Videogiochi per genitori e figli: divertire, intrattenere, educare

Spesso nei nostri articoli siamo soliti sostenere, e con una certa convinzione, come ormai il gaming sia un medium, anzi un mondo maturo. Essere videogiocatrici e videogiocatori oggi vuole anche dire avere a che fare con sfide e questioni di spessore. In alcune occasioni, anche soltanto raccogliendo le domande nei thread dei vari Q&A, emergono infatti alcune di queste realtà, e proprio qualche giorno fa una domanda ci ha fatto letteralmente scoppiare la testa, ma in chiave positiva. Un utente infatti si dichiarava "genitore e gamer", e ci ha parlato della sua formula "per evitare che i suoi due figli si perdessero nei vari giochi di pessima qualità pensati per telefono", ovvero giocare con loro a Minecraft per un paio di ore ogni sera, grazie a una Xbox Series S comprata per l'occasione. L'utente ci ha poi chiesto se avessimo mai pensato di trattare l'argomento della "genitorialità connessa al mondo del gaming". Beh, vi confessiamo che questo è un tema che da tempo volevamo approfondire e, anche grazie a questa domanda, abbiamo deciso di dargli il giusto spazio.

Il parere dell'esperto

Per farlo con cognizione di causa abbiamo chiesto aiuto a Cosimo Di Bari borsista di ricerca presso l'Università di Firenze, docente di Pedagogia delle differenze presso l'Università di Parma e autore per Uppa, rivista specializzata nei temi della genitorialità e dell'infanzia.

Assieme a lui abbiamo intrapreso un vero e proprio viaggio tra le diverse e possibili declinazioni dell'essere genitore e gamer oggi: avere a che fare con figlie e figli che giocano e, perché no, rendere il medium ludico uno strumento anche educativo, e non soltanto di svago.



Everyeye: Quali consigli daresti a una coppia di genitori, magari gamer, che hanno dei figli o delle figlie e che vorrebbero farli entrare in questo fantastico mondo, ma hanno timore dei possibili contraccolpi psicologici legati a un abuso del medium?

Cosimo: Il primo consiglio è quello di non avere fretta: prima dei 6 anni è opportuno contenere al massimo i tempi di esposizione agli schermi; successivamente è auspicabile giocare insieme, selezionando coi figli i giochi e monitorando i tempi. Poi è auspicabile far sì che il videogioco sia una forma di esperienza che integra quelle concrete, senza sostituirle.

Inoltre, dato che prima o poi ragazzi saranno da soli nell'uso del videogioco, si dovrebbe favorire l'autoregolazione: non soltanto fornire regole e limiti, ma far sì che questi vengano interiorizzati, in modo che quando giocheranno in autonomia sappiano comunque assumere comportamenti consapevoli e responsabili. E, soprattutto, non ne divengano dipendenti.



Everyeye: Ci sono particolari tipi di videogiochi, o anche generi, che consigli a questo scopo?

Cosimo:L'offerta è sempre più ampia e questo consente una differenziazione per fascia di età. Esistono applicazioni interessanti per tablet e smartphone già per bambini dai 3 ai 6 anni: pur limitando i tempi, sono da preferire quelle app che stimolano il ragionamento del bambino e che si collegano ad esperienze concrete o ad albi illustrati. Sarebbe opportuno non selezionare le app e i videogiochi solo sulla base della gratuità: spesso, il costo corrisponde a una progettazione che prevede anche riflessioni pedagogiche.

Dai 6 anni in poi ci sono tanti giochi interessanti che potrebbero essere presi in considerazione: dai rompicapo che stimolano la logica dei bambini, per arrivare fino a quei videogiochi che, invitando a procedere per prova ed errore, consentono di apprendere divertendosi. Anche per le fasce di età successive, sono consigliabili quei videogiochi che creano un collegamento con la realtà o con la storia, e che stimolano la creatività e la socialità (anche quella virtuale). Emblematico è il caso di Father and Son, il videogioco prodotto e distribuito dal Museo Archeologico di Napoli.



Everyeye: Ci potresti parlare dell'attitudine hacker?

Cosimo:È un'interessante prospettiva portata avanti ad esempio dal CIRCE (Centro Internazionale di Ricerca per le Convivialità Elettriche), che si sposa bene con l'approccio della Media Education, diffuso in tutto il mondo già dagli anni '80. Si parte dalla consapevolezza che siamo immersi in un mondo caratterizzato da macchine, da schermi, da linguaggi digitali. Piuttosto che demonizzarli, è auspicabile sviluppare una relazione "sana" ma al tempo stesso critica: si pensa spesso che i ragazzi nati nell'era digitale siano competenti nell'uso delle tecnologie. Sono in realtà solo "confidenti", e necessitano dell'accompagnamento di un adulto per diventare maggiormente "competenti".

Non basta saper "guidare" i media, ma bisogna essere in grado di mettere le mani sul motore, in modo divergente e creativo. Se i videogiochi vengono utilizzati consapevolmente e criticamente, possono rivelarsi ambienti utili, che consentono di sperimentare situazioni inedite, riducendo il rischio di insuccesso e sospendendo la frustrazione, che sono caratteristiche riconosciute al gioco da Bruner e altri teorici.



Everyeye: Come rendere, per citare un focus apparso su UPPA qualche tempo fa, "I videogiochi un ambiente interattivo che può diventare setting pedagogico"?

Cosimo: I videogiochi sono "giochi". Il gioco, come diceva Winnicott, è una cosa seria, che coinvolge il soggetto con tutte le sue capacità e abilità. Giocare è di per sé un'esperienza educativa, che consente di arricchire la nostra esperienza e che ci impegna ad andare oltre e a migliorarci. Ciò non vuol dire che i videogiochi siano sempre educativi, né che debbano essere inseriti a scuola per inseguire una moda. Per rendere i videogiochi esperienze educative autentiche credo si debba agire su più livelli: il primo è la selezione dei videogiochi, calibrata non solo sui gusti e sulle tendenze, ma soprattutto sull'età dei giocatori anche grazie alle indicazioni delle classificazioni PEGI.

