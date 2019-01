Videogiochi sui Supereroi: non solo Spider-Man e Batman

Negli ultimi anni le gesta supereroistiche dei più grandi paladini del grande schermo e dei fumetti hanno cominciato a spopolare sulle nostre piattaforme da gaming in maniera piuttosto martellante. Se la storia videoludica, fino a un certo punto, ci aveva abituato a pochi lampi e tante ombre, oggi possiamo affermare con soddisfazione che il panorama contemporaneo è cambiato. A tuonare la carica di una rivoluzione artistica e concettuale ci ha pensato la serie Batman: Arkham di Rocksteady e Warner Bros., seguita nel 2018 dall'ottimo Marvel's Spider-Man di Insomniac Games. E se, da un lato, la prossima ammiraglia Sony chiama a gran voce Marvel's Spider-Man 2 e la next-gen sembra strizzare l'occhio a un proseguimento delle avventure del Cavaliere Oscuro con Batman: Court of Owls, dall'altro il sempre più esigente pubblico di fumetti e cinecomic chiede ulteriori trasposizioni dignitose.



Un'espansione degli universi seminati dai noti personaggi di casa Marvel e DC che permetta agli eroi più potenti della Terra e del multiverso di sbarcare dal mondo in vignetta anche nell'industria dell'entertainment interattivo. Al di là di buoni esperimenti come Injustice o Marvel: La Grande Alleanza, dunque, abbiamo selezionato alcuni papabili supereroi che potrebbero (e dovrebbero) ricevere un'avventura in solitaria, alla stregua delle lunghe notti di Bruce Wayne tra le strade virtuali di Gotham e degli spettacolari volteggi di Peter Parker tra i grattacieli della Grande Mela. Quanto segue, insomma, è una rassegna dei "gamecomic" che vorremmo vedere nei prossimi anni, al di là di precedenti tie-in già pubblicati, a metà tra le indiscrezioni che emergono quotidianamente in rete e le speranze di un fan che non smette mai di sognare.

Iron Man

Si parte già col botto, insomma, ma non è un caso se abbiamo selezionato nella nostra "wish list" uno dei perni fondamentali (forse quello centrale, in assoluto) dell'universo cinematografico Marvel, così come il deus ex machina di molte storie corali che hanno coinvolto gli Avengers.

Tony Stark è una presenza imprescindibile nell'universo della Casa delle Idee, nel bene e nel male. Nonostante, soprattutto in Italia, l'Uomo Ragno porti con sé una popolarità maggiore, si è vociferato a lungo sulla possibilità di un'esclusiva Microsoft che portasse il personaggio di Iron Man sull'ammiraglia Xbox di turno, allo stesso modo in cui Spidey ha volteggiato nell'Olimpo di PlayStation 4. A prescindere dalle piattaforme di riferimento, però, un videogioco ispirato al miliardario playboy/filantropo più amato dei fumetti potrebbe risultare una scelta indovinata.



In termini ludici, infatti, Iron Man si presta perfettamente all'upgrade continuo del proprio arsenale bellico, una caratteristica che si tradurrebbe in un sistema di progressione che farebbe degli innesti tecnologici e dei gadget una colonna portante. Senza contare che il Vendicatore d'acciaio, esattamente come l'arrampicamuri, opera prevalentemente a New York, ma il suo contesto d'azione internazionale (e, spesso, anche interplanetario) aprirebbe ad ambientazioni ancora più ricche e variegate della semplice Grande Mela.

Il sistema di movimento tra i grattacieli della metropoli statunitense, inoltre, assumerebbe connotati ancora più spettacolari e adrenalinici, distaccandosi dal volteggio dell'Uomo Ragno per concentrarsi sul volo libero. Feature che, in passato, abbiamo già avuto con dei videogiochi ispirati ai film con Robert Downey Jr, ma che non sono riusciti ad esprimersi o a rimanere impressi nella memoria dei videogiocatori. Una possibilità che oggi, grazie alla popolarità degli Avengers e alle possibilità dell'industria contemporanea, potrebbe seriamente concretizzarsi.

Thor

Anche il figlio di Odino, come Iron Man, ha visto la sua popolarità crescere a dismisura grazie alle sue incarnazioni cinematografiche, che lo hanno avvicinato al grande pubblico grazie a una caratterizzazione molto più leggera e umana rispetto al pomposo e solenne Dio del Tuono cui ci hanno abituato i fumetti Marvel.

