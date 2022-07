Videogiochi di Dragon Ball: perché abbiamo bisogno di Budokai Tenkaichi 4?

Sono anni decisamente floridi per il franchise di Dragon Ball. Aspettando il probabile ritorno dell'anime di Dragon Ball Super, come pure l'uscita italiana di Dragon Ball Super: Super Hero, e in attesa di conoscere i prossimi sviluppi del manga di Toyotaro, neppure il brand videoludico è rimasto a guardare. Dal 2015 in poi, sotto l'egida di Bandai Namco, i vari tie-in su licenza ispirati al capolavoro di Akira Toriyama si sono susseguiti senza sosta, al punto che attualmente persistono all'interno del mercato ben tre titoli differenti: da Dragon Ball Z Kakarot, l'ultimo in ordine di uscita che potrebbe ancora riservare qualche sorpresa in termini di contenuti aggiuntivi, all'acclamato FIghterZ, apprezzatissimo in ambito eSports, fino al sempreverde Dragon Ball Xenoverse 2.



Proprio quest'ultimo, a ben cinque anni di distanza dal lancio, ha recentemente accolto una nuova infornata di DLC, a dimostrazione di quanto la community si sia affezionata nel tempo al gioco sviluppato da Dimps. Per di più, è in arrivo Dragon Ball: The Breakers (ecco la nostra anteprima di Dragon Ball The Breakers), che rafforzerà ulteriormente l'offerta ludica dedicata al franchise di Toei Animation. Tutti i titoli sin qui citati hanno offerto, e offrono tutt'ora, diverse idee di gameplay, in una varietà di generi davvero notevole. Eppure, a distanza di tanto tempo dall'ultimo esponente del genere (parliamo dell'ormai lontano Raging Blast), iniziamo a sentire la mancanza di un picchiaduro dall'anima più arcade.



Un gioco come "quelli di una volta" insomma, senza troppe pretese da un punto di vista tecnico ma comunque appagante, divertente e intriso di fanservice. E a tal proposito è impossibile non pensare al re indiscusso dei tie-in a tema anime, al picchiaduro forse più iconico di sempre dedicato alle avventure di Goku e compagni. Proprio così: c'è bisogno di Budokai Tenkaichi 4.

Necessità di un ritorno alle origini

Certo, non bisogna comunque sottovalutare le diverse declinazioni ludiche che i più recenti videogiochi su Dragon Ball hanno sperimentato negli anni. Il più longevo di tutti, al momento, è sicuramente Xenoverse, che nel corso degli anni ha saputo mantenersi in vita arricchendo sempre di più il proprio ventaglio di contenuti.

Di base, comunque, l'idea di Dimps rimane lodevole: di fatto, realizzare una sorta di MMO a tema Dragon Ball, con elementi da RPG, contenuti live service e una struttura comunque focalizzata sul singleplayer - peraltro con un contenuto narrativo anche piuttosto affascinante, quello basato sui cosiddetti "what if - è una formula che, sin dal lontano 2015 con il primo capitolo, ha trovato fortuna soprattutto con il suo sequel del 2017. Al punto che oggi, nel 2022, Xenoverse 2 continua a macinare utenza, a riempirsi di eventi e modalità, ad infoltire un roster che ormai si avvicina facilmente al centinaio di personaggi giocabili.



Per contro, Dragon Ball FighterZ ha saputo rispondere proponendosi ad una platea di videogiocatori più inclini al tecnicismo, ma senza rinunciare ad una buona dose di accessibilità e ad un prorompente fanservice per potersi permettere di "sopravvivere" all'interno del mercato. Nonostante ciò, c'è da ammettere che lo splendido picchiaduro di Arc System Works (recuperate la nostra recensione di Dragon Ball FighterZ, per capire di cosa parliamo) non si è rivelato un titolo alla portata di tutti.

