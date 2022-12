Videogiochi e commedia: i giochi più divertenti per ridere di gusto

Non c'è dubbio che l'arrivo di High on Life (non lo conoscete? Recuperate la recensione di High on Life), il bizzarro shooter in prima persona dai creatori di Rick and Morty, abbia contribuito a rinverdire l'offerta del panorama mainstream. Non tanto da un punto di vista ludico, trattandosi alla fin fine di un FPS dalla formula piuttosto canonica, quanto più sul piano narrativo e contenutistico. Con i suoi guizzi di dark humour e un registro scanzonato, in pieno accordo con lo stile della nota serie animata, l'opera di Squanch Games ha ribadito con efficacia il valore della commedia in un momento storico dove il progressivo avvicinamento ai lidi della cinematografia ha portato il medium a prendersi a volte forse un po' troppo sul serio.



Se è vero che la tendenza generale - almeno per i prodotti più in vista - è quella di inseguire una certa idea di "autorevolezza", non mancano però altri esempi di videogiochi che hanno saputo fare di un canovaccio più comico e leggero la propria cifra stilistica. Ecco quali sono i più divertenti.

Marvel's Guardians of the Galaxy

Tra le produzioni in cui è possibile ravvisare un piglio spensierato e deliberatamente spiritoso, la più recente forse è l'epopea interplanetaria che vede protagonisti nientepopodimeno che i Guardiani della Galassia, nell'ultima avventura Marvel confezionata da Eidos Montréal (qui trovate la nostra recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy). Action adventure dalla struttura fortemente lineare, Marvel's Guardian of the Galaxy ha indubbiamente un grande merito: quello di una sceneggiatura studiata egregiamente in ogni dialogo, capace di proiettare anche nel videogioco tutto il brioso carisma del gruppo di supereroi.

Gli irriducibili guardiani capitanati da Star-Lord sono soliti parlare anche animosamente in ogni intermezzo, riempiendo con simpatiche gag e continui rimandi alla serie a fumetti i momenti d'attesa tra una battaglia e l'altra. Si tratta di una soluzione utilizzata veramente di rado: non solo per via dei costi relativi al doppiaggio, che raggiunge così inevitabilmente quote al di sopra degli standard, ma soprattutto per la difficoltà di scrittura. Il rischio è infatti quello di annacquare l'intreccio narrativo, ottenendo magari l'effetto contrario, ossia quello di un racconto che si perde troppo in chiacchiere inutili.



Ma bisogna dare atto al team di Eidos Montréal di aver imbastito uno storytelling incalzante, dal ritmo sostenuto, che conserva per tutte le 20 ore circa dell'avventura una buona dose di umorismo e di spettacolarità, trasformando il viaggio a bordo della Milano in un'esperienza da gustare battuta dopo battuta.

The Secret of Monkey Island

Icona immortale delle avventure grafiche, nonché simbolo del loro periodo di massimo splendore, The Secret of Monkey Island ha istituito un vero canone di commedia videoludica, e viene ricordato ancora oggi come un titolo che trasuda ironia da ogni pixel (la nostra recensione di Return to Monkey Island è a portata di click). Sotto l'egida di una prolifica LucasArts, il genio di Ron Gilbert - insieme a Dave Grossman e Tim Schafer - ha dato i natali a un'avventura punta e clicca piena di spirito, con un ordito brillante, costruito su dialoghi finemente sarcastici e divertentissimi.

Già la trama ha un taglio particolarmente comico: ingenuo giovinastro con il sogno di diventare un temibile pirata, Guybrush Threepwood - storico protagonista della saga - si ritrova al cospetto dei massimi esponenti di una fantomatica comunità piratesca, i quali gli impongono di superare alcune prove per potersi finalmente unire a loro. Così prende il via un'avventura segnata da peripezie e incontri con personaggi sempre più assurdi, come i cannibali vegetariani o il venditore di navi usate, un vero affabulatore che tenterà ossessivamente di ingannare i propri acquirenti con roboanti e insensati sproloqui.

