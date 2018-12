Videogiochi: quali sono le maggiori delusioni del 2018?

Dopo le Sorprese videoludiche dell'anno, arriva il momento di parlare delle Delusioni del 2018. Di quei giochi, insomma, che ci hanno spezzato il cuore: prodotti verso cui nutrivamo solide aspettative, ma che per un motivo o per l'altro si sono rivelati un fuoco di paglia. Qualcuno è arrivato sul mercato mostrando le cicatrici di uno sviluppo travagliato, qualcun altro mettendo in evidenza i segni di un processo creativo affrettato e sconclusionato. Giochi rotti, smontati dal troppo hype, arrivati sul mercato sgonfi e spossati. Fra casi eclatanti di mala gestione e potenziali sleeper hit che non si sono mai svegliate, ecco l'elenco dei giochi più deludenti degli ultimi dodici mesi, accompagnato anche stavolta dalle vostre considerazioni. E, come vedrete nel paragrafo dedicato alla Voce del Popolo, per qualcuno anche i grandi successi commerciali e i titoli acclamati dalla critica hanno messo in luce qualche problematica...

Le Delusioni del 2018

L'articolo sulle Sorprese dell'anno si chiudeva con una parentesi molto interessante sulla realtà virtuale, ed è curioso che questo pezzo si apra proprio con la VR. L'inizio del 2018 non è stato particolarmente felice per questa nuova tecnologia, con un paio di prodotti che hanno deluso tutte le aspettative. Il primo è The Impatient, avventura horror ambientata nell'universo di Until Dawn, caratterizzata da una storia poco interessante, dalla cronica incapacità di spaventare, e da un utilizzo poco convincente del linguaggio specifico della Realtà Virtuale.

Con lui fa il paio Bravo Team, uno sparatutto su binari che si è rivelato debole dal punto di vista del ritmo e della quantità di contenuti. Permetteteci, a questo punto, un salto un po' spericolato in direzione della fine dell'anno, con il solo scopo di mantenere indosso il caschetto griffato Sony. Sempre in ambito VR un prodotto che ci ha lasciati molto indifferenti, tradendo in parte le nostre aspettative, è stato Déraciné, inconcludente esperimento di From Software. Una storia debole e poco avvolgente fa il paio con un gameplay a tratti impalpabile, per un prodotto che inciampa rovinosamente.



Tornando invece al mercato tradizionale, una grande delusione è stata quella di We Happy Few, titolo che era riuscito a rapire l'attenzione del pubblico soprattutto grazie al concept di fondo ed al fascino dell'ambientazione. Purtroppo la gestazione lunga e complicata ha pesato sul risultato finale. Per dirla con le parole di MaryEn: "lo stile artistico, il background narrativo e il character design riescono a catturare, tuttavia il cambio di rotta a livello creativo, con la decisione di proporre una storia più lineare rispetto al progetto iniziale, ha fato sorgere qualche sospetto". Il gioco si è rivelato "un prodotto a basso budget, si sperava in qualcosa di meglio dal punto di vista prettamente ludico oltre che della capacità di narrare una storia".



Un'altra delusione estiva è rappresentata da Death's Gambit. Mentre Dead Cell conquistava il pubblico, questo soulslike bidimensionale tradiva le aspettative di chi ne aveva seguito lo sviluppo, per via di idee potenzialmente interessanti accantonante brutalmente, di un'avventura breve e poco significativa, e di una qualità tecnica molto altalenante.

Altrettanto amaro è stato poi l'esordio di Call of Cthulhu: un titolo che non è stato in grado di sopportare le sue enormi ambizioni. Un'avventura superficiale sul piano dell'esperienza interattiva, incapace di mettere pianamente a frutto tutte le sue intuizioni. Il gioco avrebbe dovuto avere più coraggio, ed anche più consapevolezza dei propri limiti.



Ma il tris di delusioni più cocenti è arrivato indubbiamente nell'ultimo trimestre. Si parte infatti con The Quiet Man, un prodotto che è stato eletto da molti come il gioco più brutto dell'anno.