L'approccio visionario di alcuni titoli come God of War ed Hellblade Senua's Sacrifice alla mitologia norrena, inoltre, hanno riacceso in noi la passione per gli antichi poemi nordici, e visto quanto fatto finora dall'industria videoludica ci sembra lecito sognare un'ambientazione come la splendida Asgard riproposta tra colori e texture videoludiche.



È proprio il successo di prodotti come God of War a farci immaginare un ipotetico videogioco su Thor che possa in qualche modo ricalcare la creatura di Santa Monica: un action adventure con una struttura a mondi, che porti con sé il dinamismo del combat system di God of War ma lo infarcisca di mosse e abilità roboanti in grado di scatenare tutta la potenza dei fulmini del possente Avenger divino.

Non solo: viste le capacità concessegli da Mjolnir, il suo celebre e affezionato martello forgiato dal cuore di una stella, il figlio di Odino godrebbe di una mobilità estremamente maggiore rispetto a Kratos, con la possibilità di spostarsi a sua volta in volo e sfruttare eventualmente un sistema di combattimento aereo. Anche dal punto di vista dell'immaginario, rispetto alla più recente avventura della divinità greca, l'universo norreno secondo la Marvel Comics risulta molto diverso: di certo meno cupo e insidioso e con risvolti narrativi totalmente opposti.

Daredevil

Tornando tra i vicoli del bronx newyorkese, il cupo vigilante di Hell's Kitchen rappresenterebbe una scelta coraggiosa e sui generis nell'ottica di un eventuale adattamento. Complice anche la popolarità della edizione televisiva di Netflix, le scorribande notturne del Diavolo incarnato da Matt Murdock non sarebbero facili da trasporre in videogioco.

Si tratterebbe, però, di una sfida interessante, in cui l'estro dell'ipotetico team di sviluppo in questione dovrebbe trasformare in gameplay le movenze e il punto di vista di un cieco. Ipotizzare per un semplice gameplay-action in terza persona, in cui le dinamiche ludiche diventerebbero estremamente simili a quelle di Batman (parliamo pur sempre di un vigilante di strada) non permetterebbe forse la piena immedesimazione in un personaggio complesso e sfaccettato come Daredevil. La strada percorribile potrebbe essere, forse, quella di un'avventura grafica.



Un'opera votata alla narrazione in cui, alla stregua di quanto fatto da Telltale con Batman, sia possibile incarnare tanto Murdock di giorno quanto Devil di notte: così facendo si sfrutterebbe la natura interattiva del genere per compiere scelte e condurre dialoghi multipli in tribunale, durante le arringhe da avvocato di Matt, e gli inflazionati quick time event per combattere nei panni del giustiziere.

In tal modo sarebbe possibile anche sfoggiare un assetto artistico diverso dalla massa, in modo da calarci (anche "visivamente", rappresentando le scene di combattimento dal punto di vista dei sensi radar dell'eroe) nella cecità di Murdock e sfruttare i suoni per scegliere il comando di attacco con le giuste tempistiche. Anche le sue capacità sensoriali fuori dal comune sarebbero utili persino durante i dialoghi per capire se l'interlocutore sta mentendo o meno. Un sistema di interrogatorio, insomma, nello stile di L.A. Noire, che ben si sposerebbe con i contesti giuridici in cui opera il personaggio quando non indossa la maschera del Diavolo di Hell's Kitchen.

Superman

Dal regno Marvel, adesso, vogliamo spostarci in casa della Distinta Concorrenza. Perché, in fondo, la possibilità di un nuovo gioco ispirato a un eroe della DC Comics che non sia Batman ci sembra la più plausibile in questo momento.

Ed è inutile dire che la nostra prima scelta ricadrebbe sul personaggio di Superman. Da molti ritenuto il supereroe per antonomasia, controparte storica dell'uomo pipistrello, simbolo di speranza e metafora fumettistica del superuomo.

Negli ultimi mesi le voci di corridoio hanno gridato prepotentemente a un videogioco ispirato al celebre "azzurrone" per mano dei talentuosi ragazzi di Rocksteady. Riferimenti palesi alla presenza di Superman nell'Arkhamverso ci sono eccome.



