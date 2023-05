Videogiochi in Italia: FIFA e Call of Duty al top, spicca il mobile gaming

Il 2022 è stato un anno molto particolare per l'industria dei videogiochi. Se da un lato è riuscita a liberarsi dalle limitazioni imposte dalla pandemia, tornando a lavorare in sede e ricominciando con gli eventi dal vivo, dall'altro non è riuscita a stare al passo con la crescente domanda degli appassionati, tra difficoltà di approvvigionamento delle console e ritardi nello sviluppo che hanno portato all'inevitabile rinvio di prodotti molto attesi. I videogiocatori, dal canto loro, hanno cominciato a dedicare meno tempo alla propria passione, nella quale si erano rintanati tra le mura domestiche in tempo di restrizioni. Qualcuno, come vedremo più avanti, ha addirittura messo del tutto da parte i videogiochi.



Sono cambiate tante cose nel 2022, un'annata che ha visto il settore fare i primi timidi passi verso il ritorno alla "normalità". Per questo motivo abbiamo accolto con estremo interesse l'ultimo report annuale di IIDEA, l'Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia, che ha scattato una fotografia dell'anno 2022, quantificando il giro d'affari del settore nostrano, fornendo un identikit del videogiocatore italiano medio e certificando la tanto attesa e sperata crescita dell'industria Made in Italy, .

Il volume d'affari è calato

Senza girarci troppo attorno, cominciamo col dire che nel 2022 il giro d'affari del mercato videoludico italiano si è ridotto, seppur non di molto. Complessivamente ha registrato un calo del 1,2% rispetto al 2021, assestandosi su un valore complessivo di 2,2 miliardi di euro.

Il segmento software, che ha generato un volume d'affari di 1,79 miliardi di euro (81,5% del totale), ha segnato nel suo complesso una lievissima perdita dello 0,5% rispetto all'annata precedente. A subire una contrazione sono state principalmente le vendite del software digitale su PC e console (-1,7%) e delle applicazioni mobile (-1,3%), che insieme valgono l'84,3%, mentre le vendite dei videogiochi in formato fisico sono aumentate del 5,2%, arrivando a pesare il 15,7% del software complessivo. Il trend è stato palesemente alimentato dal ritorno nei negozi nell'era post emergenza e alla ridotta necessità di affidarsi alle piattaforme di acquisto digitali.



In un paese che vive per il calcio non stupisce vedere FIFA due volte sul podio della classifica dei giochi più venduti del 2022.

FIFA 23 si è aggiudicato la prima posizione, ponendosi dinanzi ad un altro campione d'incassi come Call of Duty: Modern Warfare II e al diretto predecessore FIFA 22. La top 10 annuale è completata, nell'ordine, dall'immortale Grand Theft Auto 5, Elden Ring, God of War Ragnarok, Leggende Pokémon Arceus, Gran Turismo 7, Nintendo Switch Sports e F1 22.



Ben più marcato, in termini di percentuali, il calo del segmento hardware, che nel 2022 si è assestato a quota 409 milioni di euro, in diminuzione di un cospicuo 7,7% rispetto all'annata precedente. Anche in questo caso non è difficile individuare le cause della contrazione, che vanno ricercate nel rallentamento della produzione e della distribuzione delle console di nuova generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X), e nella ridotta domanda per quelle di vecchia generazione (PS4 e Xbox One). Molti giocatori interessati al salto hanno dovuto necessariamente attendere tempi più favorevoli, che sono fortunatamente giunti all'inizio di questo 2023, come dimostra l'impennata delle vendite di una PS5 finalmente reperibile nei negozi.

Il profilo del videogiocatore italiano medio

Il videogiocatore italiano medio è un trentenne, o quasi. Stando alle rilevazioni di GameTrack, l'agenzia che ha tracciato il profilo dei consumatori, la popolazione degli appassionati di videogiochi conta 14,2 milioni di individui (il 32,2% di tutta la popolazione italiana tra i 6 e i 64 anni) e ha un'età media di 29,8 anni. È composta per il 58% da uomini e per il 42% da donne, inoltre predilige i dispositivi mobili.

Avete letto bene: anche se probabilmente frequentate queste pagine in qualità di appassionati del gaming tradizionale, il 69,7% della persone italiane intervistate ha dichiarato di giocare su dispositivi mobili, una percentuale ben più alta rispetto al 45,8% che utilizza le console e al 38% che impiega il PC. La sovrapposizione delle percentuali non deve sorprendervi, dal momento che molti utenti giocano su più di una piattaforma. I numeri parlano chiaro e checché se ne dica gli smartphone e i tablet rivestono un ruolo molto importante nel settore.



