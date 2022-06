Videogiochi e letteratura: un rapporto complesso

Verso quale direzione si sarebbe evoluto il genere umano se Dostoevskij non avesse scritto Delitto e Castigo? Che forma avrebbero avuto i sogni senza il marchio sudamericano di Cent'anni di Solitudine? La letteratura è senza ombra di dubbio la forma di comunicazione divulgativa, artistica e immaginifica più importante della storia, che non a caso comincia proprio con l'avvento delle prime forme scritte. Nel corso dei seimila anni che ci separano dalla sua origine, la narrativa ha segnato le coscienze delle persone piegandosi alle necessità storiche del suo periodo, esplorando tematiche essenziali in maniera spesso pericolosa per coloro che detengono il potere politico o religioso.



Il medium videoludico, in confronto a quello letterario, è poco meno di un neonato in fasce, ma negli ultimi anni ha acquisito un'importanza sempre più rilevante nel contesto artistico grazie al connubio tra la narrazione originale e l'immediatezza della fruizione giocata: è molto raro che per godersi un videogioco serva una conoscenza pregressa del tema trattato o del periodo storico nel quale è nata l'opera, e questo è uno dei tanti motivi che hanno decretato il successo planetario di una forma d'arte appena nata. La nostra anteprima di I The Inquisitor descrive uno dei tanti titoli che hanno tratto ispirazione dalla letteratura per generare il loro mondo immaginario, ma il rapporto tra questi due universi, secondo il parere di chi scrive, non ha ancora trovato un'intesa ottimale.

La simbiosi con il cinema e la musica

I videogiochi hanno dimostrato quasi subito di poter assimilare i concetti derivanti dalle due forme d'arte più popolari e immediate dell'era moderna: l'impianto scenico pesca a piene mani dall'immaginario cinematografico passato e recente (basti pensare agli omaggi al cinema nipponico nel titolo descritto dalla recensione di Trek to Yomi), mentre la componente sonora è diventata essenziale per imprimere la giusta sensibilità a determinati passaggi chiave - attraverso musiche originali o licenziate - che hanno reso necessaria la nascita di una modalità dedicata agli streamer per evitare violazioni di copyright.

Il rapporto tra il medium videoludico e queste forme d'arte è così sviluppato da essere ormai a doppio senso, infatti le major si stanno tuffando nelle storie giocate per trovare fonti di guadagno accessibili con facilità, sfruttando una fan base solidissima che decreta il successo dei film dedicati ai loro personaggi preferiti nonostante una qualità non sempre elevata. Allo stesso modo il settore della musica si è aperto ai videogiochi con naturalezza, con vere e proprie orchestre sinfoniche che si esibiscono dal vivo con le tracce videoludiche più amate, come quelle di The Legend of Zelda e Final Fantasy.

Un rapporto complicato

Alcune meccaniche sembrano legare a doppio filo la letteratura ai videogiochi, eppure questi due mondi non entrano mai completamente in simbiosi, rimanendo distanti e unici anche quando si influenzano a vicenda. Gli sviluppatori molto spesso riprendono dai libri soltanto l'universo immaginario per poi svilupparlo in maniera diversa, com'è avvenuto con CD Projekt Red e lo strigo di Andrzej Sapkowski - che abbiamo citato nella nostra rubrica Deja vù - con Parasite Eve e il romanzo di Hideaki Sena, oppure come hanno fatto in Cyanide utilizzando gli scritti di Lovecraft per costruire il loro Call of Cthulhu.



Esempi di vere e proprie trasposizioni videoludiche sono rarissimi, tra questi abbiamo I Have no Mouth, and I Must Scream - la realtà distopica creata da Harlan Ellison e convertita su PC da The Dreamers Guild - e la saga post-apocalittica di Metro, che riprende le avventure di Artyom così come narrate dallo scrittore russo Dmitrij Gluchovskij.

Molto più frequentemente avviene il contrario, con i videogiochi più in voga che ottengono rifacimenti letterari, anche se spesso le motivazioni dietro a queste incursioni in libreria sono commerciali più che artistiche, e il risultato finale è ben lontano dalla memorabilità. Queste due forme d'arte continuano a incrociarsi e a valorizzarsi tra loro, ma lo fanno in maniera inquieta, come se gli sviluppatori fossero bloccati da una sorta di timore reverenziale nei confronti della letteratura, mentre gli scrittori non concedono la giusta dignità a un universo reputato ancora infantile e superficiale.

Le somiglianze che uniscono

Eppure le meccaniche narrative sulle quali si basano i videogiochi sono molto simili a quelle che rendono importante un libro: ogni buona storia ha bisogno di personaggi credibili e sfaccettati, messi di fronte a un ostacolo da superare per giungere a una conclusione che sia la degna chiusura del percorso.

Una delle caratteristiche più peculiari delle produzioni del nostro amato medium è la ricerca spasmodica dell'azione, con il conflitto centrale da superare con la forza bruta, ma nel corso della sua breve esistenza la scena videoludica ha ospitato pure delle opere scevre da dinamismi forzati - What Remains of Edith Finch è l'esempio giocato di una classica saga familiare - e numerosi titoli posseggono già le ambizioni narrative che potrebbero avvicinarli ai romanzi (come nel caso dell'ultima opera di Hideo Kojima, che abbiamo provato a immaginare in un ipotetico Death Stranding 2).



Agli sviluppatori non mancano l'originalità e l'inventiva per poter raccontare un grande libro attraverso il videogioco, ma sembrano paralizzati dall'idea di "rovinare" un'opera importante, e si limitano a rubare qualche spunto narrativo per non incorrere nelle critiche degli appassionati lettori. Ogni singola trasposizione - così come quella che dai libri ha portato a film illustri - ha bisogno di reinventarsi per trovare spazio in un nuovo medium, ma la paura della novità non deve impedire agli autori di dare il loro fantasioso contributo alla causa, anche se il risultato finale non piacerà a tutti.

Un futuro senza paure

Il celebre caso di Stephen King, che ha pubblicamente ammesso di odiare la trasposizione cinematografica firmata dal grande Kubrick, è un invito a provarci nonostante le difficoltà generali e il rischio di incappare nelle furie del pubblico, perché è dalle complicazioni che nascono le opere più memorabili. Ad oggi il mondo videoludico appare ancora troppo timoroso nei confronti della letteratura ma - vista la velocità con la quale si sta evolvendo - è pronosticabile un cambiamento nel breve termine.

Magari tra qualche anno un gruppo di sviluppatori sarà finalmente in grado di raccontare i patemi esistenzialistici attraverso un videogioco che viaggia tra le sinapsi di Raskolnikov, oppure il prossimo simulatore di guerra ci farà vestire i panni del colonnello Aureliano Buendìa in una delle sue 32 rivoluzioni fallite. In altre parole, il rapporto tra queste due forme d'espressione potrebbe fortificarsi ulteriormente, in un futuro che oggi appare tutto da scoprire.