Cos'è LOOM?Parlando con uno dei pirati presenti allo SCUMM bar compariva l'opzione "chiedi di LOOM". Cliccando su questa linea di dialogo il nostro interlocutore iniziava a tessere le lodi dell'omonimo gioco della Lucas rilasciato precedentemente a The Secret of Monkey Island, con un monologo autocelebrativo degno della pubblicità più spudorata che si potesse sentire.

E come non citare, tra gli elementi più comici del gioco, l'iconica gara di insulti. In Monkey Island quelli che dovevano essere dei sanguinosi duelli a fil di spada venivano sostituiti da scontri retorici basati su offese e risposte ad effetto, dove a trionfare sarebbe stato non il miglior spadaccino, ma il più abile e pungente canzonatore. Un espediente che rende bene l'idea del piglio allegro e goliardico adottato da Gilbert e soci, che si può ravvisare anche nell'autocitazionismo dello SCUMM bar - chiaro riferimento all'interfaccia di gioco - e ai tanti inside joke con rimandi ad altri giochi della LucasArts: qualcuno ha detto "Ask about Loom"?

West of Loathing

Una chicca che potrebbe essere passata in sordina, ma che rappresenta quasi un unicum in quanto a comicità videoludica è senz'altro West of Loathing. Curioso ibrido tra gioco di ruolo a turni e avventura punta e clicca, il titolo sviluppato da Asymmetric è arrivato su PC nel 2017 e su Nintendo Switch nel 2018, presentandosi come un'esperienza dalla visione creativa tanto folle quanto esilarante. Ci troviamo in un selvaggio west in bianco e nero, bidimensionale e dal tratto stilizzato, come se lo avesse disegnato un bambino capace di riprodurre il mondo sulla base dei pochi stereotipi a lui noti.

E già dopo un primo, spassoso tutorial il gioco ci mette di fronte alla selezione della classe iniziale, e i nomi sono un tutto dire: dobbiamo scegliere se interpretare uno scazzottatore di mucche, un pistolero di fagioli oppure l'addetto alla lubrificazione con olio di serpente. Com'è intuibile già dalla premessa, West of Loathing si basa su una scrittura dissacrante e un tipo di umorismo a tratti non-sense, che si ritrova tanto nei dialoghi con i personaggi non giocanti, quanto nell'assoluta insostenibilità logica di alcune situazioni.



L'avventura si apre così a risvolti tragicomici e continui abbattimenti della quarta parete, finendo per deliziare l'utenza con un game design pensato per premiare le scelte più improbabili come possibili soluzioni degli enigmi ambientali. Unica pecca del gioco: la mancanza di localizzazione, motivo per cui consigliamo una buona padronanza della lingua inglese per poter apprezzare lo humour di questa piacevolissima avventura dai toni sopra le righe.

Fable (la serie)

Ricordata come una tra le saghe più rivoluzionarie che sia nata sotto lo stemma di casa Microsoft, quella di Fable è una serie di giochi di ruolo che si è distinta tanto per il suo approccio innovativo circa la libertà d'azione del giocatore, quanto per un'inconfondibile e sagace vena umoristica. Tutto in Fable è intriso di un disarmante british humour, dai nomi degli obiettivi che si possono sbloccare su Xbox alle conversazioni con gli NPC.



E chi ha trascorso anche solo una manciata di ore a peregrinare per il fantastico mondo di Albion ricorderà senz'altro di aver assistito a scene del tutto insolite per quelli che erano gli standard degli RPG ad ambientazione medievale. Non è un caso che il primo atto eroico del protagonista sia quello di salvare un picnic da uno sciame di vespe. Irriverente, e a tratti demenziale, la sceneggiatura composta secondo l'estro di Peter Moulineux sfidava la pomposità delle saghe ruolistiche mainstream, abbandonando la solennità tipica di certi racconti fantasy in favore di una messa in scena decisamente più sciocca, ma non per questo meno profonda. Complice l'assoluto grado di libertà concesso al giocatore, che nel costruire il destino del proprio eroe poteva arrischiarsi a importunare gli NPC con rutti e peti alquanto molesti, la saga di Lionhead Studios sfociava in una commedia delirante, kitsch nelle soluzioni narrative impiegate e sboccata nel registro linguistico. Mentre aspettiamo di poter saggiare anche la filigrana umoristica del reboot che ha in cantiere Playground Games, Fable rimane un'ottima scelta per chi stesse cercando un prodotto con cui sbellicarsi dalle risate.