Molto interessante è anche la suddivisione per fasce d'età: la più voluminosa è quella che IIDEA ha incuneato tra i 45 e i 64 anni, la quale annovera ben 3,5 milioni di giocatori. Tra questi ci sono verosimilmente molti "vecchietti" che hanno sviluppato una passione per il gaming in giovane età senza mai più abbandonarla.

Seguono le fasce 15-24 anni (3,4 milioni di appassionati), 25-34 anni (2,2 milioni), 35-44 anni (1,8 milioni), 6-10 anni (1,7 milioni) e 11-14 anni (1,6 milioni). I generi preferiti dai videogiocatori italiani variano molto da piattaforma a piattaforma e in base al sesso. Gli uomini prediligono strategici, giochi d'avventura e GDR su PC; sportivi, racing e giochi d'avventura su console; puzzle game, trivia e GDR su mobile. Le donne invece preferiscono family game, arcade e adventure su PC; family game, adventure e sportivi su console; puzzle, trivia e GDR su mobile, in questo caso senza denotare differenze di gusti rispetto ai maschietti.



È importante notare, in ogni caso, che nel suo complesso il pubblico dei videogiocatori si è ridotto. Nel 2022, come abbiamo visto, si è assestato a 14,2 milioni di individui, un numero inferiore dell'8% rispetto al 2021. È possibile che molte delle persone che si sono avvicinate ai videogiochi in epoca pandemica abbiano scelto di metterli da parte una volta uscite dalle mura di casa. Gli effetti del ritorno alla normalità si ravvisano anche in un'altra metrica, quella del tempo di gioco medio. Nel 2022 i consumatori hanno videogiocato in media 7,52 ore a settimana, in calo rispetto alle 8,67 ore del 2020 e le 8,02 ore del 2020. Il dato è sostanzialmente tornato ai livelli pre-pandemici, visto che nel 2019 è stato registrato un tempo di gioco medio pari a 7,43 ore a settimana.

Segnali positivi dal Made in Italy

Fin qui abbiamo appurato che nel 2022 il fatturato, il pubblico dei videogiocatori e il tempo di gioco medio hanno tutti subito una contrazione rispetto al 2021. In compenso, il Made in Italy è cresciuto in maniera sensibile, anche grazie al Tax Credit istituito a fine 2021 dall'allora governo Draghi e ad altri fattori che vedremo a breve.

Nel 2022 le realtà produttive italiane hanno fatturato una somma tra i 130 e i 150 milioni di euro, mettendo a registro un +30% rispetto al 2021 ed evidenziando un forte potenziale di crescita. Il mercato più redditizio per le imprese italiane si è rivelato ancora una volta quello europeo, anche se il suo peso si è ridotto (dal 60% del 2021 al 43% del 2022) a seguito della crescita di quello nordamericano (dal 25% del 2021 al 40% del 2022). Rimangono limitate le vendite nel nostro paese, dal quale arriva il 7% del fatturato.



L'industria italiana non può ancora dirsi al livello di quelle internazionali, ma il 2022 ha finalmente segnato il definitivo passaggio da una realtà composta perlopiù da start up ad una popolata da piccole e medie imprese (PMI). Secondo l'indagine condotta in prima persona da IIDEA, attualmente il 40% delle imprese italiane rientra nella definizione di PMI, in netta crescita rispetto al 30% del 2021 e al poco entusiasmante 17% del 2019. Sono aumentate anche le imprese con numero 10-20 dipendenti, passate dal 15% del 2021 al 20% attuale.



Assieme alle imprese è cresciuto di riflesso anche il numero dei professionisti, in questo caso del 50%, passando dai 1.600 del 2021 ai 2.400 del 2022. L'83% degli sviluppatori ha meno di 36 anni e il 25% è di sesso femminile. La più alta concentrazione di professionisti si registra in Lombardia, seguita da Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e Campania. Il 75% degli sviluppatori del Bel Paese preferisce sviluppare su PC, contro il 50% che invece predilige il mobile e il 40% le console.

Anche in questo caso la sovrapposizione delle percentuali non deve cogliervi in contropiede, poiché i professionisti possono tranquillamente lavorare su più di una piattaforma. Infine, è importante notare che in Italia la maggioranza degli operatori continua a fare ricorso a fondi propri. Nel 2022 l'86% degli operatori ha scelto di autofinanziarsi, anche se il dato è in decrescita dal 93% del 2022.



Il merito va attribuito all'attuazione del Tax Credit, all'avvio di programmi di accelerazione verticali e alle acquisizioni internazionali che hanno recentemente interessato alcuni studi italiani. I finanziamenti delle istituzioni pubbliche sono cresciuti dal 24% del 2021 al 29% del 2022, mentre quelli delle imprese private dal 9% al 19%. Di riflesso è calato il finanziamento da parte di banche ed istituti di credito, sceso dal 18% al 10%.