Pur cercando di semplificare il proprio impasto ludico, il team creatore di Guilty Gear ha comunque mantenuto vivo in FighterZ il cuore pulsante delle proprie produzioni: un gameplay piuttosto tecnico, tendente più al panorama competitivo che allo scenario arcade. Difatti, il gioco ha trovato spazio sin da subito nel panorama eSport giapponese, ma ora come ora sembra aver esaurito le frecce al proprio arco. Con tre abbondanti Season Pass giunti a conclusione, sembra difficile che il supporto post lancio del gioco continui più di così, e c'è dunque da chiedersi se Bandai Namco voglia puntare su un secondo capitolo. Infine, nel 2020 è arrivato Kakarot: lontano dal genere dei picchiaduro, il lavoro di CyberConnect2 guarda all'action RPG e - pur con i suoi evidenti limiti ruolistici - rappresenta ad oggi una proposta di spessore nel catalogo dei tie-in di Bandai. Soprattutto Kakarot si è rivelato un'immensa enciclopedia dedicata a Dragon Ball Z, e il talento del team che diede i natali a Naruto Ultimate Ninja si è visto soprattutto in alcuni segmenti di maestosa messinscena.



Nonostante l'enorme varietà e le centinaia di ore di divertimento offerte dai tre titoli sopracitati, tuttavia, l'irriducibile fan che è in ognuno di noi invoca a gran voce il ritorno di un picchiaduro "vecchio stampo", magari un tridimensionale arcade sulla scia del glorioso Budokai Tenkaichi. E perché, a questo punto, non esprimere un desiderio al Drago Shenron, e sperare in Dragon Ball Super: Budokai Tenkaichi 4?



A parer nostro c'è bisogno, dopo anni passati ad esplorare svariati generi videoludici, di un piacevole ritorno alle origini, di un titolo ben più leggero, votato a svolgere il ruolo principale cui dovrebbe aspirare ogni produzione ispirata a Dragon Ball: divertire.

La serie di Spike Chunsoft, in effetti, di divertimento ne offriva a iosa, grazie al suo gameplay estremamente accessibile, ma comunque appagante, e soprattutto grazie alla sua gigantesca dose di fanservice. L'elemento di spicco in Budokai Tenkaichi è sempre stato il popolatissimo roster e le centinaia di costumi differenti, tutti ispirati finanche all'episodio più secondario dell'anime. Sorge spontaneo domandarsi, a questo punto, come potrebbe essere oggi un ipotetico Budokai Tenkaichi 4.

Sognando Dragon Ball Super: Budokai Tenkaichi 4

Qualora Bandai Namco decidesse miracolosamente di produrre un quarto capitolo della più amata serie videoludica di Dragon Ball, siamo sicuri che il risultato sarebbe la più vasta e completa antologia sull'opera di Toriyama. Potendo contare un roster di partenza che terrebbe conto, come nei capitoli precedenti, della prima serie animata, di DBZ e finanche di Dragon Ball GT, per un totale di oltre cento lottatori utilizzabili, c'è poi da considerare l'ormai sconfinato catalogo di personaggi provenienti dal brand Super.



A partire dalle nuove trasformazioni di Goku e Vegeta (dal Super Saiyan God al Blue e le sue varianti, tenendo conto poi di Ultra Istinto e del recente Ultra Ego del principe), senza nemmeno considerare tutte le new entry partorite dal buon Toriyama e dal suo discepolo Toyotaro: Beerus, Whis, Champa e Vados insieme a tutte le altre divinità dei 12 Universi, oltre a Zamasu, Black Goku e ovviamente Jiren, i Pride Troopers e molti degli amati combattimenti introdotti durante il Torneo del Potere.

A tutti questi si aggiungerebbero il nuovo Broly, i villain degli ultimi archi narrativi del manga come Molo e Granolah, e potremmo addirittura contare Gamma 1 e Gamma 2, la nuova forma di Piccolo e la trasformazione "bestiale" di Gohan introdotta in Superhero. Budokai Tenkaichi 4 sarebbe insomma un vero e proprio tripudio di fanservice, un'operazione che Bandai Namco non dovrebbe assolutamente dare per scontata.



Da un punto di vista del gameplay, invece, ci rendiamo conto che le meccaniche classiche della serie potrebbero risultare un po' obsolete e ripetitive per gli standard attuali dell'industria. Ecco perché un eventuale Dragon Ball Super: Budokai Tenkaichi 4, pur non rinunciando alla sua anima arcade estremamente semplificata, non dovrebbe comunque rinunciare a diversificare un po' lo stile dei suoi lottatori. Magari trovando, come ipotetica soluzione, una via di mezzo tra l'approccio accessibile di Tenkaichi e le combo più tecniche di FIghterZ o di Xenoverse, così da donare alla produzione un po' più di varietà senza scadere nel becero button mashing.