I videogiochi più famosi sposano il mobile: come sta cambiando il mercato

I videogiochi basati su dei franchise ben noti e forti sono sempre sulla cresta dell'onda e non stupisce che molte di queste IP stiano raggiungendo i lidi del mobile. Abbiamo già parlato della potenzialità che questo mercato mette a disposizione (sei a un click dal nostro speciale su come guadagnano i free to play) delle software house e dei publisher, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto prettamente remunerativo, ma allo stesso tempo è importante andare ad analizzare il trend in maniera più trasversale, per capire da dove nasce questa migrazione.

Come la pubblicità diventa targettizzata

Partiamo con un'importante premessa: la possibilità di rimozione dell'Advertising Identifier (IDFA) introdotta da Apple ha rappresentato un cambio epocale per quanto riguarda il mercato mobile e l'ecosistema che ruota intorno a smartphone e tablet. Stiamo parlando di un identificatore random assegnato da Apple a ogni singolo utente che possiede un device: gli inserzionisti, quando l'IDFA è attivo, hanno la possibilità di tracciare questi identificatori andando a creare dei target specifici, inviando pubblicità personalizzata agli utenti selezionati.

In questo modo, chi si occupa del digital marketing può intervenire con strategie mirate per non disperdere il budget e avere una concreta chance di comunicare qualcosa a una determinata audience. La particolarità dell'IDFA risiede nel fatto che il dispositivo viene depersonalizzato, quindi tutte le informazioni raccolte sono anonime ed è il device a diventare in target, non la persona che lo usa. Questo sistema è andato a modificare il modo in cui la pubblicità dal punto di vista mobile viene pensata e ragionata, con i publisher che hanno deciso di puntare forte sulla diversificazione dei modi in cui vengono acquisiti gli utenti in maniera organica. Allo stesso modo, l'incredibile numero di revenue generate da questo tipo di mercato ha attirato l'inevitabile attenzione dei principali attori dell'industria videoludica. Niente di più facile, insomma, e potremmo terminare anche qui la nostra analisi: le grandi IP arrivano su mobile, non solo per un guadagnato rapido e immediato, ma anche perché smartphone e tablet massimizzano la diffusione delle proprietà intellettuali, permettendo di ampliare in modo consistente il bacino d'utenza a essi legato.

I più grandi franchise su mobile

Fino all'anno scorso, quindi il 2021, i tre franchise in grado di generare più introiti dalla dimensione mobile sono stati Marvel con 2,2 miliardi di dollari raccolti tra il 2015 e il 2021, Journey to the West, basato su una IP cinese del 16esimo secolo, e Onmyoji, un RPG a turni di stampo giapponese legato a un romanzo pubblicato nel 1988. Parliamo di 5,4 miliardi di revenue per il primo e 1,1 miliardi per il secondo. Numeri altissimi, come potete notare, che sicuramente fanno fatica a stare al passo con la Marvel, adesso protagonista di questa finestra autunnale insieme a Snap (recupera qui la nostra recensione di Marvel Snap), ma che assicurano ai rispettivi publisher un ottimo introito.

Specifichiamo che il 99% delle revenue generate da Journey to the West, stando ai report realizzati da Newzoo, arrivano dalla Cina e che il 90% della somma è connesso agli acquisti in-app tramite Fantasy Westward Journey e Westward Journey, entrambi MMORPG di NetEase. Per quanto riguarda, invece, Onmyoji siamo sulla medesima lunghezza d'onda: anche il titolo giapponese spopola in Cina. Marvel, dal suo canto, genera gran parte dei guadagni grazie a Marvel Contest of Champions, in Italia conosciuto come Sfida dei campioni, sviluppato da Kabam e disponibile dal 10 dicembre 2014 su iOS e su Android. Un picchiaduro, per chi non lo conoscesse, che da 8 anni continua a tenere in scacco gran parte del mercato mobile. Negli anni ha ottenuto più di 700 milioni di dollari solo negli Stati Uniti, diventando il gioco più popolare tra quelli basati su una IP.



