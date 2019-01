Vodafone Esport Tour Marcianise: trionfano RobyFacchinetti e F4lconero

Questo fine settimana è andata in scena una nuova tappa del torneo Vodafone Esport Tour powered by ESL di Clash Royale, ospitato presso gli spazi del Centro Commerciale Campania di Marcianise.

Sabato pomeriggio si sono affrontati thief49 e RobyFacchinetti. Due deck estremamente diversi per i due giocatori giunti in finale. Da un lato, thief49 per la prima partita ha schierato un mazzo eclettico con Gigante Royale, Drago Elettrico e Stregone di Ghiaccio; dall'altro, RobyFacchinetti invece ha presentato un deck più "standard" con la Fuorilegge, le Reclute Royale, i Tre Moschettieri e la Macchina Volante. Non esattamente una combinazione leggera da giocare. Il costo in termini di Elisir, in effetti, è abbastanza alto: 4.5 di media.

Nonostante questo, la partita non è mai stata realmente incerta. Il deck di RobyFacchinetti è riuscito ad avere la meglio sull'avversario senza mai stare veramente in pensiero per le proprie torri.

La seconda partita, alla fine, ha presentato il medesimo conto a thief49. Il deck di RobyFacchinetti ha piegato le resistenze del nemico ancora nel corso del tempo "regolamentare". Thief49, che ha provato a proporre un deck più tradizionale con il Golem e la Veleno, nulla ha potuto contro le ottime combinazioni del mazzo di RobyFacchinetti.

La sfida di Domenica

Nella giornata di domenica, invece, i finalisti del torneo sono stati F4lconero e Demon.

Demon ha giocato sempre con un solo mazzo, mentre F4lconero ha tenuto per le prime due partite lo stesso deck con Boia, Minatore, Lapide e Tornado. Per il terzo, decisivo match, invece, ha cambiato giusto qualche carta (Veleno, P.E.K.K.A., Tronco) per cercare i counter migliori da opporre alle truppe avversarie.

Il primo match non è mai stato realmente in discussione nonostante i tentativi di Demon, che le ha provate davvero tutte con Gigante Royale, Guardie, Fornace e Stregone Elettrico. Il ragazzo si è però trovato in affanno, impegnato più a dover difendere le proprie torri dall'offensiva costante di F4lconero che non a studiare una strategia d'attacco degna di tal nome.

Per il secondo round i giocatori sono scesi in campo con gli stessi mazzi. Al contrario del match di apertura, però, Demon si è comportato meglio giocando in maniera più ponderata e intelligente, tanto da riuscire a strappare con carattere una vittoria meritata, grazie a un push martellante e a una difesa tarata al millisecondo.

Sul punteggio di uno a uno, i due contendenti si sono dati appuntamento al terzo, decisivo scontro. Come abbiamo anticipato, F4lconero ha colto l'occasione per cambiare deck, modificare alcune carte correndo ai ripari. Scelta che, evidentemente, ha pagato. La combo Veleno + Minatore + Tronco è stata letale per una delle torri di Demon, caduta ai tempi supplementari.

Se l'Arena avesse il mare sarebbe una piccola Bari

Ora il Vodafone Esport Tour powered by ESL si sposta a Bari per il primo weekend di febbraio. Il torneo di Clash Royale farà tappa al Centro Commerciale Bariblu (Contrada Giannavello, 70019 Triggiano BA), come al solito con tantissime attività per tutti i gusti.

Sarà quindi l'occasione perfetta per mettere alla prova le vostre capacità nelle postazioni messe a disposizione dagli organizzatori e conoscere altri appassionati giocatori della community italiana di Clash Royale.

Vi ricordiamo che i fortunati che riusciranno a giocarsi la finalissima del Vodafone Esport Tour powered by ESL avranno la possibilità di vincere premi decisamente interessanti: due biglietti Premium per volare alla ESL One di New York in programma a settembre, comprensivo di viaggio e pernottamento per due persone, e l'accesso come giocatore professionista alla Serie A ESL Vodafone Championship Summer Season 2019.