A dire il vero la proposta di Square-Enix si era già configurata come una delusione nell'attimo in cui, dopo una presentazione in pompa magna all'E3, aveva mostrato il suo farraginoso gameplay. Per descrivere le nostre sensazioni usiamo volentieri le parole di SM- Net: "The Quiet Man poteva trasmettere un bel messaggio, che i sordi possono imparare a convivere con la loro limitazione fisica e riuscire a sviluppare capacità davvero notevoli. Hanno cercato di farci immedesimare in questo mondo stupendo, dove il linguaggio si trasforma in interpretazione di ciò che si vede. Purtroppo hanno fallito miseramente. Non so se parlare di superficialità nel raccontare un mondo probabilmente a loro completamente estraneo, fatto sta che hanno sviluppato un gioco privo di sentimento e capacità di coinvolgimento."



Un'analoga "scottatura" l'abbiamo presa con Underworld Ascendant: il gioco che avrebbe dovuto contribuire al rilancio delle Immersive Sim si è rivelato un prodotto problematico sotto tutti i punti di vista. Vecchio nella concezione, inefficace nella caratterizzazione del mondo di gioco, tremendo dal punto di vista tecnico. Un titolo allo sbando, lanciato sul mercato troppo in fretta, per rispettare una deadline che pesava come una ghigliottina.

E infine arriviamo a Fallout 76. Un gioco - attenzione - che rispetto a tanti altri fra quelli citati ha sicuramente più verve e idee più interessanti ed efficaci. Eppure, Fallout 76 è un parziale tradimento per tutti i fan della saga, se non altro per alcune leggerezze concettuali e di game design che si possono perdonare ad un brand con le spalle così larghe e ad una software house come Bethesda. Il pasticcio, come dice Ikigami 1976, è anche comunicativo, perché "è nato prima della pubblicazione del gioco, pubblicizzato in pompa magna come un tripla A, ma a conti fatti un riutilizzo di asset e di un engine che ormai hanno ceduto il passo, non adatti a un sistema multiplayer in cui Bethesda palesa una certa immaturità. Soprattutto in co-op è quasi impossibile seguire la storia (per altro non eccelsa) tramite la lettura di schermate di testo infinite e l'ascolto di olonastri. L'assenza degli NPC purtroppo si sente, non ci sono più scelte da compiere e lo SPAV è praticamente inutile. Bethesda ha tentato la strada dell'MMO ma il suo know-how è tutto legato al single player".



Proprio con Fallout 76 si chiude l'elenco redazionale dei titoli che ci hanno fatto storcere il naso, ma ovviamente c'è ancora spazio per il punto di vista dei lettori.

La Voce del Popolo

Come dicevamo in apertura, anche i prodotti che per la maggior parte del pubblico sono i più rappresentativi di questa annata hanno finito per deludere qualche giocatore. Una piccola percentuale di utenti non ha gradito God of War perché si è allontanato troppo dai precedenti capitoli, altri non hanno apprezzato la rappresentazione troppo "pop" della mitologia norrena. Anche Red Dead Redemption 2 viene citato da qualcuno, a causa delle scelte molto forti sulla complessità del sistema di controllo e per via della struttura delle missioni principali. Si tratta di una piccola percentuale dei giocatori, ma ci pare giusto citarla e fare in modo che questa opinione sia rappresentata e rispettata.

Ovviamente sono tanti i giocatori che citano i prodotti già elencati nel paragrafo precedente. Marco Giorgi Pierfranceschi indica ad esempio We Happy Few: "Lo aspettavo con impazienza ma si è rivelato un guazzabuglio di idee sviluppate a metà, messe insieme in modo maldestro e sorrette da un comparto tecnico imbarazzante. Peccato, continuo a credere che sia la scrittura che soprattutto la direzione artistica fossero di buon livello."



Gabriele Carollo, invece, si aggrega al sentire comune verso The Quiet Man: "l'idea presentata poteva (potenzialmente) esser sviluppata in un modo migliore. Ma la sensazione peggiore è quella di ritrovarsi davanti ad un titolo che è l'emblema di un mercato ormai "passato": la fretta di lanciare qualcosa, l'assenza di un vero controllo qualità e, più in generale, un prodotto che mai riusciresti ad associare ad aziende come Square Enix. In poche parole una brutta figura".

