi verrà utilizzata per potenziare l'organico del team e per accelerare lo sviluppo del gioco. Goals permetterà ai giocatori di costruire squadre in stile FUT e di vendere i propri asset tramite un modello play-and-own. Il team punta a lanciare una versione basilare di Goals, per poi migliorarla nel corso del tempo: insomma, un early access alla eFootball per intenderci....

La FIFA non sta a guardare

Il clamoroso divorzio tra Electronic Arts e FIFA non sembra aver preoccupato più di tanto il massimo organismo del calcio mondiale. Come ha dichiarato il presidente italo-svizzero Gianni Infantino, un nuovo team di sviluppo è già al lavoro sul prossimo FIFA 25. Dopo un "anno sabbatico" la serie ritornerà. La federazione ha promesso ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi: per ora è possibile fare solo delle congetture. Take Two Interactive sembra la più accreditata a raccogliere il testimone di EA, avendo una ricca tradizione alle spalle e nel suo portfolio diversi collettivi che hanno realizzato ottimi titoli sportivi.

Sony e Microsoft si sono cimentate in passato in ambito calcistico con risultati non propriamente esaltanti (la serie This is Football e Microsoft Soccer per esempio) e avrebbero dalla loro il know-how e le risorse economiche per concludere un'operazione di questo tipo ma ci sembrano soluzioni alquanto improbabili.



Ubisoft un decennio fa aveva puntato molto sul calcio da strada con Pure Football ma non era andata benissimo (senza dimenticare altri cimeli come Action Soccer e Puma World Football). All'appello mancherebbe solo Konami ma dopo aver investito risorse e denaro nel progetto eFootball ci sembra difficile ipotizzare un cambio di rotta in corsa per la casa di Tokyo. Ma come insegna il calciomercato, sognare sotto l'ombrellone non costa nulla...