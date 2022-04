Videogiochi in TV e nei telegiornali: i servizi più assurdi e incredibili

Sebbene siano stati riconosciuti come beni culturali - con tanto di decreto firmato dal ministro Dario Franceschini - i videogiochi continuano a non avere vita facile in Italia, anche a causa della stampa generalista e della televisione nostrana. Tra servizi ai telegiornali fin troppo superficiali, figli di una conoscenza estremamente ridotta del medium, e clamorosi scivoloni in trasmissioni condotte e frequentate da nomi di un certo peso, abbiamo pensato di riscoprire alcuni di questi momenti incresciosi.



Dai recenti accostamenti tra videogiochi e cocaina, fino alle strampalate accuse rivolte a produzioni come Assassin's Creed Unity, che in passato è stato tacciato di essere un simulatore di attacchi terroristici, preparatevi ad ascoltare delle opinioni piuttosto "fantasiose", per non scadere nel volgare.

Il "vero" scopo di GTA V

Da anni la serie di Grand Theft Auto viene tirata in ballo quando, in discorsi tanto accorati quanto "parziali", si attaccano i cosiddetti videogiochi violenti. Nel nostro paese questo tema viene riproposto in continuazione sui giornali o in televisione e, neanche a dirlo, senza prendere in considerazione delle figure in grado di innescare un contraddittorio. In una puntata di Uno Mattina del 2015, il conduttore Franco di Mare stava discutendo con la scrittrice Dacia Maraini sul potere dei videogame di influenzare i più giovani.



Ebbene, pur essendo un'autrice stimabile e apprezzata, la Maraini non ci ha messo molto a dimostrare che di gaming non fosse poi così esperta, definendo GTA V "un gioco per bimbi piccoli in cui vince chi mette sotto con la macchina più persone".

Dal canto suo il presentatore ha alzato ulteriormente la posta e ha fatto intervenire l'allora diciannovenne Lorenzo Ostuni, in arte Favij. Il ben noto youtuber ha provato a fare un discorso sul metodo di classificazione PEGI ma, vuoi per la scarsa esperienza in materia, vuoi per l'aura di preconcetto ormai impadronitasi dello studio, non è riuscito a spiegare che GTA V non parlasse di "donne che vengono squartate quando va bene".

Assassin's Creed Unity e le accuse di terrorismo

Nel 2017 al TG4 è andato in onda un servizio a dir poco iconico per il tema che stiamo affrontando... ma per i motivi sbagliati. Dopo aver esposto l'arresto di un tunisino residente in Puglia, il filmato si focalizzava su di un operaio italo-albanese accusato di apologia del terrorismo, sul cui PC - testuali parole - era stato "trovato di tutto". La cosa incredibile è che il fatto che fosse in possesso di armi da fuoco veniva rapidamente glissato, con la voce narrante che si concentrava sul titolo preferito dell'uomo: Assassin's Creed Unity.

Nel servizio il gioco di Ubisoft aveva una funzione specifica e cioè quella di simulare l'attacco dell'ISIS al Louvre di Parigi. Crediamo che non ci sia bisogno di commentare tale affermazione, che peraltro riguarda un'avventura che testimonia tutto l'amore del colosso del gaming per il paese, ma non riusciamo ancora a capire come abbiano fatto i giornalisti del TG4 ad accostare la Rivoluzione Francese ai moderni attentati.

Non è un videogioco... ma in realtà lo è!

"Sembra un videogioco ma non è un videogioco". Con queste parole il giornalista e conduttore Andrea Purgatori ha descritto un video mostrato nel corso di una puntata di Atlantide, una trasmissione che va in onda ancora oggi su La7. Dedicato all'uccisione di Qasem Soleimani, un generale iraniano, l'appuntamento televisivo del 2020 si è aperto con un filmato di grande importanza, perché - stando alle parole del presentatore - ripreso dal drone responsabile della morte del generale.

