Anche voi avete nostalgia dei Videogiochi ai tempi dei manuali cartacei?

Durante l'inizio di questo 2024 videoludico, forse anche grazie ad uscite di spessore come Persona 3 Reload e Final Fantasy VII Rebirth (qui la recensione di Final Fantasy 7 Rebirth), mi sono ritrovato come trasportato indietro nel tempo, e un forte senso di nostalgia per quella che personalmente considero l'epoca d'oro di questa industria mi ha letteralmente pervaso. Gli esempi da me citati non sono un caso, essendo giochi la cui controparte originale è arrivata tra la fine degli anni ‘90 e i primi del 2000, un tempo in cui gli appassionati del medium potevano immergersi in tanti mondi fantastici col supporto di manuali, riviste e guide.

Riviste specializzate

Iniziamo parlando delle riviste specializzate, o magazine che dir si voglia, perché prima dell'esplosione di internet, dei blog e soprattutto dei social l'unico modo per tenerci informati sul nostro passatempo preferito era quello di acquistarne una dal nostro edicolante di fiducia. Era così infatti che venivamo a conoscenza di tutte le novità sul nostro passatempo preferito, dei giochi in produzione oltreoceano e delle date d'uscita dei titoli in arrivo, il tutto accompagnato da tante immagini, interviste con gli sviluppatori e gli indimenticabili editoriali dei redattori dell'epoca.



Io sfortunatamente ero troppo giovane a quel tempo e ricordo al più di aver partecipato a qualche fiera di settore (qualche antenato della Milan Games Week probabilmente) e di essere tornato a casa con tanti gadget e sogni nel cassetto. Ma tornando a noi, le riviste specializzate rappresentavano quasi del materiale sacro per gli appassionati, come fossero oggetti da collezione, cimeli da custodire con cura e da sfogliare anche a distanza di anni per ricordare com'era il videogioco a quel tempo e come veniva portata avanti la comunicazione e l'informazione relativa a questa industria.

Che nostalgia i manuali!

I manuali presenti all'interno delle custodie dei giochi erano forse il primo vero punto di contatto tra l'utente e l'esperienza che lo attendeva. Includevano una grande quantità di informazioni per permettere al giocatore di avere a portata di mano tutto ciò di cui poteva avere bisogno: da un'infarinatura base sui personaggi e il mondo, all'immancabile guida ai controlli, fino alle spiegazioni approfondite sulle combo o le possibili strategie da mettere in atto per padroneggiare al meglio un certo tipo di abilità.



Spider-Man di Neversoft e Dragon Ball Z The Legend Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Spesso e volentieri quando acquistavo un videogioco la prima cosa che facevo era infatti studiarne a fondo il manuale. Mi ritrovavo così rapito da quelle piccole pagine piene di illustrazioni, schermate e istruzioni, che ancora prima di accendere la console mi trasportavano all'interno del mondo che stavo per esplorare e acuivano il mio legame con esso.



I manuali erano quindi un complemento fondamentale del videogioco, che purtroppo però ha iniziato a scomparire dopo la generazione PS2 e Xbox. Oggi quando apriamo la custodia di un titolo ritroviamo al suo interno solo il CD (Blu Ray è più corretto), qualche cartolina pubblicitaria legata ad altri prodotti del publisher, o - almeno in alcuni casi - qualche codice da riscattare.

La bellezza delle guide strategiche

Passiamo ad un altro pezzo da novanta di quell'era videoludica, una risorsa fondamentale per ogni patito di gaming che voleva scoprire proprio tutto di un gioco, non lasciando neanche una side quest irrisolta o un angolo del mondo inesplorato. Parliamo ovviamente delle guide strategiche, una enciclopedia su uno specifico titolo e il suo universo, sul suo design e sulle sue meccaniche, sui suoi personaggi e le sue creature.



Le guide strategiche erano prima di tutto soluzioni complete, con capitoli interi dedicati alla risoluzione di ogni obiettivo, missione, collezionabile, scontro e ogni altra possibile sfida proposta. Ogni sezione era ricca di dettagli e di consigli sul miglior approccio per affrontare un determinato nemico od ostacolo all'interno della produzione ed era accompagnata inoltre da diverse immagini chiare ed esplicative riprese direttamente dalle schermate di gioco.