Alessandro Dezza cita fra gli altri anche The Impatient ("Una noia assurda, un titolo senza senso, un finale campato in aria"), ma poi rincara la dose con Agony ("Un gioco ambientato all'inferno, pieno di sangue e sesso. Cosa può andare storto? Beh, praticamente tutto") e soprattutto con Metal Gear Survive, citato in verità da pochissimi giocatori. Forse il motivo è che nessuno nutriva grandi aspettative per questo spin-off apocrifo.



Wildbone 88 accusa Vampyr: "ha un gameplay troppo poco profondo e la parte narrativa (e ruolistica) è affrontata in modo scialbo, monotono e senza un reale stimolo. Bella, invece, l'atmosfera (anche se le ambientazioni sono un po' ripetitive)", ma anche Ni No Kuni 2: "è un bel gioco a livello visivo, ma pecca sostanzialmente da tutti gli altri punti di vista: narrazione, sistema di combattimento, quest e livello di difficoltà".

Importante anche la disfatta di Tennis World Tour, come fa notare Marco Esse: "dopo le abbuffate a base di Smash Court, VT, Grand Slam Tennis e soprattutto Top Spin, seguite da anni di nulla assoluto, gli appassionati della disciplina attendevano questo gioco come il messia. Realizzato addirittura da alcuni dei creatori di Top Spin, doveva essere "il gioco di tennis più realistico di sempre"... e poi sappiamo tutti come sia andata a finire. Prime versione del gioco addirittura senza l'audio del pubblico. Online uscito dopo mesi. Il team ammette che il progetto era completo al 10%. Una community di appassionati inferociti".



Lamiaestremabellezza 0902 cita Kingdom Come Deliverance, soprattutto per questioni tecniche: "Un comparto grafico che potrebbe gareggiare in termini di bruttezza con un gioco della scorsa generazione, quest principali che si buggano, frequenti casi di glitch game breaking, ritardi nel caricamento nelle texture e difficoltà di gioco che scende a picco mano a mano che si va avanti nell'avventura". Non mancano altri casi di prodotti dai nomi altisonanti. GymReap punta su Battlefield V: "dopo l'ottimo lavoro svolto con BF1 mi aspettavo altrettanto con il nuovo capitolo, e invece DICE ha pubblicato un prodotto ancora acerbo sopratutto sul fronte TTD e netcode".



A MatikZombie non è andato giù Shadow of the Tomb Raider, e "non perché sia brutto, ma perché non hanno smussato le lacune dei vecchi capitoli, e invece hanno eliminato parte di quello che di buono c'era in passato. La grafica e le ambientazioni sono magnifiche, ma lo shooting non è pervenuto, la storia e la caratterizzazione dei personaggi non sono il massimo".



Stein ha un'opinione molto negativa su Dragon Ball FighterZ. "Dopo anni passati a giocare i capolavori di ASW come Guilty Gear", ci dice "mi sono ritrovato questo picchiadurino banale, sempliciotto, insipido e caciarone nel senso peggiore del termine".

Arriviamo infine alle uscite recentissime con Michidark che accusa Just Cause 4: "avevo bisogno di un gioco casinaro, ma mi son trovato un capitolo tecnicamente imbarazzante, un passo indietro rispetto al 3 (e forse persino al 2), con poche idee nuove e una trama che annoia sin dalle prime battute". Alessandro Palladino è fra i tanti che sono rimasti insoddisfatti di Darksiders 3: "per me è la delusione più grossa proprio perché si sono fatti passi indietro enormi, oltre che a essere ingiocabile su console".



Prima di chiudere, vale la pena anche di citare una delusione che in molti ci avete testimoniato, che non è propriamente ludica. Per dirla con le parole di Gianni Mortadella, "una questione che mi ha fatto sussultare pensando è stata Sony che dopo la cancellazione della PlayStation Experience annuncia di voler saltare l'E3 2019".