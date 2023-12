Vite infinite, god mode, armi extra: che nostalgia con questi trucchi!

Venivano tramandati all'intervallo, alle feste con gli amichetti di scuola, o ai cenoni di Natale dai cugini più grandi: stiamo parlando dei Cheat Code, le sequenze di tasti da premere e le parole segrete da digitare per sbloccare munizioni, vite extra o addirittura nuove modalità, easter egg nascosti e tanto altro. La stragrande maggioranza dei videogiocatori sa di cosa si tratta, anche se non per esperienza diretta. Del resto, oggi la quasi totalità dei contenuti extra è inserita in DLC o integrata nel gameplay con molta meno segretezza.



Il bello dei cheat code, però, spesso non era nemmeno "il risultato" ottenuto, ma il passaparola con cui si veniva a conoscenza del codice e il senso di sorpresa quando funzionava davvero (circolavano davvero molte leggende metropolitane). Per questo, forse presi da un attacco di nostalgia, abbiamo deciso di condividere con voi cinque tra i più famosi e interessanti casi di "trucchi videoludici" del passato.

Il leggendario Konami Code

Su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, B, A e poi Start o Select. Questa serie di tasti andava premuta tutta di seguito nei menù iniziali o di pausa, e a seconda del gioco sbloccava potenziamenti, opzioni celate o altro. È il cosiddetto Codice Konami, tra i più celebri cheat code esistenti. Fu inventato intorno al 1986 da Kazuhisa Hashimoto, all'epoca dello sviluppo dell'arcade "Gradius", come accesso per soli addetti ai lavori a una modalità "per sviluppatori" che dotava il personaggio di tutti i Power Up del gioco, allo scopo di testarli in varie situazioni.

Gradius La modalità 1999 di Bioshock Infinite

In realtà, fu usato da subito soprattutto come un modo pratico per semplificare l'avanzamento e rendere meno difficile il titolo, ritenuto ostico durante i test proprio da Hashimoto. Per questo fu poi reso noto anche al pubblico, come una sorta di "easy mode opzionale". L'idea del "codice segreto per sviluppatori" piacque così tanto che i sequel di Gradius lo sfruttarono allo stesso modo, contribuendo ad amplificarne la popolarità.



In breve, quasi tutti i titoli dell'epoca furono resi "truccabili" con il Codice Konami. Per dire, nel 1988 anche Contra su NES lo implementò per aumentare le vite del giocatore da 3 a 30. Mentre balzando in avanti con gli anni, che dire di Bioshock Infinite, dove il Konami Code rivela la modalità a difficoltà aumentata 1999? Potremmo andare avanti a lungo, parlando di come sia stato citato in film di animazione come Ralph Spaccatutto, in serie TV come Adventure Time o Lo Straordinario Mondo di Gunball, o di come in Fortnite, durante il buco nero del 13 ottobre 2019, usare il Codice Konami in un determinato luogo permettesse di accedere a una variante di Space Invaders.

Trucchi "al telefono" su GTA

Indubbiamente, una delle serie con più cheat della storia è Grand Theft Auto. Il mondo criminale di Rockstar contiene fin dal primo capitolo numerosi segreti celati dietro specifici codici, che per essere attivati andavano usati come nome del proprio personaggio. Per esempio, chiamandoci "Itcouldbeyou" avremmo ricevuto 9.999.999 dollari/punti, il massimo valore consentito su PS1.



Oppure, con "Iamthelaw" avremmo vissuto in un mondo del tutto privo di polizia. Ce ne sono molti altri, come "porkcharsui", che mette a disposizione il menù di Debug e rende visibili le statistiche di gioco normalmente nascoste, o l'autolesionista "EATTHIS", che alza il livello di allerta della polizia al massimo.

Come i fan di GTA sanno benissimo, simili codici ed espedienti sono poi diventati la norma in ogni capitolo della saga. Irrinunciabili al punto che per alcuni giocatori sono quasi la parte migliore dell'esperienza. Un conto, infatti, è esplorare per rintracciare una base militare nascosta, intrufolarsi, rubare un mezzo e dover difendere il proprio furto contro le forze dell'ordine che inevitabilmente si attiveranno per impedirci di scappare.



Un altro, tirare fuori il proprio telefono su GTA V, per citare il più recente, e digitare 1-999-2899-633 [1-999-BUZZOFF] per evocare dal nulla un magnifico elicottero pronto all'uso, senza ripercussioni. Chissà cosa possiamo aspettarci da GTA 6 (qui la nostra anteprima di GTA 6)...

Dragon Ball Z Ultimate Battle 22, o 27?

