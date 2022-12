I videogiochi peggiori del 2022: i più brutti, da Babylon's Fall a Postal 4

Gli ultimi giorni di dicembre sono storicamente perfetti per lanciarsi in riflessioni e guardare ai dodici mesi appena trascorsi, scoprendo in questo 2022 un anno videoludico ricco e propositivo, tra un settore indie che continua ad alzare la propria asticella qualitativa e delle produzioni più grandi, alcune delle quali si sono rivelate dei veri capolavori.



In un contesto generalmente positivo hanno spiccato però alcuni titoli insufficienti, vuoi per meccaniche di qualità altalenante, per la realizzazione travagliata o per idee di fondo non esattamente a fuoco. Nell'attesa di conoscere le vostre opinioni riguardo i migliori giochi dell'anno con gli Everyeye Awards, vi proponiamo l'elenco dei peggiori videogiochi secondo la nostra redazione, un breve viaggio negli sbagli di questo anno che si appresta a concludersi.

CrossfireX - Voto 4

L'intenzione degli sviluppatori coreani di Smilegate era quella di esportare il loro brand oltre i confini del continente asiatico, cercando un nuovo bacino di utenza che rimpolpasse i grandiosi numeri fatti registrare dalle community orientali dei titoli di Crossfire. I lavori per questo "salto" extra-continentale sono stati affidati ad uno studio che a Ovest è conosciuto e soprattutto apprezzato, ma la Remedy Entertainment che da sempre ci regala esperienze di spessore non è riuscita purtroppo a trasportare la popolarità del marchio in occidente.

Come vi dicevamo nella recensione di CrossfireX, infatti, il terzo capitolo di questa saga è un FPS dalle meccaniche piatte, che non ha i numeri per sorprendere un'utenza abituata a ben altre vette in termini di gunplay, soprattutto quando questo è accompagnato da un comparto tecnico altalenante e una trama banale. Questo titolo dalla doppia anima, diviso tra una componente singleplayer sviluppata dai ragazzi finlandesi (con il loro motore grafico) e quella multiplayer creata da Smilegate con Unreal Engine 4, si è dimostrato carente su ogni fronte e quindi non all'altezza delle ambizioni iniziali.

Babylon's Fall - Voto 5

Il rumoroso fallimento dell'accoppiata Platinum Games - Square Enix potrebbe essere riassunto come la "cronaca di un disastro annunciato", perché l'impianto da live-service cozzava già in linea teorica con i lavori precedenti della software house di Bayonetta e Nier, e purtroppo le peggiori previsioni dei giocatori si sono rivelate corrette.

Vi rimandiamo alla recensione di Babylon's Fall per approfondire le ragioni di questa debacle, così da scoprire gli innumerevoli difetti di un action dai ritmi combattivi troppo compassati, sorretto da un'impalcatura grafica a dir poco vetusta, ma soprattutto incatenato a meccaniche di progressione così rigide da rendere quasi intollerabile proseguire verso l'endgame.



Risulta difficile comprendere come lo stesso studio riesca a competere nelle categorie di migliore e peggiore gioco del 2022, ma nemmeno il fan più accanito di Platinum Games è riuscito a salvare Babylon's Fall da una triste sorte, che lo ha visto prima ospitare poche decine di giocatori attivi e in seguito lo zero assoluto, che ha preceduto la conseguente chiusura dei server.

Hokko Life - Voto 4

Più di un anno del forno dell'accesso anticipato non è bastato per limare tutti i difetti di questo life sim, arrivato su Nintendo Switch in una condizione inaccettabile per gli standard moderni ed anche per quelli superati. Tra vistosi problemi di stuttering, cali di frame rate costanti e lunghissimi caricamenti capaci di mettere a dura prova la pazienza di ogni giocatore, Hokko Life si è dimostrato un prodotto insufficiente sul piano tecnico.

Oltre alle mancanze appena citate, purtroppo - come vi dicemmo nella recensione di Hokko Life - l'opera di Team17 è inoltre caratterizzata da un gameplay noioso e privo di spunti originali, dove la lentezza nello sviluppo della città virtuale si accompagna alla monotonia di personaggi senz'anima, creando un pericoloso miscuglio che finisce col respingere i giocatori e dare forma a un'esperienza dimenticabile.

Dolmen - Voto 5

Quando gli sviluppatori brasiliani di Massive Work Studio hanno presentato la loro opera prima non hanno propriamente sorpreso l'utenza, perché Dolmen era l'ennesimo soulslike in un panorama che continua ad accoglierne in gran numero. Le premesse di un ostico action dalle tinte lovecraftiane però avevano stimolato la curiosità di alcuni ma purtroppo le cose non sono andate come speravano.

La delusione più cocente infatti si è concretizzata con la recensione di Dolmen, in cui vi abbiamo descritto un gioco che non solo non propone spunti originali nel vasto genere di riferimento, ma addirittura si dimostra deleterio con le poche modifiche attuate ad un sistema già rodato, proponendo un gameplay insoddisfacente e di non facile lettura. La trama inesistente e il pessimo stato tecnico si sono affiancati ad un level design troppo lineare, mentre animazioni legnose e hit-box completamente da rivedere hanno trovato nella scarsa reattività dei comandi la compagna ideale per dare forma a un titolo evitabile.

Postal 4 No Regerts - Non classificato! Scritto da Alessandro Bruni

Dopo il clamoroso passo falso compiuto con il terzo capitolo, pessimo sotto ogni punto di vista, con Postal 4: No Regerts gli sviluppatori di Running With Scissors ambivano a riportare la serie ai "fasti" del passato, sia ripristinandone i canoni ludici che rimodulando il taglio dissacrante e sfacciato che da sempre caratterizza il brand e definisce sua identità orgogliosamente sopra le righe.



Più che di un bel lifting, però, in questo caso parliamo di aggiungere un paio di risvoltini ai calzoni di fustagno di un ottantenne malmostoso, che divide equamente il suo tempo tra sessioni di "cantier-watching" e accaniti tornei di bocce in salita: un'operazione che può anche essere divertente, ma di certo non nasconde l'evidente senescenza del vegliardo in questione.

Sfiancato da una comicità banale e stantia, priva del piglio genuinamente anticonformista dei primi due capitoli, Postal 4 si trascina tra goffe trivialità, sequenze di gioco farraginose e inappaganti, e scelte di design talvolta inspiegabili, nella cornice di un comparto tecnico carente e malfermo. Uno potrebbe pure dire "vabbé, che ti aspettavi, è un gioco volutamente trash", ma qui non c'è alibi che tenga: in alcuni momenti - troppi - Postal 4 è divertente quanto conversare di politica estera con una colonia di finferli.