Il secondo è il contesto: giocare in isolamento (o esclusivamente in connessioni virtuali) non consente di valorizzare molte delle opportunità che i videogiochi offrono. Un terzo è considerare il videogioco come un "pre-testo", come un'occasione per conoscere, per ricercare e per sperimentare altro a partire da ciò con cui si interagisce sullo schermo. Se lo si utilizza a scuola, lo si deve fare considerandolo come uno strumento in più accanto a quelli tradizionali, senza perdere di vista gli obiettivi istruttivi, educativi e formativi.



Everyeye:Come avvengono gli studi, in chiave pedagogica, sul gaming in generale?

Cosimo:All'interno dei game studies, disciplina giovane che guarda al gioco intrecciando vari ambiti di ricerca, la pedagogia si nutre dei contributi che arrivano da sociologia, psicologia e altre scienze dell'educazione per poi offrire una sintesi e un'elaborazione critica, cercando di individuare azioni utili a favorire la crescita e lo sviluppo dei soggetti. Oltre a cercare di comprendere quali sono le conseguenze a livello individuale e relazionale dell'uso dei videogiochi, i ricercatori si occupano di individuare strategie per renderli risorse educative.

Si parla di "game based learning", cioè educazione basata sul gioco: ci sono evidenze scientifiche che testimoniano come l'apprendimento basato su forma ludica possa risultare più efficace, in quanto capace di stimolare interesse e motivazione. La sfida pedagogica, oggi, è quella di contribuire alla progettazione di videogiochi utili per l'educazione e la formazione, ma al tempo stesso di promuovere, grazie alla mediazione degli adulti e in particolare della scuola, usi più consapevoli e critici di qualsiasi tipo di videogioco.



Everyeye:Credi che i contenuti su YouTube o su Twitch, magari di approfondimento e/o analisi, possano valere qualcosa in tal senso?

Cosimo:Nelle piattaforme che parlano di videogiochi vedo un rischio e un'opportunità. Un rischio nella misura in cui si usano i videogame come occasioni per incrementare click, acquisire follower o aumentare i profitti: tra gli YouTuber più ricchi ci sono proprio bambini e ragazzi che intrattengono raccontando le loro esperienze di gioco, ma si tratta di forma di adultizzazione dell'infanzia che dovremmo guardare con preoccupazione piuttosto che con ammirazione.

Queste piattaforme possono rappresentare anche un'opportunità formativa qualora diventino momenti di riflessione, di analisi critica, di confronto e di dialogo sul videogioco. Anche se, temo, continueranno a prevalere gli usi "di mercato", una sfida per la pedagogia è proprio quella di promuovere contenuti interessanti sui videogiochi, capaci di conquistare l'attenzione ma anche di stimolare il pensiero critico dei giocatori.



Everyeye: A livello pedagogico, c'è differenza tra leggere una favola al/la propria/o bambina/o prima che si addormenti e, per esempio, giocare a Minecraft con lui o guardarlo giocare a un Super Mario.

Cosimo: La differenza è palese. Per quanto alcuni videogiochi come Minecraft siano utili per stimolare la creatività e favorire il problem-solving, raccontare o leggere una storia prevede la modulazione della voce da parte dell'adulto e dunque predispone una situazione rilassante e rassicurante, che è ideale per favorire l'addormentamento. Anche una storia di paura, come ha spiegato Bettelheim, se raccontata dall'adulto aiuta a gestire gli stati emotivi.

Il videogioco, anche quello più educativo, prevede una fruizione attraverso lo schermo e, anche in presenza di un adulto che accompagna (purtroppo le statistiche ci dicono che gli schermi vengono fruiti spesso in autonomia), è un'esperienza che satura i sensi, più immersiva e più eccitante. È in generale sconsigliabile far diventare il videogiocare una routine all'interno della giornata ma, in particolare, è da evitare che diventi una routine prima dell'addormentamento.



Everyeye: Quindi possiamo dire che i problemi e le opportunità non vengono tanto dai giochi in sé ma dal modo in cui si approcciano e dal livello di coinvolgimento e di accudimento dato ai propri figli.

Cosimo: Esatto, il punto è proprio quello. Pur avendo già sottolineato come l'adulto abbia il compito di conoscere e selezionare i videogiochi per i figli, è inevitabile che la curiosità di bambini e ragazzi si rivolga a quei giochi che vengono utilizzati maggiormente dai coetanei. Allora, al di là del gioco e della sua tipologia, è importante il modo in cui esso viene fruito. Già il cinema, la tv e altri media erano stati accusati di farsi veicolo di violenza, ma gli studi ci hanno rivelato che è il contesto nel quale avviene la fruizione di contenuti violenti a fare la differenza. Per quanto siano da preferire giochi che stimolano la curiosità, la creatività e il ragionamento, lasciare che i figli giochino a Fornite non significa renderli violenti.



Al tempo stesso, praticare gli Esports non significa abbandonare lo sport praticato nello spazio fisico: interessanti sono stati i casi di tornei virtuali organizzati tra ragazzi di società sportive durante il primo lockdown, esperienze che hanno consentito di mantenere viva la relazione tra loro pur nella distanza. Piuttosto che dare la colpa ai videogiochi, dovremmo cercare di conoscere e comprenderli, ma soprattutto soffermarci su quale è il contesto di fruizione e su quali alternative vengono proposte ai bambini e ai ragazzi.