Quello di Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 è un caso particolarmente interessante di "dipendenza da Cheat Code", perché uno in particolare lo rendeva molto più interessante e ricco, senza alcuno sforzo reale da parte del giocatore. Il "22" nel nome, infatti, è un riferimento diretto al numero di personaggi selezionabili per combattere, un numero che di certo impallidirà dinanzi a quello offerto dal roster di Dragon Ball Sparking Zero, ma che a metà degli anni ‘90 poteva ritenersi soddisfacente.

Eppure, premendo in sequenza su, triangolo, giù, X, sinistra, L1, destra, R1 nella schermata di avvio era possibile sbloccare 5 ulteriori eroi giocabili: Mr. Satan, Gogeta Super Saiyan, Goku Super Saiyan 3, Goku bambino dalla prima serie e il Maestro Muten. A differenza di altri codici, però, che di solito sbloccavano abbastanza "silenziosamente" i power up o i segreti, questo era decisamente più scenografico e soddisfacente da attivare.



Una volta eseguito correttamente, infatti, non solo svelava una seconda cutscene introduttiva oltre quella standard, ma cambiava persino il titolo mostrato nel menù iniziale in "Dragon Ball Z Ultimate Battle 27", per rappresentare degnamente i cinque nuovi protagonisti introdotti nel roster. Peccato solo che il codice non rendesse disponibili anche i nove filmati in stile anime riprodotti prima dell'inizio degli scontri, che furono inspiegabilmente tagliati dai porting per l'europa e per gli Stati Uniti.

Goldeneye 007: invincibile, DK Mode, paintball e tanti altri?

"Il mio nome è Bond, James Bond. Ma se usi questo codice puoi chiamarmi anche Donkey Kong". Immaginiamo andasse più o meno così nel 1997 su Goldeneye 007 per Nintendo 64, quando sfruttando uno dei numerosi cheat diffusi tra gli appassionati si attivava la DK Mode. Il rivoluzionario sparatutto non ha bisogno di presentazioni, ma questa complessa e lunga sequenza da eseguire nel menù principale forse sì: L e R + Su, C-Destra, R + Sinistra, R + Su, Su, R + Destra, Su, L e R + C-Giù, L e R + Giù, L e R + C-Sinistra.



Terminarla correttamente significa ancora oggi, pure nella versione scaricabile dal servizio Nintendo Online, trasformare le proporzioni di tutti i nemici umani in modo esilarante, allungandone gli arti superiori in modo alquanto "scimmiesco" e rendendo giganti le loro teste e mani. Ecco perché si chiama "DK (Donkey Kong) Mode, in onore dell'amatissimo gorilla Nintendo.



Se invece volete la prova che Nintendo aveva in progetto Splatoon da molto più tempo del previsto (si scherza eh) ripetete questo cheat code: L + Su, C-Su, R + Destra, L + R + C-Sinistra, L + Su, R + C-Giù, L + C-Giù, L + R + C-Giù, L + R + Su, Tenere premuto L + C-Giù. Noterete che i proiettili della spia britannica e dei suoi assalitori si fanno molto più colorati, dal momento che le loro armi si trasformano in fucili da Paintball.

Potremmo andare avanti, e raccontarvi delle combinazioni disponibili persino per il multiplayer locale: invincibilità, proiettili e vite infinite, ecc.. Anche se, forse, rendervi invisibili e crivellare di colpi gli avversari non è il miglior modo di invogliare i vostri amici a giocare di nuovo con voi (non perdete il nostro speciale su 007 GoldenEye).

The Legend of Zelda per NES ha il New Game Plus

Concludiamo con un grande classico, che da un po' di tempo a questa parte è facilmente sperimentabile a chiunque anche senza doversi procurare console datate: The Legend of Zelda, il primo episodio per Famicom pubblicato il 21 febbraio 1986 in Giappone, e nell'anno successivo in occidente. Oggi è molto agevole recuperarlo se siete abbonati al servizio Nintendo Online, o se si è in possesso di una delle piattaforme che ne hanno ospitato il porting. Il trucco che stiamo per raccontarvi, infatti, è utilizzabile su qualunque versione del titolo: su Nintendo Switch, ma anche su Nintendo NES mini o sulla più recente riedizione del Game and Watch a tema Zelda.

Il livello di sfida di The Legend of Zelda è ben calibrato e sufficientemente sfidante da subito, grazie al sapiente mix di enigmi e azione a firma Shigeru Miyamoto. Tuttavia, per i più esigenti, dopo aver salvato Hyrule la prima volta è possibile accedere alla "Second Quest", un vero e proprio New Game Plus che modifica la distribuzione dei nemici negli scenari, rendendoli al contempo più resistenti e pericolosi. Il Cheat Code è molto semplice e sblocca la Second Quest immediatamente, senza bisogno di arrivare al finale nemmeno una volta: vi basta inserire come nome del personaggio ZELDA (tutto in maiuscolo).