Videogiochi e Realtà Virtuale: la paura al tempo della VR

Sarò molto sincero con voi: i giochi horror non mi hanno mai spaventato. Non è detto che un'atmosfera particolarmente riuscita ed inquietante non riesca a strapparmi qualche brivido leggero, o che uno jumpscare ben assestato non mi faccia sussultare, ma quella costante sensazione di disagio e terrore non l'ho mai provata davvero. Eppure i temi orrorifici a base di gore e follia delirante hanno sempre trovato un posto tra le mie pietanze videoludiche preferite: dai survival horror più duri e puri, fino alle avventure più atmosferiche in cui la minaccia è quasi intangibile.

Negli anni ho insomma maturato una speciale passione per l'horror, orba di urli in preda al panico, fughe convulse e mosse precipitose; un amore più pacato, contemplativo e curioso nei confronti delle mostruosità più turpi e degli eventi raggelanti. La paura, quella rumorosa e pure un po' comica, l'ho però vissuta molto da vicino: ancora mi ricordo quando mio cugino correva a gambe levate non appena uno zombie di Doom 3 faceva capolino in una scena di gioco.

Mentre io ridevo e mi divertivo a crivellarlo di piombo, lui si tappava occhi ed orecchie infastidito dal sangue e dalle urla: avevo poco meno di dieci anni e non sapevo per quale motivo non fosse attratto dallo spettacolo. Nel frattempo, mentre crescevo, rimanevo profondamente affascinato dalle vicende di Isaac Clarke e dalle buie peregrinazioni nel castello di Amnesia: quelle esperienze continuavano a piacermi tantissimo, non potevo farci niente. Col tempo ho cominciato a capire che spaventare qualcuno, malgrado potesse sembrare il contrario, non era affatto un'impresa semplice.

Tuttavia, analizzando con attenzione i meccanismi tipici del genere, ci si rende conto di come i giochi horror non siano poi così diversi da molti altri: cercano infatti di mantenere viva la sospensione dell'incredulità appoggiandosi su trucchetti del mestiere che non devono mai essere svelati. Ma per far sì che questo grande teatrino di marionette continui a nascondere i suoi attori c'è bisogno che tutti gli elementi agiscano come parte di un'orchestra. Un'orchestra che al posto di una melodia d'archi e strumenti a fiato produce un insieme di spaventosi gorgoglii gutturali.

Gli strati della paura

La paura è dunque per sua natura un sentimento molto personale, comune a tutti, eppure che può manifestarsi in maniera diversa in ognuno di noi. Alcuni studi hanno anche provato a dimostrare come la predisposizione al timore sia un fattore genetico oltre che ereditato dal bagaglio di esperienze accumulate nella nostra vita, ma questa, nonostante non ci sia l'appoggio incondizionato della comunità scientifica, sembra una di quelle verità date per scontate.

Non esiste quindi una formula alchemica in grado di garantire un successo su tutta la linea, come non esiste per la comicità o per il dramma: il tempo, però, ha insegnato a sviluppatori e designer le strategie più sensate per instillare inquietudine, e gli sta tuttora fornendo nuovi metodi, visto come si è evoluto il mondo dell'horror negli ultimi anni.

Lovecraft - e lui di incubi era un esperto - diceva che "la più antica e potente emozione umana è la paura". Insinuata nelle pieghe della mente e legata indissolubilmente all'istinto di sopravvivenza, essa può essere evocata più facilmente rispetto ad altri stati d'animo e mantenuta viva più a lungo. In un'opera di finzione è comunque una grande impresa tirar fuori gli istinti più animali dell'uomo senza farlo rinsavire del tutto, in particolar modo se si considera un curioso dettaglio riferito proprio ai giochi horror. Molte persone, infatti, adattano la propria camera in modo che un'esperienza orrorifica risulti più immersiva: è quasi usanza comune giocare a notte fonda, con le luci spente ed un bel paio di cuffie sulle orecchie.

Alle prese con i pericoli virtuali, tuttavia, una buona parte dei giocatori tende ad aggrapparsi a tutti quei comportamenti che sanciscono l'irrealtà delle immagini a schermo, come mettere in pausa il gioco e distogliere lo sguardo. Se date troppe possibilità al giocatore per ottenere il controllo degli eventi, la sensazione di costante timore svanirà; se forzate troppo la sua pazienza con soluzioni brutali, lui non sopporterà il mancato ottenimento di una gratificazione. Serve perciò una giusta via di mezzo in grado di mantenere alto lo stato d'eccitazione, e qui i percorsi intrapresi sono molteplici e tutti molto validi.

