Questo videogioco su Batman sarebbe perfetto per tutti i nostalgici

Da quanto tempo Batman manca dalle nostre console (e PC)? L'ultima vera avventura dell'Uomo Pipistrello risale al 2015, anno di uscita di Batman Arkham Knight, al 2016 se vogliamo considerare anche Batman Arkham VR.



Solo recentemente abbiamo scoperto della cancellazione di Batman Project Sabbath tra il 2017 e il 2019, e negli anni WB si è dedicata ad altri personaggi lanciando giochi come Suicide Squad e Gotham Knights con alterne fortune, con le speranze risposte ora nel Wonder Woman di Monolith Productions, già autori de La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor e L'Ombra della Guerra.



Il nome di Monolith è in qualche modo legato anche al Cavaliere Oscuro in quanto secondo un rumor lo studio stava sviluppando un gioco di Batman basato sulla trilogia cinematografica di Nolan, un progetto conosciuto come Project Apollo e cancellato tra il 2010 e il 2011, apparentemente a causa di disaccordi con il regista. Un gioco di Batman con il Nemesis System? Peccato non averlo visto, sulla carta il progetto sembrava interessante, nonostante lo sviluppo contemporanea con la trilogia di Rocksteady, che in quegli anni dominava per quanto riguarda i videogiochi sui supereroi.



Ma inutile piangere sul latte versato e purtroppo bisogna ammettere che una nuova avventura in solitaria del Cavaliere di Gotham sembra esclusa per il momento... ma noi siamo degli inguaribili ottimisti e nella speranza di un grande ritorno, ci siamo chiesti: come vorremmo che fosse il prossimo videogioco di Batman?

Un gioco di Batman... a cartoni animati?

Che ne dite di un Batman in cel shading? Una possibile idea sarebbe quella di prendere ispirazione dalla serie animata del 1992 (Batman The Animated Series) da noi semplicemente Batman, diventata celebre non solo per la sua epica sigla ma anche per una qualità tecnica fuori parametro per un cartoon prodotto oltre trent'anni fa.

Batman TAS è uno dei pilastri dell'animazione americana, per alcuni la miglior serie a cartoni mai prodotta dietro solamente ai Simpson. Merito del lavoro della coppia composta da Bruce W. Timm e Paul Dini (fumettisti, scrittori, produttori e animatori) che insieme plasmano un mondo oscuro pieno di pazzi criminali, basandosi sui personaggi originali di Bob Kane e creando nuovi villain per l'occasione: vi dice niente il nome Harley Quinn?



Harley debutta proprio in Batman The Animated Series come infermiera del manicomio criminale di Gotham, che si innamorerà poi del Joker (rinchiuso proprio nell'Arkham Asylum) aiutandolo ad evadere dalla struttura e decidendo di seguirlo in ogni sua follia. Ma non solo perché in Batman The Animated Series i cattivi di spessore sono tantissimi, come Mr. Freeze (poi protagonista di un film animato a lui dedicato, Batman & Mr. Freeze Sub Zero del 1998), Due Facce, l'Enigmista e il Pinguino, oltre al Joker ovviamente.



E visto che la serie può contare su ambientazioni sublimi, personaggi carismatici e archi narrativi di spessore, perché non sfruttare questo materiale per un videogioco? Giochi di Batman Animated Series sono effettivamente usciti su varie piattaforme differenti all'epoca della messa in onda del cartone animato, ma si trattava di "semplici" giochi d'azione 2D a scorrimento che non facevano certo della trama il loro punto forte, con la sola eccezione della versione per SEGA Mega CD, avventura che include una selezione di "episodi perduti" mai trasmessi in televisione.

Del resto nei primi anni '90 il mercato era strapieno di titoli su licenza tratti da film, fumetti, cartoni animati e telefilm, prodotti in catena di montaggio con l'unico scopo di sfruttare un marchio di grido. Nel 2000 Kemco e Ubisoft hanno provato a sviluppare un Batman legato a una serie animata, ci riferiamo a Batman of the Future Return of the Joker, basato sul film omonimo a sua volta tratto da Batman Beyond. Anche in questo caso però il risultato non è stato dei migliori dal momento che parliamo di un titolo che spesso e volentieri compare nelle classifiche dei peggiori giochi di sempre.



Oggi però i tempi potrebbero essere maturi per dare a Batman The Animated Series una degna trasposizione videoludica. Gli studi con esperienza nella creazione di giochi con una forte componente narrativa non mancano, e se si volesse optare per una grafica in cel shading non sarebbe certamente un problema.

Il mercato però sarebbe pronto per una simile proposta? In un periodo storico dove i grandi AAA cinematografici faticano a pareggiare i conti, un prodotto fondato su una serie animata di 30 anni fa sarebbe la scelta giusta per il ritorno in grande stile dell'Uomo Pipistrello? A mente fredda, la prima risposta sarebbe purtroppo un secco no.



Noi continuiamo ovviamente a sperare in un rilancio dell'Uomo Pipistrello nel mondo dei videogiochi perché abbiamo assoluta necessità di un titolo d'azione single player di stampo narrativo dedicato al cavaliere di Gotham. A questo punto però la palla passa a voi lettori: come potrebbe muoversi Warner Bros per il futuro videoludico di Batman? Quali serie o archi narrativi potrebbero fungere da ispirazione per le nuove avventure del Cavaliere Oscuro?