Tra uomini in fuga, esplosioni e mezzi in fiamme, il video ha lasciato attoniti gli spettatori... peccato che in realtà provenisse da una build di AC-130 Gunship Simulator, un videogioco interamente dedicato all'omonimo velivolo da guerra che nulla aveva a che vedere con l'eliminazione di Soleimani. La figuraccia ha avuto una certa risonanza, soprattutto quando alcuni siti hanno fatto luce sulla reale provenienza della clip e noi non avremmo potuto dimenticarci di citarla. Purgatori in un secondo momento ha affermato di sapere che si trattasse di un gioco ma in trasmissione sembrava proprio che le cose non stessero così.

Un'impepata di cozze

Di Anders Breivik, lo stragista responsabile della morte di quasi 80 persone sull'isola di Utoya, non c'è alcun bisogno di parlare. Lo abbiamo nominato solo perché in un servizio di approfondimento - tra molte virgolette - confezionato dal TG1, non è stata persa l'occasione di sottolineare l'attaccamento dell'uomo ai videogiochi violenti.

In una vera impepata di cozze (per dirla alla Boris), all'insegna di musica metal, scene di Call of Duty e coloratissimi MMO, la voce narrante parlava di annullamento della percezione del dolore e della morte, col montaggio che alternava le foto del terrorista di estrema destra e le sequenze tratte dalle produzioni di Activision.



Ciliegina sulla torta, se così si può dire, era il rimando finale al massacro della Columbine High School, messo in atto da altri due appassionati di "videogames violenti". Insomma, anche questo servizio ha sottolineato la totale mancanza di volontà di affrontare queste tematiche delicate con competenza e imparzialità, magari in sedi adatte e in tempi non stringati, ma d'altra parte - come stiamo per vedere - questa cosa è ormai una prassi.

"Come la cocaina"

Una decina di giorni fa il TG1 ha invitato il senatore di Forza Italia Andrea Cangini, l'autore di un libro intitolato "Cocaweb" che è un po' la sintesi del suo lavoro su di un tema che sembra giusto un pelino generico: l'impatto del web sulla mente e sul corpo dei più giovani. Cangini ha parlato di un quadro devastante, del fatto che i social e i videogiochi - che in molti casi sono due mondi assolutamente distinti - avrebbero sui più giovani effetti simili a quelli della cocaina.



A suo dire in aggiunta, le malattie mentali, i disturbi alimentari, l'autolesionismo, hanno cominciato a crescere vertiginosamente proprio da quando le console hanno raggiunto le nostre case.

Chiedendoci insomma perché decine di milioni di appassionati non siano diventati dei pazzi psicotici nel corso degli anni, siamo rimasti di stucco mentre sentivamo le parole spese in studio, incluso il fatto (o presunto tale) che le attuali generazioni siano meno intelligenti di quelle precedenti. La fruizione di videogiochi per un pubblico adulto e l'utilizzo di smartphone in tenera età, sarebbero argomenti di massima importanza ma ancora una volta è il come questi sono stati affrontati a essersi rivelato del tutto fuori fuoco.

Figuracce per tutti i gusti

Quelli che abbiamo citato sono solo alcuni dei tanti casi in cui i telegiornali e le trasmissioni italiane hanno dimostrato di non sapere poi molto sui videogiochi, tirati in ballo per "spiegare" dei crimini efferati o semplicemente senza alcuna cognizione di causa.



Ad esempio, qualche mese fa un filmato tratto da War Thunder - il titolo di combattimenti aerei e terrestri di Gaijin Entertainment - è stato scambiato per un documento video proveniente dai purtroppo reali campi di battaglia in Ucraina ma le cose non sono andate bene nemmeno quando si è cercato di dare effettivamente spazio a una determinata produzione.

In un approfondimento della rubrica Costume & Società di TG2 sono state mostrate alcune scene di "Kingnonhart Terzo" (Kingdom Hearts III), l'ultimo capitolo della "Saga Xetanorth" - che dovrebbe rimandare alla Saga Dark Seeker e alla minaccia di Xehanort - raccontato con un livello di approssimazione allucinante.



È poi arrivata la finestra dedicata a God of War, definito in modo piuttosto fantasioso come "l'ultima frontiera del multimediale applicata ai videogiochi". Con quest'ultima perla, non ci resta che lasciare la parola a voi: quali episodi di questo genere vi hanno lasciato sbigottiti davanti allo schermo?