Un successo che Kabam sta cavalcando e che nel 2019 ha portato la software house a introdurre fino a 150 personaggi. Il mercato creatosi intorno al prodotto è tale da avere un ingente supporto dal punto di vista di influencer e content creator. Marvel di recente ci ha riprovato con Strike Force, pubblicato nel 2018: solo nel 2020 si è portato a casa 90 milioni di dollari di revenue.

Tra download e conversioni

Abbiamo parlato di guadagni, ma non di download, al momento: d'altronde un gioco scaricato non deve generare necessariamente revenue, come abbiamo già spiegato nel nostro approfondimento legato a come funzionano i guadagni su smartphone e tablet. Restando sempre ancorati al report di Newzoo, troviamo che tra i cinque franchise più scaricati, oltre all'ovvia Marvel, ci sono Cattivissimo Me (vi ricordate l'endless run che andava di moda nel 2013 con i Minions?), Transformers e ovviamente Disney, pensiamo ad esempio al successo di Dreamlight Valley.

Adesso il mercato freme per l'arrivo di Battlefield Mobile, atteso per la fine del 2022 e pronto, in qualche modo, a rilanciare il marchio di DICE, che aveva comunicato l'intenzione di giungere su smartphone nell'aprile del 2021. Ci sarà dapprima un accesso limitato, come accade sempre per i lanci su mobile, preceduti da un soft launch in alcuni paesi, tra cui Indonesia e Filippine.

Sarà totalmente gratuito, con EA Mobile che giocherà molto sugli acquisti in-app per ottenere, si spera, ingenti guadagni: tra cosmetici e oggetti che andranno a migliorare l'esperienza - lasciando fuori da questo territorio gli item pay-per-win - ci saranno anche gli annunci pubblicitari che permetteranno a Electronic Arts di generare ancora più introiti con il suo Battlefield. Non si tratta di una novità in ambito sparatutto, perché già Activision aveva affidato a Tencent Games il suo Call of Duty Mobile, pubblicato il 30 settembre 2019: nel suo primo mese di vita il gioco ha raggiunto 148 milioni di download con circa 54 milioni di dollari in revenue, segnando il miglior lancio nella storia del mobile gaming.



A maggio di quest'anno i download hanno superato il mezzo miliardo, un traguardo che ha accompagnato la stratosferica cifra di 1,5 miliardi di dollari incassati a livello mondiale, tra microtransazioni e annunci pubblicitari. Non stupisce quindi che Battlefield voglia imporsi in questo specifico settore.

Chi saranno i prossimi?

È trascorso appena un anno e mezzo da quando Sony ha ammesso di voler portare su mobile molte delle sue IP: un piano di sviluppo che sarebbe durato dai tre ai cinque anni, così da generare un profitto molto più alto con gli acquisti in-app e le revenue pubblicitarie. Parliamo di una strategia che ha dalla sua un elemento chiave dell'analisi: tra la crisi dei microconduttori e l'impossibilità di assicurare una PlayStation 5 nelle case di tutti i videogiocatori del mondo, Sony potrà aggredire il mercato mobile certa del fatto che tutti possiedono almeno uno smartphone.

Con il tempo insomma il mercato mobile potrebbe continuare a fagocitare parti di quello console e PC, con le nuove generazioni che, pur non avendo un computer e non sapendo inviare una email, editano con facilità un reel per pubblicarlo su TikTok. Già ad oggi le piattaforme mobile sono in possesso del 53% dei guadagni generati dal mondo videoludico: si gioca di più su telefono e si tratta certamente di un gaming accessibile a chiunque. Newzoo completa il suo report specificando che il 59% dei gamer in Corea del Sud gioca su mobile, mentre c'è una crescita del 10,8% nel Medio Oriente e in Africa di questo specifico segmento. Ci riferiamo a continenti e zone geografiche che sono pieni di individui sprovvisti di una console ma dotati di un cellurare per giocare a Marvel Snap e sfidarvi mentre siete in metro, la mattina, per raggiungere l'università. Ed è lì che presto le grandi IP sbarcheranno per aggredire un pozzo che prima o poi troverà il fondo, ma non adesso. Non sarà, ovviamente, una condanna per i videogiochi su console e come li conosciamo noi, grazie anche a tutti coloro che continueranno a portare con oroglio la bandiera delle ricette ludiche complesse e delle narrazioni intense.