È possibile, infatti, ascoltare alcuni dialoghi casuali tra i criminali che infestano le strade di Gotham City per sentir parlare di un certo paladino che presidia le strade di Metropolis dall'alto, così come lungo le vie dei distretti finanziari della cupa città si possono annoverare alcuni edifici della Lex Corp, l'azienda al cui comando c'è il più grande nemico di Clark Kent: Lex Luthor. La splendida e lucente Metropolis rappresenterebbe, poi, un netto cambio di registro stilistico per l'avventura, che in ogni caso resterebbe ardua da gestire sul piano del gameplay. L'ultimo figlio di Krypton, come ben sappiamo, è praticamente invulnerabile e diventerebbe così superfluo costellare la mappa di nemici minori che potrebbero essere sgominati con un dito.

Tutto cambierebbe, però, se uno stratagemma narrativo riuscisse a rendere il gameplay competitivo e appagante: ad esempio, una produzione di kryptonite su larga scala (avallata, magari, dal perfido Luthor) che possa dare la gemma verde in dotazione anche al più piccolo dei malavitosi, in modo che il più grande punto debole di Sups diventi anche un pretesto per rendere il combat system e la progressione del personaggio credibili. Un depotenziamento dell'onnipotenza di Superman, quindi, che possa rendere coerente il tie-in con la mitologia originale.

Freccia Verde

Complice, soprattutto, la popolarità del personaggio accresciuta con la serie TV e il volto di Stephen Ammel, Green Arrow è diventato uno degli eroi DC più popolari in assoluto. Anche in questo caso l'ambientazione si sposterebbe da Gotham a Star City - altra location citata tra gli easter egg di Arkham Knight, così come pure le Queen Industries - ma l'impostazione dell'avventura assumerebbe più o meno gli stessi toni di quella con protagonista Batman: anche Freccia Verde è infatti un vigilante che opera nell'ombra e che, in alcuni casi, si è persino scontrato con avversari in comune con l'Uomo Pipistrello.

Il gameplay di un eventuale videogioco ispirato a Green Arrow farebbe a sua volta leva sull'utilizzo di gadget, ma questa volta il sistema di combattimento verrebbe traslato (ovviamente) più sullo shooter in terza persona che sull'action: il buon Oliver Queen, infatti, utilizza arco e frecce per combattere, non senza disdegnare spesso e volentieri il corpo a corpo ma prediligendo pur sempre la lotta a distanza. Un sistema che potrebbe avvicinarsi alle dinamiche di tiro viste in esperienze come Horizon Zero Dawn, in cui l'arma principale era proprio l'attrezzato arco della protagonista e il cui sistema di avanzamento potrebbe essere rappresentato dalle diverse tipologie di frecce da scagliare contro i nemici.

Flash

Una delle idee più suggestive è però legata al velocista scarlatto, dalla fama in ascesa grazie all'incarnazione televisiva di Grant Gustin, e allo sbarco sul grande schermo con il volto di Ezra Miller. Flash è uno dei supereroi più importanti in casa DC Comics, capace alle volte di portare sulle proprie spalle il peso di un'intera sfera editoriale. Un videogioco con Barry Allen protagonista sarebbe una creatura difficile da plasmare, dal concept artistico complicato e forse fin troppo complesso da tradurre in linguaggio videoludico.

Non sarebbe, cioè, impresa da poco trasporre le dinamiche della Forza della Velocità in un combat system e in un comaprto di feature da action-adventure sulla scia dei predecessori. Per forgiare una perla simile, a nostro parere, servirebbe il genio visionario di una software house di Remedy Entertainment, capace di giocare a livello visivo con le frange della realtà e dello spazio-tempo, dando vita a prodotti nello stile di Quantum Break e Control.



Allo stesso modo di altri eroi citati finora, però, il sistema di movimento tra le strade di Central City verrebbe veicolato con divertenti e sfrenate corse adrenaliniche, tramite la possibilità non soltanto di sfrecciare sull'asfalto, ma anche di poter correre sulle superfici acquatiche o sulle strutture verticali, esattamente com'è in grado di fare il prode Flash.

Sono spunti, questi, già introdotti di recente in alcuni adattamenti LEGO dell'universo DC Comics. Feature, come la corsa sfrenata tra le strade della mappa di gioco o un combat system votato essenzialmente alla velocità, che potrebbero fungere da fonte di ispirazione. Tuttavia confezionare un simile gameplay in una produzione tripla A rimarrebbe comunque un lavoro ostico, e le meccaniche di gioco richiederebbero certamente un approccio più complesso e maturo rispetto ai lavori di TT Games.