Spesso le guide potevano includere anche contenuti extra, come interviste agli sviluppatori, illustrazioni e concept art. A volte figuravano anche versioni non definitive del design di personaggi e ambientazioni, e si trattava di vere chicche. Oggi possiamo trovare cose del genere nelle gallerie digitali dei giochi, ma non c'è lo stesso fascino. Nel corso degli anni 2000 la popolarità delle guide strategiche fu tale che cominciarono ad essere prodotte anche delle speciali edizioni da collezione, composte da una copertina di qualità superiore e con una grafica più elegante, che contenevano pagine extra di contenuti aggiuntivi, come i dietro le quinte dello sviluppo del prodotto in questione.



Nella mia esperienza personale, la prima con cui sono venuto a contatto è stata quella di Final Fantasy XII, un gioco unico nel suo genere e per cui, a suo tempo, ho avuto bisogno di una guida per comprenderne a fondo le meccaniche, tra l'organizzazione strategica del party e il sistema gambit (qui la recensione di Final Fantasy XII The Zodiac Age). Mi è stata prestata proprio dall'amico che mi aveva consigliato di provare questo capitolo della famosa saga Square Enix e sfogliando le sue pagine sono stato rapito dal suo mondo di gioco e dalle leggi che lo governano. Oggi abbiamo tutte le informazioni che ci servono a portata di click, come pure interi video tutorial dedicati a specifiche sezioni di una produzione. Manca però quella sensazione di star "studiando" un titolo, per comprenderne a fondo ogni sfaccettatura.

L'avvento del digitale

Con l'arrivo delle settima generazione di console, oltre ad assistere ad una netta evoluzione della tecnologia e delle possibilità offerte da un videogioco grazie alla potenza delle nuove macchine e l'avvento dell'alta definizione, abbiamo assistito anche ad un importante depotenziamento di tutto ciò che riguardava i prodotti "informativi" a corredo del titolo stesso.



Ovviamente non è sparito tutto in un lampo sia chiaro (ricordo ancora ad esempio la guida strategica di Final Fantasy XIII) ma con l'avvento del digitale e di una comunicazione molto più semplice e diretta da parte di stampa e sviluppatori, pian piano sia le guide strategiche che i manuali hanno conosciuto un vistoso declino sia in termini di utilizzo che di produzione.



Inoltre, oggi la maggior parte dei titoli sono soliti ricevere patch post lancio anche piuttosto corpose, che possono alterarne delle caratteristiche, con la possibilità di rendere una guida non più attendibile al 100%. Detto questo, credo che la ridotta importanza di questi compendi, così come la fine dei manuali, abbia un po' ridotto il legame tra i videogiocatori e i titoli con cui si divertono.



Quando apriamo la custodia di una produzione con qualche decennio sulle spalle sono proprio gli elementi cartacei a riportare alla mente preziosi ricordi, o momenti spesi in compagnia di amici a studiare questa o quella strategia per sconfiggere il boss di turno di quel dannato rpg che sembrava impossibile. Guide e manuali inoltre si potevano consultare anche in attesa di affrontare la prossima sessione di gioco. Potevano essere portati con sé a scuola, in università, in vacanza, e perfino al lavoro.

Dobbiamo rassegnarci a non possedere più i giochi?

Un'altra questione che mi ha riportato alla mente questi temi e mi ha fatto ragionare sul significato stesso di "possedere i videogiochi" è un'intervista rilasciata a inizio anno a GamesIndustry da Philippe Tremblay, direttore degli abbonamenti di Ubisoft, e quindi di Ubisoft+, che si è espresso in modo molto deciso sull'argomento.

Tremblay ha affermato che dobbiamo "essere a nostro agio a non possedere i videogiochi", alludendo al fatto che così come al giorno d'oggi il consumo di DVD e Blu-ray è quasi nullo e la maggior parte degli utenti sfrutta i servizi in abbonamento in streaming per guardare film e serie tv, questo debba presto accadere anche al mondo videoludico. Alle dichiarazioni di Tremblay si potrebbe rispondere in tanti modi, a partire dal fatto che un gioco in formato fisico non ha una data di scadenza e può essere utilizzato per sempre mentre uno digitale in un servizio è fruibile fintanto che la compagnia che lo propone ha vantaggio a mantenerlo "vivo". Lungi da me il voler aprire un dibattito sulla questione, non è questo il momento giusto per affrontarla, ma ci tenevo ad accennarla, perché è anche a causa delle parole del manager che mi è tornata la nostalgia per il formato fisico e le sue appendici cartacee, cose che mi hanno reso il collezionista che sono oggi. In questa era moderna del gaming, c'è chi ancora custodisce e ricerca le vecchie guide del passato, e in alcuni casi ne vengono prodotte di nuove, come accaduto ad esempio per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. A questo punto la parola passa a voi: conservate ancora riviste, manuali, e guide strategiche dei vostri titoli preferiti?