Ci sono titoli come Slenderman "banalmente" basati sugli jumpscare, che inscenano comunque un setting pregno di tensione senza il quale crollerebbe tutto il castello di carte. In alcune opere la sensazione di piacere scaturisce dall'esorcizzare le proprie paure con uno shotgun, in altri ancora le minacce sono solo velate, ma studiate in tal modo da minare pericolosamente alla salute delle nostre coronarie. In ogni caso si parla di creare un gioco di fumo e specchi fitto ed impenetrabile, rafforzato da elementi di game design e da strumenti tecnologici. Inutile dire come il 3D abbia permesso all'horror di compiere notevoli passi in avanti, o come le più complesse intelligenze artificiali abbiano dato vita a nemici impietosi ma credibili (sapete che l'alieno di Alien: Isolation ha due "cervelli"? Uno che conosce perfettamente la posizione del giocatore ed un altro che controlla i movimenti dello Xenomorfo: il primo dà dei suggerimenti al secondo attraverso dei piccoli indizi, e l'utente ha così la sensazione di essere sempre braccato). In questi ultimi anni a fare la differenza tra un lieve spavento e un "coccolone" contribuisce pure il metodo di fruizione: la realtà virtuale sembra infatti essere l'ambiente naturale per gli horror.



Terrore Virtuale

Di esperienze con horror e VR ne ho vissute pochissime, una per la precisione, con Outlast ai tempi del primo dev kit di Oculus Rift. Fatico a ricordare il test come significativo, dopotutto ai tempi si temeva più il devastante motion sickness rispetto ai pazzi che popolavano l'ospedale psichiatrico, ma anche con gli acerbi strumenti di allora era facile intravedere il potenziale di quelle tecnologie. Pensateci bene: indossare un caschetto è un rito ancora più estremo e "masochistico" in confronto a quello classico di spegnere la luce e chiudersi solitari nella propria stanza. E se il monitor può essere visto come una finestra su un mondo fatto d'inquietudine e malumori, un visore è piuttosto il mezzo che permette di entrare in quella finestra, circondati da ogni lato da opprimenti pareti di pixel.

Non se ne esce: calati nei panni di Ellen Ripley nella Nostromo o di quelli di Ethan Winters nella magione dei Baker non si ha la rassicurante percezione della realtà, e le immagini di gioco, prima "dipinte" su un pannello luminoso, prendono vita tutt'intorno al giocatore. La VR garantisce quel grado di immersione impossibile da raggiungere nei contesti normali, smonta tutti gli elementi che danno sicurezza ed amplifica la sensazione d'orrore grazie ad un sistema di controllo immersivo e all'audio posizionale. Ombre, rumori, anche i più insignificanti, ottengono una carica aggiuntiva di terrore: ogni luccichio sospetto aumenta il livello d'adrenalina, e quando le minacce si fanno palesi e reali il panico diviene quasi incontrollabile, annunciato in molti casi da acuti assordanti.

La funzione di "amplificatore emozionale" della realtà virtuale è piuttosto evidente in giochi studiati per una fruizione standard, come Resident Evil 7 su PlayStation VR, ma anche Outlast ed Alien: Isolation su Oculus Rift e HTC Vive. Queste sono probabilmente le esperienze che più vale la pena vivere per i temerari, d'altronde i titoli horror realizzati espressamente per la VR danno molto peso all'impatto scenico e trascurano l'impianto ludico.

Alcuni esperimenti hanno fatto già capolino sulla console di Sony, citiamo Here They Lie e Until Dawn: Rush of Blood, mentre nel sottobosco brulicante di Steam sono emersi titoli come Narcosis o Araya, e il futuro sembra essere molto roseo, con The Inpatient di Supermassive Games a guidare la carovana. Ma il traguardo è ancora lontano. Per riuscire a vedere opere bilanciate e soddisfacenti anche dal punto di vista del gameplay si dovrà attendere un'ulteriore evoluzione delle tecnologie e una maggiore consapevolezza da parte degli sviluppatori.

La paura, tuttavia, ha trovato nella VR un luogo molto adatto dove risiedere: non importa quanto questa tecnologia sia ancora acerba e limitante, le reazioni di coloro che guardano la realtà attraverso un visore sono oltremodo vivide. Il gradevole contrasto tra la voglia di vivere un'illusione sempre più credibile e di sfuggirgli con tutte le forze è una cosa che la realtà virtuale riesce a rendere al meglio. E questo "nuovo" modo di vivere lo spavento non può che sollazzare i palati degli appassionati, anche di quelli che, come me, non hanno mai sentito correre un brivido lungo la schiena mentre erano alle prese con una qualsiasi creazione orrorifica.