South Park Il Bastone della Verità e Scontri Di-Retti

La serie di South Park non ha certo bisogno di presentazioni: era e rimane tutt'oggi una tra le più brillanti sitcom satiriche a cartoni animati degli ultimi 20 anni. Si dà il caso che le avventure di Eric Cartman e compagnia abbiano avuto anche due fortunati esponenti videoludici: Il Bastone della Verità, sviluppato da Obsidian e pubblicato nel 2014, e Scontri Di-Retti, uscito tre anni più tardi e a cura di Ubisoft (qui potete trovare la nostra recensione di South Park Scontri Di-Retti).

Con un impianto ruolistico a fare da base per l'intera struttura di gioco, i due capitoli possono essere visti più in generale come un lungo episodio della serie animata, considerando che la narrazione è affidata a sequenze cinematiche in tutto e per tutto sovrapponibili al cartone. Il più grande merito di questi due titoli non è soltanto quello di replicare con efficacia lo stile artistico di South Park, quanto più di farsi portavoce della satira grottesca che i suoi autori, Trey Parker e Matt Stone, muovono da anni al perbenismo americano.



La sceneggiatura, intrisa di battute dissacranti, scene scabrose e sonore esplosioni gastriche, punta a scardinare tabù e luoghi comuni tra i più vari, intessendo una storia dalle chiare intenzioni provocatorie che non tarda ad abbracciare sfumature di dark humour. Al centro di questa invettiva parodistica troviamo anche i cliché delle produzioni di genere.

Il Bastone della Verità vuole infatti a parodiare la credibilità di alcune soluzioni spesso utilizzate proprio nei giochi di ruolo a turni, mentre all'impostazione narrativa da hero movie di Scontri Di-Retti viene affiancata una quantità incredibile di riferimenti scabrosi, flatulenze che minacciano di distorcere lo spazio-tempo e altre trovate geniali capaci di banalizzare proprio un certo tipo di canovaccio. Condita di numerose autocitazioni e personaggi iconici della serie animata, la saga videoludica di South Park è insomma un mix perfetto e divertentissimo di satira e commedia.

The Stanley Parable

Concludiamo la nostra rassegna sui titoli più comici con quello che potremmo definire come un autentico manuale di decostruzione del videogioco: The Stanley Parable (a proposito, qui c'è la nostra recensione di The Stanley Parable Ultra Deluxe). Pubblicato nel 2013, il titolo sviluppato da Galactic Cafe riuscì a far dilagare il panico tra molti videogiocatori (e forse anche tra molti sviluppatori). Si tratta di un'avventura dinamica ambientata in un ufficio deserto, dove è rimasto solo il povero Stanley, un impiegato anonimo le cui azioni verranno guidate dalla voce di un affabile narratore fuori campo. A meno che noi non decideremo di disobbedirgli e fare di testa nostra.

La parabola che va tracciando Stanley - che sceglieremo noi in che misura sottrarre al controllo persuasivo della voce narrante - è infatti un sagace esperimento di meta-narrativa che punta il dito contro gli schemi più abusati dal videogioco, almeno per come era nel panorama di un decennio fa. Mentre il narratore tenta di costruire un racconto preciso, indicando le azioni che si aspetta Stanley compirà, al giocatore si presentano bivi e strade alternative, e non appena decideremo di evadere dal tracciato prestabilito, ecco che la pacata voce narrante si tramuterà quasi in una presenza ostile.



Questi si rivolgerà dapprima al protagonista - chiedendosi per quale motivo egli non asseconda le sue richieste - per poi arrivare a discutere direttamente col giocatore, bucando la quarta parete in modo ancora più irriverente. Basta aprire una porta diversa da quella indicata per innescare così un monologo surreale e dai toni deliziosamente ironici, capace di far riflettere sul rapporto che c'è tra la realtà e l'universo finzionale di ogni storia.



Merito di una scrittura stilisticamente esplosiva e geniale nel suo infrangere le abitudini videoludiche, le dissertazioni del deluso ma esagitato narratore culminano in una simpaticissima critica al pigro game design, lasciando il giocatore genuinamente stupito e strappandogli ben più d'un sorriso.